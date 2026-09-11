Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки след мача с ЦСКА

Светослав Вуцов е приел много тежко грешките, които допусна срещу ЦСКА. Вратарят на „сините“ се оказа в центъра на вниманието и при победата с 3:1 над „червените“, която се оказа решаваща за спечелването на титлата.

Тогава Вуцов позволи на съперника да поведе рано в резултата след връщане на топката от Макун. Стражът се поколеба, топката премина между краката му и се озова в мрежата.

Според запознати в сряда Вуцов е преживял изключително емоционално случилото се и е плакал около 40 минути. Съотборниците му трудно успели да го успокоят, пише "Мач Телеграф".

„Знаеш как сте вратарите. Правиш 100 силни мача, а бъркаш един и си виновен“, опитвали да го окуражат футболистите на „сините“.

Ситуацията се усложнява и от реакциите на част от привържениците. Вуцов е попаднал под сериозни акаки, подобно на Асен Митков.

Митков също беше обект на тежки атаки след загубата от ЦСКА през миналата есен, а впоследствие и след двубоя със Славия. Тогава се наложи „сините“ да излязат с официална позиция, в която предупредиха, че могат да потърсят отговорност от агресорите по съдебен път.

Вуцов обаче е известен със силния си характер и досега неведнъж е показвал, че успява бързо да преодолява трудните моменти.