Селекционерът на Люксембург оптимист за мача с България, въпреки проблемите с отсъстващи

Журналистите в Люксембург нарекоха „гротескна развръзка“ случая с жълтия картон, получен в събота от Леандро Барейро в Естония, след като по-рано днес стана ясно, че в края на краищата халфът наистина ще бъде наказан за мача във вторник срещу България.

Това беше и темата, която властваше на пресконференцията на националния селекционер на Люксембург в „Спортхотел Левек“, разположен в Липшерд. Срещата от 4-ия кръг на група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите е утре от 21.45 часа българско време на „Стад дьо Люксембург“ във Великото херцогство.

Беше обяснено, че трима от важните фактори във федерацията – в това число и нейният вицепрезидент Марко Ришар, са били уверени след мача в Талин, че наказание за Барейро няма да има. Звездата на Бенфика изобщо не игра в срещата и се оказа, че объркването – дали картонът е за него или за Марвин Мартенс, е решено в последствие след преглед с видеоповторение.

Наказанието само засилва проблемите на „Червените лъвове“ със селекцията, тъй като утре срещу България те ще бъдат без контузените Сеид Корач, Данел Синани, Лоран Янс и Кристофър Мартинс. Наказанието на Барейро не е едно, защото към него се присъединява и бившият централен защитник на ЦСКА Енес Махмутович. С което липсващите в отбора му вече са половин дузина.

Ceлекционерът на Люксембург Джеф Щрасер изрази съжаление за многобройните отсъстващи играчи, но същевременно запази оптимистична нагласа за бъдещето.

Контузените и наказаните футболисти ще бъдат заменени, така че във вторник на терена да излезе конкурентоспособен отбор – състав, който подхожда към мача с позитивна нагласа и запазва набраната инерция, са думите на Щрасер. Въпреки че ситуацията не е лесна, фокусът остава насочен напред, гарантира той.

„Ситуацията е проста – играем с тези, които са здрави и са тук. И ще видим какво следва“, обясни треньорът.