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Каракачанов: Искам дебат между Вълчев и Кандев преди президентския вот
  Тема: Избори

Каракачанов: Искам дебат между Вълчев и Кандев преди президентския вот

6 Октомври, 2026 10:26 363 13

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • красимир каракачанов-
  • радослав бимбалов

Представители на двата инициативни комитета противопоставиха политическия опит, външнополитическите позиции и оценките си за състоянието на институциите.

Каракачанов: Искам дебат между Вълчев и Кандев преди президентския вот - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Представители на инициативните комитети зад кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев влязоха в спор за предстоящия вот, политическия опит на кандидатите и работата на институциите.

„Изненада на президентските избори винаги е възможна, а последната дума ще имат избирателите на 25 октомври“, заяви Радослав Бимбалов от комитета, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. В ефира на „Здравей, България“ той разговаря с Красимир Каракачанов, член на инициативния комитет за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Спор за преднината и политическия опит

Каракачанов каза, че последните социологически проучвания показват убедителна преднина за Йотова и Вълчев. Той обаче подчерта, че това не означава край на изборната надпревара.

„Социологията вчера показа това, което показа и преди две седмици – убедителна преднина на двойката Йотова – Вълчев. Но това не означава, че изборите са свършили“, заяви Каракачанов.

Бимбалов определи изборите като избор между „зависимост и връщане към ретроградното минало“ и пътя напред. Каракачанов не прие тази формулировка.

„Това ретроградно минало ми изглежда малко като клише. Според мен това, което трябва да избират българите, е този от кандидатите, който е по-подготвен да бъде държавен глава“, каза Каракачанов.

Двамата спориха и за политическото минало на част от хората в инициативния комитет зад Йотова. Бимбалов заяви, че около милион и половина от имащите право на глас не помнят Виденовата зима, и постави въпрос за участието на представители, които според него са свързани с причините за кризата от този период.

Каракачанов отговори, че Илияна Йотова по това време е била журналист и не е имала общо с Виденовата зима. По думите му президентският вот е мажоритарен и изборът е между конкретни личности, а не между партии.

Казусът с Огнян Атанасов

В разговора беше обсъдено и помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. Каракачанов каза, че решението е било взето след становища на седем лекари, според които са съществували здравословни основания.

След новото задържане на Атанасов заради наркотици Каракачанов заяви, че случаят трябва да бъде проверен. Бимбалов го постави в контекста на други криминални сюжети, сред които случая с предполагаемия убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов и този с Юлиян Янков-Картофа.

Според Бимбалов Атанасов е бил осъден на доживотен затвор в Гърция, но е живял близо 20 години на свобода в България. Той постави под въпрос обстоятелствата около помилването и каза, че след избухването на скандала в Народното събрание е бил поискан указът, но документът не е бил представен.

Различията във външната политика

Каракачанов и Бимбалов очертаха различия между двете кандидатпрезидентски двойки и по въпросите на външната политика. Каракачанов посочи, че в Европа има разнопосочни позиции за продължителността на войната и необходимостта от търсене на мирно решение.

Каракачанов определи политическия и европейския опит на Илияна Йотова като едно от предимствата на нейната кандидатура. Според него Андрей Гюров е участвал в политиката за сравнително кратко време.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 1 Отговор
    Кой е агресора..?

    Коментиран от #4

    10:28 06.10.2026

  • 2 Абе не бе

    2 1 Отговор
    Няма как, Кандимен е в тик ток.

    10:29 06.10.2026

  • 3 Трол

    0 2 Отговор
    Искам дебат между Пацо и отец Атанас.

    10:29 06.10.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Кандев беше най-агресивен, ма нещо поумекна.

    10:33 06.10.2026

  • 5 Каракачанов

    2 2 Отговор
    Как човек с промит мозък ще учи другите на ум и разум??

    Коментиран от #9

    10:33 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коледно прасе

    1 2 Отговор
    Защо не между основните кандидати за президент, Ами между вицетата? Това само някоя картофена глава може да го предложи с цел отклоняване на вниманието от основните кандидати за президент.

    10:34 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каракачанов":

    Тиква може да качи на власт само някой, който счита за себеподобен, тоест друга тиква. И го правят.

    10:36 06.10.2026

  • 10 Тъпото

    2 1 Отговор
    иска дебат между професионален лаладжия и полицай! Ако имаше акъл да иска, каквото и да е нямаше да се излага тотално като пишман министър на отбраната и нямаше да се замъкне на официално посещение с рекламна торбичка в пухкава ръчичка

    Коментиран от #13

    10:36 06.10.2026

  • 11 Българин681

    2 0 Отговор
    И аз искам дебат между Вълчев и Кандев.
    Моята прогноза за резултата е: Вълчев - Кандев 17:0.
    Даже и повече може да е.....

    10:38 06.10.2026

  • 12 12...34

    0 0 Отговор
    Така трябва и Йотова също.Да кажат какво ще свършат,ако не могат всичките пари да върнат дето и е дал народа и да напуснат поста доброволно.

    10:40 06.10.2026

  • 13 Абе да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тъпото":

    Ма какъв полицай е тоя смешник, ма.

    10:41 06.10.2026

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