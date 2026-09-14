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Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев след пресконференцията за случая "Петрохан"

Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев след пресконференцията за случая "Петрохан"

14 Септември, 2026 14:51 2 877 86

  • слави трифонов-
  • оставка-
  • васил терзиев-
  • убйства-
  • петрохан

Няма ли сега Асен Василев да поиска и Гюров да си оттегли кандидатурата, защото неговият служебен кабинет покри истината за случая „Петрохан" преди изборите?

Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев след пресконференцията за случая "Петрохан" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува вътрешния министър Иван Демерджиев след изнесената информация по случая "Петрохан". Той поиска и оставката на столичния кмет Васил Терзиев.

По-рано днес от МВР и прокуратурата излязоха на съвместен брифинг, продължил над 2 часа, в който изнесоха нова информация за случая, за каквато Трифонов призоваваше от месеци.

"И така, днес сме 45-и август. Най-после една част от истината за случая „Петрохан" беше изнесена от прокуратурата и полицията. Казвам 45-и август, защото според изказванията на Демерджиев информацията щеше да излезе в края на август, така че явно според него краят на август дойде", написа той във фейсбук профила си.

Ето какво още пише Слави Трифонов:

Имаме педофилска секта, две убийства и едно самоубийство в хижа „Петрохан", две убийства в кемпера под Околчица и още едно самоубийство пак там. И един куп други подробности, свързани със самоубийствата и убийствата, които бяха абсолютно ясни, защото бяха изнесени още на предишния брифинг на предишното редовно правителство. И въобще всичко беше ясно отпреди. Сто пъти го казах още преди пет месеца. Изнесената днес информация абсолютно потвърждава всичко, което говоря вече няколко месеца, и поражда един куп въпроси.

Защо бе, господин Демерджиев, трябваше да чакате до 45-и август, за да изнесете информация, която беше ясна? Какво толкова разследвахте, като то явно вече е било разследвано?

Защо, госпожо Йотова, дадохте властта в ръцете на Гюров като служебен премиер, при положение че всички финансови и документни следи водят към ПП и ДБ като финансови и институционални покровители на тази педофилска секта? Защо, госпожо Йотова, министърът на вътрешните работи от служебния кабинет уволняваше експертите, работели по случая „Петрохан", които, оказва се, всъщност са си вършели прекрасно работата? Кой ще носи политическата отговорност за това? Кой ще се извини на тези хора?

Защо, господин Демерджиев, не изнасяте информацията кой е финансирал въпросната секта? Това всички го знаем и явно имате нужда да Ви го кажем директно. Защото хората, които са финансирали Калушев, сами си признаха и някои от тях даже се и гордеят с този факт. Имам предвид, разбира се, кмета на София Терзиев, който моментално трябва да си подаде оставката. Защото, господин Демерджиев, от въпросната информация има последствия, които касаят хора на висши ръководни длъжности. Това не е просто някакво криминално престъпление, а престъпление, покровителствано от висши политически лица и свързаните с тях политически партии.

Няма ли сега Асен Василев да поиска и Гюров да си оттегли кандидатурата, защото неговият служебен кабинет покри истината за случая „Петрохан" преди изборите? Да не говорим, че министърът на правосъдието от неговия кабинет, като част от НПО-то „Антикорупционен фонд", оказваше натиск върху прокуратурата и ДАНС да не се занимават със сектата от Петрохан. И въобще аз не знам кой помни всичко, което се случи, но аз помня!

Да Ви припомня, че имаше протести пред Съдебната палата в защита на убиеца Калушев, които караха всеки нормален човек да чувства, че се побърква от нелогичността на подобен протест. И на тези протести присъстваха политици от ПП и ДБ и журналисти от така наречените „свободни медии", които практически всяваха дезинформация - и едните, и другите - и това само защото не се изнасяше истината.

Господин Демерджиев, защо се срещахте с майката на Калушев и на убитото от него дете и защо подсилвахте по този начин конспиративните теории за случая „Петрохан"? Сега няма ли да излезете и да се извините?

