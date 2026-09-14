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Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната
  Тема: Украйна

Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната

14 Септември, 2026 16:05 2 719 143

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • алис вайдел-
  • евро

Сега Алис Вайдел категорично каза, че Германия нямало вече да финансира "веселбата" на съседите си - че АзГ има сериозни намерения за промяна спрямо Европейския съюз

Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани да спре парите за ЕС и еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

"Искаме си парите от съседите ни. Ще поискаме от Украйна да ни върне дълга, който има към нас". С тези смели заявки в телевизионно интервю блесна Алис Вайдел, лидерът на крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която бележи много сериозен възход и е напълно възможно да успее да вземе властта в най-голямата европейска икономика.

Дядото на Алис - Ханс Вайдел, е бил част от стаховитите СС на Нацистка Германия, оформена от Адолф Хитлер. Той е бил и съдия в нацистката система в Леобшюц - днешно Глубчице в Полша. От 1941 г. Вайдел служи като военен съдия в комендатурата на Варшава, а през 1944 г. е повишен в ранг на старши щабен съдия. Документът за назначаването му преминава през щаба на Хитлер. Той е бил част от военната съдебна система на Вермахта, която е издала десетки хиляди смъртни присъди. Не е известно точно колко решения е издал лично Ханс Вайдел.

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След войната срещу него са образувани няколко дела, но всички те в крайна сметка са прекратени. Алис Вайдел казва, че на практика не е имала контакт с дядо си и че миналото му не е било обсъждано в семейството, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

Сега Алис Вайдел категорично каза, че Германия нямало вече да финансира "веселбата" на съседите си - че АзГ има сериозни намерения за промяна спрямо Европейския съюз. Припомняме, че точно Германия е най-големият нетен вносител на средства в европейския бюджет - това напомни и Вайдел с думите: "Искаме си парите обратно".

Според нея, общите европейски пари се ползвали и "за неща, които считаме за недемократични" - например пазарни ограничения, но лидерът на АзГ не посочи конкретно какви и кои са те в това интервю. Купувал се обаче "суверенитетът на наши институции" от чужди такива, изглежда Вайдел визира общоевропейските институции като "купувач". Вайдел недоволства, че пари от германските данъкоплатци се използват за спасение на еврото в други държави.

"Смеят ни се, като казваме, че искаме парите - ще направим голямо орязване (на даваното като пари от Германия в ЕС) и тогава ще видите каква врява ще се вдигне в Брюксел и Страсбург, когато откажем да съфинансираме тази криза", закани се Вайдел.

Според Алис Вайдел, християндемократите са в криза и то с тенденция на спад на доверието, която показва структурни проблеми, не просто временно положение. Тя очаква германският канцлер Фридрих Мерц да бъде свален от поста си на лидер на християндемократите. "Християндемократите и християнсоциалистите имат фундаментален проблем - да го кажем направо, те прецакваха хората години наред", обобщи Вайдел, според която смяната на канцлера т.е. на Мерц няма да помогне за положителна промяна в доверието.

Вайдел беше категорична и по този въпрос - в Германия имало над 1 000 000 украинци, получаващи социални помощи и това не е финансово възможно да продължава. Тя заяви, че тези украинци трябва да се върнат обратно в Украйна и че имало млади мъже, поне шестцифрено число, на възраст за военна служба, които трябва да се върнат - те искали да се върнат, според лидера на АзГ. Трябва да спрем плащанията за Украйна и за подкрепа на тази война, е гледната точка на Вайдел, която добави и, че Германия ще иска от Украйна да ѝ върне големи суми.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай майкуууу

    43 6 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #30, #47

    16:06 14.09.2026

  • 2 Ха ха ха

    33 83 Отговор
    Празни приказки за избирателите шарани от Източна Германия.

    16:08 14.09.2026

  • 3 хех

    31 86 Отговор
    Това се нарича демагогия. Като спреш парите за ЕС, знаеш ли колко бълзо ще се събудиш с мита за немските стоки и без свободен достъп до европейския пазар, както и визи за германците? Питай англичаните ако не знаеш.

    Коментиран от #79, #118

    16:08 14.09.2026

  • 4 Гост

    86 19 Отговор
    Големи ги вадеха европейците, че щели да спрат парите за Германия, ако спечели АзГ, ама май забравят, че говорят с най големия донор на съюза, както се казва, без кръчмаря си правят сметките. Нищо ново, както обикновено!

    Коментиран от #143

    16:09 14.09.2026

  • 5 Колкот Радев върна лева

    34 55 Отговор
    Популистки лакърдии за шарани.

