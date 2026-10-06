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България удари Люксембург като гост

България удари Люксембург като гост

6 Октомври, 2026 23:38 636 10

  • българия-
  • люксембург-
  • лига на нациите-
  • даниел наумов-
  • атанас илиев

Първи успех за националите в това издание на турнира

България удари Люксембург като гост - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор постигна ценен успех с 2:0 при гостуването си на Люксембург в среща от група C4 на Лигата на нациите. „Лъвовете“ изиграха силно първо полувреме, в което си осигуриха комфортна преднина, а след почивката трябваше да се справят с мощен натиск на домакините.

България започна уверено и още през първата част създаде сериозни проблеми на съперника. Националите отправиха 10 удара, като половината от тях бяха в очертанията на вратата. В същото време Даниел Наумов почти не бе притесняван и трябваше да се намеси само веднъж.

Резултатът бе открит в 19-ата минута. Кристиян Балов комбинира с Емил Ценов по левия фланг, след което футболистът на Цървена звезда навлезе към центъра и получи възможност да стреля. Балов не се поколеба и с прецизен удар с десния крак прати топката във вратата за 0:1.

България продължи да бъде по-активният отбор. В 29-ата минута Георги Русев проби отдясно и стреля, но стражът на Люксембург отрази удара. След последвалото разбъркване топката попадна в Андриан Краев, който обаче не успя да намери целта.

Само пет минути по-късно „лъвовете“ удвоиха преднината си. Русев центрира отляво, а Атанас Илиев бе оставен на отлична позиция. Нападателят не остави шанс на вратаря с мощен удар от въздуха и направи резултата 0:2.

След почивката картината на терена се промени. Люксембург вдигна оборотите и започна все по-често да застрашава българската врата. Домакините завършиха мача с 11 удара, шест от които точни, но Даниел Наумов се превърна в ключовата фигура за България.

В 62-ата минута стражът трябваше да демонстрира целия си рефлекс. Венсан Тил проби добре и намери Омар Натами, чийто удар бе отразен от Наумов. Топката обаче остана опасно в наказателното поле и Тил получи втори шанс, но и този път българският вратар бе на мястото си.

Само три минути по-късно Наумов отново се намеси решително, спирайки силен далечен изстрел на Томас Морейра.

България можеше да сложи окончателно точка на спора в 87-ата минута. Йоан Стоянов проби към наказателното поле и стреля с левия крак, но топката премина встрани от вратата.

До края Люксембург не успя да преодолее българската защита и така „лъвовете“ се поздравиха с чиста победа. С трите точки България събра актив от 4 пункта и заема третото място в групата, докато Люксембург остава последен с 3 точки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Победа и то като гост!

    3 4 Отговор
    А защо не празнуваме по улиците?

    Коментиран от #2, #5

    23:43 06.10.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Победа и то като гост!":

    Ами, защото в Люксембург, бе. Държава джудже. 600 хиляди жители. Бил съм там с кола . Минаваш я набързо надлъж и нашир.

    23:46 06.10.2026

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Второто полувреме бяхме гола вода и на късмет. Първото ударите бяха 10:5 и 5:1 точни за нас. Е останали сме си с толкова точни и 0 второто полувреме, а за противника 6 допълнително. И отделно другите.
    Може би и смените повлияха зле, че смени Русев (този път игра нещо) и Атанас Илиев (дори физически как да се бута и бута защита назад).

    23:48 06.10.2026

  • 4 Вярно ли е, че

    4 0 Отговор
    Бойко Борисов от Бистришките тигри е повикан в националния отбор да спасява България?

    Коментиран от #7

    23:59 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вярно ли е, че":

    Все пак е най- богатият футболист в света и ще даде стимул на момчетата..

    Коментиран от #9

    00:07 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Верно е":

    Нали бяха го избрали за футболист номер 1 на България. Такива подлизурковци бяха. Добре , че здравия разум надделя.

    00:11 07.10.2026

  • 10 Айде стига

    0 0 Отговор
    Не сме победили Испания. А играта е гола вода. В 28-та минута трима наши си загубиха краката в публиката. Второто полувреме гледаха мача отблизо. Домакините играха много по добре. Не омаловажавам победата. Няма игра и хъс.
    В национала няма какво да ги учиш. Там трябва да ги подбереш и подредиш правилно. Ако до сега не са се научили няма кога да се учат.Трябва да спазват тактическите указания и да знаят, че представят България.

    00:14 07.10.2026

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