Господин Радев, разгеле, най-после една част от истината за случая „Петрохан" излезе наяве. Сега Вие сте на ход. За да не се случват повече такива ужаси, просто трябва да бъде променен законът за регистрацията и дейността, позволена на НПО организации. И тъй като имате пълно мнозинство в парламента, веднага трябва да приемете подобен закон. Ако Ви е трудно да го формулирате, вижте в деловодството на парламента - там има такъв закон, предложен от ИТН преди пет месеца.

Нищо не е приключило. Всичко сега започва. Защото трябва да има възмездие. Възмездие за хората, покровителствали тази секта. Защото, ако им се размине, значи наистина живеем в една държава, от която няма смисъл.

И сега нещо лично.

Ще Ви цитирам Платон: „Никой не е по-мразен от онзи, който говори истината!"

Аз, хора около мен и ИТН понесохме много щети, много омраза и много глупости заради това, че в продължение на пет месеца отстояваме истината по този случай. Много хора повярваха на лъжите, казани срещу нас, но това е цена, която отново бих платил, защото истината е по-важна от партийния комфорт.

Политическото лицемерие може да го търсите навсякъде другаде, но не и при нас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А тоя диван наркоман

    63 33 Отговор
    Защо не иска импийчмънт на ДРОГАрката Йотова-Ескобар, сигурно петричкия Ескобар му личен дилър?

    14:54 14.09.2026

  • 2 Плеши да вземе

    26 8 Отговор
    Василка, та да не ергенува вече

    14:54 14.09.2026

  • 3 бай Кольо

    65 8 Отговор
    Славуцка защо още дава ъкъли а не се потопи надълбоко да го души?

    14:55 14.09.2026

  • 4 честен ционист

    62 5 Отговор
    Лама Славуца и той е опирал до детски труд.

    14:55 14.09.2026

  • 5 Камион

    66 7 Отговор
    И ние искаме тоя чалгаджия да изчезна завинаги, ама....

    14:55 14.09.2026

  • 6 Сзо

    50 7 Отговор
    А откъде сме сигурни че Славчо казва истината? Или: защото така казвам....

    14:56 14.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    ИМА МНОГО ЕЙЗЕРИ В УПРАВАТА,БРАТ! МНОГО СА!

    14:56 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Скапан дивантюфлек

    43 12 Отговор
    Земи и се Скапи бе хаярсъзино

    14:58 14.09.2026

  • 10 ББПП

    49 6 Отговор
    плешив лЪйномет

    14:58 14.09.2026

  • 11 ?????

    14 47 Отговор
    А Слави колкото и да не го възприемам е прав.

    Коментиран от #31

    14:59 14.09.2026

  • 12 Вече няма глупаци

    39 5 Отговор
    Откъде разбра кой е убиец и коя е сектата?Много лакейски четкаш докато се правиш че обвиняваш.За пуснати наркодилъри нищо не казваш.

    15:00 14.09.2026

  • 13 Мискинин

    26 2 Отговор
    И ти си кат мен баааа... не са прай на честен... АЙ сикиджам

    15:00 14.09.2026

  • 14 Откровен

    22 14 Отговор
    В конкретният случай с Терзиев,гололо и празноглавият ШОУмен е прав,но му препоръчвам по-често да вика шебека Тошко и Алабалабана да му подменят памперсите на...дивана...

    15:00 14.09.2026

  • 15 Този кретен

    41 6 Отговор
    още ли не се е само гръмнал. оставка могат да поискат само избирателите на Терзиев. Скрий се долно чалгарче!

    Коментиран от #36

    15:00 14.09.2026

  • 16 Трол

    11 10 Отговор
    Г-н Терзиев само е пил кафе на хижата.

    15:01 14.09.2026

  • 17 Ватман и Роби

    38 5 Отговор
    Един дълъг глист пак е изпълзял

    15:01 14.09.2026

  • 18 пфф

    33 4 Отговор
    Чалга гуруто пак се изживява като последна инстанция. Не чухте ли, че случаят още не е приключил?

