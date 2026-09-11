Асен Василев призова Йотова да се оттегли - помилвала наркодилър

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Илияна Йотова, че е помилвала предсрочно Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, и я призова да се оттегли от надпреварата. Твърденията Василев направи по време на извънредна пресконференция, съобщават от novini.bg.
По думите на Василев мъжът е бил осъден в България за трафик на наркотици.
Председателят на „Продължаваме промяната“ твърди, че Йотова е помилвала Атанасов с указ №119 около 10 години преди изтичането на присъдата му. По думите му указът не е публикуван в „Държавен вестник“, а мотивите за решението за помилване не са публично известни.
На този фон Василев призова Йотова да се оттегли от надпреварата.
„Призоваваме г-жа Йотова да се оттегли от надпреварата. Тя не видя нехуманно отношение по казуса на Иванчева, но видя нехуманно отношение за наркодилър“, заяви той.
„Вярвам, че българските граждани няма да гласуват за човек, който пуска дилъри да продават дрога на децата на България. Това не е компромат, а факт. Казваме го сега, защото г-жа Йотова иска доверието на гражданите за пръв път“, каза още Асен Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:53 11.09.2026
2 Хайдее
Коментиран от #10, #14, #37, #57
12:55 11.09.2026
3 У нея
Коментиран от #73
12:57 11.09.2026
4 Зеления
а иначе Йотова помилва Иванчева, не е каквото казва той ляв вълшебник на снимката
Коментиран от #16, #45, #67
12:58 11.09.2026
5 И тоя преиграва
12:59 11.09.2026
6 най точната за въпросното нещо
13:00 11.09.2026
7 Зеления
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"Представяте ли си в президентството да командват Тагаренко и Хампарцумян?"
Едно на ръка са Тагаренко и Хампарцумян, но ако Гюро спечели Гого Папийонката ще почне да търси Путин и в твоя рестотант под покривките на масите.
13:00 11.09.2026
8 кокорчо
13:01 11.09.2026
9 Тя крадлива и лъжлива гнус
13:01 11.09.2026
10 Баба Мара
До коментар #2 от "Хайдее":Само мустаците са бръснати. Иначе патриархата все още царува из нашите земи за съжаление.
13:02 11.09.2026
11 12...34
13:02 11.09.2026
12 Про100 съм
13:02 11.09.2026
13 !!!?
13:04 11.09.2026
14 Шефчето
До коментар #2 от "Хайдее":Продължавайте да си гласувате за комунистите йотова и радев скоро във тази държава ще останат само бразилците . Вдигат ви данъците какво ли не и вие го приемате със лекота ..
13:04 11.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 !!!?
До коментар #4 от "Зеления":Защо бе, наркодилъри да не родил в затвора...!??
13:07 11.09.2026
17 Овчар
13:09 11.09.2026
18 Българин
Щом е предложен за помилване, значи човекът е работил за България и е служил добре!
13:11 11.09.2026
19 смях в залата
13:12 11.09.2026
20 Познава ли го лично
13:13 11.09.2026
21 az СВО Победа 81
Покровителства педофили!
13:13 11.09.2026
22 Плати и излез
13:13 11.09.2026
23 Ококореният Кристал
13:13 11.09.2026
24 Глупава изцепка
Коментиран от #40
13:14 11.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
За Йотова която си е виновна, най-вероятно тези и се подават от разни отговарящи за това и тя подписва. Трябва да се разследва кой и го е подал. Както генералчето в ДБ, дето предложил Алексей Петров в МВР.
Коментиран от #28
13:14 11.09.2026
27 То се иска
13:16 11.09.2026
28 Жива да не бях!
До коментар #26 от "Някой":Йотова не е виновна,тя само подписва каквото й дадат.Жива да не бях!
Коментиран от #33
13:17 11.09.2026
29 Георги Ангелов
13:18 11.09.2026
30 Ти да видиш
Много е напушен и нервен, горкичкият.
Коментиран от #47
13:18 11.09.2026
31 И наркосът е глас,
13:19 11.09.2026
32 азчо
13:19 11.09.2026
33 Има рамене на главата
До коментар #28 от "Жива да не бях!":Да чете кой пуска на свобода. Затова няма да се оправи държавата, защото се защитават олигарсите, мафията и престъпниците. Няма значение кой е на власт.
13:19 11.09.2026
34 Президентството
13:20 11.09.2026
35 А В е "национален предател",
13:23 11.09.2026
36 Труд
Коментиран от #39
13:23 11.09.2026
37 Анонимен
До коментар #2 от "Хайдее":Йотова хахаха е назначена али балите са за това венецуелските и всички мълчат едни статукваджии пожизнени в президенството без срам са
13:24 11.09.2026
38 Щом има наркотици
13:25 11.09.2026
39 Йотова
До коментар #36 от "Труд":Естествено, че ще го помилват, луд в затвора не им трябва, има лекари които освидетелствайки го носят отговорност , така че Асенчо ходи ги питай тях защо са го писали побърканяк.
