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Пълен стадион посреща националите ни в Люксембург

Пълен стадион посреща националите ни в Люксембург

6 Октомври, 2026 08:15 432 5

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"Стад де Люксембург" беше открит преди пет години, като построяването му "глътна" 80 млн. евро

Пълен стадион посреща националите ни в Люксембург - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Трибуните на "Стад де Люксембург" ще бъдат пълни довечера. Това уверяват домакините, според които до снощи бяха продадени около 8000 билета за мача срещу България от Лига на нациите, пишат колегите от Спортал. Капацитетът на кокетното съоръжение в покрайнините на южната част на столицата на Великото херцогство е 9386 зрители.

"Стад де Люксембург" беше открит преди пет години, като построяването му "глътна" 80 млн. евро. Това ще бъде трети двубой на България на лъскавия стадион, като момента сме със "суха мрежа" на него - 0:0 през 2022 г. и 1:0 с гол на Андриан Краев през 2024 г.

Любопитно е, че "лъвовете" ще станат единственият отбор, гостувал три пъти на красивата арена в миниатюрната държава.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Селски мач

    1 0 Отговор
    В Исландия, като изритат топката по-силно и отива в морето, а на стадиона в Люксембург - отива в Холандия.

    08:33 06.10.2026

  • 3 хубав стадион

    1 0 Отговор
    Прилича на кутия за бонбони. И времето хубаво. От нас зависи да си подсладим небцето или да усетим нрава на Пандора. И изборът е богат: 0:0, 0:1, 0:2.

    08:33 06.10.2026

  • 4 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    ЛЪВОВЕТЕ???? 🤣🤣🤣🤣💩

    08:39 06.10.2026

  • 5 толкова ли са силни бе

    0 0 Отговор
    Чак в Холандия?

    08:41 06.10.2026

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