Намушкаха баща пред детето му след забележка заради насилие над куче във Варна

Забележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в конфликт, при който двама души са били ранени с нож във Варна. Единият от пострадалите остава в интензивно отделение. Случилото се се е разиграло пред очите на 7-годишно дете, съобщи Нова ТВ.
Инцидентът е станал около 20 часа миналия четвъртък. Семейство с малкото си дете се прибирало към дома си, когато забелязало мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре.
„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“, разказа съпругата на пострадалия, която пожела самоличността ѝ да остане скрита.
По думите ѝ между двамата мъже последвал физически сблъсък. Докато жената се опитвала да ги раздели, видяла другия мъж да вади голям кухненски нож. Съпругът ѝ се опитал да хване ръката му и да му отнеме оръжието.
Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка. При намесата им бил ранен и втори мъж. „Една жена започна да крещи за помощ. Когато отидох на място, видях, че има ранени хора. Имаше доста кръв“, разказа очевидец.
Синът на друг свидетел също се включил и помогнал нападателят да бъде повален на земята. В последвалата суматоха обаче мъжът успял да се измъкне.
Според разказ на очевидец той изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци и побягнал. Малко по-късно бил спрян от граждани и предаден на полицейски патрул. Двамата пострадали са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката, които са били обработени, след което е освободен за домашно лечение.
Другият ранен - съпругът на жената, подала сигнала за насилието над кучето - остава в интензивно отделение. Той е с множество наранявания, включително в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата. По думите на съпругата му само месец по-рано е претърпял операция.
Жители твърдят, че това не е първият случай, при който задържаният проявява агресивно поведение. По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин, а някои от съседите са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му.
Нели Стойчева разказа, че само дни преди инцидента мъжът влязъл в конфликт и с нейното семейство. „Започна да проявява вербална агресия спрямо нас, при положение че не го бяхме провокирали по никакъв начин. Имаше момент, в който се опита да се стигне до физическа саморазправа и бутна мъжа ми по рамото. За щастие се намесиха други мъже, които предотвратиха нещо по-сериозно“, разказа тя.
От МВР съобщиха, че 48-годишният мъж остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.
Съпругата на тежко пострадалия признава, че се страхува от евентуалното освобождаване на задържания под гаранция.
Със 7-годишното дете, станало свидетел на сблъсъка и раняването на баща си, вече работи психолог.
Междувременно кучето, заради което според свидетелите е започнал първоначалният конфликт, е прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи му се търси нов стопанин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #19
10:09 15.09.2026
3 гост
Коментиран от #16, #23
10:09 15.09.2026
4 БСТ
Коментиран от #25
10:12 15.09.2026
5 Студопор
Междувременно някакви хора в социалните мрежи и от екрана, призовават онези, които са емигрирали, да се завърнат.
Недейте, дами и господа емигранти! Бягайте! Спасявайте се! Стойте, където сте!! Тука е зверилник.
Коментиран от #33
10:12 15.09.2026
6 Първо:
Второ: В статията липсва конкретика, имената на виновника, защо се прикриват?
Трето: Статията е написана в жанра "Една жена ми каза". Много сте зле.
10:12 15.09.2026
7 тоя
10:14 15.09.2026
8 В село Варна е така
10:14 15.09.2026
9 бие кучето си и работи като касапин !
10:21 15.09.2026
10 Павел
Коментиран от #14
10:21 15.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Даа
10:24 15.09.2026
13 Ерата лудия
Коментиран от #28
10:24 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И всичко заради един помияр
10:25 15.09.2026
16 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "гост":Пистолет в случая не е решението, защото после върху тебе ще се стовари цялата тежест на скапаната държава, която до този момент безучастно е наблюдавала психопата.
Коментиран от #21
10:27 15.09.2026
17 Жорко
10:29 15.09.2026
18 Съвет
10:31 15.09.2026
19 Рашко
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":"всеки носи нож"?Аз пък ще ти кажа,че не познавам такива хора,но пък не уточнявате в кой район на Варна става произшествието.Може би в някое райони е практика да се носят ножове и други атрибути за убийство.Ако този звяр беше резнал папиларната вена или друга артерия?Човека щеше да си умре за нула време.
10:32 15.09.2026
20 няма превенция
А психопатите, които просто се роят? Държавата е вдигнала ръце и изобщо не взема мерки срещу онези, които денонощно тормозят близките си, съседите си, случайни хора и е въпрос на време да се превърнат в убийци.
След всяко голямо престъпление процедурата е ясна.
Важното е да се направи всичко възможно, за да не се стига дотам.
10:33 15.09.2026
21 гост
До коментар #16 от "007 лиценз ту кил":Пистолет, имах в предвид 50 калибър с лют пипер или метални топчета...13 джаула,имам го за самозащита...най малкото ще се напика,обезвреден за определен период от време.В момента не се иска уведомяване,но не се знае докога..
10:35 15.09.2026
22 бие кучето си и работи като касапин !
10:35 15.09.2026
23 Тогава вече със сигурност
До коментар #3 от "гост":всеки скандал ще завършва с разстрел.
10:35 15.09.2026
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10:38 15.09.2026
25 ТАКА Е КАВИТО СА
До коментар #4 от "БСТ":УПРАВНИЦИТЕ ПОЛИ-ПТИЧКИТЕ ТАКИВА СА И НЯКОИ ОТ НАРОДА. ПОДРАЖАВАТ ИМ АЛЧНОСТ ЗЛОБА ЗАВИСИМОСТИ. КОЛКО ДОБРЕ СИ БЕШЕ ПО СОЦА "гаден" МНОГО РЯДКО ИМАШЕ ТАКИВА СЛУЧАИ. ДОРИ СЪС ГОДИНИ Е НЕМАЛО ТАМ КЪДЕТО СЪМ ЖИВЯЛ.
10:39 15.09.2026
26 Патица или гъска
10:41 15.09.2026
27 Професия
Коментиран от #31
10:41 15.09.2026
28 Винаги имате избор
До коментар #13 от "Ерата лудия":Докато родители протестират срещу това да учат децата им на християнски добродетели, по улиците ще виждате мутрите на прехода!
Коментиран от #30
10:41 15.09.2026
29 Да уточним
Тоест касапина е на свобода , а жертвата прободена от него с кухненски нож лежи в реанимацията. Тоест без последствия така разбрах.
Коментиран от #34
10:43 15.09.2026
30 сътрудници
До коментар #28 от "Винаги имате избор":На прехода но лично аз имам друга дума за тоя преход. Фасадна либерална демокрадция.
10:45 15.09.2026
31 Той да ти кажа
До коментар #27 от "Професия":Лекаря също има нож особено хирурга но да не му попадаш в ръцете и на него .
10:47 15.09.2026
32 Тошко
10:48 15.09.2026
33 В масовия западен град, подобен на
До коментар #5 от "Студопор":Български голям град, ситуацията не е много по различна. Да, правосъдие там има, но това няма да ти спести боя в подобна ситуация. Разбира се има и доста цивилизавани места, но малцина нашенци са се устроили там. И не е въпрос колко си честен, работлив и кадърен. Просто западния свят винаги е бил и ще бъде на 2 , дори 3 скорости.
10:49 15.09.2026
34 Уточняваме
До коментар #29 от "Да уточним":Че не може да схване и едн а статийка."Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка. При намесата им бил ранен и втори мъж".Ивенно този втория е обработен и освободен.
10:50 15.09.2026
35 Цирк цветния
10:56 15.09.2026
36 Имеあ
10:57 15.09.2026
37 Имеあ
10:57 15.09.2026
38 Не може всички да сме умни
10:58 15.09.2026