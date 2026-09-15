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Намушкаха баща пред детето му след забележка заради насилие над куче във Варна

Намушкаха баща пред детето му след забележка заради насилие над куче във Варна

15 Септември, 2026 09:43 1 406 38

  • варна-
  • насилие-
  • куче

Има задържан, а граждани твърдят, че това не е първият случай на агресивно поведение

Намушкаха баща пред детето му след забележка заради насилие над куче във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Забележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в конфликт, при който двама души са били ранени с нож във Варна. Единият от пострадалите остава в интензивно отделение. Случилото се се е разиграло пред очите на 7-годишно дете, съобщи Нова ТВ.

Инцидентът е станал около 20 часа миналия четвъртък. Семейство с малкото си дете се прибирало към дома си, когато забелязало мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре.

„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“, разказа съпругата на пострадалия, която пожела самоличността ѝ да остане скрита.

По думите ѝ между двамата мъже последвал физически сблъсък. Докато жената се опитвала да ги раздели, видяла другия мъж да вади голям кухненски нож. Съпругът ѝ се опитал да хване ръката му и да му отнеме оръжието.

Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка. При намесата им бил ранен и втори мъж. „Една жена започна да крещи за помощ. Когато отидох на място, видях, че има ранени хора. Имаше доста кръв“, разказа очевидец.

Синът на друг свидетел също се включил и помогнал нападателят да бъде повален на земята. В последвалата суматоха обаче мъжът успял да се измъкне.

Според разказ на очевидец той изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци и побягнал. Малко по-късно бил спрян от граждани и предаден на полицейски патрул. Двамата пострадали са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката, които са били обработени, след което е освободен за домашно лечение.

Другият ранен - съпругът на жената, подала сигнала за насилието над кучето - остава в интензивно отделение. Той е с множество наранявания, включително в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата. По думите на съпругата му само месец по-рано е претърпял операция.

Жители твърдят, че това не е първият случай, при който задържаният проявява агресивно поведение. По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин, а някои от съседите са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му.

Нели Стойчева разказа, че само дни преди инцидента мъжът влязъл в конфликт и с нейното семейство. „Започна да проявява вербална агресия спрямо нас, при положение че не го бяхме провокирали по никакъв начин. Имаше момент, в който се опита да се стигне до физическа саморазправа и бутна мъжа ми по рамото. За щастие се намесиха други мъже, които предотвратиха нещо по-сериозно“, разказа тя.

От МВР съобщиха, че 48-годишният мъж остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.

Съпругата на тежко пострадалия признава, че се страхува от евентуалното освобождаване на задържания под гаранция.

Със 7-годишното дете, станало свидетел на сблъсъка и раняването на баща си, вече работи психолог.

Междувременно кучето, заради което според свидетелите е започнал първоначалният конфликт, е прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи му се търси нов стопанин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 007 лиценз ту кил

    23 0 Отговор
    Неразумно е непрофесионалисти да се разправят с вече агресирал психопат. Всеки носи нож. Трябва първо да се ползва лютив спрей или електрошок и след това да се неутрализира.

    Коментиран от #19

    10:09 15.09.2026

  • 3 гост

    19 0 Отговор
    Заради такива всеки в джоба или пистолет или тейзър...другото е безучастно преглъщане или в интензивното.

    Коментиран от #16, #23

    10:09 15.09.2026

  • 4 БСТ

    21 0 Отговор
    Народа съвсем започва да сдава багажа , по улиците само психопати се раззхождат...

    Коментиран от #25

    10:12 15.09.2026

  • 5 Студопор

    19 1 Отговор
    В каква прекрасна държава живеем!! Толкова е хубава, че такива новини вече не са никакви новини, а направо ежедневие.
    Междувременно някакви хора в социалните мрежи и от екрана, призовават онези, които са емигрирали, да се завърнат.
    Недейте, дами и господа емигранти! Бягайте! Спасявайте се! Стойте, където сте!! Тука е зверилник.

