Френските митници заловиха близо 3,9 тона кокаин в Дюнкерк

Френски митнически служби заловиха близо 3,9 тона кокаин на пристанището в Дюнкерк. Стойността на дрогата се оценява на 225 милиона евро, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Кокаинът е скрит в контейнер с пластмасови отпадъци, пристигнал от Гана. Част от пратката е била предназначена за Антверпен.
Откритата дрога е унищожена. По случая се води разследване.
Френската съдебна полиция е взела на прицел престъпната мрежа, за която се предполага, че стои зад пратката.
През изминалата година френските митнически служби са иззели 108,81 тона наркотици на приблизителна стойност 2,197 милиарда евро.
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1 горски
12:44 11.09.2026