Френските митници заловиха близо 3,9 тона кокаин в Дюнкерк

Френски митнически служби заловиха близо 3,9 тона кокаин на пристанището в Дюнкерк. Стойността на дрогата се оценява на 225 милиона евро, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Кокаинът е скрит в контейнер с пластмасови отпадъци, пристигнал от Гана. Част от пратката е била предназначена за Антверпен.

Откритата дрога е унищожена. По случая се води разследване.

Френската съдебна полиция е взела на прицел престъпната мрежа, за която се предполага, че стои зад пратката.

През изминалата година френските митнически служби са иззели 108,81 тона наркотици на приблизителна стойност 2,197 милиарда евро.