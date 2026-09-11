Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки след мача с ЦСКА

Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки след мача с ЦСКА

11 Септември, 2026 12:30 549 14

  • светослав вуцов-
  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • суперкупа на българия

Вуцов обаче е известен със силния си характер и досега неведнъж е показвал, че успява бързо да преодолява трудните моменти

Светослав Вуцов попаднал под сериозни атаки след мача с ЦСКА - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Светослав Вуцов е приел много тежко грешките, които допусна срещу ЦСКА. Вратарят на „сините“ се оказа в центъра на вниманието и при победата с 3:1 над „червените“, която се оказа решаваща за спечелването на титлата.

Тогава Вуцов позволи на съперника да поведе рано в резултата след връщане на топката от Макун. Стражът се поколеба, топката премина между краката му и се озова в мрежата.

Според запознати в сряда Вуцов е преживял изключително емоционално случилото се и е плакал около 40 минути. Съотборниците му трудно успели да го успокоят, пише "Мач Телеграф".

„Знаеш как сте вратарите. Правиш 100 силни мача, а бъркаш един и си виновен“, опитвали да го окуражат футболистите на „сините“.

Ситуацията се усложнява и от реакциите на част от привържениците. Вуцов е попаднал под сериозни акаки, подобно на Асен Митков.

Митков също беше обект на тежки атаки след загубата от ЦСКА през миналата есен, а впоследствие и след двубоя със Славия. Тогава се наложи „сините“ да излязат с официална позиция, в която предупредиха, че могат да потърсят отговорност от агресорите по съдебен път.

Вуцов обаче е известен със силния си характер и досега неведнъж е показвал, че успява бързо да преодолява трудните моменти.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 анонимен

    3 1 Отговор
    Изпадам в непоносим потрес от новината. Решително местя!

    12:34 11.09.2026

  • 2 Чобанин

    6 1 Отговор
    0вцаСъсСамочувствие!!!!

    12:36 11.09.2026

  • 3 ааа

    3 1 Отговор
    Еми да ти набият 8 гола за десет дни не е приятно. Значи трябва друг вратар!

    12:37 11.09.2026

  • 4 1234

    5 1 Отговор
    Трябва втори добър вратар и да се сменят. На ЦСКА вратаря е 3 класи отгоре.

    Коментиран от #8

    12:38 11.09.2026

  • 5 Този няма място в Левски.

    5 0 Отговор
    Срещу АЕК три гола можеха да се спасят , а срещу ЦСКА първия гол излезе некадърно почти до центъра, дузпата просто се хвърли в единия ъгъл, дори до края на гредата не се хвърля и пак щяха да вкарат, ако беше в същия ъгъл. Третия гол само изгледа топката, четвъртия гол с кашкавалени ръце не можа да я хване и мина през ръцете му. Слаб вратар . На световното какви спасявания имаше и какви добри вратари, този е пълно посмешище. На ЦСКА вратаря спаси толкова положения, при Левски колкото пъти биха в очертанията на вратата и гол.

    Коментиран от #10

    12:39 11.09.2026

  • 6 Лост

    1 0 Отговор
    Ивайло не сме май месец да ни казваш как се чувствал Вуцов.Кажи сега как се чувства.

    12:41 11.09.2026

  • 7 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Тоя не става за вратар,а баща му е дървен философ.

    12:41 11.09.2026

  • 8 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Вече 10 години няма цска има едно МЕНТЕ с ТИРЕ доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.

    12:42 11.09.2026

  • 9 Гуньо Простиа

    1 0 Отговор
    Връзките ги има, таланта не

    12:43 11.09.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този няма място в Левски.":

    Уевски и цскато сте много напред , и през цялата КРАЖБА на футболисти през СОЦ а!!! мъ рши гадни , кажете колко КЕШ сПечелихте//за разлика от всичките ни съседи

    12:43 11.09.2026

  • 11 Кога

    0 0 Отговор
    Трансфер в чужбина

    12:43 11.09.2026

  • 12 Вратарчето

    0 1 Отговор
    На тоя юрган да му хвърлиш- няма да го хване

    12:44 11.09.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    Той нали си е от ЦСКА,браво Вуци

    12:45 11.09.2026

  • 14 Читател

    0 1 Отговор
    Добър вратар и млад още, всеки греши по някога.Ако успее да направи трансфер в Европа би било добре за него.Тук с тия идиоти по трибуните няма коментари

    12:46 11.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове