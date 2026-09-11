Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки след мача с ЦСКА

Светослав Вуцов е приел много тежко грешките, които допусна срещу ЦСКА. Вратарят на „сините“ се оказа в центъра на вниманието и при победата с 3:1 над „червените“, която се оказа решаваща за спечелването на титлата.
Тогава Вуцов позволи на съперника да поведе рано в резултата след връщане на топката от Макун. Стражът се поколеба, топката премина между краката му и се озова в мрежата.
Според запознати в сряда Вуцов е преживял изключително емоционално случилото се и е плакал около 40 минути. Съотборниците му трудно успели да го успокоят, пише "Мач Телеграф".
„Знаеш как сте вратарите. Правиш 100 силни мача, а бъркаш един и си виновен“, опитвали да го окуражат футболистите на „сините“.
Ситуацията се усложнява и от реакциите на част от привържениците. Вуцов е попаднал под сериозни акаки, подобно на Асен Митков.
Митков също беше обект на тежки атаки след загубата от ЦСКА през миналата есен, а впоследствие и след двубоя със Славия. Тогава се наложи „сините“ да излязат с официална позиция, в която предупредиха, че могат да потърсят отговорност от агресорите по съдебен път.
Вуцов обаче е известен със силния си характер и досега неведнъж е показвал, че успява бързо да преодолява трудните моменти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 анонимен
12:34 11.09.2026
2 Чобанин
12:36 11.09.2026
3 ааа
12:37 11.09.2026
4 1234
Коментиран от #8
12:38 11.09.2026
5 Този няма място в Левски.
Коментиран от #10
12:39 11.09.2026
6 Лост
12:41 11.09.2026
7 Ха-ха
12:41 11.09.2026
8 Левски 1914
До коментар #4 от "1234":Вече 10 години няма цска има едно МЕНТЕ с ТИРЕ доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.
12:42 11.09.2026
9 Гуньо Простиа
12:43 11.09.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Този няма място в Левски.":Уевски и цскато сте много напред , и през цялата КРАЖБА на футболисти през СОЦ а!!! мъ рши гадни , кажете колко КЕШ сПечелихте//за разлика от всичките ни съседи
12:43 11.09.2026
11 Кога
12:43 11.09.2026
12 Вратарчето
12:44 11.09.2026
13 Ами
12:45 11.09.2026
14 Читател
12:46 11.09.2026