    Коментиран от #17, #97

    16:09 14.09.2026

  • 6 гост

    25 63 Отговор
    На тази и липсва само овчарка и шмайзер..

    16:10 14.09.2026

  • 7 И тя като Тръмп

    20 51 Отговор
    се помислила за баш шефа.

    16:10 14.09.2026

  • 8 Ще ги

    20 42 Отговор
    пренасочи за Путин!

    16:11 14.09.2026

  • 9 млад еврас

    67 8 Отговор
    Повечето неща които ги разправя няма как да и се получат без Германия да напусне ЕС, но па и ЕС и Брюксел не се ли променят то европа е обречена, за голямо наше нещастие.

    Коментиран от #43

    16:11 14.09.2026

  • 10 За една лидерка на АзГ питам

    35 12 Отговор
    А лгбт ще ги лекуваме ли с ток?

    Коментиран от #34

    16:12 14.09.2026

  • 11 АзГ

    52 9 Отговор
    Вайдел може да иска но евреите не дават,те само взимат също като бг циганите.

    16:13 14.09.2026

  • 12 А в БРИКС

    26 14 Отговор
    ще влизат ли?

    Коментиран от #18, #88

    16:13 14.09.2026

  • 13 Боко

    47 11 Отговор
    Усещат се вече , че безсмислено да пълнят урсолепиларските офшорки , но дано не е прекалено късно🤔

    16:13 14.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 37 Отговор
    Коце и Цоньо да направят Алтернатива за България!!!
    ....
    Въпросът е кой ще бъде лезбийката?
    .....

    Коментиран от #24, #80

    16:13 14.09.2026

  • 15 Дид

    18 33 Отговор
    Ами в БГ има над 1000 германски търговски точки. Като излезе Германия от ЕС и тези точки ше си тръгнат с нея. То няма как и Тако и Вако казваше дедо. И тогава Вайдел ше го забели яко. То на приказки всички са велики, само че действителността те ограничава в мечтите.

    16:13 14.09.2026

  • 16 Браво

    56 13 Отговор
    Германците се осъзнаха най-сетне.

    Коментиран от #21

    16:14 14.09.2026

  • 17 Удри евраста с лопатЕто

    33 13 Отговор

    До коментар #5 от "Колкот Радев върна лева":

    Радев няма вече как да върне лева, набутването ще е още по голямо и от сега, по скоро- колкото Радев спря еврото.

    Коментиран от #20, #37, #59

    16:14 14.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ангела

    30 7 Отговор
    Права е колежката от ЩАЗИ !

    16:15 14.09.2026

  • 20 Я сие би май ката

    13 22 Отговор

    До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Боклук с буклук.

    Коментиран от #85

    16:16 14.09.2026

  • 21 Тази

    6 13 Отговор

    До коментар #16 от "Браво":

    ли е ,германците?

    16:18 14.09.2026

  • 22 Поне

    10 7 Отговор
    спечелиха в ,,Галиче",а Костадинов и там не може!

    16:20 14.09.2026

  • 23 И ИТН

    14 8 Отговор
    печелиха избори....

    16:20 14.09.2026

  • 24 гост

    14 10 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тя тая е антиреклама на всички лесбийки , скоро ще има официални изказвания от такива организации , че се разграничават категорично от простотиите и !!

    16:20 14.09.2026

  • 25 Гост

    47 4 Отговор
    Вноската на Германия в бюджета на ЕС е от два до четири пъти по голяма от тази на следващата държава - нетен платец - Франция. Така че, истинският въпрос е, колко дни ще изкара ЕС без Германия? Няма да са много. А в еврозоната ще остенем ние, Гърция, Хърватия и прочее, все световни икономически лидери!

    Коментиран от #31, #57, #89, #90

    16:21 14.09.2026

  • 26 А Германия

    34 4 Отговор
    дава най - много от страните членки на ЕС - без нея заминава тъй наречения съюз , гълтащ като ламя !

    Коментиран от #32

    16:22 14.09.2026

  • 27 !!!?

    14 13 Отговор
    В разговора си с Мъск Алис Вайдел каза, че Хитлер бил комунист...значи, че и дядо й е бил комунист...!

    16:22 14.09.2026

  • 28 Алис

    16 6 Отговор
    Ще посрещна Вова в Берлин!

    Коментиран от #35

    16:23 14.09.2026

  • 29 Корнелия

    8 7 Отговор
    Тази партия,столетница ли е?

    16:24 14.09.2026

  • 30 Ехееее

    12 24 Отговор

    До коментар #1 от "Ай майкуууу":

    Украинците не прощават може да я навести някое дронче тази фашхомосексуална,която живее с партньорката си във Швейцария.Путин точно на такива разчита да атакуват отвътре ЕС.

