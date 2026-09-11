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Асен Василев призова Йотова да се оттегли - помилвала наркодилър

Асен Василев призова Йотова да се оттегли - помилвала наркодилър

11 Септември, 2026 12:47 2 271 81

  • асен василев-
  • илияна йотова-
  • помилване-
  • наркодилър-
  • оттегляне

Председателят на „Продължаваме промяната“ твърди, че Йотова е помилвала Огнян Атанасов с указ №119 около 10 години преди изтичането на присъдата му. По думите му указът не е публикуван в „Държавен вестник“, а мотивите за решението за помилване не са публично известни.

Асен Василев призова Йотова да се оттегли - помилвала наркодилър - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Илияна Йотова, че е помилвала предсрочно Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, и я призова да се оттегли от надпреварата. Твърденията Василев направи по време на извънредна пресконференция, съобщават от novini.bg.

По думите на Василев мъжът е бил осъден в България за трафик на наркотици.

Председателят на „Продължаваме промяната“ твърди, че Йотова е помилвала Атанасов с указ №119 около 10 години преди изтичането на присъдата му. По думите му указът не е публикуван в „Държавен вестник“, а мотивите за решението за помилване не са публично известни.

На този фон Василев призова Йотова да се оттегли от надпреварата.
„Призоваваме г-жа Йотова да се оттегли от надпреварата. Тя не видя нехуманно отношение по казуса на Иванчева, но видя нехуманно отношение за наркодилър“, заяви той.

„Вярвам, че българските граждани няма да гласуват за човек, който пуска дилъри да продават дрога на децата на България. Това не е компромат, а факт. Казваме го сега, защото г-жа Йотова иска доверието на гражданите за пръв път“, каза още Асен Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    90 25 Отговор
    Представяте ли си в президентството да командват Тагаренко и Хампарцумян?

    Коментиран от #7

    12:53 11.09.2026

  • 2 Хайдее

    77 48 Отговор
    Като видяха,че не могат да я победят, започнаха с черния ПР. ППДБ и кандидатите им са едни пъзльовци. Свикнали са всичко да им се сервира наготово. Е, ще видим дали ще стане.

    Коментиран от #10, #14, #37, #57

    12:55 11.09.2026

  • 3 У нея

    60 50 Отговор
    ни морал , ни съвест , ни срам , ни компетентност - само позор след позор , масрафи на гърба на обществото и излагации където се яви !

    Коментиран от #73

    12:57 11.09.2026

  • 4 Зеления

    65 40 Отговор
    Кокоран почна с мръсните номера !!!

    а иначе Йотова помилва Иванчева, не е каквото казва той ляв вълшебник на снимката

    Коментиран от #16, #45, #67

    12:58 11.09.2026

  • 5 И тоя преиграва

    56 33 Отговор
    Ами нали то ва й е работата, да помилва, по-лошо е джендърполитиката, в която Асенчо е пряк участник

    12:59 11.09.2026

  • 6 най точната за въпросното нещо

    43 18 Отговор
    на снимката е ПОМИЯР И НИКОЯ ДРУГА

    13:00 11.09.2026

  • 7 Зеления

    37 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "Представяте ли си в президентството да командват Тагаренко и Хампарцумян?"

    Едно на ръка са Тагаренко и Хампарцумян, но ако Гюро спечели Гого Папийонката ще почне да търси Путин и в твоя рестотант под покривките на масите.

    13:00 11.09.2026

  • 8 кокорчо

    36 17 Отговор
    е с будна съвест, само че и техния кандидат не става.......

    13:01 11.09.2026

  • 9 Тя крадлива и лъжлива гнус

    55 26 Отговор
    от партията на мафията ПП и ДБ винаги започват с кал по избори. Страшна измет е ПП и ДБ!

    13:01 11.09.2026

  • 10 Баба Мара

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хайдее":

    Само мустаците са бръснати. Иначе патриархата все още царува из нашите земи за съжаление.

    13:02 11.09.2026

  • 11 12...34

    26 11 Отговор
    Не съм за Йотова но,не ги хокайте вие бяхте с тях на площада

    13:02 11.09.2026

  • 12 Про100 съм

    22 13 Отговор
    Съгласен искам леля Асена Пеньоарката за президентКА

    13:02 11.09.2026

  • 13 !!!?

    33 15 Отговор
    Да се оттегли...!!!

