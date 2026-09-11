Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант

Спирането на военните действия по протежение на фронтовата линия, съчетано с гаранции за сигурността на Украйна, представлява най-реалистичният вариант за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Това заяви ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в интервю пред LSM, предава News.bg.
„Моето субективно мнение е, че най-реалистичният вариант за прекратяване на войната - или поне за спиране на военните действия - включва гаранции за сигурността на Украйна и се основава на реалната фронтова линия към момента на постигане на споразумение“, посочи той.
Буданов също така заяви, че това може да бъде постигнато „без каквото и да е правно признаване от страна на Украйна“ на загубата на територии.
Според ръководителя на кабинета на Зеленски „това няма да се случи и никой няма да го направи“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #13
12:50 11.09.2026
2 По подИр!
12:55 11.09.2026
3 И Киев е Руски
12:55 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тиква
12:57 11.09.2026
6 И Киев е Руски
12:58 11.09.2026
7 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
В нощта на 1 януари украинските въоръжени сили извършиха целенасочен удар с дронове по заведение и хотел в Хорли, където цивилни празнуваха Нова година. Убити бяха двадесет и девет души, включително две деца .
Той е вписан в списъка на терористи и екстремисти в Руската федерация.
Съдбата му неминуемо води към тоалетната където ще бъде " замочен" .
12:58 11.09.2026
8 Глей кво стаа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Украински гражданин опита да се освободи от несесер с метамфетамин, стъклена лула и електронна везна, след като видя полицаи в бургаския ж.к. „Славейков“. Мъжът, който живее в Бургас, е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от ОДМВР-Бургас.
Коментиран от #25
12:59 11.09.2026
9 Теслатъ
Коментиран от #15
13:00 11.09.2026
10 Гост
13:02 11.09.2026
11 Поредния
13:02 11.09.2026
12 Какво спиране бе Буданов!?
13:08 11.09.2026
13 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! То не е имало и мир от кремълската хунта. Преди Украйна, войните бяха в Грузия, Чечня, Сирия..... Причината за войната не е Украйна, а кремълската хунта! Ако войната в Украйна спре, кремълската хунта ще премести войната другаде, защото кремълската хунта винаги води войни.
Коментиран от #39
13:19 11.09.2026
14 не може да бъде
.1.Мирен договор както в април 2022 г в Истанбул като се изпълнят безусловно всички нови искания на Русия които се га ще бъдат много по-болезнени...но това е положението нема лабаво во ще си спестят много убити ранени и щети .и все пак ще остане някаква Украйна
2.Пълна и безусловна капитулация на Украйна като резултат от военните действия -това е лошият вариант ако той се случи украинците няма да имат думата за нищо -това ще е краят и на Украйна и на украинството
....а ако говорим за възможни други варианти които са по-малко реалистични -има един такъв -намеса на европейските държави директно във войната срещу Русия практически обявяване на война.Този вариант не е за подценяване макар че трябва да се разглежда отделно -Путин се е спрял/коментирал на него на форума в Далечния изток преди 2-3 седмици по следния начин -ако това се случи това ще бъде съвсем друга война и ще трае кратко!?
Коментиран от #19
13:19 11.09.2026
15 Соломон
До коментар #9 от "Теслатъ":Двете на големи грешки на Русия са. Първо нападнаха Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. И втората голяма грешка че след пет години и над 1,5 милиона убити продължават да вярват в това. А тази година Русия е превзела по малко територия отколкото Украйна си е върнала
Коментиран от #21, #28
13:20 11.09.2026
16 име
Коментиран от #20
13:20 11.09.2026
17 Трол
Коментиран от #30
13:20 11.09.2026
18 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #22
13:21 11.09.2026
19 Хахахаха
До коментар #14 от "не може да бъде":Такива варианти няма, защото рашата не е победила нищо, и докато в Истанбул през 2022 година удари по раша нямаше, то сега те са всяка вечер. Така, че всъщност Украйна вече е в много по-добра позиция! Рашата вече може да губи мноооого.
