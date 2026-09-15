Божанов: Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан"?

Прокуратурата не е дала убедителен отговор защо е свикала пресконференция по случая "Петрохан", при положение, че 12 или 13 експертизи все още не са готови. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов. По думите му институциите трябва да отговорят и дали смъртта на тримата души край Околчица е могла да бъде предотвратена.
Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава тази пресконференция, която всъщност не ни каза нещо, което вече не знаем или нещо, което не е било подозирано с голяма степен на вероятност? В този смисъл нямам особено много какво да коментирам, освен контекста на това защо се случва тази пресконференция, но той е въпрос на спекулации", каза Божанов.
По думите му има различни хипотези за причината за пресконференцията, включително и връзка с други политически теми. Божанов посочи като пример хора, участвали пряко или непряко в събитието, за които твърди, че имат връзки с ГЕРБ и ДПС.
"Аз почетох всякакви хипотези, включително, че е отговор на другата тема с помилването на "петричкия Ескобар". Като видяхме хората, които участваха пряко или непряко в пресконференцията, които имат свързаност с ГЕРБ и ДПС, например. Основният експерт е бил свързан с ГЕРБ през годините. Организаторът на пресконференцията от Върховната прокуратура е близък до редица главни прокурори. Но това отново са някакви косвени неща, по които не можем да съставим реален аргумент защо тази пресконференция беше вчера", заяви той.
Божанов подчерта, че според него много по-съществен е въпросът, поставен от Иван Демерджиев – дали смъртта на тримата души край Околчица е можело да бъде предотвратена:
"Защото първите трима са били убити, самоубили са се, искам да кажа няколко дни по-рано. И след това те са тръгнали с кемпера и са стигнали до Околчица. И няколко пъти министър Демерджиев, включително на комисия последния път, аз го попитах какво се случва, той каза, че на този въпрос трябва да се отговори. Аз не видях отговор на този въпрос, а той е важен, защото като политици, като гражданин, като баща, като човек можем да се възмутим, разбира се, от цялата история."
Според Божанов основната версия на прокуратурата не е задължително да бъде отхвърляна, но институцията не е успяла да я представи убедително:
"Въпросът е, прокуратурата убедителна ли е. И тя не беше убедителна и вчера."
Той посочи и необходимостта сигналите, подавани до прокуратурата, ГДБОП и ДАНС, да бъдат разглеждани и да не бъдат неглижирани. По думите му действията на Ивайло Калушев са укорими, "меко казано". За финансовите връзки около случая, включително твърденията за дарения към каузи, свързани с представители на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" Божанов заяви, че не вижда нова информация, която да налага повторно обсъждане на вече дадените обяснения. Във връзка с помилването, подписано от тогавашния вицепрезидент Йотова, според Божанов реакцията към случая сега е по-силна заради предстоящата президентска кампания. Той подчерта, че вицепрезидентът носи лична отговорност за подписаното решение и не може да се оправдава единствено с работата на комисията.
Тя носи лично отговорност с нейния подпис. Не може да се скриеш зад комисия. Не може обяснението, че да бъдем и тук, и тук една комисия ми даде нещо да подписвам. Има един израз в България - подписва като селски кмет. Президентът не е селски кмет. Вицепрезидентът не е селски кмет. Това е изключително важно правомощие на президента и вицепрезидента. Едно от малкото, между другото."
Божанов припомни, че Йотова е заявила, че държи на всеки свой подпис, и според него именно затова решението трябва да бъде разглеждано с необходимото внимание. Божанов съобщи, че "Демократична България" е поискала информация не само за конкретния случай, а за всички пет случая на помилвани хора, свързани с престъпления с наркотици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:42 15.09.2026
2 Мунчо
Коментиран от #7
09:43 15.09.2026
3 Ми щото искате
Искате власт
Споко няма да се наложи да управлявате
Споко
09:44 15.09.2026
4 Пич
Така определя във вчерашна статия тук във "Факти", заключванията направени на пресконференцията, професионалният криминалист Савов!!!
09:45 15.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
09:47 15.09.2026
7 честен ционист
До коментар #2 от "Мунчо":Знаеш ли, каква е етимологията на гръцката дума педерастис?
09:47 15.09.2026
8 Продължаваме Промяната
09:49 15.09.2026
9 Софиянец
09:49 15.09.2026
10 Kу-ку
После ще чакат гласове от други партии за Гюров...
09:49 15.09.2026
11 Продължаваме Промяната
До коментар #5 от "Божо, ще ти откача празната кратуна":Абе вас не ви ли затвориха в Пловдив, съдисти гадни. Кои сте вие че да се саморазправяте
Коментиран от #28, #30
09:50 15.09.2026
12 Зеления
ти сега обясни на хората, каква е тази необяснима любов на Васко кмета да ходи над 10 пъти при сектата, да им дава пари и да води преговори с тях общината да сключи договор да пазят природен парк Витоша?