    Коментиран от #33

    10:12 15.09.2026

  • 6 Първо:

    12 2 Отговор
    изнасте информация от миналата седмица.
    Второ: В статията липсва конкретика, имената на виновника, защо се прикриват?
    Трето: Статията е написана в жанра "Една жена ми каза". Много сте зле.

    10:12 15.09.2026

  • 7 тоя

    7 1 Отговор
    касапин да укне ДАНО

    10:14 15.09.2026

  • 8 В село Варна е така

    11 0 Отговор
    Типичен варненски наркоман!

    10:14 15.09.2026

  • 9 бие кучето си и работи като касапин !

    4 7 Отговор
    И следователно вади нож и убива така да се каже човек защото положението му е сериозно. Обаче той от своя страна хем претърпял операция хем тръгва да прави забележка и то на кого на касапина с кучето.

    10:21 15.09.2026

  • 10 Павел

    14 2 Отговор
    Това дете никога няма да забрави случката.А този дивак да му лепнат "опит за убийство"и една продължителна присъда в затвор с тежък режим.Затвор,а не общежитие.И дано някой не го помилва.

    Коментиран от #14

    10:21 15.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Даа

    12 1 Отговор
    Поредното доказателство,че кучкарнина е по-долен и от кучето.

    10:24 15.09.2026

  • 13 Ерата лудия

    6 2 Отговор
    Обществото си губи ценностите🌰но проектът и дебейци задават тон на омразата, така ще е

    Коментиран от #28

    10:24 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И всичко заради един помияр

    4 2 Отговор
    Кучкар е диагноза.

    10:25 15.09.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Пистолет в случая не е решението, защото после върху тебе ще се стовари цялата тежест на скапаната държава, която до този момент безучастно е наблюдавала психопата.

    Коментиран от #21

    10:27 15.09.2026

  • 17 Жорко

    4 1 Отговор
    Докога бе,докога,незнам как трябва да се реагира,но на тоя 7 години бих му дал минимум...

    10:29 15.09.2026

  • 18 Съвет

    5 1 Отговор
    При нападател с нож дръжте дистанция извън обсега на ръцете му.Вземете нещо по-дълго и го пребиите като кучето му.

    10:31 15.09.2026

  • 19 Рашко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    "всеки носи нож"?Аз пък ще ти кажа,че не познавам такива хора,но пък не уточнявате в кой район на Варна става произшествието.Може би в някое райони е практика да се носят ножове и други атрибути за убийство.Ако този звяр беше резнал папиларната вена или друга артерия?Човека щеше да си умре за нула време.

    10:32 15.09.2026

  • 20 няма превенция

    3 0 Отговор
    Най-много се ядосвам, когато напишат, че извършителят на каквото и да е престъпление е познат на полицията, има производства срещу него, осъждан, излязъл скоро от затвора и т.н. Защо никой не наблюдава тези рецидевисти?
    А психопатите, които просто се роят? Държавата е вдигнала ръце и изобщо не взема мерки срещу онези, които денонощно тормозят близките си, съседите си, случайни хора и е въпрос на време да се превърнат в убийци.
    След всяко голямо престъпление процедурата е ясна.
    Важното е да се направи всичко възможно, за да не се стига дотам.

    10:33 15.09.2026

  • 21 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "007 лиценз ту кил":

    Пистолет, имах в предвид 50 калибър с лют пипер или метални топчета...13 джаула,имам го за самозащита...най малкото ще се напика,обезвреден за определен период от време.В момента не се иска уведомяване,но не се знае докога..

    10:35 15.09.2026

  • 22 бие кучето си и работи като касапин !

    2 2 Отговор
    И следователно вади нож и пребива така да се каже човек защото положението му е сериозно. Обаче той от своя страна хем претърпял операция хем тръгва да прави забележка и то на кого на касапина с кучето.

    10:35 15.09.2026

  • 23 Тогава вече със сигурност

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    всеки скандал ще завършва с разстрел.

