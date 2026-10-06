България удари Люксембург като гост

Българският национален отбор постигна ценен успех с 2:0 при гостуването си на Люксембург в среща от група C4 на Лигата на нациите. „Лъвовете“ изиграха силно първо полувреме, в което си осигуриха комфортна преднина, а след почивката трябваше да се справят с мощен натиск на домакините.

България започна уверено и още през първата част създаде сериозни проблеми на съперника. Националите отправиха 10 удара, като половината от тях бяха в очертанията на вратата. В същото време Даниел Наумов почти не бе притесняван и трябваше да се намеси само веднъж.

Резултатът бе открит в 19-ата минута. Кристиян Балов комбинира с Емил Ценов по левия фланг, след което футболистът на Цървена звезда навлезе към центъра и получи възможност да стреля. Балов не се поколеба и с прецизен удар с десния крак прати топката във вратата за 0:1.

България продължи да бъде по-активният отбор. В 29-ата минута Георги Русев проби отдясно и стреля, но стражът на Люксембург отрази удара. След последвалото разбъркване топката попадна в Андриан Краев, който обаче не успя да намери целта.

Само пет минути по-късно „лъвовете“ удвоиха преднината си. Русев центрира отляво, а Атанас Илиев бе оставен на отлична позиция. Нападателят не остави шанс на вратаря с мощен удар от въздуха и направи резултата 0:2.

След почивката картината на терена се промени. Люксембург вдигна оборотите и започна все по-често да застрашава българската врата. Домакините завършиха мача с 11 удара, шест от които точни, но Даниел Наумов се превърна в ключовата фигура за България.

В 62-ата минута стражът трябваше да демонстрира целия си рефлекс. Венсан Тил проби добре и намери Омар Натами, чийто удар бе отразен от Наумов. Топката обаче остана опасно в наказателното поле и Тил получи втори шанс, но и този път българският вратар бе на мястото си.

Само три минути по-късно Наумов отново се намеси решително, спирайки силен далечен изстрел на Томас Морейра.

България можеше да сложи окончателно точка на спора в 87-ата минута. Йоан Стоянов проби към наказателното поле и стреля с левия крак, но топката премина встрани от вратата.

До края Люксембург не успя да преодолее българската защита и така „лъвовете“ се поздравиха с чиста победа. С трите точки България събра актив от 4 пункта и заема третото място в групата, докато Люксембург остава последен с 3 точки.