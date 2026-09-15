Божанов: Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан"?

Прокуратурата не е дала убедителен отговор защо е свикала пресконференция по случая "Петрохан", при положение, че 12 или 13 експертизи все още не са готови. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов. По думите му институциите трябва да отговорят и дали смъртта на тримата души край Околчица е могла да бъде предотвратена.

Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава тази пресконференция, която всъщност не ни каза нещо, което вече не знаем или нещо, което не е било подозирано с голяма степен на вероятност? В този смисъл нямам особено много какво да коментирам, освен контекста на това защо се случва тази пресконференция, но той е въпрос на спекулации", каза Божанов.

По думите му има различни хипотези за причината за пресконференцията, включително и връзка с други политически теми. Божанов посочи като пример хора, участвали пряко или непряко в събитието, за които твърди, че имат връзки с ГЕРБ и ДПС.

"Аз почетох всякакви хипотези, включително, че е отговор на другата тема с помилването на "петричкия Ескобар". Като видяхме хората, които участваха пряко или непряко в пресконференцията, които имат свързаност с ГЕРБ и ДПС, например. Основният експерт е бил свързан с ГЕРБ през годините. Организаторът на пресконференцията от Върховната прокуратура е близък до редица главни прокурори. Но това отново са някакви косвени неща, по които не можем да съставим реален аргумент защо тази пресконференция беше вчера", заяви той.

Божанов подчерта, че според него много по-съществен е въпросът, поставен от Иван Демерджиев – дали смъртта на тримата души край Околчица е можело да бъде предотвратена:

"Защото първите трима са били убити, самоубили са се, искам да кажа няколко дни по-рано. И след това те са тръгнали с кемпера и са стигнали до Околчица. И няколко пъти министър Демерджиев, включително на комисия последния път, аз го попитах какво се случва, той каза, че на този въпрос трябва да се отговори. Аз не видях отговор на този въпрос, а той е важен, защото като политици, като гражданин, като баща, като човек можем да се възмутим, разбира се, от цялата история."

Според Божанов основната версия на прокуратурата не е задължително да бъде отхвърляна, но институцията не е успяла да я представи убедително:

"Въпросът е, прокуратурата убедителна ли е. И тя не беше убедителна и вчера."

Той посочи и необходимостта сигналите, подавани до прокуратурата, ГДБОП и ДАНС, да бъдат разглеждани и да не бъдат неглижирани. По думите му действията на Ивайло Калушев са укорими, "меко казано". За финансовите връзки около случая, включително твърденията за дарения към каузи, свързани с представители на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" Божанов заяви, че не вижда нова информация, която да налага повторно обсъждане на вече дадените обяснения. Във връзка с помилването, подписано от тогавашния вицепрезидент Йотова, според Божанов реакцията към случая сега е по-силна заради предстоящата президентска кампания. Той подчерта, че вицепрезидентът носи лична отговорност за подписаното решение и не може да се оправдава единствено с работата на комисията.

Тя носи лично отговорност с нейния подпис. Не може да се скриеш зад комисия. Не може обяснението, че да бъдем и тук, и тук една комисия ми даде нещо да подписвам. Има един израз в България - подписва като селски кмет. Президентът не е селски кмет. Вицепрезидентът не е селски кмет. Това е изключително важно правомощие на президента и вицепрезидента. Едно от малкото, между другото."

Божанов припомни, че Йотова е заявила, че държи на всеки свой подпис, и според него именно затова решението трябва да бъде разглеждано с необходимото внимание. Божанов съобщи, че "Демократична България" е поискала информация не само за конкретния случай, а за всички пет случая на помилвани хора, свързани с престъпления с наркотици.

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