13:26 11.09.2026
40 Анонимен
До коментар #24 от "Глупава изцепка":Румен Радев назначи шарлатаните и ги използва до последно докато овладее всичко тук Гюровите също са с радевите заедно с Йотова назначиха радевите
13:27 11.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 И от коя дата е
А Йотова е едно нещо, чието място й е в контейнерите, а не на президентския стол!
13:29 11.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Володя
Коментиран от #66
13:31 11.09.2026
45 ТочноТака
До коментар #4 от "Зеления":Кога я помилва, два месеца преди да и изтече присъдата. А преди това колко време я молеха да я помилва, майка с малко дете...... Как имате съвест изобщо да пишете!!!
Коментиран от #58
13:33 11.09.2026
46 МРЗ 720 евро
13:34 11.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Стойко
Коментиран от #65
13:34 11.09.2026
49 мисис кокор
Коментиран от #62
13:35 11.09.2026
50 Рундите се отплащат
13:35 11.09.2026
51 Димо
13:36 11.09.2026
52 На "ппдебилите" им е все тая
13:37 11.09.2026
53 Кеефф
13:40 11.09.2026
54 Антикомуне
13:43 11.09.2026
55 обективен
13:44 11.09.2026
56 Хохо Бохо
13:44 11.09.2026
57 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Хайдее":Фактите са си факти! Не са нито черен, нито бял ПиАр, нали?
13:44 11.09.2026
58 Зеления
До коментар #45 от "ТочноТака":10 месеца преди да й изтече присъдата, не 2 месеца.
И понеже пишеш че едва ли не който има малко дете трябва да е помилван - и рома, който изнасили и уби русенската журналистка също има малко дете
13:45 11.09.2026
59 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ВАСИЛЕВ ЗАЕДНО СЪС САБРУТЕВ ЖИВЕЕТЕ В ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА. ОТ ОТДАВНА НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВА.
13:47 11.09.2026
60 Николай Парушев
С тази гнусна кампания която правите, Илияна Йотова ще ви отнесе още на първи тур!!!
13:48 11.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #49 от "мисис кокор":ЗА ТОВА РЪКОСТИСКАНЕ НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИЗБЕРЕМ.
ТАГАРЕВ - ДЕТО БЕШЕ СЪВЕТНИК В УКРАЙНА Е В КОМИТЕТА МУ ПО ИЗБИРАНЕ.
ТЕЗИ СМЯТАТ ДА НИ ВЪВЛЕКАТ В КОНФЛИКТА.
13:51 11.09.2026
63 ако
13:52 11.09.2026
64 Гечко
13:53 11.09.2026
65 смешно и жалко
До коментар #48 от "Стойко":Самопровъзгласяването на тази романтична двойка Поров/Кандев за кандидат-президентска двойка е толкова смешно, нелепо и безсмислено, та само горчиво ни развеселява за какво ще се харчат пари в тяхно лице. Това го знаят и роддържниците им, но го правят от немай къде.
13:55 11.09.2026
66 а джендърКите,
До коментар #44 от "Володя":продажниците, невежите и пишман невроатлантиците за романтичната двойка Поров/Кандев -ЯСНО КОИ СА.
13:57 11.09.2026
67 Смехоран
До коментар #4 от "Зеления":Но пък купи на синчето имот за 2млн.,а сега трябва да купи и на невръстното внуче.Пък вие гласувайте за комунягите,и си мизерувайте.
13:58 11.09.2026
68 Българин
13:59 11.09.2026
69 Гост
14:03 11.09.2026
70 Правилно
14:04 11.09.2026
71 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:07 11.09.2026
72 курник-кукурник
14:09 11.09.2026
73 Дилърите ги мразя
До коментар #3 от "У нея":А вас ненавиждам и изпитвам погнуса и отвращение
14:09 11.09.2026
74 Не знам
14:13 11.09.2026
75 Ако е чувала
14:16 11.09.2026
76 до 1 - и последен
14:17 11.09.2026
77 Гати
14:17 11.09.2026
78 Асен Василев:
който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
ощетявайки бюджета на България, като служебен премиер,
Тайно от всички подписвайки АнтиНароден договор с Укрите,
бедна България да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро годишно.
От това Велико дело на Фюров, очакваме народа да го избере за президент!
14:20 11.09.2026
79 12 - и червен прогресист
14:21 11.09.2026
80 Асене,
Ние не ви изпратихме в парламента за "социални" политики, а за европейски път на България и отстояване на дясното. Имаме си хляб, а със зрелища рундьо ни забавлява
14:26 11.09.2026
81 НИЩО МУ НЯМА
МИ ЧЕ ТОВА ДА СЕ ПОКРОВИТЕЛСТВА
НАРКО ДИЛЪРИТЕ
СИ ПОЛИТИК НА БКП ОЩЕ ОТ...1944г☝
14:26 11.09.2026