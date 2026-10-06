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Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват

Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват

6 Октомври, 2026 08:59 534 0

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Много от неговите съотборници публикуваха снимки от тренировката и послания към Меси, а неговата съпруга Антонела показа фланелката, с която звездата ще излезе на терена

Меси след последната тренировка с Аржентина: Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси направи публикация в социалните мрежи след последното си тренировъчно занимание с националния отбор на Аржентина.

„Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват“, сподели Меси, който ще облече екипа на „гаучосите“ за последен път в двубоя срещу Бенин в нощта на 7 октомври от 2:00 ч. българско време.

Много от неговите съотборници публикуваха снимки от тренировката и послания към Меси, а неговата съпруга Антонела показа фланелката, с която звездата ще излезе на терена.

Меси играе за представителния тим на своята страна от 2005 година насам. С националния отбор той спечели Световното първенство през 2022 година, два трофея от Копа Америка (2021 и 2024 г.), както и турнира Финалисима през 2022 година.


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