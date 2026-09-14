Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев след пресконференцията за случая "Петрохан"

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува вътрешния министър Иван Демерджиев след изнесената информация по случая "Петрохан". Той поиска и оставката на столичния кмет Васил Терзиев.
По-рано днес от МВР и прокуратурата излязоха на съвместен брифинг, продължил над 2 часа, в който изнесоха нова информация за случая, за каквато Трифонов призоваваше от месеци.
"И така, днес сме 45-и август. Най-после една част от истината за случая „Петрохан" беше изнесена от прокуратурата и полицията. Казвам 45-и август, защото според изказванията на Демерджиев информацията щеше да излезе в края на август, така че явно според него краят на август дойде", написа той във фейсбук профила си.
Ето какво още пише Слави Трифонов:
Имаме педофилска секта, две убийства и едно самоубийство в хижа „Петрохан", две убийства в кемпера под Околчица и още едно самоубийство пак там. И един куп други подробности, свързани със самоубийствата и убийствата, които бяха абсолютно ясни, защото бяха изнесени още на предишния брифинг на предишното редовно правителство. И въобще всичко беше ясно отпреди. Сто пъти го казах още преди пет месеца. Изнесената днес информация абсолютно потвърждава всичко, което говоря вече няколко месеца, и поражда един куп въпроси.
Защо бе, господин Демерджиев, трябваше да чакате до 45-и август, за да изнесете информация, която беше ясна? Какво толкова разследвахте, като то явно вече е било разследвано?
Защо, госпожо Йотова, дадохте властта в ръцете на Гюров като служебен премиер, при положение че всички финансови и документни следи водят към ПП и ДБ като финансови и институционални покровители на тази педофилска секта? Защо, госпожо Йотова, министърът на вътрешните работи от служебния кабинет уволняваше експертите, работели по случая „Петрохан", които, оказва се, всъщност са си вършели прекрасно работата? Кой ще носи политическата отговорност за това? Кой ще се извини на тези хора?
Защо, господин Демерджиев, не изнасяте информацията кой е финансирал въпросната секта? Това всички го знаем и явно имате нужда да Ви го кажем директно. Защото хората, които са финансирали Калушев, сами си признаха и някои от тях даже се и гордеят с този факт. Имам предвид, разбира се, кмета на София Терзиев, който моментално трябва да си подаде оставката. Защото, господин Демерджиев, от въпросната информация има последствия, които касаят хора на висши ръководни длъжности. Това не е просто някакво криминално престъпление, а престъпление, покровителствано от висши политически лица и свързаните с тях политически партии.
Няма ли сега Асен Василев да поиска и Гюров да си оттегли кандидатурата, защото неговият служебен кабинет покри истината за случая „Петрохан" преди изборите? Да не говорим, че министърът на правосъдието от неговия кабинет, като част от НПО-то „Антикорупционен фонд", оказваше натиск върху прокуратурата и ДАНС да не се занимават със сектата от Петрохан. И въобще аз не знам кой помни всичко, което се случи, но аз помня!
Да Ви припомня, че имаше протести пред Съдебната палата в защита на убиеца Калушев, които караха всеки нормален човек да чувства, че се побърква от нелогичността на подобен протест. И на тези протести присъстваха политици от ПП и ДБ и журналисти от така наречените „свободни медии", които практически всяваха дезинформация - и едните, и другите - и това само защото не се изнасяше истината.
Господин Демерджиев, защо се срещахте с майката на Калушев и на убитото от него дете и защо подсилвахте по този начин конспиративните теории за случая „Петрохан"? Сега няма ли да излезете и да се извините?
Господин Радев, разгеле, най-после една част от истината за случая „Петрохан" излезе наяве. Сега Вие сте на ход. За да не се случват повече такива ужаси, просто трябва да бъде променен законът за регистрацията и дейността, позволена на НПО организации. И тъй като имате пълно мнозинство в парламента, веднага трябва да приемете подобен закон. Ако Ви е трудно да го формулирате, вижте в деловодството на парламента - там има такъв закон, предложен от ИТН преди пет месеца.
Нищо не е приключило. Всичко сега започва. Защото трябва да има възмездие. Възмездие за хората, покровителствали тази секта. Защото, ако им се размине, значи наистина живеем в една държава, от която няма смисъл.
