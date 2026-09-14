Китайските автомобили постепенно завладяват Европа. Ето кои са най-търсените модели на Стария континент

Китайските автомобилни производители вече не са екзотика, а утвърден фактор дори и на българския пазар. Данните за продажбите през 2026 година показват значителен скок в регистрациите у нас, като марки като GWM Haval, Dongfeng, Geely, MG и новодошлите BYD, Omoda и Jaecoo бързо увеличават пазарния си дял. Потребителите в България все по-често избират тези модели заради богатото оборудване, дългите гаранционни срокове и атрактивните цени спрямо традиционните европейски конкуренти. Любопитството към тази технология обаче далеч не се ограничава само до нашите географски ширини – китайските автомобили вече отчитат сериозни пазарни успехи от Великобритания до Япония.

Великобритания

През август кросоувърът Jaecoo 7 пое водещата позиция сред китайските модели на пазара в Обединеното кралство. Асоциацията на производителите и търговците на автомобили (SMMT) отчита 2022 продадени бройки, което бе напълно достатъчно за второто място в общото класиране, веднага след бестселъра Ford Puma. На британския пазар моделът се предлага с 1.6-литров бензинов турбодвигател със 147 конски сили, както и с хибридни задвижващи системи. Началната цена на автомобила там е приблизително 34 500 евро.

Испания

В престижния Топ 10 на най-популярните автомобили в Испания за август влязоха няколко превозни средства от Китай. По данни на Испанската асоциация на производителите на автомобили и камиони (ANFAC), кросоувърът MG ZS оглави продажбите сред китайските предложения с 1319 реализирани единици за месеца, заемайки шесто място в общата подредба пред утвърдени имена като Hyundai Tucson и Toyota Yaris Cross. Хибридната версия на модела се предлага в Испания на цена от 22 990 евро.

Полша

Полските шофьори също гласуват сериозно доверие на марката MG, изпращайки по-големия кросоувър HS в топ 15 на най-продаваните коли с 440 бройки. Моделът разчита на 1.5-литров бензинов двигател със 170 конски сили, както и на хибридни модификации. Ценовият диапазон за MG HS в Полша се движи между 25 500 евро за базовите версии и 38 000 евро за най-високите нива на оборудване.

Италия

Електрическият хечбек Leapmotor T03 се превърна в най-популярния китайски автомобил на италианския пазар за месеца. Националната асоциация на автомобилната индустрия (ANFIA) отчита рекордните 22 548 продажби от типа градски превозни средства, като T03 се изкачи до шесто място в общото класиране и остана единственият китайски представитель в десетката. Компактният градски автомобил се предлага във версии с мощност от 54, 75 и 109 конски сили. Каталожната цена в Италия започва от 18 900 евро, но благодарение на държавните субсидии и промоционални програми тя може да падне до впечатляващите 4 900 евро.

Норвегия

В Норвегия, където делът на продадените електрически превозни средства достигна 98.7%, китайската индустрия спечели нови позиции. Норвежката пътна федерация включи кросоувъра BYD Atto 3 Evo 4x4 (познат още като Yuan Plus) в класацията за първи път, след като моделът реализира 393 продажби и зае шесто място. Версията със задвижване на четирите колела разполага с два електродвигателя с обща мощност от 449 конски сили. Минималната цена за този модел на норвежкия пазар е 33 000 евро.

Германия

Германската федерална служба за автомобилен транспорт отчита траен ръст при китайските марки, където гигантът BYD води с 5256 продадени автомобила за месец август. Електрическият кросоувър BYD Seal U е бестселърът на марката с 1466 регистрации. Автомобилът е с външен дизайн, дело на бившия главен дизайнер на Audi Волфганг Егер. Базовото ниво на оборудване Comfort се предлага в Германия на цена от 43 000 евро.

Дания

На датския автомобилен пазар китайският електрически кросоувър Xpeng G6 успя да влезе в десетката на най-продаваните автомобили с 342 реализирани бройки, оставяйки зад гърба си съперници от ранга на BMW iX3. В Дания моделът се предлага с един електродвигател и задно предаване с 296 конски сили или във версия с два мотора и 487 конски сили. Цените за Xpeng G6 стартират от 40 200 евро и достигат до 51 000 евро за най-мощното изпълнение.

Япония

Дори на силно защитения и традиционен японски пазар китайските производители намериха пролука. Електрическият BYD Racco бързо придоби популярност, изпреварвайки утвърдени местни съперници като Mazda Scrum Wagon и Subaru Pleo. Моделът BYD Racco представлява първия китайски kei car, разработен специално според специфичните изисквания на Япония. Той постига рекорд в своя сегмент с пробег от 320 километра с едно зареждане, а цената му на местния пазар започва от 12 000 евро.