Коментиран от #24
09:51 15.09.2026
13 кацрде
09:53 15.09.2026
14 Тц, тц, тц!
09:54 15.09.2026
15 Трол
09:55 15.09.2026
16 Госあ
09:55 15.09.2026
17 Това !
09:57 15.09.2026
18 брей
Коментиран от #22
09:58 15.09.2026
19 Още ли не осъзнавате,
Коментиран от #26
09:59 15.09.2026
20 007 лиценз ту кил
09:59 15.09.2026
21 Ако Нямаше Гриф "Секретно" !
Щеше Да се Знае !
Въпроса Е !
Какво Стои !
Зад него ?
Коментиран от #23
10:00 15.09.2026
22 007 лиценз ту кил
До коментар #18 от "брей":И от два зеещи сфи нктера и изгладени вътрешни гънки.
10:00 15.09.2026
23 Как Да Вярваш ?
До коментар #21 от "Ако Нямаше Гриф "Секретно" !":На Тая Държава ?
10:01 15.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 За това !
До коментар #19 от "Още ли не осъзнавате,":Много Интелект !
Не ти Трябва !
Всичко Се Вижда !
С просто око !
10:02 15.09.2026
27 така е
10:03 15.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ний ша Ва упрайм
10:06 15.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Божанката
10:10 15.09.2026
32 Бозане
10:12 15.09.2026
33 ГЕРБ, ППДБ, СДС, ДПС-
Кажете един, който да няма комунистически ген!
Те за това и се издъниха и българските избиратели трябва да търсят алтернатива- нова, дясна и европейска партия!
Това е ползата от аферата Петрохан- да покаже как всички лидери са обвързани като свински черва с ДС!
Това е връзката между тях- наследството им от ДС.
Коментиран от #46
10:13 15.09.2026
34 Факти, трийте, ама истината няма да
Коментиран от #36
10:14 15.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 факт
До коментар #34 от "Факти, трийте, ама истината няма да":Факта е, че НИКОЯ партия не може да изпрати службите да "почистят" перачницата на пари на Петрохан. Конците се дърпат от по-високо.
10:18 15.09.2026
37 Анонимен
10:25 15.09.2026
38 Гост
Ами няма такива, остава само Терзиева след тези брутални разкрития да потвърди, че "отново" би превел пари на сектата.... Или може би тепърва и не само той ще дават показания по случая...
10:32 15.09.2026
39 Адаптация
Реставрацията на гнилото и порочното няма как да е прогрес. Правото на силата няма как да е напредък за човешкото.
Лъжи, кражби, убийства, манипулации, дезинформации и войни, масова смърт и разрушения - това е светът на победителите...
10:34 15.09.2026
40 Отговорът е
Коментиран от #42
10:37 15.09.2026
41 Някой
Просто самите разследващи, които са дошли първи на местопрестъплението са замели следите и прикрили улики. И сега вече - никога няма да може да се разбере какво точно се е случило!
10:37 15.09.2026
42 а въпроса е
До коментар #40 от "Отговорът е":Защо не сме на улицата? Не трябва дори да си доизкара сегашния мандат.
10:38 15.09.2026
43 Цветко
Коментиран от #45
10:41 15.09.2026
44 защо всички от пп дб защитават
10:44 15.09.2026
45 цвети мила ку
До коментар #43 от "Цветко":ха си като бидон от км личи си платена от някое петрохабнско нпо сега нарко барони не се занимават с 5кг дрога а с тонове а колкото до директора с камерите какво да кажем приближен до денков и пп дб петроханци като теб
10:46 15.09.2026
46 На тия ли ? Не!
До коментар #33 от "ГЕРБ, ППДБ, СДС, ДПС-":Ами виж пеДроханците. И те повечето ,като Васко Ухото и БезУховата са от десАрски фамилии или културтрегери от Тошово време - все гарвани дето няма как един-друг да си вадят очите. Целият
живот на тия номенклатурни изтърсАци е фейК ,бутафория и паразитизъМ.Ама хич не ми е зор.дали са убити или са де самоубили. Семействата им са ги априори духовно убили като са се дистанцирали от възпитанието им. Индуизъм,йогизъм,будизъм, ламаизъм - тая гнЯс в България я домъкна в България щерката на бай Тошо - Людмила с тюрбана на чутурата. На тия посТТошови изклЕсавци ли да съчувствам?
10:47 15.09.2026
47 баи ставри
10:47 15.09.2026
48 ?????
А що тогава Кандев уволни експертите зом не са изготвени експертизите?
Вземете се спрете бре.
Колкото шавате толкова по-лошо за спонсорите на Калушев.
Що не си признахте в самото начало че сте сгрешили с човека и си посипвате главата с пепел.
Вашият инат ни кара да си мислим че има още скелети в гардероба, които не искате в никакъв случай да се изкарат наяве.
10:51 15.09.2026
49 Оги
10:52 15.09.2026