    Коментиран от #84

    16:24 14.09.2026

  • 31 Нали

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    я фалирахте Германия?

    16:25 14.09.2026

  • 32 Смях,смях и пак смях

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "А Германия":

    За минават на баба ти налъмите

    16:26 14.09.2026

  • 33 искренов

    11 15 Отговор
    и моя дядо е служил в царската армия,но това не пречи да съм комунист,то разлика между нацизъм и комунизъм няма,само в наименованията!

    Коментиран от #38

    16:26 14.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи хи хи

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Алис":

    Само в съня си

    16:27 14.09.2026

  • 36 Никой

    7 7 Отговор
    Тази кой е , мъжа или жената .Тук няма ли лезбо . Важно да е от " възраждане "

    16:29 14.09.2026

  • 37 Цървул съдран

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Чупката!!

    16:29 14.09.2026

  • 38 Що е туй

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "искренов":

    комунизъм?

    16:29 14.09.2026

  • 39 Ерноган

    10 18 Отговор
    Копейка: браво, нека се разпадне ЕС, искам да живея като блатен мужик. Слава Русия

    16:31 14.09.2026

  • 40 Крайнодясна

    7 8 Отговор
    комунистка!?

    Коментиран от #72

    16:33 14.09.2026

  • 41 Даа...

    7 11 Отговор
    В Германия скрити и явни гейове си намериха за кого да гласуват.
    Ако цомчо и копейкин си признаят, че са двойка, освен прикритите и явните ще гласуват затях. Късия бързо ще довърши палата на Тюленово.

    16:33 14.09.2026

  • 42 Съвсем

    22 8 Отговор
    правилно. Недоразумението наречено "ЕС" не следва да продължава да се финансира.

    Коментиран от #58

    16:34 14.09.2026

  • 43 По добре ще е

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "млад еврас":

    Ти да се промениш да не се пробва някой принудително. Остави ги Германия и ЕС те ще се оправят.

    16:34 14.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Румен

    6 9 Отговор
    Този лидер,може ли да прави коремно?

    16:35 14.09.2026

  • 46 Анджо

    8 13 Отговор
    Ще предизвика пълна изолация на Германия и какво ще спечели.

    16:36 14.09.2026

  • 47 А бе

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ай майкуууу":

    Навсякъде където е минал бившия соц има копейки но какво от това

    16:36 14.09.2026

  • 48 604

    7 4 Отговор
    да затвори кауфландера, пхахахахаххахахая

    16:36 14.09.2026

  • 49 Девиза на Алтернатива

    10 8 Отговор
    Нашето си е наше,чуждото общо!

    16:37 14.09.2026

  • 50 Бил е просто съдия по това време

    26 13 Отговор
    По-добре се концентрирайте върху корените на Мерц и Бербок и мерака им да възродят делото на Бандера в Украйна с германски пари и оръжия. Във всеки град или село на зспадна украйна има улица или площад на негово име.

    А Ройтерс отчаяно копае дъното,, без да му дреме за Германия.

    16:38 14.09.2026

  • 51 койдазнай

    5 11 Отговор
    Значи е убедена в успеха на Украйна!

    16:39 14.09.2026

  • 52 хаха

    12 11 Отговор
    Предизборното позьорстване на руско-израелската мека китка.

    Ае поемай към Шри Ланка МА!

    16:41 14.09.2026

  • 53 хаха

    12 2 Отговор
    Поне й публикувайте истинските снимки.

    16:41 14.09.2026

  • 54 Ха ха ха ха

    12 25 Отговор
    Орбан, Алис.... няма по-нагли от бившите комундели. АзГто от бившето ГДР дето 40 години живее на дотации от Западна Германия, сега плюе ЕС, на което Западна Германия е основател.

    Западът не трябваше да бута Берлинската стена и да остави изтока да мизерства.
    За 40 години все още на опашката, а комунезмът беше 45 години.

    Коментиран от #60

    16:42 14.09.2026

  • 55 хаха

    12 2 Отговор
    Само афд дрОгаре!

    16:42 14.09.2026

  • 56 Василеску

    18 13 Отговор
    Голямо браво на Вайдел!

    16:45 14.09.2026

  • 57 Ха ха ха

    16 4 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Гледаме как ЮКейто я кара без ЕС.

    Щом ЮКейто се окака и взеха да дават заднюю... не ми говори за останалите.

    16:45 14.09.2026

  • 58 Въпросът е

    11 14 Отговор

    До коментар #42 от "Съвсем":

    какво да се прави с такива като тебе.живееш в Европа а си против ЕС и не спирате да драскате глупости.Ми то бедняка като си няма горе където и както да живее нищо за него няма да се промени.