    15:02 14.09.2026

  • 19 От шиширатурата

    24 1 Отговор
    Вервате ли ни?

    15:02 14.09.2026

  • 20 ......-

    24 2 Отговор
    Всичките цар вули на прехода наскачаха като обезумели усетили миризмата на кръв (изборите) !!!

    15:03 14.09.2026

  • 21 тоя сам си е гадател

    18 1 Отговор
    "7/8 и ще си паднала",ето сега му се сбъдна мечтата!

    15:04 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Слами...

    22 3 Отговор
    жив ли си ве, каун?!!!

    15:04 14.09.2026

  • 24 Въпрос

    20 3 Отговор
    Кой е този плешив мъж ?

    Коментиран от #40

    15:04 14.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нашмъркан чалгар

    24 1 Отговор
    ЧИБА!!!

    15:09 14.09.2026

  • 27 Георги

    4 8 Отговор
    славчо, питаш защо сега? Ето отговарям ти, защото за разлика от тебе, дето всичко ти е било ясно отдавна, хората са чакали да приключат едни има проверки, експертизи и заключения. Та ето за това. За останалото съм съгласен.

    Коментиран от #64

    15:12 14.09.2026

  • 28 ССС

    25 0 Отговор
    славчо си мисли, че го мразят, защото говорел истината.

    славчо, тебе те мразят защото не говориш истината, защото не си държиш на думата, защото се опитваш да манипулираш хората, защото си най-обикновен селски присмехулник, каквото е и нивото на шоуто ти, защото пееш и създаваш чалга, защото си комплексар, който иска да е мутра от 90-те.

    15:12 14.09.2026

  • 29 Койчо

    19 2 Отговор
    Кой беше тоя, Славчо. Май изпаднал отдавна от народната любов.

    15:12 14.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Иван

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    Не е прав, седнал е на дивана ...

    15:13 14.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кой е Слави !?

    11 2 Отговор
    И какво стана с Македонският космонафт ?! Чалгаря заприлича на агент Кеворк...твори за 4к но месец

    15:14 14.09.2026

  • 34 Цукерман

    12 2 Отговор
    Кой беше тоя, Славчо. Май изпаднал отдавна от народната любов. Никой, ама никой не се интересува ог теб.

    15:14 14.09.2026

  • 35 Какъв !

    4 2 Отговор
    Пик !

    --

    Ли !

    --

    В !

    Народ !

    15:15 14.09.2026

  • 36 Георги

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Този кретен":

    избирателите му , ако ще децата им да бяха пратили на ламата, пак нямаше да му поискат оставката. Не случайно има зават дес-но-сектан-ти. Те ония само на ДСил и асеня вярват. И на кирчо истината, ама той се покри след случая със сенсея, че да не дразни излишно.

    15:16 14.09.2026

  • 37 И тоя мрази Колективния Запад

    11 1 Отговор
    Този чалга комунист бе употребен от КгБ,българското ДС и БКП,в моменто обединено като ПБ но продължава да лае защото ще му се наруши рахатлъка от Асен Василев.

    15:18 14.09.2026

  • 38 ккк

    4 2 Отговор
    Славуца и асен и ПП и Терзиев и ти сте на бунището прости онези ще дойдат по късно

    15:19 14.09.2026

  • 39 Оставям подробностите на така наречените

    8 2 Отговор
    Следователи, Прокуратура и всякакви Вещи Лица.

    Без да се интересувам от казаното днес, не съм чел какво е казал МВР (набеденият) за Министър.

    Слави Трифонов не казва нищо съществено.

    И така, моят въпрос към всички във Форумът на Факти, въпросът ми е отправен към всички в Правителството и Държавните Служби и Министерства?

    Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?

    От всички горе изброени включително читатели на Форумът на Факти?

    Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?

    Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?

