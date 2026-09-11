Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира

Може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект, каза министърът на въпрос на депутата Томислав Дончев (ГЕРБ) относно обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка. Шишков представи информация относно проекта „Обход на град Габрово“, част от който е строителството на тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км.

Министърът отбеляза, че в момента заради това, че са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели за самия тунел под Шипка вече би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе до сериозно препроектиране.

Шишков посочи, че е направен пълен анализ какво може да се получи като европейско финансиране и за кои обекти. Заради проблема с природен парк „Българка“ ЕК няма да ни даде в момента с европейско финансиране да строим тунела под Шипка, но за обхода на Казанлък ще се опитаме да се възползваме от европейското финансиране, добави Шишков.

Иван Шишков коментира още, че по никакъв начин в управлението не разглеждат тунела под Шипка като конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Цяла България - и Северна и Южна, искат от много отдавна да има свързаност в двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи, каза министърът.

Шишков отбеляза важността да се строят цялостни обекти, добавяйки, че тогава ще имаме цялостна истинска свързаност в България. Когато започнем да даваме едни пари - независимо дали са от републиканския бюджет или са пари от европейско финансиране, трябва да имаме яснота за едно строителство и да имаме цялостен проект, посочи той. Оттук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче, ще го направим истински, смислено, свързано, защото според мен и според „Прогресивна България“ това е единственият начин трайно да решим всички тези проблеми, каза министър Шишков.