    16:47 14.09.2026

  • 59 Има как

    5 14 Отговор

    До коментар #17 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Просто да обяви със задна дата референдум за еврото и да се проведе. С обяснение, за да е легитимно еврото.
    Нищо друго не е нужно да прави.

    Коментиран от #66, #74

    16:48 14.09.2026

  • 60 Хи хи хи хи

    9 9 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ха ха ха":

    Може да се наложи да се издигне отново.Повечето германци за забрана на профашистката алтернатива за Германия.

    16:50 14.09.2026

  • 61 България също трябва да спре

    6 14 Отговор
    парите за ЕС и еврозоната

    16:50 14.09.2026

  • 62 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    5 19 Отговор
    то и чорапчето щеше да веьща лева ама
    еврата говорят

    Коментиран от #69

    16:51 14.09.2026

  • 63 Олееее....

    9 17 Отговор
    Ще поискаме от Украйна да ни върне дълга, който има към нас... !

    Коментиран от #64

    16:52 14.09.2026

  • 64 Ще дуят супата мощно ...

    11 16 Отговор

    До коментар #63 от "Олееее....":

    Германия е основен донор на Украйна, като е предоставила приблизително 43,3 милиарда евро хуманитарна помощ и 57,6 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г. насам. Междувременно руската страна многократно е посочвала, че доставките на оръжие за режима в Киев само удължават конфликта в Украйна .

    16:54 14.09.2026

  • 65 Урсулата ще дава

    6 11 Отговор
    И гащи ще сваля

    16:55 14.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Баща и просто е бил съдия

    10 11 Отговор
    по това време.
    За разлика от родата на Мерц и Бербок които финансират Бандерия и Азовци с парите на германския народ. Всяко населено място в западна украйна има улица или площад с името на Бандера.

    Ройтерс просто отчаяно копае дъното

    Коментиран от #125

    16:57 14.09.2026

  • 68 Ганчев

    13 11 Отговор
    Не само в България копейките са прости хора.

    16:58 14.09.2026

  • 69 хаха

    11 4 Отговор

    До коментар #62 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Чорапът никога не е казвал, че ще връща каквото и да е, кухорого добиче от Максуда.

    ХАХАХА
    Тези осмърдяните ориенталци съвсем изпращяха. ХАХАХА
    Типичните Сглобени Тикви Новоначалски Израждани.

    16:58 14.09.2026

  • 70 Да си искат парите от ЕК

    9 12 Отговор
    И от урсулските бооклуции и атлантенца . И от нищожеството Гюров също

    16:58 14.09.2026

  • 71 Ами

    14 10 Отговор
    Права е. Законодателството на ЕС е антипазарно , регулациите безбройни, политиките погрешни. Бизнесът е системно притискан и рекетират. Като политическа организация ЕС е недообмислен, антидемократичен проект, обезличил и практически заличил националните държави. На кого е нужен подобен политически хермафродит.
    Никакви пари не трябва да се прахосват повече за този провал.

    17:00 14.09.2026

  • 72 Нее бе

    12 5 Отговор

    До коментар #40 от "Крайнодясна":

    Крайно лява която се представя за крайно дясна,нещо подобно на Путин

    17:01 14.09.2026

  • 73 Свърши с Атлантизма

    9 8 Отговор
    И с партнъорите ! Иди Народен съд !

    17:01 14.09.2026

  • 74 хаха

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "Има как":

    "Просто да обяви със задна дата референдум за еврото"

    ХАХАХА! Голям смях пада с функционално неграмотните ориенталски пит3кантропи.
    ХАХАХА!

    17:02 14.09.2026

  • 75 Ей го на, вижте го !

    14 13 Отговор
    Един бпоклук !

    Коментиран от #78, #123

    17:03 14.09.2026

  • 76 И как

    10 4 Отговор
    Как ще ги спре, като легне та релсите ли? Нищожество, което паразитира на страховете и егоизма на планктона. Ама тя биля оенена за жена.

    17:03 14.09.2026

  • 77 Атлантенца !

    10 10 Отговор
    Чака ви Беляне ! Неизбежно е

    Коментиран от #82

    17:04 14.09.2026

  • 78 Без

    6 11 Отговор

    До коментар #75 от "Ей го на, вижте го !":

    Ти си боклукът, без морал и почтеност.

    17:05 14.09.2026

  • 79 Атина Палада

    12 10 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    Германия ,ако спре парите за ЕС ,няма да има ЕС бре сладур:) Касичката на ЕС се пълни само от Германия.Другите сме само пълнеж...Без парите на Германия за какъв ЕС говориш?

