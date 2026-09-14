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След Ботев Пд: Футболист на Локо Пд ще отсъства дълго време

След Ботев Пд: Футболист на Локо Пд ще отсъства дълго време

14 Септември, 2026 15:00 433 0

  • александър александров-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • ботев пловдив

Играчът получи вчера тежка контузия и трябваше да напусне принудително в последните минути на дербито с Ботев Пд

След Ботев Пд: Футболист на Локо Пд ще отсъства дълго време - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Локомотив Пд Александър Александров ще отсъства четири месеца, информират от клуба.

Играчът получи вчера тежка контузия и трябваше да напусне принудително в последните минути на дербито с Ботев Пд. Той веднага бе откаран за прегледи и спешна медицинска помощ, като след направените изследвания стана ясно, че Александър Александров е със счупена кост на глезена и скъсани връзки в тази област.

Предстои му да бъде опериран в София, като периодът на възстановяване ще стане ясен след края на интервенцията. По първоначални прогнози той ще отсъства около 4 месеца от терените.

"В този труден момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сашо, сигурни сме, че ще се върнеш по-силен от всякога! Желаем ти бързо и успешно възстановяване", написаха още от Локомотив Пд.


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