Лудогорец пак е най-скъпият отбор в България

Няколко дни Левски притежаваше най-скъпия отбор в българския футбол. Това беше огромно събитие, защото дълги години в класацията на Transfermarkt там без особена конкуренция седеше Лудогорец. Подобно на шампионската титла, обаче и тук „сините“ повалиха „орлите“. Но за кратко. В последния ден на трансферния пазар, 8 септември, само за 12 минути разградчани пак излязоха на върха в импровизираната класация, представяйки първо Амир Хаджиахметович и веднага след това Омар Рекик, двама играчи от Мондиал 2026, пише "Мач Телеграф".

Така Лудогорец вече има играчи на стойност 45,66 млн. евро, докато Левски е с 45.25 млн. евро. Разликата е повече от малка – само 400 000 евро.

Разградчани дадоха над 6 млн. евро за нови играчи през това лято. Там тече подмяна на поколенията, като вече си тръгнаха ветерани като Серджио Падт и Оливие Вердон, а бяха взети цели 7 нови играчи. Най-скъп и в Лудогорец, и в целия български футбол изобщо, е украинецът Иван Желизко. Той беше купен за 4 млн. евро от полския Лехия Гданск, изпаднал по административен път във второто ниво на страната. „Орлите“ купиха египетския национал Хосам Абделмагид от Замалек за 1,5 млн. евро, а за Омар Рекик от Марибор са платени 600 000 евро. За вратаря Иво Гърбич също е платена сума на Шефилд Уензди, но тя не е известна.

Голямата звезда обаче е Амир Хаджиахметович. Босненският национал дойде като свободен агент, след като направи огромна кариера в отбори като Бешикташ и Хъл Сити. Така само през лятото Лудогорец привлече цели трима играчи, участвали на Мондиал 2026 – Хаджиахметович, Абделмагид и Рекик.

Трябва да отбележим, че бившите шампиони привлякоха и двама млади играчи под наем – Михаил Полендаков от Шефилд Юнайтед, а Натан Фернандеш пристигна от Ботафого.

При напусналите също има сериозни имена, освен гореспоменатите Серджио Падт и Оливие Вердон. Педро Нареси отиде като свободен агент в Сервет от Швейцария, Диниш Алмейда пък подписа преди дни с ЦСКА. Станислав Иванов бе продаден на Арда, година след като бе купен от клуба от Кърджали. Израелският бранител Идан Нахмиас бе продаден на местния шампион Апоел Беер Шева. Отделно под наем бяха пратени няколко играча – Алберто Салидо отиде в Ботев Пловдив, Иван Йорданов – в Локомотив София, Емерсон Родригес в Индепендиенте Санте Фе, а Винисиус Ногейра -в Орландо Сити, където ще бъде съотборник с легенда като Антоан Гризман. Окончателно с Лудогорец вече няма нищо общо играчи като Тодор Неделев, който преминава със свободен трансфер в Ботев Пловдив, докато Ноа Сонко Сундберг окончателно премина в Арис за 500 000 евро. Дни по-късно той бе продаден на Гьозтепе на Станимир Стоилов за 650 000 евро.

Може да се каже, че Лудогорец имаше едно много динамично лято от всяка гледна точка – нов треньор, отпадане от Европа и огромна подмяна в състава. Въпросът е дали тези движения не закъсняха, но времето ще покаже. Към днешна дата „орлите“ изостават с 4 точки от шампиона Левски, но първенството тепърва започва, а между двата очаква да има цели 4 дербита.