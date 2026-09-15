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Лацио поднови преговорите с Мауро Икарди

Лацио поднови преговорите с Мауро Икарди

15 Септември, 2026 06:45 264 0

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Аржентинският футболист потвърди за контакта с „бианкочелестите“ още в края на август, а според последните информации, преговорите са възобновени

Лацио поднови преговорите с Мауро Икарди - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лацио е подновил преговорите с бившия нападател на Интер и Галатасарай Мауро Икарди, който все още е свободен агент, съобщава Sky Sport Italia.

Аржентинският футболист потвърди за контакта с „бианкочелестите“ още в края на август, а според последните информации, преговорите са възобновени.

Икарди вече е склонен да премине в Лацио, но предстоят нови разговори, включително със старши треньора Дженаро Гатузо.

Въпреки че летният трансферен прозорец за клубовете от Серия А затвори, Мауро Икарди може да се присъедини към Лацио, тъй като в момента няма отбор, след като Галатасарай реши да не удължава договора му.

33-годишният нападател реализира 77 гола в 134 срещи за турския гранд.


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