Треньорът на Фенербахче подаде оставка: Никога няма да се върна

Треньорът на Фенербахче Исмаил Картал подаде оставка след равенството 1:1 срещу Рома в Шампионска лига. Изненадващото решение на специалиста дойде три месеца след назначението му.

„Гордея се с моите футболисти и ги поздравявам. Сега, без да приемам въпроси, искам да поговоря малко за себе си“, започна той.

„Тук съм от три месеца. От началото на сезона до днес, по време на нашите тренировки и лагери, играчите, както и нашият президент и ръководителите, се опитаха да ни помогнат във всичко. Това бяха много хубави дни“, обясни специалистът.

"Тази вечер поздравявам играчите си и подавам оставка", каза Картал.

„Тази вечер напуснах поста си. Взех това решение, за да проправя пътя на моя клуб; взехме го заедно с моя екип. Подадох оставката си, докато все още имаше време. Желая на всички лека нощ, при условие че никога няма да се върна", отсече специалистът.

Малко по-късно президентът на Фенербахче Азиз Йълдъръм обяви, че не приема оставката на треньора на отбора. "Исмаил Картал ще остане на поста си, докато аз не си тръгна!"