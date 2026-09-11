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Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира

Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира

11 Септември, 2026 12:50 1 363 45

  • иван шишков-
  • тунел-
  • шипка

Той посочи, че е направен пълен анализ какво може да се получи като европейско финансиране и за кои обекти

Шишков: Не сме забравили за тунела под Шипка, може да се наложи да се препроектира - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, стана известно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект, каза министърът на въпрос на депутата Томислав Дончев (ГЕРБ) относно обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка. Шишков представи информация относно проекта „Обход на град Габрово“, част от който е строителството на тунела под връх Шипка с дължина 3,22 км.

Министърът отбеляза, че в момента заради това, че са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели за самия тунел под Шипка вече би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе до сериозно препроектиране.

Шишков посочи, че е направен пълен анализ какво може да се получи като европейско финансиране и за кои обекти. Заради проблема с природен парк „Българка“ ЕК няма да ни даде в момента с европейско финансиране да строим тунела под Шипка, но за обхода на Казанлък ще се опитаме да се възползваме от европейското финансиране, добави Шишков.

Иван Шишков коментира още, че по никакъв начин в управлението не разглеждат тунела под Шипка като конкурент на трасето през Прохода на Републиката. Цяла България - и Северна и Южна, искат от много отдавна да има свързаност в двете части на страната. Нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи, каза министърът.

Шишков отбеляза важността да се строят цялостни обекти, добавяйки, че тогава ще имаме цялостна истинска свързаност в България. Когато започнем да даваме едни пари - независимо дали са от републиканския бюджет или са пари от европейско финансиране, трябва да имаме яснота за едно строителство и да имаме цялостен проект, посочи той. Оттук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче, ще го направим истински, смислено, свързано, защото според мен и според „Прогресивна България“ това е единственият начин трайно да решим всички тези проблеми, каза министър Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    6 1 Отговор
    като да си умен и красив стане обида това е резултата...

    12:52 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Има нещо по тия географски ширини

    15 0 Отговор
    Само дебили и лумпени...и пилони - символ на икономически просперитет

    12:57 11.09.2026

  • 5 Що бе Шишков

    12 1 Отговор
    Да не би Стара планина да се е отместила на някъде. А, сетих се, тръгнала е да занесе някъде едни проценти.

    12:59 11.09.2026

  • 6 мдааааа

    8 0 Отговор
    Ама изглежда , забравихте за "геноцидните" пътища в Северозапада ..🤔

    13:04 11.09.2026

  • 7 Дид

    3 3 Отговор
    Ако има магистрала Русе-Маказа, то тунела не е толкова необходим.

    Коментиран от #13, #34

    13:04 11.09.2026

  • 8 Какво свърши

    10 2 Отговор
    През тия над 100 дни, некадърнико освен да се моташ в медийното пространство

    13:05 11.09.2026

  • 9 равносметка без тунел

    6 0 Отговор
    След седем милиардните "кражби" от пътностроителните фирми по магистралите "спестени" чрез спиране на строителството от кокорчовци, сега се преподписват анекси с индексация към същите фирми за продължаване на строителството. А петгодишните пропагандни призиви към всяко служебно или редовно правителство за "затвор" на виновника притихнаха като шумно ехо.

    13:05 11.09.2026

  • 10 Давам кирка

    2 1 Отговор
    копай без проект!

    13:06 11.09.2026

  • 11 Българин

    2 0 Отговор
    Ще се препроектира, защото тунела трябва да е не 3 км, а 6,5. Това с 3 км тунела бе измислено, защото български фирми не могат да построят по-голям, а да се дават милиарди на чужди, никой няма да допусне! За това и няма тунел през дефилето на Кресна.

    Коментиран от #26

    13:06 11.09.2026

  • 12 Този

    3 0 Отговор
    защо не вземат в театър зад канала?

    13:06 11.09.2026

  • 13 Или пък

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дид":

    канал,към Босвора и Бяло море!

    13:09 11.09.2026

  • 14 Кадилак

    3 0 Отговор
    Прилича на Бурвил !

    13:15 11.09.2026

  • 15 койдазнай

    6 1 Отговор
    Тунелът е проектиран, за да бъде изпълнен от български фирми. За това условията са облекчени максимално, за да има достстъчно пари за чекмеджетата. Сега обаче се реши, че пътщата и тунели отиват към Турция. А техните фирми нямат проблем да строят и 15 км тунел. Така че, че тунелът ще се препроектира, за да съответсва на желанията на Турските фирми.

    Коментиран от #23

    13:17 11.09.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Ще се препроектира - комисионните се раздодоха при проектирането !

    13:18 11.09.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    По последни данни се възлага и препроектиране на плавателния канал от Панчаревското езеро до Семинарията. Определено няма да се строи. Но, сегашните чекмеджета са по-голями и по-празни от предишните.
    В проектите е далаверата... а строежа - кой казва, че е задължителен ?

    13:24 11.09.2026

  • 18 Дзак

    1 1 Отговор
    Този тунел ще дренира водите и ще пресуши Казанлъшкото поле!

    13:24 11.09.2026

  • 19 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    То само за проекти и препроектирани локумени магистрали вече сме с над 40 милиарда дълг ,та на кого си бяхме дали горите водите и енергетиката ,на равина ли ????

    13:25 11.09.2026

  • 20 Политбюро

    6 0 Отговор
    на ЦК на БКП,не може да няма готов проект!Потърси по чекмеджетата!

    13:25 11.09.2026

  • 21 Герге ,

    1 0 Отговор
    ТИНЕСИПРО Z ТИСИМНОГО 5РОZ

    13:28 11.09.2026

  • 22 смях в залата

    4 0 Отговор
    Спират поръчки за предоговаряне защото на прогреса му трябват пари.

