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Божанов: Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан"?

Божанов: Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан"?

15 Септември, 2026 09:40 879 49

  • божидар божанов-
  • експертизи-
  • пресконференция-
  • петрохан-околчица

"Въпросът е, прокуратурата убедителна ли е. И тя не беше убедителна, и вчера.", коментира още съпредседателят на "Да, България"

Божанов: Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан"? - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата не е дала убедителен отговор защо е свикала пресконференция по случая "Петрохан", при положение, че 12 или 13 експертизи все още не са готови. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов. По думите му институциите трябва да отговорят и дали смъртта на тримата души край Околчица е могла да бъде предотвратена.
Какво наложи при неизготвени 12 или 13 експертизи да се дава тази пресконференция, която всъщност не ни каза нещо, което вече не знаем или нещо, което не е било подозирано с голяма степен на вероятност? В този смисъл нямам особено много какво да коментирам, освен контекста на това защо се случва тази пресконференция, но той е въпрос на спекулации", каза Божанов.
По думите му има различни хипотези за причината за пресконференцията, включително и връзка с други политически теми. Божанов посочи като пример хора, участвали пряко или непряко в събитието, за които твърди, че имат връзки с ГЕРБ и ДПС.
"Аз почетох всякакви хипотези, включително, че е отговор на другата тема с помилването на "петричкия Ескобар". Като видяхме хората, които участваха пряко или непряко в пресконференцията, които имат свързаност с ГЕРБ и ДПС, например. Основният експерт е бил свързан с ГЕРБ през годините. Организаторът на пресконференцията от Върховната прокуратура е близък до редица главни прокурори. Но това отново са някакви косвени неща, по които не можем да съставим реален аргумент защо тази пресконференция беше вчера", заяви той.
Божанов подчерта, че според него много по-съществен е въпросът, поставен от Иван Демерджиев – дали смъртта на тримата души край Околчица е можело да бъде предотвратена:
"Защото първите трима са били убити, самоубили са се, искам да кажа няколко дни по-рано. И след това те са тръгнали с кемпера и са стигнали до Околчица. И няколко пъти министър Демерджиев, включително на комисия последния път, аз го попитах какво се случва, той каза, че на този въпрос трябва да се отговори. Аз не видях отговор на този въпрос, а той е важен, защото като политици, като гражданин, като баща, като човек можем да се възмутим, разбира се, от цялата история."
Според Божанов основната версия на прокуратурата не е задължително да бъде отхвърляна, но институцията не е успяла да я представи убедително:
"Въпросът е, прокуратурата убедителна ли е. И тя не беше убедителна и вчера."
Той посочи и необходимостта сигналите, подавани до прокуратурата, ГДБОП и ДАНС, да бъдат разглеждани и да не бъдат неглижирани. По думите му действията на Ивайло Калушев са укорими, "меко казано". За финансовите връзки около случая, включително твърденията за дарения към каузи, свързани с представители на "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" Божанов заяви, че не вижда нова информация, която да налага повторно обсъждане на вече дадените обяснения. Във връзка с помилването, подписано от тогавашния вицепрезидент Йотова, според Божанов реакцията към случая сега е по-силна заради предстоящата президентска кампания. Той подчерта, че вицепрезидентът носи лична отговорност за подписаното решение и не може да се оправдава единствено с работата на комисията.
Тя носи лично отговорност с нейния подпис. Не може да се скриеш зад комисия. Не може обяснението, че да бъдем и тук, и тук една комисия ми даде нещо да подписвам. Има един израз в България - подписва като селски кмет. Президентът не е селски кмет. Вицепрезидентът не е селски кмет. Това е изключително важно правомощие на президента и вицепрезидента. Едно от малкото, между другото."
Божанов припомни, че Йотова е заявила, че държи на всеки свой подпис, и според него именно затова решението трябва да бъде разглеждано с необходимото внимание. Божанов съобщи, че "Демократична България" е поискала информация не само за конкретния случай, а за всички пет случая на помилвани хора, свързани с престъпления с наркотици.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Идват избори.Затова.

