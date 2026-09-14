Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната

"Искаме си парите от съседите ни. Ще поискаме от Украйна да ни върне дълга, който има към нас". С тези смели заявки в телевизионно интервю блесна Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която бележи много сериозен възход и е напълно възможно да успее да вземе властта в най-голямата европейска икономика.
Дядото на Алис - Ханс Вайдел, е бил част от стаховитите СС на Нацистка Германия, оформена от Адолф Хитлер. Той е бил и съдия в нацистката система в Леобшюц - днешно Глубчице в Полша. От 1941 г. Вайдел служи като военен съдия в комендатурата на Варшава, а през 1944 г. е повишен в ранг на старши щабен съдия. Документът за назначаването му преминава през щаба на Хитлер. Той е бил част от военната съдебна система на Вермахта, която е издала десетки хиляди смъртни присъди. Не е известно точно колко решения е издал лично Ханс Вайдел.
Сега Алис Вайдел категорично каза, че Германия нямало вече да финансира "веселбата" на съседите си - че АзГ има сериозни намерения за промяна спрямо Европейския съюз. Припомняме, че точно Германия е най-големият нетен вносител на средства в европейския бюджет - това напомни и Вайдел с думите: "Искаме си парите обратно".
Според нея, общите европейски пари се ползвали и "за неща, които считаме за недемократични" - например пазарни ограничения, но лидерът на АзГ не посочи конкретно какви и кои са те в това интервю. Купувал се обаче "суверенитетът на наши институции" от чужди такива, изглежда Вайдел визира общоевропейските институции като "купувач". Вайдел недоволства, че пари от германските данъкоплатци се използват за спасение на еврото в други държави.
"Смеят ни се, като казваме, че искаме парите - ще направим голямо орязване (на даваното като пари от Германия в ЕС) и тогава ще видите каква врява ще се вдигне в Брюксел и Страсбург, когато откажем да съфинансираме тази криза", закани се Вайдел.
Според Алис Вайдел, християндемократите са в криза и то с тенденция на спад на доверието, която показва структурни проблеми, не просто временно положение. Тя очаква германският канцлер Фридрих Мерц да бъде свален от поста си на лидер на християндемократите. "Християндемократите и християнсоциалистите имат фундаментален проблем - да го кажем направо, те прецакваха хората години наред", обобщи Вайдел, според която смяната на канцлера т.е. на Мерц няма да помогне за положителна промяна в доверието.
Вайдел беше категорична и по този въпрос - в Германия имало над 1 000 000 украинци, получаващи социални помощи и това не е финансово възможно да продължава. Тя заяви, че тези украинци трябва да се върнат обратно в Украйна и че имало млади мъже, поне шестцифрено число, на възраст за военна служба, които трябва да се върнат - те искали да се върнат, според лидера на АзГ. Трябва да спрем плащанията за Украйна и за подкрепа на тази война, е гледната точка на Вайдел, която добави и, че Германия ще иска от Украйна да ѝ върне големи суми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ай майкуууу
Коментиран от #30, #47
16:06 14.09.2026
2 Ха ха ха
16:08 14.09.2026
3 хех
Коментиран от #79, #118
16:08 14.09.2026
4 Гост
Коментиран от #143
16:09 14.09.2026
5 Колкот Радев върна лева
Коментиран от #17, #97
16:09 14.09.2026
6 гост
16:10 14.09.2026
7 И тя като Тръмп
16:10 14.09.2026
8 Ще ги
16:11 14.09.2026
9 млад еврас
Коментиран от #43
16:11 14.09.2026
10 За една лидерка на АзГ питам
Коментиран от #34
16:12 14.09.2026
11 АзГ
16:13 14.09.2026
12 А в БРИКС
Коментиран от #18, #88
16:13 14.09.2026
13 Боко
16:13 14.09.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
Въпросът е кой ще бъде лезбийката?
.....
Коментиран от #24, #80
16:13 14.09.2026
15 Дид
16:13 14.09.2026
16 Браво
Коментиран от #21
16:14 14.09.2026
17 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #5 от "Колкот Радев върна лева":Радев няма вече как да върне лева, набутването ще е още по голямо и от сега, по скоро- колкото Радев спря еврото.
Коментиран от #20, #37, #59
16:14 14.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ангела
16:15 14.09.2026
20 Я сие би май ката
До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":Боклук с буклук.