    10:35 15.09.2026

  • 24 1234567890

    0 0 Отговор
    касапин

    10:38 15.09.2026

  • 25 ТАКА Е КАВИТО СА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "БСТ":

    УПРАВНИЦИТЕ ПОЛИ-ПТИЧКИТЕ ТАКИВА СА И НЯКОИ ОТ НАРОДА. ПОДРАЖАВАТ ИМ АЛЧНОСТ ЗЛОБА ЗАВИСИМОСТИ. КОЛКО ДОБРЕ СИ БЕШЕ ПО СОЦА "гаден" МНОГО РЯДКО ИМАШЕ ТАКИВА СЛУЧАИ. ДОРИ СЪС ГОДИНИ Е НЕМАЛО ТАМ КЪДЕТО СЪМ ЖИВЯЛ.

    10:39 15.09.2026

  • 26 Патица или гъска

    2 0 Отговор
    Като се страхуваш защо се намесваш ? Какво обикаляш по нощите да не си от доброволните отряди? Нощем само чернодрешковци и куки

    10:41 15.09.2026

  • 27 Професия

    2 2 Отговор
    Както лекаря има слушалки в себе си,така и касапина нож.

    Коментиран от #31

    10:41 15.09.2026

  • 28 Винаги имате избор

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ерата лудия":

    Докато родители протестират срещу това да учат децата им на християнски добродетели, по улиците ще виждате мутрите на прехода!

    Коментиран от #30

    10:41 15.09.2026

  • 29 Да уточним

    4 3 Отговор
    Касапинът е заловен и предаден на полицията. Откаран е в клиника където раните са му промити и е освободен за домашно лечение ?!?
    Тоест касапина е на свобода , а жертвата прободена от него с кухненски нож лежи в реанимацията. Тоест без последствия така разбрах.

    Коментиран от #34

    10:43 15.09.2026

  • 30 сътрудници

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Винаги имате избор":

    На прехода но лично аз имам друга дума за тоя преход. Фасадна либерална демокрадция.

    10:45 15.09.2026

  • 31 Той да ти кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Професия":

    Лекаря също има нож особено хирурга но да не му попадаш в ръцете и на него .

    10:47 15.09.2026

  • 32 Тошко

    1 1 Отговор
    Ако имам оръжие и такъв ми се нахвърли с нож, го оставям на място! Психясъл боклук! Ако, го пуснат и някой пострада, квартала да го ликвидира! Вярвам, че във Варна, все още са останали мъже!

    10:48 15.09.2026

  • 33 В масовия западен град, подобен на

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Студопор":

    Български голям град, ситуацията не е много по различна. Да, правосъдие там има, но това няма да ти спести боя в подобна ситуация. Разбира се има и доста цивилизавани места, но малцина нашенци са се устроили там. И не е въпрос колко си честен, работлив и кадърен. Просто западния свят винаги е бил и ще бъде на 2 , дори 3 скорости.

    10:49 15.09.2026

  • 34 Уточняваме

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да уточним":

    Че не може да схване и едн а статийка."Няколко души се притекли на помощ и се опитали да прекратят сблъсъка. При намесата им бил ранен и втори мъж".Ивенно този втория е обработен и освободен.

    10:50 15.09.2026

  • 35 Цирк цветния

    0 0 Отговор
    Там в цветния отдавна е така,още от комунизма,местните са психопати,имаше един борец джуджето като се нафиркаше препасваше един самурайски меч,на колана,и меча се суркаше по земята

    10:56 15.09.2026

  • 36 Имеあ

    0 0 Отговор
    Я дайте име и адрес на тоя "мъжкар",обещавам че повече няма и да чуете за него,ще го изяда,изсеа и помен даже няма да остане от него,за такива като него имам кардинални решения

    10:57 15.09.2026

  • 37 Имеあ

    0 0 Отговор
    Я дайте име и адрес на тоя "мъжкар",обещавам че повече няма и да чуете за него,ще го изяда,изсеа и помен даже няма да остане от него,за такива като него имам кардинални решения

    10:57 15.09.2026

  • 38 Не може всички да сме умни

    0 0 Отговор
    И красиви като педроханците.

    10:58 15.09.2026

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