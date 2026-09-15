Руска фрегата изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер край Гедсер

Руска фрегата изстреля сигнални ракети по хеликоптер на въоръжените сили на Дания близо до пристанищния град Гедсер на Балтийско море. Това съобщи телевизионният канал TV2, позовавайки се на Датското министерство на отбраната, предава News.bg.

В инцидента е участвал хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили. По данни на медията случката е станала по време на планирано заснемане на руската фрегата, която се е намирала в международни води.

Според датското военно ведомство руската фрегата е изстреляла две сигнални ракети към хеликоптера. Една от тях е преминала на опасно разстояние от летателния апарат.

Медиите отбелязват, че сигналните ракети са вид пиротехническо средство, използвано в морето за подаване на сигнали, привличащи вниманието.

Дания привика руския посланик

Датският министър на отбраната Йепе Брус вече реагира на инцидента, като заяви, че Дания е привикала руския посланик на среща.

„Това е инцидент, към който Дания подхожда много сериозно. Сблъскваме се с подобен случай за първи път и това показва, че руснаците стават все по-склонни да поемат рискове. Именно затова извикваме руския посланик“, заяви официалното лице.

Междувременно Кенет Йоленшлегер Бул, военен анализатор в Центъра за военни изследвания към Университета в Копенхаген, заяви, че събитието не представлява нападение според международното право, тъй като не са използвани оръжия.

„Това обаче със сигурност е неприятелски ход, целящ да принуди хеликоптера да спазва дистанция, въпреки че както фрегатата, така и хеликоптерът са имали право да се намират в района. Този инцидент е сериозно развитие на нещата... За датските военни беше рутинна практика да заснемат руски кораби, преминаващи през датски води. Преди това се случваше съвсем мирно. Следователно това представлява ескалация“, отбелязва военният анализатор.