Погребението на Илиян Филипов е днес в Пловдив

Погребението на бизнесмена и президент на Ботев-Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогошко шосе в Пловдив. Поклонението започва в 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“.

Илиян Филипов беше застрелян в края на септември във входа на жилищна сграда в район „Западен“. Пловдивският предприемач беше известен и с ръководната си роля във футболния клуб Ботев-Пловдив.

За престъплението е задържан Славчо Мегеров, който е посочен като заподозрян. Според събраните до момента данни мотивът е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Мегеров е в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство.

Източници: bnrnews.bg