    17:05 14.09.2026

  • 80 ши баланко

    3 11 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    как Кой, оня с пеньоара меката китка Асанка Василева

    17:05 14.09.2026

  • 81 военен неможач

    7 9 Отговор
    ягството на главния прокурор на Украйна е изключително сериозен удар за страната, който има дълбоки политически, юридически и международни последици. В контекста на продължаващата война и стремежа на Украйна към интеграция в Европейския съюз, това събитие засяга няколко ключови сфери.


    Главният прокурор е най-висшата фигура в правоприлагащата система. Неговото бягство след корупционен скандал показва, че институцията, която трябва да се бори с престъпността и корупцията, е компрометирана на най-високо ниво. Това парализира временно работата на прокуратурата и създава институционален вакуум, докато не бъде избран легитимен заместник от Върховната рада.

    Украйна зависи изключително много от финансовата и военна помощ на западните партньори (САЩ, ЕС и НАТО). Основните условия за тази подкрепа и за бъдещото членство в ЕС са ефективната борба с корупцията и реформата в правосъдието. Бягството на Руслан Кравченко дава силни аргументи на критиците на Киев на Запад, които твърдят, че финансовата помощ не се контролира правилно.

    17:05 14.09.2026

  • 82 Копейкотрошач

    3 13 Отговор

    До коментар #77 от "Атлантенца !":

    Колко ще ти издържи вратлето?

    17:05 14.09.2026

  • 83 Урсулата ще дава

    8 8 Отговор
    И гащи ще сваля а Гюров пък, той пак ще е безработен както и сега впрочем

    17:07 14.09.2026

  • 84 Кои

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Ехееее":

    Пък са усраинците ти пък голяма сила ги изперкал ли си

    17:07 14.09.2026

  • 85 ши баланко

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Я сие би май ката":

    Бръснале ли са та с флекс, ставаш много гладък у суратя

    17:08 14.09.2026

  • 86 Атлантенца ! Стягайте багажа

    10 10 Отговор
    Чака ви Беляне ! Неизбежно е !

    Коментиран от #99

    17:09 14.09.2026

  • 87 По рано

    8 6 Отговор
    днес първите министри на Шотландия, и Уелс поискаха независимост за страните си, а Северна Ирландия заяви намерение за обединение с република Ирландия. Първите министри призоваха за разпускане на Обединеното кралство. В нарочен меморандум беше заявено правото на самоопределение на народите на тези страни.

    17:09 14.09.2026

  • 88 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "А в БРИКС":

    Не, там влязоха САЩ! Нали знаеш,че САЩ чакат,чакат и като видят изхода от даден конфликт ,се присламчват към победителят:) Затова САЩ се отвърнаха от досегашните си т.н.псртньори - ЕС, Англия,Канада..

    17:10 14.09.2026

  • 89 Вноската

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Е такава, защото се плаща на брой граждани. Плащат колкото България плаща за всеки български гражданин. Като са голяма държава с 83 милиона население - ЩЕ ПЛАЩАТ. Даже им е малко за дето ни набутаха от 2015 с туземци. Аааа, не са си платили за милионите нелегални, та пак са а келепир. Няма да плача.

    Коментиран от #100

    17:12 14.09.2026

  • 90 Шопо

    11 5 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Когато ЕС се разпадне в него ще остане само България, няма да покрием критериите за излизане.

    17:13 14.09.2026

  • 91 нац

    5 6 Отговор
    Дядо и сс, баща и болшевик, тя е мъж, който по оперативен начин е станал жена.

    17:16 14.09.2026

  • 92 Не ви ли е ясно ? А?

    6 4 Отговор
    Урсулата ще дава и гащи ще сваля. Европа е друга

    17:17 14.09.2026

  • 93 Палачинката се обръща! Урсулите в канала

    6 5 Отговор
    Пропуснахте да разкажете каква е била и прабабата на Вйдел. Простифакти!

    17:20 14.09.2026

  • 94 Вярно е

    6 4 Отговор
    Съюзът между държавите от Обединеното кралство се разпада. Днес по-рано всички поискаха независимост от диктата на Лондон.
    Англия остава държава с територия съвсем малко по-голяма от България

    17:20 14.09.2026

  • 95 56346632899243

    2 8 Отговор
    ти коя си ма че да спираш или да пускаш каквото и да е ?????? нагла руска проститутка , първо вземи властта пък тогава обяснявай какво ще правиш като я вземеш

    17:20 14.09.2026

  • 96 Съжелявам да го кажа

    7 8 Отговор
    Но 15-те % русофоби и атлатици в България приключиха . По добре да се крият щото нищо добро не ги чака верно ..

