Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват

Лионел Меси направи публикация в социалните мрежи след последното си тренировъчно занимание с националния отбор на Аржентина.

„Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват“, сподели Меси, който ще облече екипа на „гаучосите“ за последен път в двубоя срещу Бенин в нощта на 7 октомври от 2:00 ч. българско време.

Много от неговите съотборници публикуваха снимки от тренировката и послания към Меси, а неговата съпруга Антонела показа фланелката, с която звездата ще излезе на терена.

Меси играе за представителния тим на своята страна от 2005 година насам. С националния отбор той спечели Световното първенство през 2022 година, два трофея от Копа Америка (2021 и 2024 г.), както и турнира Финалисима през 2022 година.