Коментиран от #85
16:16 14.09.2026
21 Тази
До коментар #16 от "Браво":ли е ,германците?
16:18 14.09.2026
22 Поне
16:20 14.09.2026
23 И ИТН
16:20 14.09.2026
24 гост
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тя тая е антиреклама на всички лесбийки , скоро ще има официални изказвания от такива организации , че се разграничават категорично от простотиите и !!
16:20 14.09.2026
25 Гост
Коментиран от #31, #57, #89, #90
16:21 14.09.2026
26 А Германия
Коментиран от #32
16:22 14.09.2026
27 !!!?
16:22 14.09.2026
28 Алис
Коментиран от #35
16:23 14.09.2026
29 Корнелия
16:24 14.09.2026
30 Ехееее
До коментар #1 от "Ай майкуууу":Украинците не прощават може да я навести някое дронче тази фашхомосексуална,която живее с партньорката си във Швейцария.Путин точно на такива разчита да атакуват отвътре ЕС.
Коментиран от #84
16:24 14.09.2026
31 Нали
До коментар #25 от "Гост":я фалирахте Германия?
16:25 14.09.2026
32 Смях,смях и пак смях
До коментар #26 от "А Германия":За минават на баба ти налъмите
16:26 14.09.2026
33 искренов
Коментиран от #38
16:26 14.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хи хи хи хи
До коментар #28 от "Алис":Само в съня си
16:27 14.09.2026
36 Никой
16:29 14.09.2026
37 Цървул съдран
До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":Чупката!!
16:29 14.09.2026
38 Що е туй
До коментар #33 от "искренов":комунизъм?
16:29 14.09.2026
39 Ерноган
16:31 14.09.2026
40 Крайнодясна
Коментиран от #72
16:33 14.09.2026
41 Даа...
Ако цомчо и копейкин си признаят, че са двойка, освен прикритите и явните ще гласуват затях. Късия бързо ще довърши палата на Тюленово.
16:33 14.09.2026
42 Съвсем
Коментиран от #58
16:34 14.09.2026
43 По добре ще е
До коментар #9 от "млад еврас":Ти да се промениш да не се пробва някой принудително. Остави ги Германия и ЕС те ще се оправят.
16:34 14.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Румен
16:35 14.09.2026
46 Анджо
16:36 14.09.2026
47 А бе
До коментар #1 от "Ай майкуууу":Навсякъде където е минал бившия соц има копейки но какво от това
16:36 14.09.2026
48 604
16:36 14.09.2026
49 Девиза на Алтернатива
16:37 14.09.2026
50 Бил е просто съдия по това време
А Ройтерс отчаяно копае дъното,, без да му дреме за Германия.
16:38 14.09.2026
51 койдазнай
16:39 14.09.2026
52 хаха
Ае поемай към Шри Ланка МА!
16:41 14.09.2026
53 хаха
16:41 14.09.2026
54 Ха ха ха ха
Западът не трябваше да бута Берлинската стена и да остави изтока да мизерства.
За 40 години все още на опашката, а комунезмът беше 45 години.
Коментиран от #60
16:42 14.09.2026
55 хаха
16:42 14.09.2026
56 Василеску
16:45 14.09.2026
57 Ха ха ха
До коментар #25 от "Гост":Гледаме как ЮКейто я кара без ЕС.
Щом ЮКейто се окака и взеха да дават заднюю... не ми говори за останалите.
16:45 14.09.2026
58 Въпросът е
До коментар #42 от "Съвсем":какво да се прави с такива като тебе.живееш в Европа а си против ЕС и не спирате да драскате глупости.Ми то бедняка като си няма горе където и както да живее нищо за него няма да се промени.
16:47 14.09.2026
59 Има как
До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":Просто да обяви със задна дата референдум за еврото и да се проведе. С обяснение, за да е легитимно еврото.
Нищо друго не е нужно да прави.
Коментиран от #66, #74
16:48 14.09.2026
60 Хи хи хи хи
До коментар #54 от "Ха ха ха ха":Може да се наложи да се издигне отново.Повечето германци за забрана на профашистката алтернатива за Германия.
16:50 14.09.2026
61 България също трябва да спре
16:50 14.09.2026
62 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
еврата говорят
Коментиран от #69
16:51 14.09.2026
63 Олееее....
Коментиран от #64
16:52 14.09.2026
64 Ще дуят супата мощно ...
