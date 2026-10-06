62 акции за купуване и продаване на гласове на вота за седмица

За една седмица различните областни дирекции на МВР и СДВР са провели общо 62 акции за купуване и продаване на гласове. Образувано е едно досъдебно производство. Издадени са и 56 предупредителни протокол. Това съобщават от вътрешното ведомство.

При операциите са проверени 419 обекта, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, както и една печатница. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 31 писмени разпореждания.

Под полицейска охрана са логистичните центрове за съхранение на устройствата за машинно гласуване и за подготовка на печатните материали.

До понеделник на непрекъснатата открита линия на МВР са получени четири сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които два са за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при три от тях не са установени данни за престъпление.

От МВР поясняват още, че към момента не се забелязва активност по купуването на гласове, а обезпечаването на законосъобразното и свободното протичане на изборите за президент и вицепрезидент протича спокойно.

Във вътрешното министерство действа щаб за координация на подготовката на отделните структури за вота на 25 октомври. Основните задачи на органите на реда са свързани с противодействие на купения вот, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност.

"Работата се извършва по конкретен план и в постоянна координация с Централната избирателна комисия, прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни институции. В главните и областните дирекции на МВР са сформирани информационни групи за обобщаване на данните, свързани с изборния процес", информират още от МВР.