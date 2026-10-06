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България излиза за първа победа в Лига на нациите

България излиза за първа победа в Лига на нациите

6 Октомври, 2026 07:45 625 7

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"Лъвовете" с шанс да вземат реванш от Люксембург

България излиза за първа победа в Лига на нациите - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Националният ни отбор по футбол гостува на Люксембург в четвъртия си мач от Група 4 на Лига „С“ от Лигата на нациите. Срещата на „Стад де Люксембург“ е тази вечер от 21:45 часа.

„Лъвовете“ в момента са на последното място в групата само с една точка и изостават на две от тима на Великото херцогство, който е трети. Тази вечер за тима на Атанас Рибарски се открива възможност да вземе реванш за поражението от Люксембург в Пловдив на 26 септември (1:2) и да излезе на третата позиция.

Ако националите спечелят довечера, а фаворитът в групата Исландия запише успех като гост на Естония, на България ще се реанимира шансовете за второто място и участие в плейоф за място в Лига „В“. Именно класиране в по-горното ниво беше поставено от БФС преди началото на участието в турнира.

Освен отпадналите заради контузии от лагера Ивайло Чочев и Теодор Иванов, днес на разположение на националния отбор няма да бъдат наказаните Димитър Велковски и Лукас Петков, както и Марин Петков, който вчера стана баща и заради щастливото събитие се прибра в България.

Днес от 21:45 часа по MAX One
Люксембург, „Стад де Люксембург“
Съдия: Андрис Трейманис (Латвия)

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ
Люксембург: Морис, Бонер, Махмутович, Селимович, Карлсон, Морейра, В. Тил, Барейро, натами, Дардари, Видейра
Контузени: Синани
Наказани: няма

България: Наумов, Турицов, Кр. Димитров, Велков, Хр. Петров, Груев, Краев, Чандъров, Русев, Балов, Ат. Илиев
Контузен: Чочев, Т. Иванов, Кръстев, Десподов
Наказани: Велковски, Л. Петков


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 0 Отговор
    България е в група със считани преди за футболни джуджета от които никога не бе губила! Устискахме равенство с Естония, а загубихме от Люксембург и Исландия.
    Исландия няма 400 000 население.
    Люксембург няма 700 000 население.
    Естония няма 1 400 000 население.
    Сумарно са пъти по-малко население от нашето.

    07:46 06.10.2026

  • 2 ккк

    6 0 Отговор
    шанс за Гонзьо да си подаде оставката

    Коментиран от #5

    07:47 06.10.2026

  • 3 шаа

    4 0 Отговор
    само луд късмет ще ни спаси срещу колоса люксембург

    07:49 06.10.2026

  • 4 Някой

    5 1 Отговор
    хехе! Излиза за победа, но ще се върне с нова тройка.
    Толкова си могат момчетата - група D ги зове. Заедно със Сан Марино и Гибралтар. Там може и да направим някой равен на наш терен.

    07:52 06.10.2026

  • 5 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    И да си я подаде, и да не - все тая! Футбола у нас е умрял! Процеса е започнал дълго преди Гозно да стане шеф на БФС. Който и да дойде после, няма да успее да изкортени плащането за да играеш.

    07:54 06.10.2026

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Противникът е доста класен, ще бъде трудно на момчетата.

    08:06 06.10.2026

  • 7 Урко

    0 0 Отговор
    По-добре да не излизат. Служебна загуба е само с 0:3,а ако играят може да паднат с повече

    08:14 06.10.2026

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