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Думите на Килиан Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Килиан Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

15 Септември, 2026 09:01 1 532 6

  • килиан мбапе-
  • усман дембеле-
  • футбол-
  • псж-
  • реал мадрид

Дембеле и неговото обкръжение приеха много тежко думите на Килиан, те са бесни

Думите на Килиан Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отношенията между две от големите звезди на френския национален отбор - Килиан Мбапе и Усман Дембеле, са достигнали критична точка. Повод за раздора станаха скорошни изказвания на Мбапе по адрес на бившия му клуб Пари Сен Жермен. Нападателят на Реал Мадрид отбеляза, че в последния му сезон в състава на парижани не е имало други ярки фигури освен самия него, а Дембеле е станал истински разпознаваем чак след неговото напускане в посока Мадрид.

„Дембеле и неговото обкръжение приеха много тежко думите на Килиан, те са бесни. Смятат това за своеобразно предателство. Мбапе настрои срещу себе си много от играчите в националния отбор на Франция, които просто не разбират изказванията му. В момента в лагера на „петлите“ реално има два отделни отбора“, разкри бившият френски национал и настоящ журналист Жером Ротен в ефира на популярното предаване „Rothen s'enflamme“.

Друга реплика на Мбапе също е подразнила Дембеле. Става дума за коментар по повод това кой заслужава да спечели “Златната топка” за 2026 година. В интервю за “Екип” Мбапе беше категоричен, че „не вижда друг играч, който да е бил по-добър от него през миналия сезон”.

Изказването на голмайстор номер 1 в историята на световните първенства му донесе много критики както от журналисти, така и от бивши френски национали, сред които Бишенте Лизаразу и Кристоф Дюгари.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УнгуТилски ТронгоТап

    8 4 Отговор
    Въпросът е и доколко тези са французи ? Цветово са си по-близо до Африка !

    09:09 15.09.2026

  • 2 Трол

    9 0 Отговор
    Франсетата без Дембеле щяха да видят полуфинал през крив макарон.

    09:09 15.09.2026

  • 3 МБАПЕ Е МУХА БЕЗ ГЛАВА

    7 1 Отговор
    ФИНТОВЕ,ТИЧАНЕ И НИСЪК КПД. ОТДЕЛНО Е КАРЪК,МАХНА СЕ ОТ ПСЖ И ОНЕЗИ ДВА ПЪТИ ПОРЕД СПЕЧЕЛИХА ШЛ. ТОВА ЗНАЧИ ,ЧЕ НЕ СТРУВА И НЕ Е ПОЛЕЗЕН ИГРАЧ. РЕАЛ С НЕГО СЪЩО НЕМА ДА ВИДИ ТИТЛА В ШЛ.

    Коментиран от #5

    09:48 15.09.2026

  • 4 Бой на негри в тъмна нощ

    4 4 Отговор
    Абе да си се оправят

    09:51 15.09.2026

  • 5 Нито

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "МБАПЕ Е МУХА БЕЗ ГЛАВА":

    и титлата в Испания.

    09:51 15.09.2026

  • 6 НЕ ЗНАЯ ЗАЩО СЕ

    0 0 Отговор
    Пенявят след като казва истината. Аз наистина не познавах Дембеле преди мбапе да си отиде от ПСЖ

    10:53 15.09.2026

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