    15:19 14.09.2026

  • 40 Неправилен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Въпрос":

    ...криеш се в последната дума...
    Корегирай го!

    Коментиран от #47

    15:21 14.09.2026

  • 41 БАЙ ---ХОЙ

    11 3 Отговор
    АЛООООО, ДЪЛГИЯ. ТИ. ТРЯБВАШЕ. ДА. ИЗЛЕЖАВАШ. 20. ГОДИШНА. ПРИСЪДА. ЗАЕДНО. СЪС. КОРУМБАШЕВ. ЧЕ. В.
    НАЦИОНАЛЕН. ЕФИР. ОБЯВИХТЕ. ЧЕ.
    Е. НАСТЪПИЛА. ГОЛЯМА. АВАРИЯ. В. АЕЦ
    КОЗЛОДУЙ, И. ПО. ТОЗИ. НАЧИН СЪЗДАДОХТЕ. ПАНИКА. В. НАСЕЛЕНИЕТО. ОТ. ТАЗИ МОГА. ДА. КАЖА. НАГЛА. И
    ТЕРОРИСТИЧНА. ЛЪЖА. СЕГА. СИ. СЕДНАЛ.
    ПАК. ДА. НАЛАГАШ. ПРАВОСЪДИЕ, ТИ. КОЙТО. ЛИЖЕШЕ. ЗАДНИЦИТЕ. НА. ГОЛЕМИТЕ. МУТРИ. ЗА. ДА. ТИ. РАЗРЕШАТ. ДА. СЕ. ПРАВИШ. НА. МУТРА.
    НЕЩАСТЕН. ПОМИЯР.

    15:22 14.09.2026

  • 42 Троян

    13 3 Отговор
    Чалгарина има основна вина за опростачването на две поколения млади хора. Сега се е докарал със визия на офицер от СС. Чалгар е и никога нищо друго не е бил.

    15:23 14.09.2026

  • 43 Българин

    3 11 Отговор
    За мен Слави е идол!
    Истински българин!!!

    15:23 14.09.2026

  • 44 Много е кофти

    10 3 Отговор
    Да си с отпаднала необходимост, като Славуцата!!!
    Почваш от 9 кладенеца в десетия вода да вадиш, за да се сети някой, че съществуваш.....

    15:24 14.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ТоА

    8 2 Отговор
    Кой беше?

    15:25 14.09.2026

  • 47 Не правилен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Неправилен въпрос":

    ...да се чете : ГРЕШИШ
    ДГШ този ИИ...и редактиране...
    Пишеш едно...излиза...ДРУГО

    15:26 14.09.2026

  • 48 И Гюров да оттегли кандидатурата си

    7 3 Отговор
    Скрил е като премиер истината за Петрохан

    Коментиран от #68

    15:26 14.09.2026

  • 49 Сократ

    6 3 Отговор
    „Никой не е по-смешен от онзи, който говори за чалгата ката за истина!"

    15:28 14.09.2026

  • 50 Тролчетата се нахакаха

    5 2 Отговор
    Щото вождовете им покровители на педофилията

    15:29 14.09.2026

  • 51 Браво, Слави

    5 11 Отговор
    Право в десятката

    15:30 14.09.2026

  • 52 Перо

    4 11 Отговор
    Йотова си мислеше, че като даде мандат на Гюров, ще бъде подкрепена и харесана от ПП/ДБ за изборите, без да мисли, че същия дебил може да и стане конкурент! Простотия до шия!

    Коментиран от #54

    15:30 14.09.2026

  • 53 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Няма мотиви за самоубийство! Няма мотиви за убийството на едно членове на тзи група от други.

    15:32 14.09.2026

  • 54 И кфо от това?

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "Перо":

    Гюров е неизбираем, а Борисов не смее да се яви. Кой печели?

