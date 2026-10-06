България излиза за първа победа в Лига на нациите

Националният ни отбор по футбол гостува на Люксембург в четвъртия си мач от Група 4 на Лига „С“ от Лигата на нациите. Срещата на „Стад де Люксембург“ е тази вечер от 21:45 часа.
„Лъвовете“ в момента са на последното място в групата само с една точка и изостават на две от тима на Великото херцогство, който е трети. Тази вечер за тима на Атанас Рибарски се открива възможност да вземе реванш за поражението от Люксембург в Пловдив на 26 септември (1:2) и да излезе на третата позиция.
Ако националите спечелят довечера, а фаворитът в групата Исландия запише успех като гост на Естония, на България ще се реанимира шансовете за второто място и участие в плейоф за място в Лига „В“. Именно класиране в по-горното ниво беше поставено от БФС преди началото на участието в турнира.
Освен отпадналите заради контузии от лагера Ивайло Чочев и Теодор Иванов, днес на разположение на националния отбор няма да бъдат наказаните Димитър Велковски и Лукас Петков, както и Марин Петков, който вчера стана баща и заради щастливото събитие се прибра в България.
Днес от 21:45 часа по MAX One
Люксембург, „Стад де Люксембург“
Съдия: Андрис Трейманис (Латвия)
ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ
Люксембург: Морис, Бонер, Махмутович, Селимович, Карлсон, Морейра, В. Тил, Барейро, натами, Дардари, Видейра
Контузени: Синани
Наказани: няма
България: Наумов, Турицов, Кр. Димитров, Велков, Хр. Петров, Груев, Краев, Чандъров, Русев, Балов, Ат. Илиев
Контузен: Чочев, Т. Иванов, Кръстев, Десподов
Наказани: Велковски, Л. Петков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Исландия няма 400 000 население.
Люксембург няма 700 000 население.
Естония няма 1 400 000 население.
Сумарно са пъти по-малко население от нашето.
07:46 06.10.2026
2 ккк
Коментиран от #5
07:47 06.10.2026
3 шаа
07:49 06.10.2026
4 Някой
Толкова си могат момчетата - група D ги зове. Заедно със Сан Марино и Гибралтар. Там може и да направим някой равен на наш терен.
07:52 06.10.2026
5 Някой
До коментар #2 от "ккк":И да си я подаде, и да не - все тая! Футбола у нас е умрял! Процеса е започнал дълго преди Гозно да стане шеф на БФС. Който и да дойде после, няма да успее да изкортени плащането за да играеш.
07:54 06.10.2026
6 Трол
08:06 06.10.2026
7 Урко
08:14 06.10.2026