    13:29 11.09.2026

  • 23 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    🤩 Нека да го проектират с.Шипка - В.Търново, повече километри, повече комисионни. 🤩😱🤑

    13:39 11.09.2026

  • 24 Въх ще омра от смях

    4 0 Отговор
    Свършихте ли ремонтите на тунелите на Витиня ,бвахаха

    13:39 11.09.2026

  • 25 българина

    7 1 Отговор
    в Швейцария, два пъти по малка от нас като територия има над 70 тунела с дължина над 3 км!!! общо тунелите са 1200...... най голямат грешка на след 1989 е че станахме част от нато и ес , а не шввйцарски кантон!

    Коментиран от #32, #41

    13:40 11.09.2026

  • 26 Стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Пътувал ли през 6 км. тунел, знам че не си...

    Коментиран от #36

    13:42 11.09.2026

  • 27 хах

    2 0 Отговор
    че какво му е на обхода на Казанлък?

    13:43 11.09.2026

  • 28 Шишко

    5 0 Отговор
    Все се вре по някакви тунели някакви подлези надлези виадукти и други такива за два лева работа няма най на края само празни приказки. .

    13:43 11.09.2026

  • 29 Този е работил само 2 години

    3 0 Отговор
    като архитект. Цял живот чиновник по общините!

    13:44 11.09.2026

  • 30 Тоя ?

    2 0 Отговор
    Не Прегоря Ли ?

    Вече ?

    13:45 11.09.2026

  • 31 в момента се чудим

    5 0 Отговор
    Сега се чудим как да излъжем Европа да даде пари, а ние да ги платим на китайски компании да го направят. И за нас да остане само комисиона!

    13:46 11.09.2026

  • 32 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "българина":

    🤩 Бойко кантонер ли щеше да е?😱🤩

    13:49 11.09.2026

  • 33 Последни новини

    3 1 Отговор
    Започва се! От коалицията ПП-ДБ започват масови протести през есента!
    „Продължаваме промяната“ обяви подготовка за есенни протестни шествия и блокади

    „Продължаваме промяната“ съобщи чрез своя имейл бюлетин до абонатите си, че подготвя поредица от протестни шествия и блокади през есента, насочени срещу правителството на премиера Румен Радев.

    В изпратеното съобщение формацията използва посланието „Радев ви излъга и ви ограбва. Сега сме ние“, като заявява намерението си да защитава позициите си и чрез публични прояви.

    От партията посочват, че вече се подготвят протестни шествия в различни населени места в страната. И ако правителството не се оттегли се подготвят блокади.

    Коментиран от #38, #39

    13:55 11.09.2026

  • 34 Да обаче няма

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дид":

    И скоро няма да има. Щото не минават товарни камиони от там. Значи не ни трябва, Така мислят в регионалното министерство. А на практика е точно обратното. "Прохода на Републиката" го "претупаха" колкото да се каже, че са направили нещо. От Хасково до Кърджали се минава през една дузина села със "легнали полицаи". И от Стара Загора до Димитровград и Хасково е същата работа. Трябва нова магистрала с 3 платна във всяка посока заради товарните машини и да не се минава през населени обекти. А проекта за тунел под Шипка трябва да се преработи да отговаря на Швейцарски тунел поне. С аварийни ленти с Вело ленти и т.н.

    Коментиран от #42

    14:02 11.09.2026

  • 35 СЕВЕРОЗАПАДА

    0 0 Отговор
    Е, нема спиране на буйна вода и пиян министър!

    14:03 11.09.2026

  • 36 А ти през 12км в Швеицария?

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стоян":

    И познай колко платих в двете посоки?

    14:04 11.09.2026

  • 37 Значи през върха мога да димя с колата

    1 0 Отговор
    Значи през върха мога 30 минути да димя с колата и да замърсявам природния парк Българка, ама през тунела за 4 минути не мога да мина. Не ви ли е сбъркана логиката?

    Коментиран от #40

    14:07 11.09.2026

  • 38 Тези те

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последни новини":

    Що се не скриете? Знаем ви колко струвате. Не че на Радев партията и управлението е нещо по добро. Нищо подобно! И едните и другите са маскари!

    14:07 11.09.2026

  • 39 блажени са верующите

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последни новини":

    които си мислят, че регресиста ще си отиде с протести. Ми няма бе. Няма да си тръгне.

    14:09 11.09.2026

  • 40 Добре е да спрете незаконната сеч в парк

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Значи през върха мога да димя с колата":

    Що тежкотоварни машини карат трупи от там... И спиране няма.

    14:10 11.09.2026

  • 41 Не си ли забелязал, че в Швейцария

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "българина":

    Не си ли забелязал, че в Швейцария живеят швейцарци, а не българи? Ако живееха българи тунелите отдавна щяха да са направени на винпроми и кръчми.

    14:11 11.09.2026

  • 42 Не караш колело, нали?

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да обаче няма":

    В тунелите е забранено да се кара колело. По магистралите е забранено да се кара колело. Включително в Швейцария.

    Коментиран от #43

    14:15 11.09.2026

  • 43 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Не караш колело, нали?":

    ама в България по магистралите карат велосипеди.

    14:19 11.09.2026

  • 44 Мнение

    1 0 Отговор
    Този стана медийна звезда, има ли време за работа? А и каква работа? То същите фирми на ББ продължават да работят и да крадат, само пари ще им наливат.

    14:22 11.09.2026

  • 45 Опълченец

    0 0 Отговор
    Този ще събори паметника!

    14:27 11.09.2026

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