    13:04 11.09.2026

  • 14 Шефчето

    40 36 Отговор

    До коментар #2 от "Хайдее":

    Продължавайте да си гласувате за комунистите йотова и радев скоро във тази държава ще останат само бразилците . Вдигат ви данъците какво ли не и вие го приемате със лекота ..

    13:04 11.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "Зеления":

    Защо бе, наркодилъри да не родил в затвора...!??

    13:07 11.09.2026

  • 17 Овчар

    27 8 Отговор
    Както казваше Сашо Диков..един гей ще продаде държавата само са един чеп БЪРЗО..! Един измамник ще я продава 10.15. години.! Единия може да бъде спрян ...другия НЕ..!

    13:09 11.09.2026

  • 18 Българин

    29 4 Отговор
    Наркодилърите винаги работят под опеката на МВР и ДАНС! Как си мислите че Брендо 20 години ходи из България и навън, купува хотели,на 200 метра от Министерски Съвет, строи курортни селища и управлява десетки бизнеси?!? И през цялото това време е издирван!
    Щом е предложен за помилване, значи човекът е работил за България и е служил добре!

    13:11 11.09.2026

  • 19 смях в залата

    26 9 Отговор
    Няма да се оттегли. Помилван е защото и трябва някой да и осигури гласове

    13:12 11.09.2026

  • 20 Познава ли го лично

    9 10 Отговор
    И защо да се обясняма,нали затова е президент.Като я накарат,да помилва

    13:13 11.09.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    21 14 Отговор
    Призовавам лама.Кокор да се скрие!

    Покровителства педофили!

    13:13 11.09.2026

  • 22 Плати и излез

    14 4 Отговор
    Без Комунисти наркомани!

    13:13 11.09.2026

  • 23 Ококореният Кристал

    19 7 Отговор
    Предвид, че 2/3 от населението са дроги, Йотова може и да вземе над 2.5млн. гласа.

    13:13 11.09.2026

  • 24 Глупава изцепка

    20 14 Отговор
    Кой го рекламираше тоя като умен, та той от ден на ден все по-големи глупостта ръси

    Коментиран от #40

    13:14 11.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    24 15 Отговор
    Националният предател Асен Василев защо не е в затвора, за одобрени от посолството за службите? НК, раздел 2 предателство и шпионство, чл 105 за обслужване като агент на чужда държава или организация с 5-15 години затвор.

    За Йотова която си е виновна, най-вероятно тези и се подават от разни отговарящи за това и тя подписва. Трябва да се разследва кой и го е подал. Както генералчето в ДБ, дето предложил Алексей Петров в МВР.

    Коментиран от #28

    13:14 11.09.2026

  • 27 То се иска

    8 0 Отговор
    съвест !

    13:16 11.09.2026

  • 28 Жива да не бях!

    11 13 Отговор

    До коментар #26 от "Някой":

    Йотова не е виновна,тя само подписва каквото й дадат.Жива да не бях!

    Коментиран от #33

    13:17 11.09.2026

  • 29 Георги Ангелов

    20 3 Отговор
    оТЕГЛЕТЕ Я, като я победите на изборите

    13:18 11.09.2026

  • 30 Ти да видиш

    20 12 Отговор
    Най-добре е Йотова да помилва Асен Василев , когото осъдиха за финансови измами за милиони след като фалира фирмата си и завлече съдружника си.
    Много е напушен и нервен, горкичкият.

    Коментиран от #47

    13:18 11.09.2026

  • 31 И наркосът е глас,

    5 3 Отговор
    ще й донесе гласовете на колегите си. Двете рунди ако си обърнат задните части и окакат феновете си, те пак ще примират от възторг!

    13:19 11.09.2026

  • 32 азчо

    10 12 Отговор
    А асанчо какви неща е милвал....завижда ли,що ли...????

    13:19 11.09.2026

  • 33 Има рамене на главата

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Жива да не бях!":

    Да чете кой пуска на свобода. Затова няма да се оправи държавата, защото се защитават олигарсите, мафията и престъпниците. Няма значение кой е на власт.

    13:19 11.09.2026

  • 34 Президентството

    13 2 Отговор
    знае ли,кой за какво се обучава край Габрово?Пуснаха само Воеводата,да замаже положението!

    13:20 11.09.2026

  • 35 А В е "национален предател",

    7 8 Отговор
    а двете рунди боташови копринкови са национални радетели. Рундите ще рундуват, докато има малоумници!