    17:21 14.09.2026

  • 97 глупости безкрайни!

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Колкот Радев върна лева":

    Само простоват шаран, без КАПКА икономическа култура може да очаква Радев да върне лева. МИЛИ БОЖЕ! Остава и да му наредиш да обърне посоката на движението на планетата Зема по орбитата. Докъде я докарахем - върхомна неграмотност да се пъчи. БЕГАЙ при тиквата - идва й сезанът, също можеш и при петроханци да ходиш.. Може и да те уважат.

    17:22 14.09.2026

  • 98 Ох Майко

    6 5 Отговор
    Ох Майко да му мислят евреите ако дойде на власт тази жена ще има продължението на Хитлер в целия свят ще има камери за сапун дай боже да спечели

    Коментиран от #104

    17:22 14.09.2026

  • 99 Олееее, оня Иво Мирчев

    6 4 Отговор

    До коментар #86 от "Атлантенца ! Стягайте багажа":

    Не мога да го мисля кой ще му носи памперси в Беляне

    17:23 14.09.2026

  • 100 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #89 от "Вноската":

    Колко по малка е Франция като население от Германия,че Франция плаща ,колкото България? Франция 7 милиона население ли е като България?
    Вадел говореше и за раздутата бюрокрация в Брюксел,която те (Германия) издържат..Каза,че ако спечелят ще има поголовно уволнение на бюрократите в Брюксел..

    17:25 14.09.2026

  • 101 Не се бъьикам атлантенца !

    5 7 Отговор
    Съжелявам да го кажа но 15-те % русофоби и атлатици в България приключиха . По добре да се крият щото нищо добро не ги чака верно ..

    17:25 14.09.2026

  • 102 Новините от облачния Остров

    4 4 Отговор
    Лидерите на водещите партии в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс заявиха правото си на „самоопределение“ в съвместно споразумение, подписано на рядка среща в уелската столица Кардиф.

    "За първи път в историята хората на тези острови имат първи министри в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които всички са ангажирани с независимостта от Обединеното кралство.

    „За хората, които наблюдават случващото се на тези острови – и за хората по целия свят – не би могло да има по-ясен знак, че времето на Уестминстър изтича“, се отбелязва още в документа.

    17:26 14.09.2026

  • 103 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Премиерите на Уелс, Северна Ирландия и Шотландия подписаха обща декларация за независимост от Англия!

    Коментиран от #108

    17:26 14.09.2026

  • 104 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #98 от "Ох Майко":

    Функционално неграмотното ориенталско добиче отново се изказа.

    Вайдел е приятелн Номер 1 на евреите бе Тикво неграмотна. ХАХАХА!
    Нито й знаеш изказванията, нито си чел, нито можеш да четеш

    Има си и "Juden in der AfD" бе Максудски. ХАХАХА
    Глей ги глей ги какви са кухороги байганьовските добичета. ХАХАХА

    17:27 14.09.2026

  • 105 Гаджева

    4 6 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?Така ли русофилите служат на Родината?

    17:28 14.09.2026

  • 106 Наистина

    4 4 Отговор
    Лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия искат независимост от Великобритания
    Първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обявиха, че "времето на Уестминстър изтича" и че британското правителство трябва да се "подготви" за конституционни промени, съобщава Би Би Си.

    Националистическите лидери от "Плайд Камри", "Шин Фейн" и Шотландската национална партия (ШНП) — които искат страните им да напуснат Обединеното кралство — днес подписаха споразумение, в което се посочва, че никое правителство в Уестминстър няма право да "блокира демокрацията Никое правителство в Уестминстър няма право да блокира демокрацията или да подкопава принципа, че нашите народи ще определят собственото си бъдеще."

    17:29 14.09.2026

  • 107 Вчера едно атланте в Меден Рудник

    3 6 Отговор
    така го сгънах убавичко ,че и майка му даже викаше ритай го още

    Коментиран от #126

    17:29 14.09.2026

  • 108 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #103 от "az СВО Победа 81":

    Влизат в ЕС.

    17:29 14.09.2026

  • 109 Тиква

    5 5 Отговор
    Браво на Жената, Браво, против нацизма и окрахиени, обичам хората със мозък.

    Коментиран от #111

    17:29 14.09.2026

  • 110 хаха

    7 3 Отговор
    Всичките прошляци как ще зяпат ако тази грозна лесб дойде на власт.

    Банкстърка ... лесбийка ... живееща в Швейцария (за да плаща ниски данъци) с приятелката си от Шри Ланка.

    Въобще не лъже. ХАХАХА
    Ама никак!

