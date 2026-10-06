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Президентът на Северна Македония разкри защо не е отговорила на писмото на Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова

Президентът на Северна Македония разкри защо не е отговорила на писмото на Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова

6 Октомври, 2026 10:15 1 100 15

  • северна македония-
  • гордана силяновска-
  • илияна йотова-
  • ива михайлова-
  • българия

Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, заяви Гордана Силяновска

Президентът на Северна Македония разкри защо не е отговорила на писмото на Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Северна Македония не е отговорила на писмото на българския президент Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова, за да защити доверието помежду им като президенти и когато се видят да ѝ каже, че уважава разделението на властите и независимостта на съдебната власт в страната и няма да се намесва в работата на съда, заяви в интервю за ТВ Сител Гордана Силяновска, предаде БТА.

Срещу Ива Михайлова от Кочани, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, се води дело за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България. Решението беше постановено въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

"Аз написах едно писмо на президента Гордана Силяновска, предлагайки двата варианта - консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето оттук нататък, или да я лекуват там. В това писмо я помолих като човек и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не се стигне до инвалидизация", каза Йотова на 22 август, уточнявайки, че до този момент няма отговор на писмото си до Силяновска.

„Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, вярвам и в нашето здравеопазване. Когато бяхме в София (през юни 2026 г. за участие в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа), колегата ми Тимчо Муцунски (министър на външните работи и външната търговия на Северна Македония) каза, че сме отворени за вашите (българските) лекари, точно както са отворени за обществеността заседанията на съда, спокойно можете да дойдете с екип и с нашите лекари, за да разрешим евентуално този проблем”, каза в интервю по ТВ Сител Силяновска.

Тя посочи, че е готова да обсъжда проблемите, за които е отговорна, но няма да се намесва в съдебната система в Северна Македония.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Галина Колева

    21 1 Отговор
    КОЛКО.ДОБРЕ СЪРБИТЕ СА ГИ ДРЕСИРАЛИ. КАТО ЕНИЧАРИТЕ.

    10:21 06.10.2026

  • 2 Боздуган

    13 1 Отговор
    Тази е от ранга на Елена Крема, Надето кривата уста. Мек, студен и погнусен.

    10:22 06.10.2026

  • 3 Робот

    18 1 Отговор
    Албанците след няколко години ще диктуват правилата в Македония..! Последователни са и бавно но сигурно завземат държавата..! Навсякъде в Македония всичко е преведено на двата езика дори и на парите им пише на албански и македонски..! Жалка картинка..

    10:22 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Александър Македонски

    7 1 Отговор
    Изкуфяла бабуна. Това да не й е някоя комшийка от блока. На президент се отговаря.

    10:37 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доротея

    3 4 Отговор
    Виждате ли как постъпи Радев с тази приятелка!? Преди година я кани, прегръща я радва и се, сетро, майко, а през това време влиза в заговор с Кирякос, запали спартана, натовари царя и го прибра най грижливо тук! Тоя саркофак не се изработва за 1 ден! И сега Гордана като...., какво да обяснява на своя народ - Ами, прекара ме! Отнесе ги останките...!

    10:39 06.10.2026

  • 9 Софиянец

    6 0 Отговор
    Леле, каква президентка! Че тя е по-стара от македонската държава, бе!

    10:40 06.10.2026

  • 10 Мдаа

    2 0 Отговор
    Една диагноза ги друса и трите псевдо държаваи - мънкедония, исраел, 404!

    Коментиран от #13

    10:42 06.10.2026

  • 11 Макс

    5 0 Отговор
    Тези докато не станат Република Западна България, никакъв ЕС!

    10:42 06.10.2026

  • 12 Пламен

    1 1 Отговор
    Йотова амнистира наркобосове и е вътре в далаверите

    10:47 06.10.2026

  • 13 Даката

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мдаа":

    По фалш държава от бг, няма

    Коментиран от #15

    10:47 06.10.2026

  • 14 Завалийката от Скопие

    0 0 Отговор
    Жива да я оплачеш! Тя, видите ли, ратувала за независима съдебна система!
    Финна, горда и възвишена жена! Почти като веещи се на припек бабешки гащи на простора!

    10:49 06.10.2026

  • 15 Мдаа

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даката":

    Ами доста макета обаче се влачат на колене до Българското посолство, за да просят БГ паспорти!

    10:51 06.10.2026

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