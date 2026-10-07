Погребението на Илиян Филипов е днес в Пловдив

Погребението на бизнесмена и президент на Ботев-Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогошко шосе в Пловдив. Поклонението започва в 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“.
Илиян Филипов беше застрелян в края на септември във входа на жилищна сграда в район „Западен“. Пловдивският предприемач беше известен и с ръководната си роля във футболния клуб Ботев-Пловдив.
За престъплението е задържан Славчо Мегеров, който е посочен като заподозрян. Според събраните до момента данни мотивът е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения.
Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Мегеров е в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ловно рибарски съюз
07:30 07.10.2026
2 Дебелана ИдиЙотова
Радев ще екскортира ковчега с F 16.
07:34 07.10.2026
3 БОКО И ШИШИ
Коментиран от #6
07:37 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Те ще носят
До коментар #3 от "БОКО И ШИШИ":Ковчега! Така Радев е разпоредил лично на Боко по телефона, като преди това го е поканил на погребението! А яшиши, той е изпълнител.
Як, ама Ъп
07:50 07.10.2026