До коментар #63 от "Олееее....":Германия е основен донор на Украйна, като е предоставила приблизително 43,3 милиарда евро хуманитарна помощ и 57,6 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г. насам. Междувременно руската страна многократно е посочвала, че доставките на оръжие за режима в Киев само удължават конфликта в Украйна .
16:54 14.09.2026
65 Урсулата ще дава
16:55 14.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Баща и просто е бил съдия
За разлика от родата на Мерц и Бербок които финансират Бандерия и Азовци с парите на германския народ. Всяко населено място в западна украйна има улица или площад с името на Бандера.
Ройтерс просто отчаяно копае дъното
Коментиран от #125
16:57 14.09.2026
68 Ганчев
16:58 14.09.2026
69 хаха
До коментар #62 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Чорапът никога не е казвал, че ще връща каквото и да е, кухорого добиче от Максуда.
ХАХАХА
Тези осмърдяните ориенталци съвсем изпращяха. ХАХАХА
Типичните Сглобени Тикви Новоначалски Израждани.
16:58 14.09.2026
70 Да си искат парите от ЕК
16:58 14.09.2026
71 Ами
Никакви пари не трябва да се прахосват повече за този провал.
17:00 14.09.2026
72 Нее бе
До коментар #40 от "Крайнодясна":Крайно лява която се представя за крайно дясна,нещо подобно на Путин
17:01 14.09.2026
73 Свърши с Атлантизма
17:01 14.09.2026
74 хаха
До коментар #59 от "Има как":"Просто да обяви със задна дата референдум за еврото"
ХАХАХА! Голям смях пада с функционално неграмотните ориенталски пит3кантропи.
ХАХАХА!
17:02 14.09.2026
75 Ей го на, вижте го !
Коментиран от #78, #123
17:03 14.09.2026
76 И как
17:03 14.09.2026
77 Атлантенца !
Коментиран от #82
17:04 14.09.2026
78 Без
До коментар #75 от "Ей го на, вижте го !":Ти си боклукът, без морал и почтеност.
17:05 14.09.2026
79 Атина Палада
До коментар #3 от "хех":Германия ,ако спре парите за ЕС ,няма да има ЕС бре сладур:) Касичката на ЕС се пълни само от Германия.Другите сме само пълнеж...Без парите на Германия за какъв ЕС говориш?
17:05 14.09.2026
80 ши баланко
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":как Кой, оня с пеньоара меката китка Асанка Василева
17:05 14.09.2026
81 военен неможач
Главният прокурор е най-висшата фигура в правоприлагащата система. Неговото бягство след корупционен скандал показва, че институцията, която трябва да се бори с престъпността и корупцията, е компрометирана на най-високо ниво. Това парализира временно работата на прокуратурата и създава институционален вакуум, докато не бъде избран легитимен заместник от Върховната рада.
Украйна зависи изключително много от финансовата и военна помощ на западните партньори (САЩ, ЕС и НАТО). Основните условия за тази подкрепа и за бъдещото членство в ЕС са ефективната борба с корупцията и реформата в правосъдието. Бягството на Руслан Кравченко дава силни аргументи на критиците на Киев на Запад, които твърдят, че финансовата помощ не се контролира правилно.
17:05 14.09.2026
82 Копейкотрошач
До коментар #77 от "Атлантенца !":Колко ще ти издържи вратлето?
17:05 14.09.2026
83 Урсулата ще дава
17:07 14.09.2026
84 Кои
До коментар #30 от "Ехееее":Пък са усраинците ти пък голяма сила ги изперкал ли си
17:07 14.09.2026
85 ши баланко
До коментар #20 от "Я сие би май ката":Бръснале ли са та с флекс, ставаш много гладък у суратя
17:08 14.09.2026
86 Атлантенца ! Стягайте багажа
Коментиран от #99
17:09 14.09.2026
87 По рано
17:09 14.09.2026
88 Атина Палада
До коментар #12 от "А в БРИКС":Не, там влязоха САЩ! Нали знаеш,че САЩ чакат,чакат и като видят изхода от даден конфликт ,се присламчват към победителят:) Затова САЩ се отвърнаха от досегашните си т.н.псртньори - ЕС, Англия,Канада..
17:10 14.09.2026
89 Вноската
До коментар #25 от "Гост":Е такава, защото се плаща на брой граждани. Плащат колкото България плаща за всеки български гражданин. Като са голяма държава с 83 милиона население - ЩЕ ПЛАЩАТ. Даже им е малко за дето ни набутаха от 2015 с туземци. Аааа, не са си платили за милионите нелегални, та пак са а келепир. Няма да плача.
