Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Дания »
Руска фрегата изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер край Гедсер

Руска фрегата изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер край Гедсер

15 Септември, 2026 09:54 1 195 60

  • дания-
  • русия-
  • фрегата-
  • сигнали-
  • ракети-
  • хеликоптер

Една от ракетите е преминала на опасно разстояние от хеликоптера, а Дания е привикала руския посланик на среща

Руска фрегата изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер край Гедсер - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руска фрегата изстреля сигнални ракети по хеликоптер на въоръжените сили на Дания близо до пристанищния град Гедсер на Балтийско море. Това съобщи телевизионният канал TV2, позовавайки се на Датското министерство на отбраната, предава News.bg.

В инцидента е участвал хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили. По данни на медията случката е станала по време на планирано заснемане на руската фрегата, която се е намирала в международни води.

Според датското военно ведомство руската фрегата е изстреляла две сигнални ракети към хеликоптера. Една от тях е преминала на опасно разстояние от летателния апарат.

Медиите отбелязват, че сигналните ракети са вид пиротехническо средство, използвано в морето за подаване на сигнали, привличащи вниманието.

Дания привика руския посланик

Датският министър на отбраната Йепе Брус вече реагира на инцидента, като заяви, че Дания е привикала руския посланик на среща.

„Това е инцидент, към който Дания подхожда много сериозно. Сблъскваме се с подобен случай за първи път и това показва, че руснаците стават все по-склонни да поемат рискове. Именно затова извикваме руския посланик“, заяви официалното лице.

Междувременно Кенет Йоленшлегер Бул, военен анализатор в Центъра за военни изследвания към Университета в Копенхаген, заяви, че събитието не представлява нападение според международното право, тъй като не са използвани оръжия.

„Това обаче със сигурност е неприятелски ход, целящ да принуди хеликоптера да спазва дистанция, въпреки че както фрегатата, така и хеликоптерът са имали право да се намират в района. Този инцидент е сериозно развитие на нещата... За датските военни беше рутинна практика да заснемат руски кораби, преминаващи през датски води. Преди това се случваше съвсем мирно. Следователно това представлява ескалация“, отбелязва военният анализатор.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    23 3 Отговор
    дания дигна ли ястребителите

    Коментиран от #56

    09:55 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 маке

    39 3 Отговор
    И хубава ли беше снимката))) Нафукали са гащите и тея)))

    09:56 15.09.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    13 15 Отговор
    Радев веднага прибра в ареста за снимане ...

    нищо, че журналистката е била в селото си, а Радев е пришълеца ...

    На военен език - трябвало е да го свалят този хеликоптер, не да го предупреждават ...

    Коментиран от #28

    09:56 15.09.2026

  • 5 Путин

    20 3 Отговор
    Вот ето правильна!

    09:57 15.09.2026

  • 6 Пич

    37 2 Отговор
    Колко бързо пълнят памперсите...!!!
    А въпросът е - Чий го е дирил хеликоптера до руската фрегата...?!

    Коментиран от #11

    09:57 15.09.2026

  • 7 Типичното руско хамство

    4 26 Отговор
    Те и помежду си са така.

    09:57 15.09.2026

  • 8 планирано заснемане на руската фрегата

    27 3 Отговор
    Това не са били ракети. Били са светкавиците на руските фотоапарати

    09:57 15.09.2026

  • 9 Ха Ха

    38 3 Отговор
    Че кой би допуснал чужд хиликоптер да кръжи над военна фрегата в международни води

    Коментиран от #40

    09:58 15.09.2026

  • 10 хехе

    31 3 Отговор
    Интересно, ако миротвореца прати военни кораби около Гренландия Дания ще прати ли хеликоптер да ги снима и ще привика ли посланика на обора.

    Коментиран от #15

    09:59 15.09.2026

  • 11 А въпросът е, чий го е дирила фрегатата

    7 31 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    в европейски води?

    Коментиран от #19, #21, #23

    09:59 15.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    СЕГА СИГНАЛНА,ПОСЛЕ ,,ЗЕМЯ-ВЪЗДУХ,,

    10:00 15.09.2026

  • 13 За в бъдеще, който иска да посяга на

    21 7 Отговор
    танкерите превозващи руски нефт ще се сблъскват може и не само със сигнални ракети, ако имат неблагоразумието да правят мизерии. А, руския послраник в тъпата Дания им е казал да не се навират между шамарите, че да не изчезнат като държавица с население колкото 2 микрорайона на Москва.

