136 години от рождението на Агата Кристи: Тайните зад Кралицата на криминалния роман

На 15 септември 1890 г. в английския крайморски град Торки, графство Девън, е родена Агата Мери Клариса Милър, която светът ще запомни като Агата Кристи – Кралицата на криминалния роман. Днес се навършват 136 години от рождението ѝ. Повече от век след появата на първите ѝ истории нейните убийства, заподозрени и неочаквани обрати продължават да привличат милиони читатели.

Кристи е автор на 66 детективски романа и 14 сборника с разкази. Официалният сайт на писателката я определя като най-продавания романист на всички времена – книгите ѝ са издадени в над два милиарда екземпляра, а по разпространение произведенията ѝ отстъпват единствено на Библията и Шекспир.

От медицинска сестра до Кралица на криминалния роман

Животът на Кристи е почти толкова необикновен, колкото сюжетите ѝ. По време на Първата световна война тя работи като медицинска сестра, а след това и в болнична аптека. Именно познанията ѝ за лекарства и отрови по-късно се превръщат в едно от оръжията на нейното литературно въображение.

Първият ѝ криминален роман – „Мистериозният случай в Стайлс“, излиза през 1920 г. В него читателите се срещат за първи път с белгийския детектив Еркюл Поаро – педантичния господин с прочутите мустаци и изключителна вяра в своите „малки сиви клетки“. По-късно Кристи създава другия си легендарен детектив – мис Джейн Марпъл, възрастна дама, която разгадава престъпления благодарение на забележителното си познаване на човешката природа.

Мистерията с изчезването на самата Агата Кристи

Един от най-любопитните епизоди в живота ѝ се случва през 1926 г. След смъртта на майка ѝ и разпадането на брака ѝ с Арчибалд Кристи писателката внезапно изчезва. Автомобилът ѝ е намерен изоставен и започва мащабно издирване, което приковава вниманието на британската преса.

Кристи е открита дни по-късно в хотел. Случилото се остава обвито в мистерия и през годините поражда множество теории – почти като сюжет от собствените ѝ книги.

Археологията вдъхновява част от най-големите ѝ хитове

През 1930 г. Агата Кристи се омъжва за археолога Макс Малоуън и започва да го придружава при експедициите му в Близкия изток. Пътуванията из Ирак, Сирия и други части на региона оставят силна следа в творчеството ѝ.

От тези преживявания се ражда атмосферата на някои от най-известните ѝ произведения, сред които „Убийство в Ориент експрес“, „Смърт край Нил“, „Убийство в Месопотамия“ и „Среща със смъртта“.

Книгите, превърнали се в класика

Сред най-популярните произведения на Агата Кристи са „И никой не остана“, смятан за най-продавания криминален роман в света, „Убийство в Ориент експрес“, „Смърт край Нил“, „Убийството на Роджър Акройд“, „Азбучни убийства“, „Трупът в библиотеката“, „Пет малки прасенца“ и „Убийство в дома на викария“.

Особено място заема „Убийството на Роджър Акройд“ от 1926 г. Романът се превръща в една от книгите, които окончателно утвърждават славата на Кристи, благодарение на смелия си за времето разказвателен похват и знаменития финален обрат.

Кристи оставя следа и в театъра. Нейната пиеса „Капан за мишки“ се превръща в най-дълго играната театрална постановка в света.

Писала е и под друго име

По-малко известен факт е, че Агата Кристи публикува и произведения под псевдонима Мери Уестмакот. Под това име тя пише шест романа, в които се отдалечава от убийствата и детективските загадки и се насочва към човешките отношения и емоционалните конфликти.

През 1971 г. писателката получава титлата Dame Commander of the Order of the British Empire за приноса си към литературата. Агата Кристи умира на 12 януари 1976 г. на 85-годишна възраст.

Думите на Агата Кристи

Освен майстор на загадката, Кристи е проницателен наблюдател на човешката природа. Сред запомнящите се мисли от нейните автобиографични текстове е:

„Няма нищо по-прекрасно в живота от времето.“

За пътуването тя пише, че да се движиш с влак означава да виждаш природата, хората, градовете, църквите и реките – „всъщност, да виждаш живота“. А за любовта оставя една особено човешка мисъл: именно когато видим близките си да изглеждат нелепо, разбираме колко много ги обичаме.

Агата Кристи никога не разчита единствено на престъплението, за да държи читателя в напрежение. Истинската тайна на нейния успех е наблюдението върху хората – техните страхове, алчност, ревност, любов и способност да лъжат. Именно затова Еркюл Поаро и мис Марпъл продължават да живеят на страниците, сцената и екрана десетилетия след смъртта на своята създателка.

На 136-ата годишнина от рождението ѝ Агата Кристи остава това, което читателите отдавна са я провъзгласили – ненадминатата Кралица на криминалния роман.