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Тервел Замфиров вече е носител на званието "Почетен гражданин на Банско"

Тервел Замфиров вече е носител на званието "Почетен гражданин на Банско"

6 Октомври, 2026 09:30 457 0

  • милано-кортина 2026-
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  • почетен гражданин на банско-
  • спорт

В обръщението си към присъстващите кметът на общината Стойчо Баненски подчерта значението на съвместните усилия и партньорството между Общината, бизнеса, институциите и гражданите за бъдещето на Банско

Тервел Замфиров вече е носител на званието "Почетен гражданин на Банско" - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бронзовият медалист от зимната олимпиада в Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров от днес вече е носител на званието "Почетен гражданин на Банско". Церемонията се състоя по време на тържеството за Деня на Банско - 5 октомври.

В обръщението си към присъстващите кметът на общината Стойчо Баненски подчерта значението на съвместните усилия и партньорството между Общината, бизнеса, институциите и гражданите за бъдещето на Банско.

Особен акцент във вечерта беше връчването на званието „Почетен гражданин на Банско“ на Тервел Замфиров – един от най-успешните млади спортисти, свързали името си с Банско и с българския сноуборд.

"С това признание Банско отдава заслуженото на неговите постижения, но и на примера, който той дава на младите хора. Зад успехите на Тервел стоят талант, много труд, дисциплина и постоянство – качества, които заслужават уважение и подкрепа", се казва в изявление на Община Банско.

Гости на церемонията бяха Цеко Минев, президент на Българската федерация по ски и Мая Христоскова, изпълнителен директор на "Юлен" АД.


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