13:29 11.09.2026
20 Хахахаха
До коментар #16 от "име":Ти си издухан в главата, за теб помощ няма.
13:30 11.09.2026
21 Сюлеймане
До коментар #15 от "Соломон":що не коментираш страната, чието традиционно име носиш, ами си седнал да разсъждавая кой какви грешки е допуснал и препостваш укрофантазиите на УНИАН и зеления смъркач? Виж там твоя вожд нетаняху какви ги магери и как го намрази целият свят... Не че и преди не го обичаха, ама сега хептен...
Коментиран от #23
13:31 11.09.2026
22 Хахахаха
До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":Руските граждани си имат руска държава копеизажи. Руски граждани в Украйна няма. Те са украински граждани!
Коментиран от #27, #29
13:31 11.09.2026
23 Соломон
До коментар #21 от "Сюлеймане":Али Реза. Понеже мисленето не ти се отдава да те светна. Тук може да се казвам както искам и както ми е удобно. И това няма нищо общо със истинското ми име.
13:34 11.09.2026
24 си пън
13:34 11.09.2026
25 факуса
До коментар #8 от "Глей кво стаа":защо ги задържат,веднага посолството им,и от там на фронта
13:36 11.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ОБЕКТИВЕН
До коментар #22 от "Хахахаха":Че ти това (за държавата и гражданите) ако го кажеш в Кърджали, ще хомогенизираш БГ за нула време. Как не сме знаели? Тюх, да му се не види... И сигурно си и смел, та ще идеш доброволец да се сражаваш в Родопите за БГ??? Пффххх :) Жалка работа, но това ни е нивото.
Коментиран от #32
13:40 11.09.2026
28 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
До коментар #15 от "Соломон":Путин комай да кандиса да спре войната ,ама Малка Токмачка още не е превзета ,нема как ...
13:44 11.09.2026
29 Трол
До коментар #22 от "Хахахаха":Те са съветски граждани.
13:44 11.09.2026
30 Кво да се прави
До коментар #17 от "Трол":Кат абитурент от Строителния Техникум
13:45 11.09.2026
31 1234
13:49 11.09.2026
32 Хахахаха
До коментар #27 от "ОБЕКТИВЕН":Украинците (които са се чувствали руснаци) винаги са били свободни да заминат за раша. Тези които са останали, е защото не са искали да живеят в раша. Та не е нужно тупин да ходи да ги асвабаждава. Та те никога не са били вързани да живеят в Украйна, та някой да ги асвабаждава копеизажи! Те са живели в Украйна по собствено желание и по причина, че не са искали да живеят в раша. Как мислите, дали руснаците които са избягали от раша заради тупин, чакат той да ги асвабади? Ами нали те от него бягат бе копеизажи?
Коментиран от #37
13:51 11.09.2026
33 Близък е края
Жалко за обикновенните жители на остатъчна Украйна.
Коментиран от #38
13:52 11.09.2026
34 айде белата кърпа
13:54 11.09.2026
35 Прям
14:01 11.09.2026
36 Знаещ
14:01 11.09.2026
37 ОБЕКТИВЕН
До коментар #32 от "Хахахаха":За тези разговори се иска някакво ниво, не дейбарски опорки, чиито автори превърнаха САЩ и Западна Европа в палаткови лагери за метадонова терапия. Не ми вярвай, ИДИ И ВИЖ!!! Казвам го със съжаление.
14:05 11.09.2026
38 ОБЕКТИВЕН
До коментар #33 от "Близък е края":Това е точно така! Спор няма. Само че медийният вектор на колективния Запад е на доста по-високо от руския. Наследниците на Гьобелс (повтарящи една лъжа до превръщането й в "истина") със сигурност ще превърнат безусловната капитулация, за която говориш, в обществено приемлива формулировка за западната хегемония. Кой ще публикува договора? И кой ще го чете? Те разчитат точно на това. Познавам ги така, сякаш са ми деца.
14:13 11.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Какво не е вярно
14:29 11.09.2026