Коментиран от #100
17:12 14.09.2026
90 Шопо
До коментар #25 от "Гост":Когато ЕС се разпадне в него ще остане само България, няма да покрием критериите за излизане.
17:13 14.09.2026
91 нац
17:16 14.09.2026
92 Не ви ли е ясно ? А?
17:17 14.09.2026
93 Палачинката се обръща! Урсулите в канала
17:20 14.09.2026
94 Вярно е
Англия остава държава с територия съвсем малко по-голяма от България
17:20 14.09.2026
95 56346632899243
17:20 14.09.2026
96 Съжелявам да го кажа
17:21 14.09.2026
97 глупости безкрайни!
До коментар #5 от "Колкот Радев върна лева":Само простоват шаран, без КАПКА икономическа култура може да очаква Радев да върне лева. МИЛИ БОЖЕ! Остава и да му наредиш да обърне посоката на движението на планетата Зема по орбитата. Докъде я докарахем - върхомна неграмотност да се пъчи. БЕГАЙ при тиквата - идва й сезанът, също можеш и при петроханци да ходиш.. Може и да те уважат.
17:22 14.09.2026
98 Ох Майко
Коментиран от #104
17:22 14.09.2026
99 Олееее, оня Иво Мирчев
До коментар #86 от "Атлантенца ! Стягайте багажа":Не мога да го мисля кой ще му носи памперси в Беляне
17:23 14.09.2026
100 Атина Палада
До коментар #89 от "Вноската":Колко по малка е Франция като население от Германия,че Франция плаща ,колкото България? Франция 7 милиона население ли е като България?
Вадел говореше и за раздутата бюрокрация в Брюксел,която те (Германия) издържат..Каза,че ако спечелят ще има поголовно уволнение на бюрократите в Брюксел..
17:25 14.09.2026
101 Не се бъьикам атлантенца !
17:25 14.09.2026
102 Новините от облачния Остров
"За първи път в историята хората на тези острови имат първи министри в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които всички са ангажирани с независимостта от Обединеното кралство.
„За хората, които наблюдават случващото се на тези острови – и за хората по целия свят – не би могло да има по-ясен знак, че времето на Уестминстър изтича“, се отбелязва още в документа.
17:26 14.09.2026
103 az СВО Победа 81
Коментиран от #108
17:26 14.09.2026
104 хаха
До коментар #98 от "Ох Майко":Функционално неграмотното ориенталско добиче отново се изказа.
Вайдел е приятелн Номер 1 на евреите бе Тикво неграмотна. ХАХАХА!
Нито й знаеш изказванията, нито си чел, нито можеш да четеш
Има си и "Juden in der AfD" бе Максудски. ХАХАХА
Глей ги глей ги какви са кухороги байганьовските добичета. ХАХАХА
17:27 14.09.2026
105 Гаджева
17:28 14.09.2026
106 Наистина
Първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че "времето на Уестминстър изтича" и че британското правителство трябва да се "подготви" за конституционни промени, съобщава Би Би Си.
Националистическите лидери от "Плайд Камри", "Шин Фейн" и Шотландската национална партия (ШНП) — които искат страните им да напуснат Обединеното кралство — днес подписаха споразумение, в което се посочва, че никое правителство в Уестминстър няма право да "блокира демокрацията Никое правителство в Уестминстър няма право да блокира демокрацията или да подкопава принципа, че нашите народи ще определят собственото си бъдеще."
17:29 14.09.2026
107 Вчера едно атланте в Меден Рудник
Коментиран от #126
17:29 14.09.2026
108 Ами
До коментар #103 от "az СВО Победа 81":Влизат в ЕС.
17:29 14.09.2026
109 Тиква
Коментиран от #111
17:29 14.09.2026
110 хаха
Банкстърка ... лесбийка ... живееща в Швейцария (за да плаща ниски данъци) с приятелката си от Шри Ланка.
Въобще не лъже. ХАХАХА
Ама никак!
Коментиран от #115
17:30 14.09.2026
111 Евгени Минчеф
До коментар #109 от "Тиква":Жена?
17:30 14.09.2026
112 Куку
17:31 14.09.2026
113 хаха
А неграмотната байганьовска паплач с художника с мустачки я сравняват тази БАНКСТЪРКА.