И сега нещо лично.
Ще Ви цитирам Платон: „Никой не е по-мразен от онзи, който говори истината!"
Аз, хора около мен и ИТН понесохме много щети, много омраза и много глупости заради това, че в продължение на пет месеца отстояваме истината по този случай. Много хора повярваха на лъжите, казани срещу нас, но това е цена, която отново бих платил, защото истината е по-важна от партийния комфорт.
Политическото лицемерие може да го търсите навсякъде другаде, но не и при нас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А тоя диван наркоман
14:54 14.09.2026
2 Плеши да вземе
14:54 14.09.2026
3 бай Кольо
14:55 14.09.2026
4 честен ционист
14:55 14.09.2026
5 Камион
14:55 14.09.2026
6 Сзо
14:56 14.09.2026
7 Боруна Лом
14:56 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Скапан дивантюфлек
14:58 14.09.2026
10 ББПП
14:58 14.09.2026
11 ?????
Коментиран от #31
14:59 14.09.2026
12 Вече няма глупаци
15:00 14.09.2026
13 Мискинин
15:00 14.09.2026
14 Откровен
15:00 14.09.2026
15 Този кретен
Коментиран от #36
15:00 14.09.2026
16 Трол
15:01 14.09.2026
17 Ватман и Роби
15:01 14.09.2026
18 пфф
15:02 14.09.2026
19 От шиширатурата
15:02 14.09.2026
20 ......-
15:03 14.09.2026
21 тоя сам си е гадател
15:04 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Слами...
15:04 14.09.2026
24 Въпрос
Коментиран от #40
15:04 14.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нашмъркан чалгар
15:09 14.09.2026
27 Георги
Коментиран от #64
15:12 14.09.2026
28 ССС
славчо, тебе те мразят защото не говориш истината, защото не си държиш на думата, защото се опитваш да манипулираш хората, защото си най-обикновен селски присмехулник, каквото е и нивото на шоуто ти, защото пееш и създаваш чалга, защото си комплексар, който иска да е мутра от 90-те.
15:12 14.09.2026
29 Койчо
15:12 14.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бай Иван
До коментар #11 от "?????":Не е прав, седнал е на дивана ...
15:13 14.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кой е Слави !?
15:14 14.09.2026
34 Цукерман
15:14 14.09.2026
35 Какъв !
--
Ли !
--
В !
Народ !
15:15 14.09.2026
36 Георги
До коментар #15 от "Този кретен":избирателите му , ако ще децата им да бяха пратили на ламата, пак нямаше да му поискат оставката. Не случайно има зават дес-но-сектан-ти. Те ония само на ДСил и асеня вярват. И на кирчо истината, ама той се покри след случая със сенсея, че да не дразни излишно.
15:16 14.09.2026
37 И тоя мрази Колективния Запад
15:18 14.09.2026
38 ккк
15:19 14.09.2026
39 Оставям подробностите на така наречените
Без да се интересувам от казаното днес, не съм чел какво е казал МВР (набеденият) за Министър.
Слави Трифонов не казва нищо съществено.
И така, моят въпрос към всички във Форумът на Факти, въпросът ми е отправен към всички в Правителството и Държавните Служби и Министерства?
Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?
От всички горе изброени включително читатели на Форумът на Факти?
Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?
Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?
15:19 14.09.2026
40 Неправилен въпрос
До коментар #24 от "Въпрос":...криеш се в последната дума...
Корегирай го!
Коментиран от #47
15:21 14.09.2026
41 БАЙ ---ХОЙ
НАЦИОНАЛЕН. ЕФИР. ОБЯВИХТЕ. ЧЕ.
Е. НАСТЪПИЛА. ГОЛЯМА. АВАРИЯ. В. АЕЦ
КОЗЛОДУЙ, И. ПО. ТОЗИ. НАЧИН СЪЗДАДОХТЕ. ПАНИКА. В. НАСЕЛЕНИЕТО. ОТ. ТАЗИ МОГА. ДА. КАЖА. НАГЛА. И
ТЕРОРИСТИЧНА. ЛЪЖА. СЕГА. СИ. СЕДНАЛ.
