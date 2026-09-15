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Отборът на Илиан Илиев в Турция затъва все повече

Отборът на Илиан Илиев в Турция затъва все повече

15 Септември, 2026 09:31 673 1

  • илиан илиев-
  • футбол-
  • турция-
  • първа лига-
  • истанбулспор

Илиев този път не попадна сред титулярите, но се появи в игра още на почивката

Отборът на Илиан Илиев в Турция затъва все повече - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истанбулспор регистрира трета поредна и общо пета загуба от началото на сезона в турската Първа лига. Отборът на Илиан Илиев беше разгромен с 0:4 от Кайзериспор заема предпоследната 19-а позиция в класирането.

Илиев този път не попадна сред титулярите, но се появи в игра още на почивката, заменяйки Али Акман. По това време Кайзериспор вече водеше с 3:0 след два гола на Даниел Морено и попадение на Таулант Сефери.

През второто полувреме домакините намалиха оборотите, но стигнаха до още един гол. Негов автор стана Сефери в 83-тата минута. С победата Кайзериспор изскочи начело в таблицата, изпреварвайки по голова разлика Бурсаспор и Батман Петролспор.

В следващия кръг Истанбулспор ще гостува на Маниса.


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    ако става за футболист, баща му щеше да го държи в "Черно море".

    09:48 15.09.2026

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