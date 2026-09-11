Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Наполи вече вдигнаха мерника на Масимилиано Алегри

В Наполи вече вдигнаха мерника на Масимилиано Алегри

11 Септември, 2026 08:29 377 1

  • масимилиано алегри-
  • наполи-
  • футбол

Напрежението върху Алегри се покачва и от него се очаква незабавна реакция

В Наполи вече вдигнаха мерника на Масимилиано Алегри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Позицията на Масимилиано Алегри като старши треньор на Наполи вече е застрашена след разочароващия старт на сезона, като бившият наставник на Фиорентина Рафаеле Паладино се очертава като потенциален негов заместник.

„Партенопеите“ претърпяха трето поредно поражение във всички турнири във вторник вечерта, губейки у дома от Арсенал на Микел Артета в първия си мач от Шампионската лига. Загубата последва две последователни поражения в Серия "А" срещу Комо и Интер, което остави Наполи в криза в началото на сезона.

Въпреки окуражаващото цялостно представяне срещу „артилеристите“ на стадион „Диего Армандо Марадона“, резултатите са задействали алармата сред ръководството на клуба.

В разговор с „Радио Радио“, журналистът Джовани Ското разкри, че президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис е силно недоволен от слабия старт на отбора – чувство, споделяно и от все по-нетърпеливите фенове.

Напрежението върху Алегри се покачва и от него се очаква незабавна реакция, когато Наполи гостува на Болоня в неделя следобед. Неуспех при обръщането на нещата на стадион „Ренато Дал'Ара“ може да ускори промените, като Паладино вече е следен като основен кандидат, ако Де Лаурентис реши да предприеме треньорска смяна по средата на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА

    1 0 Отговор
    В момента преговаря за идването си в ЦСКА и е леко разконцентриран човека.

    08:42 11.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове