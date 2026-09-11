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Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант
  Тема: Украйна

Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант

11 Септември, 2026 12:46, обновена 11 Септември, 2026 12:50 1 790 40

  • кирило буданов-
  • фронтова линия-
  • военни действия

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна посочи гаранциите за сигурността на страната като условие за прекратяване на конфликта

Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Спирането на военните действия по протежение на фронтовата линия, съчетано с гаранции за сигурността на Украйна, представлява най-реалистичният вариант за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Това заяви ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в интервю пред LSM, предава News.bg.

„Моето субективно мнение е, че най-реалистичният вариант за прекратяване на войната - или поне за спиране на военните действия - включва гаранции за сигурността на Украйна и се основава на реалната фронтова линия към момента на постигане на споразумение“, посочи той.

Буданов също така заяви, че това може да бъде постигнато „без каквото и да е правно признаване от страна на Украйна“ на загубата на територии.

Според ръководителя на кабинета на Зеленски „това няма да се случи и никой няма да го направи“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 2 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #8, #13

    12:50 11.09.2026

  • 2 По подИр!

    42 1 Отговор
    ПАри ли ти под дупето , а психопатЕ? Безусловно белите гащи и тогава ще вИдим по подИр !

    12:55 11.09.2026

  • 3 И Киев е Руски

    46 1 Отговор
    Завалията много е зле .Дилара е един и същ.

    12:55 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тиква

    42 1 Отговор
    Отхранен бандероНацюга, м ъ р ш и На планетата.

    12:57 11.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    33 1 Отговор
    Будаков. Просто пуши дрога! И тогава изведнъж се появява огромна орда от руски войски, изправена пред шепа вечно живи „киборги“. За пореден път се убеждавам, че журналистиката на Запад отдавна е умряла; вече няма нормални, замислени журналисти, които да задават предизвикателни въпроси на читателя. Всичко просто се спуска до крайностите на емоционалната манипулация: спешна нужда, още малко, забравено за човечеството и така нататък, така нататък, така нататък...

    12:58 11.09.2026

  • 7 Сланина има ли ,ам ко намеря ?

    33 1 Отговор
    Московският градски съд потвърди вчера задочното задържане на лицето Кирил Буданов във връзка с терористичен акт в Херсонска област, съобщава кореспондент на ТАСС.

    В нощта на 1 януари украинските въоръжени сили извършиха целенасочен удар с дронове по заведение и хотел в Хорли, където цивилни празнуваха Нова година. Убити бяха двадесет и девет души, включително две деца .

    Той е вписан в списъка на терористи и екстремисти в Руската федерация.
    Съдбата му неминуемо води към тоалетната където ще бъде " замочен" .

    12:58 11.09.2026

  • 8 Глей кво стаа

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украински гражданин опита да се освободи от несесер с метамфетамин, стъклена лула и електронна везна, след като видя полицаи в бургаския ж.к. „Славейков“. Мъжът, който живее в Бургас, е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от ОДМВР-Бургас.

    Коментиран от #25

    12:59 11.09.2026

  • 9 Теслатъ

    29 2 Отговор
    """""""Спиране на военните действия по фронтовата линия"""""""" ------------- Това би била Втората най-голяма грешка на Путин от началото на войната, такъв "Договорняк" моментално шъ съ превърне в подобие на "Минските Преговори", които са пряко следствие, довело до началото на тази война!!!!!

    Коментиран от #15

    13:00 11.09.2026

  • 10 Гост

    27 1 Отговор
    На хунтата яйцето се пече на ....пето и сега са първи искачи на мир. Нали ежедневно и ежечасно побеждават и щяха да правят парад в Москва?

    13:02 11.09.2026

  • 11 Поредния

    23 1 Отговор
    чукан който ще спре гората да се разлиства..! АМА КОЙ ТИ ВЯРВА бе ЗЕВЗЕК..?

    13:02 11.09.2026

  • 12 Какво спиране бе Буданов!?

    23 2 Отговор
    Я се стегнете, я по-сериозно! Никакво огъване! Малко останахте, последният украинец е близо!😂😂😂😂

    13:08 11.09.2026

  • 13 Хахахаха

    2 29 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има! То не е имало и мир от кремълската хунта. Преди Украйна, войните бяха в Грузия, Чечня, Сирия..... Причината за войната не е Украйна, а кремълската хунта! Ако войната в Украйна спре, кремълската хунта ще премести войната другаде, защото кремълската хунта винаги води войни.