    Коментиран от #115

    17:30 14.09.2026

  • 111 Евгени Минчеф

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Тиква":

    Жена?

    17:30 14.09.2026

  • 112 Куку

    1 4 Отговор
    Дано.

    17:31 14.09.2026

  • 113 хаха

    4 0 Отговор
    "Juden in der AfD"

    А неграмотната байганьовска паплач с художника с мустачки я сравняват тази БАНКСТЪРКА.

    ХАХАХА! А не не... ще се пръсна от смях!

    Леле колко са тъпи тези ориенталски цигойнъри. ХАХАХА!

    17:32 14.09.2026

  • 114 Островът

    3 5 Отговор
    на Борето Жонсън е пред разпад. Шотландци, северно ирландци и уелсци искат да се махат от ОК.
    От тук насетне само надолу са нещата за англичаните.

    17:32 14.09.2026

  • 115 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "хаха":

    Приятелката й наистина е с корени от Шри Ланка,но само това! Още след раждането ,като бебе е осиновена от швейцарско семейство..Израснала е в Швейцария..Била е омъжена и има две деца..След това се развежда...

    Коментиран от #119

    17:34 14.09.2026

  • 116 Най

    5 3 Отговор
    изпадналите страни като Северна Македония, Албания и Украйна са се наредили на опашката на смешното ЕС. Там една малка прослойка корумпирани национални предатели планират да живеят от "европейски фондове".

    17:35 14.09.2026

  • 117 Лъжете бре атлантенца гнусни.

    3 4 Отговор
    Лидерът на "Алтернатива за Германия" се закани НЕ да спре парите за ЕС и еврозоната а за Украйна ! Що лъжете а?

    17:37 14.09.2026

  • 118 тоз пък

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    А ако Германия, Франция и Испания си направят отделен съюз? Какво точно консумират останалите?

    17:37 14.09.2026

  • 119 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Я лай още бе Максудски. ХАХАХА!

    "JUDEN IN DER AFD" ... ХАХАХА!

    Грозната лесбийка която не плаща данъци в Германия щяла да се бори с имигрантите с приятелката си от Шри Ланка???? ХАХАХА!

    БАНКСТЪРКАТА? ХАХАХА!
    Ае бягай бе функционално неграмотно ориенталско ГУВЯДО! ХАХАХА

    17:40 14.09.2026

  • 120 От чужбина

    4 3 Отговор
    На една среща на ЕС, Желязната лейди на Великобритания Маргарет Татчър е удряла с чантата си по масата и викала: - Върнете си ми парите!
    Сега Вайдел прилича много на Германската Желязна Лейди.

    17:41 14.09.2026

  • 121 Киркоров

    2 2 Отговор
    Нашите руски традиционалисти кога ще издигнат ватмана и фycтата за президенти

    17:41 14.09.2026

  • 122 долу ЕС

    4 3 Отговор
    абсолютно съм за!!!!! ни е също!!!

    Коментиран от #131

    17:41 14.09.2026

  • 123 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ей го на, вижте го !":

    Грешка! ДВА са.

    17:42 14.09.2026

  • 124 Григор

    3 2 Отговор
    "Дядото на Алис - Ханс Вайдел, е бил част от страховитите СС на Нацистка Германия"
    По силата на каква логика, Алис трябва да отговаря за дядо си? Няма такава! Няма, но нали трябва да я очерним някак си, понеже е неудобна.

    17:42 14.09.2026

  • 125 Много ненормални и неморални

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Баща и просто е бил съдия":

    се повизават тук.Трябва да се вземат мерки.

    17:43 14.09.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Анонимен

    0 1 Отговор
    Унаследила е от дядо си вярната служба за Германия.Той е бил от СС войските на Фюрера ,раздаващ правосъдие според заслугите към държавата .Много скоро всички пари ,дължащи се към страаната ще бъдат прибрани.Мечето Панда (любимата роля на актьора Зеления)обича да бърка в кацата с мед.Това трябва веднъж за винаги да се прекрати.Той и неговото крадливо котило трябва да потеглят с парен локомотив и товарни вагони (за едър рогат добитък) към последната гара,където да се промушат през комините към синьото и безоблачно небе.Нека бурята да се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    17:45 14.09.2026

  • 128 Смях

    3 2 Отговор
    Те копейките и за Тръмп много викаха, ама той разкости чалмаря в Иран и Мадурестия. Сега и Куба ще падне.Все другари.

    17:45 14.09.2026

  • 129 Иван

    3 1 Отговор
    Тази кака Вайдел - лесбийка, живее с жена от Шри Ланка , и са ооиновили две деца.Егати парцалесата.

