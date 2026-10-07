Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Погребението на Илиян Филипов е днес в Пловдив
  Тема: Известни личности

Погребението на Илиян Филипов е днес в Пловдив

7 Октомври, 2026 07:15 570 6

  • илиян филипов-
  • пловдив-
  • ботев-пловдив-
  • славчо мегеров-
  • убийство-
  • погребение

Поклонението пред бизнесмена и президент на Ботев-Пловдив започва в 11 часа в Траурен парк „Север“

Погребението на Илиян Филипов е днес в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Погребението на бизнесмена и президент на Ботев-Пловдив Илиян Филипов ще се състои днес на Рогошко шосе в Пловдив. Поклонението започва в 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк „Север“.

Илиян Филипов беше застрелян в края на септември във входа на жилищна сграда в район „Западен“. Пловдивският предприемач беше известен и с ръководната си роля във футболния клуб Ботев-Пловдив.

За престъплението е задържан Славчо Мегеров, който е посочен като заподозрян. Според събраните до момента данни мотивът е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Мегеров е в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство.

Източници: bnrnews.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ловно рибарски съюз

    4 0 Отговор
    Сезонът за отстрел на едър дивеч е открит.

    07:30 07.10.2026

  • 2 Дебелана ИдиЙотова

    8 0 Отговор
    Ще присъства ли?
    Радев ще екскортира ковчега с F 16.

    07:34 07.10.2026

  • 3 БОКО И ШИШИ

    6 0 Отговор
    Ще присъстват ли?

    Коментиран от #6

    07:37 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Те ще носят

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "БОКО И ШИШИ":

    Ковчега! Така Радев е разпоредил лично на Боко по телефона, като преди това го е поканил на погребението! А яшиши, той е изпълнител.
    Як, ама Ъп

    07:50 07.10.2026