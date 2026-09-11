Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира

Може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.
Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект, каза министърът на въпрос на депутата Томислав Дончев (ГЕРБ) относно обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка. Шишков представи информация относно проекта „Обход на град Габрово“, част от който е строителството на тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км.
Министърът отбеляза, че в момента заради това, че са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели за самия тунел под Шипка вече би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе до сериозно препроектиране.
Шишков посочи, че е направен пълен анализ какво може да се получи като европейско финансиране и за кои обекти. Заради проблема с природен парк „Българка“ ЕК няма да ни даде в момента с европейско финансиране да строим тунела под Шипка, но за обхода на Казанлък ще се опитаме да се възползваме от европейското финансиране, добави Шишков.
Иван Шишков коментира още, че по никакъв начин в управлението не разглеждат тунела под Шипка като конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Цяла България - и Северна и Южна, искат от много отдавна да има свързаност в двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи, каза министърът.
Шишков отбеляза важността да се строят цялостни обекти, добавяйки, че тогава ще имаме цялостна истинска свързаност в България. Когато започнем да даваме едни пари - независимо дали са от републиканския бюджет или са пари от европейско финансиране, трябва да имаме яснота за едно строителство и да имаме цялостен проект, посочи той. Оттук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче, ще го направим истински, смислено, свързано, защото според мен и според „Прогресивна България“ това е единственият начин трайно да решим всички тези проблеми, каза министър Шишков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
12:52 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Има нещо по тия географски ширини
12:57 11.09.2026
5 Що бе Шишков
12:59 11.09.2026
6 мдааааа
13:04 11.09.2026
7 Дид
Коментиран от #13, #34
13:04 11.09.2026
8 Какво свърши
13:05 11.09.2026
9 равносметка без тунел
13:05 11.09.2026
10 Давам кирка
13:06 11.09.2026
11 Българин
Коментиран от #26
13:06 11.09.2026
12 Този
13:06 11.09.2026
13 Или пък
До коментар #7 от "Дид":канал,към Босвора и Бяло море!
13:09 11.09.2026
14 Кадилак
13:15 11.09.2026
15 койдазнай
Коментиран от #23
13:17 11.09.2026
16 АГАТ а Кристи
13:18 11.09.2026
17 АГАТ а Кристи
В проектите е далаверата... а строежа - кой казва, че е задължителен ?
13:24 11.09.2026
18 Дзак
13:24 11.09.2026
19 Kaлпазанин
13:25 11.09.2026
20 Политбюро
13:25 11.09.2026
21 Герге ,
13:28 11.09.2026
22 смях в залата
13:29 11.09.2026
23 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #15 от "койдазнай":🤩 Нека да го проектират с.Шипка - В.Търново, повече километри, повече комисионни. 🤩😱🤑
13:39 11.09.2026
24 Въх ще омра от смях
13:39 11.09.2026
25 българина
Коментиран от #32, #41
13:40 11.09.2026
26 Стоян
До коментар #11 от "Българин":Пътувал ли през 6 км. тунел, знам че не си...
Коментиран от #36
13:42 11.09.2026
27 хах
13:43 11.09.2026
28 Шишко
13:43 11.09.2026
29 Този е работил само 2 години
13:44 11.09.2026
30 Тоя ?
Вече ?
13:45 11.09.2026
31 в момента се чудим
13:46 11.09.2026
32 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #25 от "българина":🤩 Бойко кантонер ли щеше да е?😱🤩
13:49 11.09.2026
33 Последни новини
„Продължаваме промяната“ обяви подготовка за есенни протестни шествия и блокади
„Продължаваме промяната“ съобщи чрез своя имейл бюлетин до абонатите си, че подготвя поредица от протестни шествия и блокади през есента, насочени срещу правителството на премиера Румен Радев.
В изпратеното съобщение формацията използва посланието „Радев ви излъга и ви ограбва. Сега сме ние“, като заявява намерението си да защитава позициите си и чрез публични прояви.
От партията посочват, че вече се подготвят протестни шествия в различни населени места в страната. И ако правителството не се оттегли се подготвят блокади.
Коментиран от #38, #39
13:55 11.09.2026
34 Да обаче няма
До коментар #7 от "Дид":И скоро няма да има. Щото не минават товарни камиони от там. Значи не ни трябва, Така мислят в регионалното министерство. А на практика е точно обратното. "Прохода на Републиката" го "претупаха" колкото да се каже, че са направили нещо. От Хасково до Кърджали се минава през една дузина села със "легнали полицаи". И от Стара Загора до Димитровград и Хасково е същата работа. Трябва нова магистрала с 3 платна във всяка посока заради товарните машини и да не се минава през населени обекти. А проекта за тунел под Шипка трябва да се преработи да отговаря на Швейцарски тунел поне. С аварийни ленти с Вело ленти и т.н.
Коментиран от #42
14:02 11.09.2026
35 СЕВЕРОЗАПАДА
14:03 11.09.2026
36 А ти през 12км в Швеицария?
До коментар #26 от "Стоян":И познай колко платих в двете посоки?
14:04 11.09.2026
37 Значи през върха мога да димя с колата
Коментиран от #40
14:07 11.09.2026
38 Тези те
До коментар #33 от "Последни новини":Що се не скриете? Знаем ви колко струвате. Не че на Радев партията и управлението е нещо по добро. Нищо подобно! И едните и другите са маскари!
14:07 11.09.2026
39 блажени са верующите
До коментар #33 от "Последни новини":които си мислят, че регресиста ще си отиде с протести. Ми няма бе. Няма да си тръгне.
14:09 11.09.2026
40 Добре е да спрете незаконната сеч в парк
До коментар #37 от "Значи през върха мога да димя с колата":Що тежкотоварни машини карат трупи от там... И спиране няма.
14:10 11.09.2026
41 Не си ли забелязал, че в Швейцария
До коментар #25 от "българина":Не си ли забелязал, че в Швейцария живеят швейцарци, а не българи? Ако живееха българи тунелите отдавна щяха да са направени на винпроми и кръчми.
14:11 11.09.2026
42 Не караш колело, нали?
До коментар #34 от "Да обаче няма":В тунелите е забранено да се кара колело. По магистралите е забранено да се кара колело. Включително в Швейцария.
Коментиран от #43
14:15 11.09.2026
43 да де
До коментар #42 от "Не караш колело, нали?":ама в България по магистралите карат велосипеди.
14:19 11.09.2026
44 Мнение
14:22 11.09.2026
45 Опълченец
14:27 11.09.2026