    13:23 11.09.2026

  • 36 Труд

    8 3 Отговор
    В края на 2022 г. президентската институция го помилва заради влошено здраве и той излезе на свобода 10 г. преди да изтече присъдата му. Петричкия Ескобар излежаваше 15-годишно наказание в България, дадено му от Солунски съд за разпространение на дрога в Гърция. Делата му обикалят повече от 20 г. съдилищата из България и за последно през 2016 г. стигнаха до спецсъда, който ги спря заради тежкото му психическо състояние, предизвикано от прекомерна употреба на дрога и хапчета.

    Коментиран от #39

    13:23 11.09.2026

  • 37 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хайдее":

    Йотова хахаха е назначена али балите са за това венецуелските и всички мълчат едни статукваджии пожизнени в президенството без срам са

    13:24 11.09.2026

  • 38 Щом има наркотици

    9 3 Отговор
    Тя се явява помагач.Не точно съучастник.

    13:25 11.09.2026

  • 39 Йотова

    11 9 Отговор

    До коментар #36 от "Труд":

    Естествено, че ще го помилват, луд в затвора не им трябва, има лекари които освидетелствайки го носят отговорност , така че Асенчо ходи ги питай тях защо са го писали побърканяк.

    13:26 11.09.2026

  • 40 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Глупава изцепка":

    Румен Радев назначи шарлатаните и ги използва до последно докато овладее всичко тук Гюровите също са с радевите заедно с Йотова назначиха радевите

    13:27 11.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И от коя дата е

    7 5 Отговор
    Този указ?
    А Йотова е едно нещо, чието място й е в контейнерите, а не на президентския стол!

    13:29 11.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Володя

    9 7 Отговор
    Циганите гласуват эа Радеф и ЙоДова

    Коментиран от #66

    13:31 11.09.2026

  • 45 ТочноТака

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Зеления":

    Кога я помилва, два месеца преди да и изтече присъдата. А преди това колко време я молеха да я помилва, майка с малко дете...... Как имате съвест изобщо да пишете!!!

    Коментиран от #58

    13:33 11.09.2026

  • 46 МРЗ 720 евро

    12 3 Отговор
    Прогресивно ми е,но и малко напушено.Така и за Боташ не знаеха какво подписват и кой го е предложил.

    13:34 11.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Стойко

    10 10 Отговор
    😂 ппдб-лите са тотално отчаяни! Толкова са загубили надежда, че гяуров и милиционера ще загубят, че вече се молят на Йотова да се откаже, буаххаха

    Коментиран от #65

    13:34 11.09.2026

  • 49 мисис кокор

    7 6 Отговор
    ей пък за тоя никога няма да гласуваме-ТВОЯ кандидат спонсорира НАЙ$ВРЕДНИЯ и голям наркоман

    Коментиран от #62

    13:35 11.09.2026

  • 50 Рундите се отплащат

    8 3 Отговор
    на тия, които им финансират кампаниите, а избирачите им ги защитават матросовски. Сбърканяци!

    13:35 11.09.2026

  • 51 Димо

    9 3 Отговор
    Как може да помилваш наркодилър???

    13:36 11.09.2026

  • 52 На "ппдебилите" им е все тая

    2 6 Отговор
    Рундите вас ще рундят, цървули

    13:37 11.09.2026

  • 53 Кеефф

    4 8 Отговор
    Кокорчо пак агитира за Гюро и Урко.... нямат шанс.

    13:40 11.09.2026

  • 54 Антикомуне

    10 3 Отговор
    Нормално, Йотова го е пуснала от затвора, за да събере пари за кампанията й. Ще продаде малко стока на децата и Йотова отново ще е служебен Президент. Други ще й дърпат конците.

    13:43 11.09.2026

  • 55 обективен

    6 3 Отговор
    Драги управляващи във "ФАКТИ", ПОГЛЕДНЕТЕ СИ ПОСЛЕДНИТЕ ЗАГЛАВИЯ в рубрика "България - Събрутев, Нейнски, Мартин Димитров, Асен Василев, какво били казали...Други политически партии, и личности освен тези няма ли, това ли е вашата България??? Аман от обслужващи помияри, че и с претенции за обективност!

    13:44 11.09.2026

  • 56 Хохо Бохо

    3 7 Отговор
    Може и да не им харесва на педроханските жалйопаветни но Йотова ще е новия президент и то със смазваща преднина!!!

    13:44 11.09.2026

  • 57 ФАКТ Е

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хайдее":

    Фактите са си факти! Не са нито черен, нито бял ПиАр, нали?