    09:42 15.09.2026

  • 2 Мунчо

    30 17 Отговор
    Хайде и този изпълзя да защитава педофилите....спокойно, всички разбрахме, че сте били на "калъп" заедно с Калушев.....не е срамно да си го признаете, все пак българите са толерантни към тези с различни наклонности.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    09:43 15.09.2026

  • 3 Ми щото искате

    28 8 Отговор
    Напъване
    Искате власт
    Споко няма да се наложи да управлявате
    Споко

    09:44 15.09.2026

  • 4 Пич

    17 10 Отговор
    "Абсурдни и смешни"!!!
    Така определя във вчерашна статия тук във "Факти", заключванията направени на пресконференцията, професионалният криминалист Савов!!!

    09:45 15.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    25 10 Отговор
    Хайде всички ПП/ДБейци на амбразурата за да си защитават дружките от Педрохан, Софийската община и Парламента! Боже защо наказа България с тези амбициозни некадърници в управлението?

    09:47 15.09.2026

  • 7 честен ционист

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Знаеш ли, каква е етимологията на гръцката дума педерастис?

    09:47 15.09.2026

  • 8 Продължаваме Промяната

    9 12 Отговор
    Прав е Божанов. Са приключи най-накрая тази тема. Самоубийство е и точка. Няма значение кой финансирал и прочие

    09:49 15.09.2026

  • 9 Софиянец

    17 8 Отговор
    Жълти зъбки, нерви лабави, ппдб-лите яко паникьосани 😂😂😂

    09:49 15.09.2026

  • 10 Kу-ку

    22 10 Отговор
    На тези пак някой им е виновен, че те били разпънали политически чадър над педофилската секта Петрохан и техни хора щедро ги спонсорирали. ГЕРБ, ДПС, Борисов, Пеевски... все същата дъвка за наивници.
    После ще чакат гласове от други партии за Гюров...

    09:49 15.09.2026

  • 11 Продължаваме Промяната

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Божо, ще ти откача празната кратуна":

    Абе вас не ви ли затвориха в Пловдив, съдисти гадни. Кои сте вие че да се саморазправяте

    Коментиран от #28, #30

    09:50 15.09.2026

  • 12 Зеления

    26 8 Отговор
    Божко,
    ти сега обясни на хората, каква е тази необяснима любов на Васко кмета да ходи над 10 пъти при сектата, да им дава пари и да води преговори с тях общината да сключи договор да пазят природен парк Витоша?

    Коментиран от #24

    09:51 15.09.2026

  • 13 кацрде

    22 8 Отговор
    Жълтопаветния изтукан, като си отвори устата и засмърдява на жълто-кафяваво. Смърди че не се трае вече. Научиха се да ги хранят с по 10 хиляди евро на месец заплата, без да са работили и 1 ден и пълнят ефира със жълтокафява смрад. И този зализания ПП и ДБ педофил и него го развалиха. Събра се с Мирочо селяндура и гейрал Ниско и това момче тръгна надолу. А жълтопаветната смрад вече не се трае. Освен да лъжат за Русия и Путин друго не можаха да измислят вече 20г. Ама случиха и на глупаци дето са готови да дават по 10 хил евро на всеки лъжец дето му се привиждат руснаци посред бял ден. Случиха на глупаци. И за пъдари няма да ги наеме никои. Слава на Господ Иисус Христос намаляват. Намаляват глупаците дето им се радват на лъжите.

    09:53 15.09.2026

  • 14 Тц, тц, тц!

    21 6 Отговор
    Как, какво бе Божанов? Обществото трябва да е наясно що за типове сте и с какви наклонности!

    09:54 15.09.2026

  • 15 Трол

    10 1 Отговор
    За да има нещо и за десерт.

    09:55 15.09.2026

  • 16 Госあ

    19 4 Отговор
    Наложи, хората да си припомнят какви психопати сте, ве, Херфлик! Сега е времето и да излязат от прокуратурата с още инфо за баба алино

    09:55 15.09.2026

  • 17 Това !

    2 2 Отговор
    Че Министъра Бил Казал Така !

