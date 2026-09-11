Буданов: Спиране на военните действия по фронтовата линия е най-реалистичният вариант

Спирането на военните действия по протежение на фронтовата линия, съчетано с гаранции за сигурността на Украйна, представлява най-реалистичният вариант за прекратяване на конфликта между Москва и Киев. Това заяви ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов в интервю пред LSM, предава News.bg.

„Моето субективно мнение е, че най-реалистичният вариант за прекратяване на войната - или поне за спиране на военните действия - включва гаранции за сигурността на Украйна и се основава на реалната фронтова линия към момента на постигане на споразумение“, посочи той.

Буданов също така заяви, че това може да бъде постигнато „без каквото и да е правно признаване от страна на Украйна“ на загубата на територии.

Според ръководителя на кабинета на Зеленски „това няма да се случи и никой няма да го направи“.