    13:44 11.09.2026

  • 58 Зеления

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "ТочноТака":

    10 месеца преди да й изтече присъдата, не 2 месеца.

    И понеже пишеш че едва ли не който има малко дете трябва да е помилван - и рома, който изнасили и уби русенската журналистка също има малко дете

    13:45 11.09.2026

  • 59 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 5 Отговор
    ДА СЕ ОТКАЖАТ ВСИЧКИ КАНДИДАТ ПРЕЗИДЕНТИ, БЕЛКИМ ЧОВЕКА НА ВАСИЛЕВ ПОБЕДИ. НО И ТОВА НЕ Е ВЪЗМОЖНО.
    ВАСИЛЕВ ЗАЕДНО СЪС САБРУТЕВ ЖИВЕЕТЕ В ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА. ОТ ОТДАВНА НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ ВИ ВЯРВА.

    13:47 11.09.2026

  • 60 Николай Парушев

    7 6 Отговор
    Асане, тази глупост няма да ви помогне!
    С тази гнусна кампания която правите, Илияна Йотова ще ви отнесе още на първи тур!!!

    13:48 11.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "мисис кокор":

    ЗА ТОВА РЪКОСТИСКАНЕ НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИЗБЕРЕМ.
    ТАГАРЕВ - ДЕТО БЕШЕ СЪВЕТНИК В УКРАЙНА Е В КОМИТЕТА МУ ПО ИЗБИРАНЕ.
    ТЕЗИ СМЯТАТ ДА НИ ВЪВЛЕКАТ В КОНФЛИКТА.

    13:51 11.09.2026

  • 63 ако

    1 1 Отговор
    йотовица представяте ли си.

    13:52 11.09.2026

  • 64 Гечко

    6 5 Отговор
    Сега е време да лъсне истината за Петрохан! Искаме шоу!

    13:53 11.09.2026

  • 65 смешно и жалко

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "Стойко":

    Самопровъзгласяването на тази романтична двойка Поров/Кандев за кандидат-президентска двойка е толкова смешно, нелепо и безсмислено, та само горчиво ни развеселява за какво ще се харчат пари в тяхно лице. Това го знаят и роддържниците им, но го правят от немай къде.

    13:55 11.09.2026

  • 66 а джендърКите,

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Володя":

    продажниците, невежите и пишман невроатлантиците за романтичната двойка Поров/Кандев -ЯСНО КОИ СА.

    13:57 11.09.2026

  • 67 Смехоран

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Зеления":

    Но пък купи на синчето имот за 2млн.,а сега трябва да купи и на невръстното внуче.Пък вие гласувайте за комунягите,и си мизерувайте.

    13:58 11.09.2026

  • 68 Българин

    4 0 Отговор
    Реално всички наркодилър са под опеката на МВР и ДАНС! Щом са го помилвали, значи е служил добре!

    13:59 11.09.2026

  • 69 Гост

    7 0 Отговор
    Е че дилъри и мутри са на първо място по важност в тая държава, така че добре е направила и няма защо да се оттегля

    14:03 11.09.2026

  • 70 Правилно

    7 1 Отговор
    Ама сте пропуснали, че три години след като е помилван, наркодилърът е хванат повторно с пет килограма кокаин.

    14:04 11.09.2026

  • 71 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 3 Отговор
    Йотова е Бо,клук ,отпа,Дък ,,мизерна ДС жк на БКП отре,пка ,. На конференцията й присъстваха само мутри и олигарси от ДС и ВИС 2 , МУЛТИГРУП,СИК ,КЛУБ 777 , И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МУТРО ОЛИГАРСИ КАТО ДОМУСЧИЕВ ЛЕЧЕВА МАРГИНИТЕ ,МУЛТАКА ПИЯНДЕ КРАДЕЦ РАШИДОВ ЦИ,ГАНИНА,ГЕРГОВ ОЛИГАРХА ОТ БКП И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЧЕНГЕТА ОТ ДС ,,САМО ДЕТО ОНОВА ЛА,ЙНО ЛЮБЕН ГОЦЕВ АРХИТЕКТА НА БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ ТЕРОРИСТА КОЙТО УНИЩОЖИ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ ДС БКП НЕ ГО ИЗРОВИХА ОТ КОВЧЕГА ДА ПРИСЪСТВА НА ТОЗИ ДЕМОНИЧЕН САТАНИНСКИ КОНГРЕС НА ТИНЯТА БАНДИТИТЕ И МУТРО ОЛИГАРСИТЕ !! ВСЕКИ ПЕ,,ДЕ,,РАСТ И К,,У,,Р,,В,,А ПРО,СТИ,ТУТКА КОЙТО ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ЙОТОВА Е АНТИБЪЛГАРИН БЕЗРОДНИК ОТРЕ,ПКА , БИОЛОГИЧЕН ОТ,ПАДЪК ,,,,ДА УМ,РЕ В АДСКИ МЪКИ ВСЕКИ КОЙТО ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ЙОТОВА