    09:57 15.09.2026

  • 18 брей

    6 6 Отговор
    какви експерти сме имали, от два разговора и две фигурки на буди направиха заключения кой с кой живял, кой с кой спал.... пълен смях

    Коментиран от #22

    09:58 15.09.2026

  • 19 Още ли не осъзнавате,

    10 7 Отговор
    че Мунчо ви и.зклати? Ама откъде интелект?

    Коментиран от #26

    09:59 15.09.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    12 2 Отговор
    Васко ДС-то що така мълчи?

    09:59 15.09.2026

  • 21 Ако Нямаше Гриф "Секретно" !

    5 1 Отговор
    Сигурно !

    Щеше Да се Знае !

    Въпроса Е !

    Какво Стои !

    Зад него ?

    Коментиран от #23

    10:00 15.09.2026

  • 22 007 лиценз ту кил

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "брей":

    И от два зеещи сфи нктера и изгладени вътрешни гънки.

    10:00 15.09.2026

  • 23 Как Да Вярваш ?

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ако Нямаше Гриф "Секретно" !":

    На Тая Държава ?

    10:01 15.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 За това !

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Още ли не осъзнавате,":

    Много Интелект !

    Не ти Трябва !

    Всичко Се Вижда !

    С просто око !

    10:02 15.09.2026

  • 27 така е

    3 6 Отговор
    Някой използва Прокуратурата като бухалка. Защото може.

    10:03 15.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    4 3 Отговор
    не спряха да мучат по ТВ

    10:06 15.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Божанката

    9 3 Отговор
    Като го гледам и той май май …

    10:10 15.09.2026

  • 32 Бозане

    9 2 Отговор
    Това значи че са замесени в случая! При всяка изнесена информация подскачат! Защо само вие ревете?

    10:12 15.09.2026

  • 33 ГЕРБ, ППДБ, СДС, ДПС-

    8 1 Отговор
    всички т.н. евроатлантически партии, които се самообявиха за такива, са с лидери, които произлизат все от видни комунистически родове.
    Кажете един, който да няма комунистически ген!

    Те за това и се издъниха и българските избиратели трябва да търсят алтернатива- нова, дясна и европейска партия!

    Това е ползата от аферата Петрохан- да покаже как всички лидери са обвързани като свински черва с ДС!
    Това е връзката между тях- наследството им от ДС.

    Коментиран от #46

    10:13 15.09.2026

  • 34 Факти, трийте, ама истината няма да

    9 4 Отговор
    скриете и тя е, че ППлгДБ са отвратителни и извършват отвратителни неща. Васко Мазгата е дал 200 бона за да .б. деца. На всички е ясно и няма как да го прикриете

    Коментиран от #36

    10:14 15.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 факт

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Факти, трийте, ама истината няма да":

    Факта е, че НИКОЯ партия не може да изпрати службите да "почистят" перачницата на пари на Петрохан. Конците се дърпат от по-високо.

    10:18 15.09.2026

  • 37 Анонимен

    5 2 Отговор
    Ако влизането на НПО-та в училищата беше забранено, поне едно дете щеше да е спасено.

    10:25 15.09.2026

  • 38 Гост

    3 3 Отговор
    ПърхУта кво иска да му представят прокуратурата, разследването и експертите - как преоблечени, като Караконджули "убийци" от мафията, ДАНС или извънземните, "убиват" някакви мъжки отшелници в хижа в гората и под Околчица ли!?
    Ами няма такива, остава само Терзиева след тези брутални разкрития да потвърди, че "отново" би превел пари на сектата.... Или може би тепърва и не само той ще дават показания по случая...

    10:32 15.09.2026

  • 39 Адаптация

    1 3 Отговор
    На псевдодемократите и неолибералите зададат ли се избори, все комунистите и дс са им виновни за вонята, която са, и с която тровят обществото.
    Реставрацията на гнилото и порочното няма как да е прогрес. Правото на силата няма как да е напредък за човешкото.
    Лъжи, кражби, убийства, манипулации, дезинформации и войни, масова смърт и разрушения - това е светът на победителите...

