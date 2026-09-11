Асен Василев призова Йотова да се оттегли - помилвала наркодилър

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Илияна Йотова, че е помилвала предсрочно Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, и я призова да се оттегли от надпреварата. Твърденията Василев направи по време на извънредна пресконференция, съобщават от novini.bg.

По думите на Василев мъжът е бил осъден в България за трафик на наркотици.

Председателят на „Продължаваме промяната“ твърди, че Йотова е помилвала Атанасов с указ №119 около 10 години преди изтичането на присъдата му. По думите му указът не е публикуван в „Държавен вестник“, а мотивите за решението за помилване не са публично известни.

На този фон Василев призова Йотова да се оттегли от надпреварата.

„Призоваваме г-жа Йотова да се оттегли от надпреварата. Тя не видя нехуманно отношение по казуса на Иванчева, но видя нехуманно отношение за наркодилър“, заяви той.

„Вярвам, че българските граждани няма да гласуват за човек, който пуска дилъри да продават дрога на децата на България. Това не е компромат, а факт. Казваме го сега, защото г-жа Йотова иска доверието на гражданите за пръв път“, каза още Асен Василев.