Лацио поднови преговорите с Мауро Икарди

Лацио е подновил преговорите с бившия нападател на Интер и Галатасарай Мауро Икарди, който все още е свободен агент, съобщава Sky Sport Italia.

Аржентинският футболист потвърди за контакта с „бианкочелестите“ още в края на август, а според последните информации, преговорите са възобновени.

Икарди вече е склонен да премине в Лацио, но предстоят нови разговори, включително със старши треньора Дженаро Гатузо.

Въпреки че летният трансферен прозорец за клубовете от Серия А затвори, Мауро Икарди може да се присъедини към Лацио, тъй като в момента няма отбор, след като Галатасарай реши да не удължава договора му.

33-годишният нападател реализира 77 гола в 134 срещи за турския гранд.