    15:32 14.09.2026

  • 55 ДО ПП-ДБ: Има си поговорка

    3 8 Отговор
    Виждаш сламката в чуждото око, а не виждаш гредата в своето,
    та Асенчо Василев поне да се извини

    15:35 14.09.2026

  • 56 Бареков

    5 1 Отговор
    Какво дребно човече е маледонията, дребно, дребно та чак невидимо

    15:35 14.09.2026

  • 57 хихи

    11 1 Отговор
    Слави, Слави остаря, като цървул не като Катедрала...

    Коментиран от #82

    15:35 14.09.2026

  • 58 Тодор Колев

    8 1 Отговор
    Слави Чалгата е осъден на две.инстанции за уронване на престиж и за хулиганско поведение! Този човек ли е понесъл знамето на истината?

    15:35 14.09.2026

  • 59 Зрител

    11 1 Отговор
    Не знам тия от Петрохан дали са педофилска секта и кой ги е очистил, но знам на 100% че Славчо е платена политическа жрица.

    15:36 14.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Така ли ?!

    4 2 Отговор
    Така ли бе, учиндолско сакато нищожество?! Ти може да искаш много неща, но никой не те бръсне за слива, защото си никой бе, сакато учиндолско нищожество! Той бил искал! Ха-ха-ха! И аз искам да пукнеш, ама ти все така си натискаш наср...я зад..ик на дивана и не пукаш! А българскиоят народ изхвърли просташката ти чалгарска сбирщиан, защото ви мрази бе, чалгарино учиндолски, много ви мрази и вие отдавна сте на бунището! Там ще си останете, ама то пък, имаше защо "депутатите" ти да говорят отвратителни и гнусни цинизми и простащини от трибуната на парламента, нали? Простак Хаджи Тошко Африкански вече е миилонер, синът му - също! Защо трябва служебното правителство на Гюров да е виновно за забавянето на случая "Петрохан", защо бе, чалгарино сакат? Такава е съдебната система и българското "правосъдие", което все още не те е осъдило за опростачването на три поколения българи!

    15:37 14.09.2026

  • 62 Не съдете, за да не бъдете съдени

    1 3 Отговор
    Разпищолили се за една процедура, при това законово проведена, а не виждат какви ги надробиха с тази педофилска секта

    15:37 14.09.2026

  • 63 лама Иво

    1 5 Отговор
    Много хубав човек е Васко. Даде 200 бона на Ивейчето, щото му пуснах тулковците да ги търлачк. Имам и запис дори

    15:37 14.09.2026

  • 64 Мериленд

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    По скоро наближиха избори и затова се раздухва сега. А като видях появата на оня Росен Йорданов снеговите приказки всичко става ясно

    15:38 14.09.2026

  • 65 ?????

    4 5 Отговор
    Ха ха.
    Цялото тролско войнство на Мирчев днес е събрано под статиите за петроханските PDF-и.
    Може да им бутнат нещо допълнително та да си купят и нещо по-интересно от банички.

    15:39 14.09.2026

  • 66 Този път е прав

    3 7 Отговор
    Харесва ли ни или не, Слави обобщи нещата, а пепейци и прочие ейци да замълчат поне от кумова срама

    Коментиран от #79

    15:40 14.09.2026

  • 67 Има Такива Негодници!

    6 4 Отговор
    Като Чалгаря!

    15:41 14.09.2026

  • 68 Трябва да се отбележи, че

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "И Гюров да оттегли кандидатурата си":

    Диванния експерт по всичкология пак не се чува какво говори. Правителство (редовно или не) никога не е имало брифинг по случая, досега официалната информация винаги се е изнасяла от прокуратурата. Виждате пореден опит за употреба на случая за политически цели.

    15:42 14.09.2026

  • 69 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Един помилван наркотрафикант-рецидивит, продавач на смърт,.може да.бъде заметен под съшития с бели конци килим на Петроханската афера. Но пет помилвани наркотрафиканти рецидивисти, продавачи на смърт, не могат да се.поберат под този килим, колкото и да го разтяга и разпъва Чалгаря Слави, осъден за клевета и уронване на престижа.

