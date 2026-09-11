ЦСКА открива базата "Димитър Пенев" тази събота

ЦСКА съобщи, че открива утре новата клубна база "Димитър Пенев", намираща се близо до аерогарата. Тя е предназначена за ДЮШ на "червените" и в началото на календарната година, когато легендата на българския футбол почина, беше обявено, че ще носи неговото име.

Първата среща на новия футболен комплекс ще се проведе на 12 септември (събота) от 11:30 часа. Мачът ще противопостави отборите до 17 години на ЦСКА, воден от Анатоли Нанков, и Локомотив (Пловдив).

Както е известно, съвсем скоро ще стане готов и новият стадион "Българска армия" в сърцето на Борисовата градина, а паралелно с това ръководството на 31-кратните шампиони обновява и разширява базата в Панчарево.

Тя ще бъде предназначена за подготовката и тренировките на първия отбор и на която ще бъде изграден стадион, на който дублиращият тим на "червените" ще домакинства във Втора лига.