    10:34 15.09.2026

  • 40 Отговорът е

    3 1 Отговор
    следният: Изнесеният факт за 5 помилвания на наркотрафиканти и наркодилъри. Казва се Йотова наркогейт. Ако беше друга държава, тази кандидатка досега да се е оттеглила. Ако се провери и раздаването на бг гражданство 7 там ще излязат страшни неща. Особено за руснаци- путинисти.

    Коментиран от #42

    10:37 15.09.2026

  • 41 Някой

    3 2 Отговор
    Защо им вярвате на властите, че няма външна намеса, когато за тези в хижата е 99, 99% сигурно, че са убити?

    Просто самите разследващи, които са дошли първи на местопрестъплението са замели следите и прикрили улики. И сега вече - никога няма да може да се разбере какво точно се е случило!

    10:37 15.09.2026

  • 42 а въпроса е

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Отговорът е":

    Защо не сме на улицата? Не трябва дори да си доизкара сегашния мандат.

    10:38 15.09.2026

  • 43 Цветко

    0 3 Отговор
    Какво наложи ли?На първо място заглуши скандала с помелването на "болния"наркобарон от Йотова.Точно затова пуснаха прокуратурата на манежа.И успеха е впечатляващ.Никой не споменава помилването.Днес всички коментират Петрохан.Е,споменаха,че днес е първия учебен ден и ,че оня,директора на училището който поставяше камери в тоалетните е назначен в друга гимназия за зам.директор?!Така е.Учебния процес продължава.Напред науката е слънце!

    Коментиран от #45

    10:41 15.09.2026

  • 44 защо всички от пп дб защитават

    3 0 Отговор
    петроханския педофил калушев става въпрос за партията им тяхните избиратели който са колкото болните от телк е друго те са зомбирани .ако всичко е ок около партията им и няма проблеми за връзките си с педофила калушев и даренията от тях и различни нпо-та каквъв е проблема .едва ли искат да разберат точно какво се е случило а по скоро искат да замажат дейнаоста си към въпросния

    10:44 15.09.2026

  • 45 цвети мила ку

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Цветко":

    ха си като бидон от км личи си платена от някое петрохабнско нпо сега нарко барони не се занимават с 5кг дрога а с тонове а колкото до директора с камерите какво да кажем приближен до денков и пп дб петроханци като теб

    10:46 15.09.2026

  • 46 На тия ли ? Не!

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГЕРБ, ППДБ, СДС, ДПС-":

    Ами виж пеДроханците. И те повечето ,като Васко Ухото и БезУховата са от десАрски фамилии или културтрегери от Тошово време - все гарвани дето няма как един-друг да си вадят очите. Целият
    живот на тия номенклатурни изтърсАци е фейК ,бутафория и паразитизъМ.Ама хич не ми е зор.дали са убити или са де самоубили. Семействата им са ги априори духовно убили като са се дистанцирали от възпитанието им. Индуизъм,йогизъм,будизъм, ламаизъм - тая гнЯс в България я домъкна в България щерката на бай Тошо - Людмила с тюрбана на чутурата. На тия посТТошови изклЕсавци ли да съчувствам?

    10:47 15.09.2026

  • 47 баи ставри

    1 0 Отговор
    божанка и мирчев кажете истината стига сте шекалкавели а и кмету на сафия да каже а не да се прави на ощипана мома

    10:47 15.09.2026

  • 48 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    А що тогава Кандев уволни експертите зом не са изготвени експертизите?
    Вземете се спрете бре.
    Колкото шавате толкова по-лошо за спонсорите на Калушев.
    Що не си признахте в самото начало че сте сгрешили с човека и си посипвате главата с пепел.
    Вашият инат ни кара да си мислим че има още скелети в гардероба, които не искате в никакъв случай да се изкарат наяве.

    10:51 15.09.2026

  • 49 Оги

    1 0 Отговор
    Гюрката още ли не се е изказал в защита на петроханците? Само пепедебарите и Васко кметчето защитават възлюбените си. Васко даже 250 000 лева така на лична сметка им дал.

    10:52 15.09.2026

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