    15:43 14.09.2026

  • 70 Мосю Льоклер

    3 2 Отговор
    С всичко съм съгласен със Слави , но да се махнат НПО-тата от България не съм съгласен. Ако ги няма НПО-тата, кой ще управлява България?!....държавата ще изпадне веднага в политически и икономически вакум.

    15:43 14.09.2026

  • 71 Реалност

    1 3 Отговор
    За Петрохан отново не стана нищо ясно. Няма доказателства, а само догатки. Още не били готови експертизите ....
    Не можаха да убедят никой, че това не е екзекуция с покровителство на службите ни.

    15:44 14.09.2026

  • 72 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    3 2 Отговор
    ПР акцията на прокуратурата и властта с притопляне на манджата "Петрохан" се превърна в истинско фиаско, според много журналисти и анализатори. В опит да отвлекат вниманието от документирания факт, че Йотова покровителства наркотрафиканти, властта спретна пореден тюрлюгювеч. Почти никакви факти и доказателства по случая "Петрохан" не бяха представени, а невероятни фантазии и съчинения. На въпрос на какви факти базира заключението си, така нареченият експерт заяви, че "лицето отговаряло на критериите за насилник".
    Приказки под шипковия храст! 😆🤡

    Коментиран от #85

    15:46 14.09.2026

  • 73 Чалгаря

    5 3 Отговор
    Доказан мизерник и мръсник може да иска оставката на всеки когато Орлин му нареди.

    15:46 14.09.2026

  • 74 София

    4 3 Отговор
    Чалгара пак взе правосъдие да раздава...

    15:46 14.09.2026

  • 75 Наглост чалгарска без край

    4 3 Отговор
    Мършата се размърдала и мрежата засмърдя на леш! Ужас!

    15:47 14.09.2026

  • 76 Кой

    4 3 Отговор
    Кой та брои теб за нещо ,че се обаждаш от коневръза

    15:48 14.09.2026

  • 77 Никой

    1 2 Отговор
    Този примат си иска педофилията на 100 % и това е ! Влече го, или пък завижда, ходи разбери ? Докторите не дават убедителни доказателства на 100 % ама той бил там и знае .

    15:50 14.09.2026

  • 78 Нищо ново

    1 1 Отговор
    През тази конференция не сме чули. Същата версия без доказателства. Съмненията остават.

    15:51 14.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Не съм му ходил на концертите,

    3 1 Отговор
    а и много отдавна не го гледам, но в този случай е абсолютно прав. С безпомощните си конентари с чалгаря, малгаря, няма да убедите никого. Продължаваме паразитирането няма да спечели повече. Такива успяват само веднъж. После ги намразват. Много поздрави на Кокорчо, който не бил гей. По собствените му твърдения.

    15:52 14.09.2026

  • 81 Коста

    3 1 Отговор
    ПП ДБ троловете наводниха коментарите с бълвочи...

    15:54 14.09.2026

  • 82 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "хихи":

    Хората поначало са си два вида. От цървул катедрала не става.

    15:54 14.09.2026

  • 83 Евала, Слави, разби ги!

    2 1 Отговор
    Горките тролчета, пепейци и дебейци, нищо няма да ви помогне, колкото и да се пънете, а вождовете да си ходят

    15:55 14.09.2026

  • 84 Кокорчо не бил гей

    1 1 Отговор
    А Ивей? Или той не е и изнасилвач? А Терзийски или както му беше там името, софийския де? Щото за нещо е плащал и то здраво.

    15:57 14.09.2026

  • 85 Да, и разследващият

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":

    журналист от Враца Даниел Бузов отдавна чрез факти и медицински експертизи доказа, че са шест убийства от четирима килъри.

    15:59 14.09.2026

  • 86 Какъв е мотива ?

    0 0 Отговор
    За убииство има мотив,самообииство също.От кого са заплашвани,добре въоръжени мъже?Защо си палят кучетата? Защо само една безсмислена камера?Защо тръгва панически да се самоубие?

    16:00 14.09.2026

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