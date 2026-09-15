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Коутиньо oфициално се събра с Неймар в Сантос

Коутиньо oфициално се събра с Неймар в Сантос

15 Септември, 2026 07:00 508 0

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34-годишният футболист се събра с бившия си съотборник в националния отбор на Бразилия Неймар

Коутиньо oфициално се събра с Неймар в Сантос - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият халф на Ливърпул и Барселона Филипе Коутиньо подписа със Сантос. Договорът му е до края на годината.

34-годишният футболист се събра с бившия си съотборник в националния отбор на Бразилия Неймар.

Коутиньо беше без отбор от началото на годината, когато напусна Вашку да Гама.


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