    Коментиран от #39

    13:19 11.09.2026

  • 14 не може да бъде

    17 2 Отговор
    А моето субективно мнение -без да имам такъв опит в държавните дела като г-н Буданов е че има два реалистични варианта -
    .1.Мирен договор както в април 2022 г в Истанбул като се изпълнят безусловно всички нови искания на Русия които се га ще бъдат много по-болезнени...но това е положението нема лабаво во ще си спестят много убити ранени и щети .и все пак ще остане някаква Украйна
    2.Пълна и безусловна капитулация на Украйна като резултат от военните действия -това е лошият вариант ако той се случи украинците няма да имат думата за нищо -това ще е краят и на Украйна и на украинството
    ....а ако говорим за възможни други варианти които са по-малко реалистични -има един такъв -намеса на европейските държави директно във войната срещу Русия практически обявяване на война.Този вариант не е за подценяване макар че трябва да се разглежда отделно -Путин се е спрял/коментирал на него на форума в Далечния изток преди 2-3 седмици по следния начин -ако това се случи това ще бъде съвсем друга война и ще трае кратко!?

    Коментиран от #19

    13:19 11.09.2026

  • 15 Соломон

    2 27 Отговор

    До коментар #9 от "Теслатъ":

    Двете на големи грешки на Русия са. Първо нападнаха Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. И втората голяма грешка че след пет години и над 1,5 милиона убити продължават да вярват в това. А тази година Русия е превзела по малко територия отколкото Украйна си е върнала

    Коментиран от #21, #28

    13:20 11.09.2026

  • 16 име

    19 2 Отговор
    Има да си мечтае за замразяване и глътка въздух за да се въоръжите и да наберете още клетници. Само трепане за вас, мръсни неонацисти.

    Коментиран от #20

    13:20 11.09.2026

  • 17 Трол

    9 1 Отговор
    Г-н Буданов много се е пременил.

    Коментиран от #30

    13:20 11.09.2026

  • 18 ОБЕКТИВЕН

    25 2 Отговор
    "Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант" -- Така ли??? И след 2-3 г. пак да започнете да обстрелвате и репресирате руски граждани??? Не, уважаеми г-да фашизоиди, сметката накрая я определя кръчмарят и това не сте вие (САЩ/ЕС/НАТО). Колкото ви каже, толкова ще платите. Ама не сте съгласни??? Тогава отивайте на фронта да си вземете каквото ви трябва. А, Украйна от 54 млн. останала няма и 20 млн., няколко млн. мъже убити, срутена икономика и инфраструктура? Еее, тогава що се обаждаш??? Ти се готви за съд и денацификация, другото само ще си стане.

    Коментиран от #22

    13:21 11.09.2026

  • 19 Хахахаха

    2 25 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    Такива варианти няма, защото рашата не е победила нищо, и докато в Истанбул през 2022 година удари по раша нямаше, то сега те са всяка вечер. Така, че всъщност Украйна вече е в много по-добра позиция! Рашата вече може да губи мноооого.

    13:29 11.09.2026

  • 20 Хахахаха

    2 10 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Ти си издухан в главата, за теб помощ няма.

    13:30 11.09.2026

  • 21 Сюлеймане

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    що не коментираш страната, чието традиционно име носиш, ами си седнал да разсъждавая кой какви грешки е допуснал и препостваш укрофантазиите на УНИАН и зеления смъркач? Виж там твоя вожд нетаняху какви ги магери и как го намрази целият свят... Не че и преди не го обичаха, ама сега хептен...

    Коментиран от #23

    13:31 11.09.2026

  • 22 Хахахаха

    3 21 Отговор

    До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":

    Руските граждани си имат руска държава копеизажи. Руски граждани в Украйна няма. Те са украински граждани!

    Коментиран от #27, #29

    13:31 11.09.2026

  • 23 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "Сюлеймане":

    Али Реза. Понеже мисленето не ти се отдава да те светна. Тук може да се казвам както искам и както ми е удобно. И това няма нищо общо със истинското ми име.

