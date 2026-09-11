Новини
Свят »
Франция »
Френските митници заловиха близо 3,9 тона кокаин в Дюнкерк

Френските митници заловиха близо 3,9 тона кокаин в Дюнкерк

11 Септември, 2026 12:35, обновена 11 Септември, 2026 12:40 326 1

  • франция-
  • дюнкерк-
  • кокаин

Стойността на дрогата, скрита в контейнер с пластмасови отпадъци, се оценява на 225 милиона евро

Френските митници заловиха близо 3,9 тона кокаин в Дюнкерк - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френски митнически служби заловиха близо 3,9 тона кокаин на пристанището в Дюнкерк. Стойността на дрогата се оценява на 225 милиона евро, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Кокаинът е скрит в контейнер с пластмасови отпадъци, пристигнал от Гана. Част от пратката е била предназначена за Антверпен.

Откритата дрога е унищожена. По случая се води разследване.

Френската съдебна полиция е взела на прицел престъпната мрежа, за която се предполага, че стои зад пратката.

През изминалата година френските митнически служби са иззели 108,81 тона наркотици на приблизителна стойност 2,197 милиарда евро.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горски

    0 0 Отговор
    Поне няколко килограма не отделиха ли за помощ за Украйна....за да стабилизират състоянието в зеления спектър.

    12:44 11.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания