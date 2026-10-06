Президентът на Северна Македония разкри защо не е отговорила на писмото на Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова

Президентът на Северна Македония не е отговорила на писмото на българския президент Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова, за да защити доверието помежду им като президенти и когато се видят да ѝ каже, че уважава разделението на властите и независимостта на съдебната власт в страната и няма да се намесва в работата на съда, заяви в интервю за ТВ Сител Гордана Силяновска, предаде БТА.

Срещу Ива Михайлова от Кочани, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, се води дело за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България. Решението беше постановено въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

"Аз написах едно писмо на президента Гордана Силяновска, предлагайки двата варианта - консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето оттук нататък, или да я лекуват там. В това писмо я помолих като човек и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не се стигне до инвалидизация", каза Йотова на 22 август, уточнявайки, че до този момент няма отговор на писмото си до Силяновска.

„Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, вярвам и в нашето здравеопазване. Когато бяхме в София (през юни 2026 г. за участие в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа), колегата ми Тимчо Муцунски (министър на външните работи и външната търговия на Северна Македония) каза, че сме отворени за вашите (българските) лекари, точно както са отворени за обществеността заседанията на съда, спокойно можете да дойдете с екип и с нашите лекари, за да разрешим евентуално този проблем”, каза в интервю по ТВ Сител Силяновска.

Тя посочи, че е готова да обсъжда проблемите, за които е отговорна, но няма да се намесва в съдебната система в Северна Македония.