ХАХАХА! А не не... ще се пръсна от смях!
Леле колко са тъпи тези ориенталски цигойнъри. ХАХАХА!
17:32 14.09.2026
114 Островът
От тук насетне само надолу са нещата за англичаните.
17:32 14.09.2026
115 Атина Палада
До коментар #110 от "хаха":Приятелката й наистина е с корени от Шри Ланка,но само това! Още след раждането ,като бебе е осиновена от швейцарско семейство..Израснала е в Швейцария..Била е омъжена и има две деца..След това се развежда...
Коментиран от #119
17:34 14.09.2026
116 Най
17:35 14.09.2026
117 Лъжете бре атлантенца гнусни.
17:37 14.09.2026
118 тоз пък
До коментар #3 от "хех":А ако Германия, Франция и Испания си направят отделен съюз? Какво точно консумират останалите?
17:37 14.09.2026
119 хаха
До коментар #115 от "Атина Палада":Я лай още бе Максудски. ХАХАХА!
"JUDEN IN DER AFD" ... ХАХАХА!
Грозната лесбийка която не плаща данъци в Германия щяла да се бори с имигрантите с приятелката си от Шри Ланка???? ХАХАХА!
БАНКСТЪРКАТА? ХАХАХА!
Ае бягай бе функционално неграмотно ориенталско ГУВЯДО! ХАХАХА
17:40 14.09.2026
120 От чужбина
Сега Вайдел прилича много на Германската Желязна Лейди.
17:41 14.09.2026
121 Киркоров
17:41 14.09.2026
122 долу ЕС
Коментиран от #131
17:41 14.09.2026
123 Серсемин
До коментар #75 от "Ей го на, вижте го !":Грешка! ДВА са.
17:42 14.09.2026
124 Григор
По силата на каква логика, Алис трябва да отговаря за дядо си? Няма такава! Няма, но нали трябва да я очерним някак си, понеже е неудобна.
17:42 14.09.2026
125 Много ненормални и неморални
До коментар #67 от "Баща и просто е бил съдия":се повизават тук.Трябва да се вземат мерки.
17:43 14.09.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Анонимен
17:45 14.09.2026
128 Смях
17:45 14.09.2026
129 Иван
Коментиран от #130
17:46 14.09.2026
130 хаха
До коментар #129 от "Иван":А не не ... То това да беше само.
Чети каква е била и какво е правила преди да "стане политик".
ХАХАХА
17:47 14.09.2026
131 Европеец
До коментар #122 от "долу ЕС":Бягайте в Мацква че търсят хора там. И в томбола за един Москвич ще ви дадат да участвате
17:48 14.09.2026
132 Почти
Днес АФД представлява съпротивата на античовешката идеология наречена ЕС. Германия днес се съпротивлява. Това е добра новина.
Коментиран от #135
17:52 14.09.2026
133 хаха
Защото вече прилича на лъжливата ВЕЩИЦА, която реално е ли?
Като онзи парцал захарова а? ХАХАХА!
17:52 14.09.2026
134 Циганин, ром
Защо трудолюбивият германец трябва да сложи на врата си мръсен, немит българин, който е отгледан от турците в продължение на 500 години чрез вкарване на пениса в дупката на малко българско момче?
Коментиран от #138
17:52 14.09.2026
135 хаха
До коментар #132 от "Почти":Пълни глупости. Има си методи и принуда.
Братът на Гьоринг е спасявал евреи даже. Малко трудно е било него да го екзекутират а?
17:54 14.09.2026
136 ЕС е инструмент
Вайдел и съмишлениците и считат това за порочно. Затова са против колониалния политически инструмент ЕС.
17:57 14.09.2026
137 Цвете
17:58 14.09.2026
138 Оркистан🤮🤮
До коментар #134 от "Циганин, ром":По същата причина поради която праща военни средства да трепат орковете от блатата
17:58 14.09.2026
139 Запада загина мож би почти сигурно скоро
18:00 14.09.2026
140 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
18:00 14.09.2026
141 Цвете
18:01 14.09.2026
142 ру БЛАТА
18:01 14.09.2026
143 Хи хи хи хи
До коментар #4 от "Гост":И при тебе няма нищо ново. Представа нямаш какви яки глупости си надраскал.На твое място не бих се осмелил да коментирам с тези нищожни познания.
18:04 14.09.2026