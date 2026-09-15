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Валенсия иска Ернесто Валверде, той отказа категорично

Валенсия иска Ернесто Валверде, той отказа категорично

15 Септември, 2026 10:00 490 0

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Той иска да остане далеч от футбола за известно време

Валенсия иска Ернесто Валверде, той отказа категорично - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският специалист Ернесто Валверде няма да стане треньор на Валенсия. Нещо повече - бившият наставник на Барселона и Атлетик Билбао няма да работи в следващата година, дори и повече, като е казал това на новия спортен директор на "прилепите" Браулио Васкес.

Валверде, спряган у нас за треньорския пост в ЦСКА, е бил фаворит на Валенсия за нов наставник. Той обаче иска да остане далеч от футбола за известно време и е бил категоричен в отказа си.

На този етап Оскар Санчес ще ръководи мача на "прилепите" срещу Алавес, а очакванията са треньорът на резервния отбор да бъде на пейката и на „Местая“ следващата неделя срещу Реал Сосиедад.


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