    Коментиран от #130

    17:46 14.09.2026

  • 130 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Иван":

    А не не ... То това да беше само.
    Чети каква е била и какво е правила преди да "стане политик".

    ХАХАХА

    17:47 14.09.2026

  • 131 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #122 от "долу ЕС":

    Бягайте в Мацква че търсят хора там. И в томбола за един Москвич ще ви дадат да участвате

    17:48 14.09.2026

  • 132 Почти

    3 1 Отговор
    няма германско семейство, предците на които да не са били преки участници в дивотиите, които са се случвали преди 80 години. Просто германците са били убедени, че са расови превъзходни същества и не са се съпротивлявали на налудничавите планове на правителството си, начело с Адолф Хитлер да завладее и да подчини Европа и да изделия и пороби хората от нейната източна част.
    Днес АФД представлява съпротивата на античовешката идеология наречена ЕС. Германия днес се съпротивлява. Това е добра новина.

    Коментиран от #135

    17:52 14.09.2026

  • 133 хаха

    1 1 Отговор
    Ама защо само й ПУБЛИКУВАТЕ СНИМКИТЕ ОТ 67-ма ГОДИНА БЕ???

    Защото вече прилича на лъжливата ВЕЩИЦА, която реално е ли?
    Като онзи парцал захарова а? ХАХАХА!

    17:52 14.09.2026

  • 134 Циганин, ром

    0 4 Отговор
    Това е логично.


    Защо трудолюбивият германец трябва да сложи на врата си мръсен, немит българин, който е отгледан от турците в продължение на 500 години чрез вкарване на пениса в дупката на малко българско момче?

    Коментиран от #138

    17:52 14.09.2026

  • 135 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Почти":

    Пълни глупости. Има си методи и принуда.

    Братът на Гьоринг е спасявал евреи даже. Малко трудно е било него да го екзекутират а?

    17:54 14.09.2026

  • 136 ЕС е инструмент

    1 2 Отговор
    за доминация на Германия върху Европа. Главната цел на ЕС е заличаване на националните държави и минаването им под контрола на Германия. Хитлер е мечтал за същото, но го е прилагал през военни средства.
    Вайдел и съмишлениците и считат това за порочно. Затова са против колониалния политически инструмент ЕС.

    17:57 14.09.2026

  • 137 Цвете

    2 2 Отговор
    ПЪРВО, ЧЕ СИ ЛЕСБИЙКА И ВТОРО, ЗАЩО ЖИВЕЕШ В ШВЕЙЦАРИЯ? ТИ СИ ОТ ФАШИСТКО ПОТЕКЛО ,А КРУШАТА НЕ ПАДА ПО ДАЛЕЧЕ ОТ ДЪРВОТО.РАЗКАРАЙ СЕ И ПРЕСТАНИ ДА СУГЕСТИРАШ НАСЕЛЕНИЕТО .ТЕБЕ ТЕ " ОДОБРЯВАТ " САМО В ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ, ТУК НА ЗАПАД НЕ СТРУВАШ И ЦЕНТ.😠

    17:58 14.09.2026

  • 138 Оркистан🤮🤮

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Циганин, ром":

    По същата причина поради която праща военни средства да трепат орковете от блатата

    17:58 14.09.2026

  • 139 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 1 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    18:00 14.09.2026

  • 140 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    18:00 14.09.2026

  • 141 Цвете

    1 1 Отговор
    ПЪРВО, ЧЕ СИ ЛЕСБИЙКА И ВТОРО, ЗАЩО ЖИВЕЕШ В ШВЕЙЦАРИЯ? ТИ СИ ОТ ФАШИСТКО ПОТЕКЛО ,А КРУШАТА НЕ ПАДА ПО ДАЛЕЧЕ ОТ ДЪРВОТО.РАЗКАРАЙ СЕ И ПРЕСТАНИ ДА СУГЕСТИРАШ НАСЕЛЕНИЕТО .ТЕБЕ ТЕ " ОДОБРЯВАТ " САМО В ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ, ТУК НА ЗАПАД НЕ СТРУВАШ И ЦЕНТ.😠КУПИ ЛИ СИ ПАСПОРТ ЗА МОСКВА. АКО НЕ СИ ,ПОБЪРЗАЙ. ДА НЕ ЗАБРАВИШ И ЖЕНА СИ СЛУЧАЙНО. 😂

    18:01 14.09.2026

  • 142 ру БЛАТА

    0 0 Отговор
    Орковете на САПУН

    18:01 14.09.2026

  • 143 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    И при тебе няма нищо ново. Представа нямаш какви яки глупости си надраскал.На твое място не бих се осмелил да коментирам с тези нищожни познания.

    18:04 14.09.2026

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