    14:07 11.09.2026

  • 72 курник-кукурник

    2 5 Отговор
    призовавам този курник хАсен Васильевич да рипне от емпайър стейт буилдинг без парашут и да излъчва на живо у социа-налната мруежа - ще събере топ гледаемост..та може и Гюрлата да спечели изборите.

    14:09 11.09.2026

  • 73 Дилърите ги мразя

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "У нея":

    А вас ненавиждам и изпитвам погнуса и отвращение

    14:09 11.09.2026

  • 74 Не знам

    2 3 Отговор
    един дилър ли е по-страшен,или хиляди руснаци с български паспорти,които ще гласуват за Йотова!

    14:13 11.09.2026

  • 75 Ако е чувала

    2 1 Отговор
    за съвест,чест,морал достойнство !

    14:16 11.09.2026

  • 76 до 1 - и последен

    2 5 Отговор
    Ти си последен и по акъл бе, брато! Да, ако в президенството командват Тагарев и Хампарцумян, България ще бъде на първо място по всички показатели! А не последно, както е сега, защото в президенството се разпорежда фанатизирана комунистка, чията кратуна е задръстена от ръждясали сърпове и чукове, която е освободила цели 10 години предсрочно свиреп наркодилър, осъден в Гърция на 15 години, която нарочно не помилваше Десислава Иванчева, за да не й се разсърдят Тиквата и Прасето, на които винаги вярно и предано е служила! Червената и в червата Йотовица винаги отлично е занела, че Иванчева е невинна, но беше сготвена по заповед на Тиквата и на Прасето, защоот СИКаджияският престъпник от подземния свят не можа да прости на Иванчева ,че му отне "Младост", където парите направо извират! Нито един глас за Йотовица, нито един! Хайде сега да видим " елита на нацията" и останалите прогресивни лакеи ще напуснат ли Инициативни й комитет след тази чутовен резил?! За една 87 - годишна стара женица питам, която все още подскача по концерти! И за един арменски Хайгашот! Понеже арменците са много хитри и рядко се минават!

    14:17 11.09.2026

  • 77 Гати

    3 1 Отговор
    А Иванчева помилва вече на самия край, когато останаха 2месеца, а можеше да я помилва да си отглежда детето. Нямаше доказателства срещу нея. Не знам, кой я харесва, но с фалшификации и пари всичко става.

    14:17 11.09.2026

  • 78 Асен Василев:

    4 0 Отговор
    Призовявям българите да подкрепим Гюров,
    който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, като служебен премиер,
    Тайно от всички подписвайки АнтиНароден договор с Укрите,
    бедна България да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро годишно.
    От това Велико дело на Фюров, очакваме народа да го избере за президент!

    14:20 11.09.2026

  • 79 12 - и червен прогресист

    1 0 Отговор
    Простащината е най-силното оръжие на мерзавеца! Но ти пък заща така упорито демонстрираш твоята простащина бе, ваксаджия на фатмашки ботуши? Що ли не занвориш мръсната си уста, пък гледай да я затвориш завинаиг!

    14:21 11.09.2026

  • 80 Асене,

    1 0 Отговор
    протести на рундьовите беднюги няма да подкрепим! Да изпукат от глад! В загрижената кошница имало суджук рундьов, да им е сладко!
    Ние не ви изпратихме в парламента за "социални" политики, а за европейски път на България и отстояване на дясното. Имаме си хляб, а със зрелища рундьо ни забавлява

    14:26 11.09.2026

  • 81 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    НАЧАЛНИК
    МИ ЧЕ ТОВА ДА СЕ ПОКРОВИТЕЛСТВА
    НАРКО ДИЛЪРИТЕ
    СИ ПОЛИТИК НА БКП ОЩЕ ОТ...1944г☝

    14:26 11.09.2026

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