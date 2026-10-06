България удари Люксембург като гост

Българският национален отбор постигна ценен успех с 2:0 при гостуването си на Люксембург в среща от група C4 на Лигата на нациите. „Лъвовете“ изиграха силно първо полувреме, в което си осигуриха комфортна преднина, а след почивката трябваше да се справят с мощен натиск на домакините.
България започна уверено и още през първата част създаде сериозни проблеми на съперника. Националите отправиха 10 удара, като половината от тях бяха в очертанията на вратата. В същото време Даниел Наумов почти не бе притесняван и трябваше да се намеси само веднъж.
Резултатът бе открит в 19-ата минута. Кристиян Балов комбинира с Емил Ценов по левия фланг, след което футболистът на Цървена звезда навлезе към центъра и получи възможност да стреля. Балов не се поколеба и с прецизен удар с десния крак прати топката във вратата за 0:1.
България продължи да бъде по-активният отбор. В 29-ата минута Георги Русев проби отдясно и стреля, но стражът на Люксембург отрази удара. След последвалото разбъркване топката попадна в Андриан Краев, който обаче не успя да намери целта.
Само пет минути по-късно „лъвовете“ удвоиха преднината си. Русев центрира отляво, а Атанас Илиев бе оставен на отлична позиция. Нападателят не остави шанс на вратаря с мощен удар от въздуха и направи резултата 0:2.
След почивката картината на терена се промени. Люксембург вдигна оборотите и започна все по-често да застрашава българската врата. Домакините завършиха мача с 11 удара, шест от които точни, но Даниел Наумов се превърна в ключовата фигура за България.
В 62-ата минута стражът трябваше да демонстрира целия си рефлекс. Венсан Тил проби добре и намери Омар Натами, чийто удар бе отразен от Наумов. Топката обаче остана опасно в наказателното поле и Тил получи втори шанс, но и този път българският вратар бе на мястото си.
Само три минути по-късно Наумов отново се намеси решително, спирайки силен далечен изстрел на Томас Морейра.
България можеше да сложи окончателно точка на спора в 87-ата минута. Йоан Стоянов проби към наказателното поле и стреля с левия крак, но топката премина встрани от вратата.
До края Люксембург не успя да преодолее българската защита и така „лъвовете“ се поздравиха с чиста победа. С трите точки България събра актив от 4 пункта и заема третото място в групата, докато Люксембург остава последен с 3 точки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Победа и то като гост!
Коментиран от #2, #5
23:43 06.10.2026
2 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Победа и то като гост!":Ами, защото в Люксембург, бе. Държава джудже. 600 хиляди жители. Бил съм там с кола . Минаваш я набързо надлъж и нашир.
23:46 06.10.2026
3 Някой
Може би и смените повлияха зле, че смени Русев (този път игра нещо) и Атанас Илиев (дори физически как да се бута и бута защита назад).
23:48 06.10.2026
4 Вярно ли е, че
Коментиран от #7
23:59 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Верно е
До коментар #4 от "Вярно ли е, че":Все пак е най- богатият футболист в света и ще даде стимул на момчетата..
Коментиран от #9
00:07 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Верно е":Нали бяха го избрали за футболист номер 1 на България. Такива подлизурковци бяха. Добре , че здравия разум надделя.
00:11 07.10.2026
10 Айде стига
В национала няма какво да ги учиш. Там трябва да ги подбереш и подредиш правилно. Ако до сега не са се научили няма кога да се учат.Трябва да спазват тактическите указания и да знаят, че представят България.
00:14 07.10.2026