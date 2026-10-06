България излиза за първа победа в Лига на нациите

Националният ни отбор по футбол гостува на Люксембург в четвъртия си мач от Група 4 на Лига „С“ от Лигата на нациите. Срещата на „Стад де Люксембург“ е тази вечер от 21:45 часа.

„Лъвовете“ в момента са на последното място в групата само с една точка и изостават на две от тима на Великото херцогство, който е трети. Тази вечер за тима на Атанас Рибарски се открива възможност да вземе реванш за поражението от Люксембург в Пловдив на 26 септември (1:2) и да излезе на третата позиция.

Ако националите спечелят довечера, а фаворитът в групата Исландия запише успех като гост на Естония, на България ще се реанимира шансовете за второто място и участие в плейоф за място в Лига „В“. Именно класиране в по-горното ниво беше поставено от БФС преди началото на участието в турнира.

Освен отпадналите заради контузии от лагера Ивайло Чочев и Теодор Иванов, днес на разположение на националния отбор няма да бъдат наказаните Димитър Велковски и Лукас Петков, както и Марин Петков, който вчера стана баща и заради щастливото събитие се прибра в България.

Днес от 21:45 часа по MAX One

Люксембург, „Стад де Люксембург“

Съдия: Андрис Трейманис (Латвия)

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ

Люксембург: Морис, Бонер, Махмутович, Селимович, Карлсон, Морейра, В. Тил, Барейро, натами, Дардари, Видейра

Контузени: Синани

Наказани: няма

България: Наумов, Турицов, Кр. Димитров, Велков, Хр. Петров, Груев, Краев, Чандъров, Русев, Балов, Ат. Илиев

Контузен: Чочев, Т. Иванов, Кръстев, Десподов

Наказани: Велковски, Л. Петков