ПАК. ДА. НАЛАГАШ. ПРАВОСЪДИЕ, ТИ. КОЙТО. ЛИЖЕШЕ. ЗАДНИЦИТЕ. НА. ГОЛЕМИТЕ. МУТРИ. ЗА. ДА. ТИ. РАЗРЕШАТ. ДА. СЕ. ПРАВИШ. НА. МУТРА.
НЕЩАСТЕН. ПОМИЯР.
15:22 14.09.2026
42 Троян
15:23 14.09.2026
43 Българин
Истински българин!!!
15:23 14.09.2026
44 Много е кофти
Почваш от 9 кладенеца в десетия вода да вадиш, за да се сети някой, че съществуваш.....
15:24 14.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ТоА
15:25 14.09.2026
47 Не правилен въпрос
До коментар #40 от "Неправилен въпрос":...да се чете : ГРЕШИШ
ДГШ този ИИ...и редактиране...
Пишеш едно...излиза...ДРУГО
15:26 14.09.2026
48 И Гюров да оттегли кандидатурата си
Коментиран от #68
15:26 14.09.2026
49 Сократ
15:28 14.09.2026
50 Тролчетата се нахакаха
15:29 14.09.2026
51 Браво, Слави
15:30 14.09.2026
52 Перо
Коментиран от #54
15:30 14.09.2026
53 Атина Палада
15:32 14.09.2026
54 И кфо от това?
До коментар #52 от "Перо":Гюров е неизбираем, а Борисов не смее да се яви. Кой печели?
15:32 14.09.2026
55 ДО ПП-ДБ: Има си поговорка
та Асенчо Василев поне да се извини
15:35 14.09.2026
56 Бареков
15:35 14.09.2026
57 хихи
Коментиран от #82
15:35 14.09.2026
58 Тодор Колев
15:35 14.09.2026
59 Зрител
15:36 14.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Така ли ?!
15:37 14.09.2026
62 Не съдете, за да не бъдете съдени
15:37 14.09.2026
63 лама Иво
15:37 14.09.2026
64 Мериленд
До коментар #27 от "Георги":По скоро наближиха избори и затова се раздухва сега. А като видях появата на оня Росен Йорданов снеговите приказки всичко става ясно
15:38 14.09.2026
65 ?????
Цялото тролско войнство на Мирчев днес е събрано под статиите за петроханските PDF-и.
Може да им бутнат нещо допълнително та да си купят и нещо по-интересно от банички.
15:39 14.09.2026
66 Този път е прав
Коментиран от #79
15:40 14.09.2026
67 Има Такива Негодници!
15:41 14.09.2026
68 Трябва да се отбележи, че
До коментар #48 от "И Гюров да оттегли кандидатурата си":Диванния експерт по всичкология пак не се чува какво говори. Правителство (редовно или не) никога не е имало брифинг по случая, досега официалната информация винаги се е изнасяла от прокуратурата. Виждате пореден опит за употреба на случая за политически цели.
15:42 14.09.2026
69 Атина Палада
15:43 14.09.2026
70 Мосю Льоклер
15:43 14.09.2026
71 Реалност
Не можаха да убедят никой, че това не е екзекуция с покровителство на службите ни.
15:44 14.09.2026
72 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Приказки под шипковия храст! 😆🤡
Коментиран от #85
15:46 14.09.2026
73 Чалгаря
15:46 14.09.2026
74 София
15:46 14.09.2026
75 Наглост чалгарска без край
15:47 14.09.2026
76 Кой
15:48 14.09.2026
77 Никой
15:50 14.09.2026
78 Нищо ново
15:51 14.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не съм му ходил на концертите,
15:52 14.09.2026
81 Коста
15:54 14.09.2026
82 хмм
До коментар #57 от "хихи":Хората поначало са си два вида. От цървул катедрала не става.
15:54 14.09.2026
83 Евала, Слави, разби ги!
15:55 14.09.2026
84 Кокорчо не бил гей
15:57 14.09.2026
85 Да, и разследващият
До коментар #72 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":журналист от Враца Даниел Бузов отдавна чрез факти и медицински експертизи доказа, че са шест убийства от четирима килъри.
15:59 14.09.2026
86 Какъв е мотива ?
16:00 14.09.2026