Коутиньо oфициално се събра с Неймар в Сантос

Бившият халф на Ливърпул и Барселона Филипе Коутиньо подписа със Сантос. Договорът му е до края на годината.
34-годишният футболист се събра с бившия си съотборник в националния отбор на Бразилия Неймар.
Коутиньо беше без отбор от началото на годината, когато напусна Вашку да Гама.
PHILIPPE COUTINHO É DO SANTOS! 🎩⚪⚫— Santos FC (@SantosFC) September 14, 2026
O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. Com reconhecida qualidade técnica e visão de jogo, além de carreira vencedora na Europa e na Seleção Brasileira, o meia chega ao Peixe com… pic.twitter.com/Jd77ZjiH8G
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