    13:34 11.09.2026

  • 24 си пън

    12 2 Отговор
    будалов,щом си мислиш,че русия преговаря с фашисти

    13:34 11.09.2026

  • 25 факуса

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Глей кво стаа":

    защо ги задържат,веднага посолството им,и от там на фронта

    13:36 11.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ОБЕКТИВЕН

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Че ти това (за държавата и гражданите) ако го кажеш в Кърджали, ще хомогенизираш БГ за нула време. Как не сме знаели? Тюх, да му се не види... И сигурно си и смел, та ще идеш доброволец да се сражаваш в Родопите за БГ??? Пффххх :) Жалка работа, но това ни е нивото.

    Коментиран от #32

    13:40 11.09.2026

  • 28 Сланина има ли ,ам ко намеря ?

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Путин комай да кандиса да спре войната ,ама Малка Токмачка още не е превзета ,нема как ...

    13:44 11.09.2026

  • 29 Трол

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Те са съветски граждани.

    13:44 11.09.2026

  • 30 Кво да се прави

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    Кат абитурент от Строителния Техникум

    13:45 11.09.2026

  • 31 1234

    4 2 Отговор
    Най реалистичния е бялото знаме.

    13:49 11.09.2026

  • 32 Хахахаха

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "ОБЕКТИВЕН":

    Украинците (които са се чувствали руснаци) винаги са били свободни да заминат за раша. Тези които са останали, е защото не са искали да живеят в раша. Та не е нужно тупин да ходи да ги асвабаждава. Та те никога не са били вързани да живеят в Украйна, та някой да ги асвабаждава копеизажи! Те са живели в Украйна по собствено желание и по причина, че не са искали да живеят в раша. Как мислите, дали руснаците които са избягали от раша заради тупин, чакат той да ги асвабади? Ами нали те от него бягат бе копеизажи?

    Коментиран от #37

    13:51 11.09.2026

  • 33 Близък е края

    8 2 Отговор
    В едночасов телефонен разговор, Путин ктегорично е заявил на Тръмп, че никакъв мирен план няма да има. Само безусловна капитулация. В момента Украйна е каато разорана целина. З3еленски ходи да търси всякаква помощ от всякъде, но в повечето случай му отказват. Руснаците ожесточено бомбят и разрушават бункери, заводи, пристанища, жп гари и линии. Те превъзхождат по всички показатели. Спасение няма, жалост няма. Войната е навлязла в унищожителен етап.Западйт неможе да помогне.
    Жалко за обикновенните жители на остатъчна Украйна.

    Коментиран от #38

    13:52 11.09.2026

  • 34 айде белата кърпа

    4 2 Отговор
    Руснаците им нашокаха каните и укрите започнаха да изтрезняват...подписвай мира, но без никакви гаранции за вас военнопрестъпници - ще бъде съдите и екзукутирани заедно с зелената змия...знаеш ли колко хора измреха заради вас. Да се готвят урсулянките...

    13:54 11.09.2026

  • 35 Прям

    2 1 Отговор
    Иска му се , но прегрешенията на Украинците трябва да бъдат наказани и то жестоко за назидание на Евролакеите.

    14:01 11.09.2026

  • 36 Знаещ

    2 1 Отговор
    Тов. Буданов се размечтал,няма лошо,мечтите са безплатни.Спиране ще има,но то ще е аналогично на това от май 1945г.в Берлин.

    14:01 11.09.2026

  • 37 ОБЕКТИВЕН

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    За тези разговори се иска някакво ниво, не дейбарски опорки, чиито автори превърнаха САЩ и Западна Европа в палаткови лагери за метадонова терапия. Не ми вярвай, ИДИ И ВИЖ!!! Казвам го със съжаление.

    14:05 11.09.2026

  • 38 ОБЕКТИВЕН

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Близък е края":

    Това е точно така! Спор няма. Само че медийният вектор на колективния Запад е на доста по-високо от руския. Наследниците на Гьобелс (повтарящи една лъжа до превръщането й в "истина") със сигурност ще превърнат безусловната капитулация, за която говориш, в обществено приемлива формулировка за западната хегемония. Кой ще публикува договора? И кой ще го чете? Те разчитат точно на това. Познавам ги така, сякаш са ми деца.

    14:13 11.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какво не е вярно

    2 1 Отговор
    От това което казах, че го изтри. Ти соросоид ли си.

    14:29 11.09.2026

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