    Коментиран от #22

    10:02 15.09.2026

  • 14 Докога

    14 1 Отговор
    Докато някой обърка ракетата

    10:03 15.09.2026

  • 15 Дания реагира доста остро на Тръмп

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Който все пак е съюзник в НАТО. И не е пращал фрегати да се навъртат.

    Коментиран от #25, #45

    10:03 15.09.2026

  • 16 Има нещо гнило

    19 4 Отговор
    в Дания! Допреди да влезе в НАТО може и да са снимали, но сега вече не може! И не са били сигнални ракети, а светкавици от руските фотоапарати!! 🤣

    10:03 15.09.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    15 3 Отговор
    напълни ли са памперсите викингите! Ша шпионират а?

    10:04 15.09.2026

  • 18 гост

    4 20 Отговор
    Продължава ли така...Крепостната, рано или късно ще настъпи мотиката.За момента,все още НАТО не е на акъла на бараните,но търпението все някой ден ще свърши.

    Коментиран от #37

    10:04 15.09.2026

  • 19 Пич

    24 2 Отговор

    До коментар #11 от "А въпросът е, чий го е дирила фрегатата":

    Няма такъв въпрос!!!
    За недоучилите паветници - има само Териториални, и Международни води!!!
    В Международни води може да плава всеки, те са ничии юридически!!!

    10:04 15.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Международни

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "А въпросът е, чий го е дирила фрегатата":

    Или не можеш да четеш?

    Коментиран от #36

    10:05 15.09.2026

  • 22 Значи Русия иска да търгува със Запада

    4 16 Отговор

    До коментар #13 от "За в бъдеще, който иска да посяга на":

    Но ако Западът не иска, ще го унищожи с атомни бомби? Що за глупости са това? Опитваш се да защитиш Русия или да я очерниш?

    Коментиран от #34

    10:05 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 да питам

    6 17 Отговор
    Абе кво става в Лиманското направление, голям лобут ядат ватенките там?!

    Коментиран от #42

    10:06 15.09.2026

  • 25 Брежнев

    4 14 Отговор

    До коментар #15 от "Дания реагира доста остро на Тръмп":

    не му обяснявай,в главата му русофилска каша,и няма да те разбере

    Коментиран от #46

    10:06 15.09.2026

  • 26 Руцкий карабль

    6 20 Отговор
    След като украинците им потопиха черноморския флот, при вида на НАТОвско оръжие руснаците веднага оцапват палубата.

    Сега руцкий корабль бърза към пристанището за подмиване и дезинфекция.

    Коментиран от #48

    10:06 15.09.2026

  • 27 БУХАХАХА

    4 16 Отговор
    само за толкова имат смелост блатенките.

    10:07 15.09.2026

  • 28 РЕАЛИСТ

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "ХА ХА ХА":

    Коя журналистка, бе? Оная дето убила мъжа си с любовника, за да му вземе бизнеса и парите ли? Ако НСО знаеха коя е, щяха да я направят на решето.

    Коментиран от #32

    10:07 15.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината ли

    14 3 Отговор
    Нещо си противоречат датчаните!Уж,първо БИЛ В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ,а послв,РУТИННА ПРАКТИКА Е ДА ЗАСНЕМАТ КОРАБИ,ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ДАТСКИ ВОДИ?? И,КАКВА Е "ПРАКТИКАТА"??/на какво разстояние от военен кораб трябва да са??/ БАЛОНИ И КУХИ ПРОТЕСТИ,а мъглата е пълна!!ШУМ ДА СЕ ВДИГА..

    10:08 15.09.2026

  • 31 Значи в международни води

    6 13 Отговор
    и руснаците могат да плават, и датчаните могат да летят над тях. Не е нарушение. Но стрелбата на руснаците е нещо друго, или премислена провокация, което е малко вероятно, или обичайната простащина на военните им.

    Коментиран от #50

    10:10 15.09.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    4 11 Отговор

    До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":

    Едно време четох една книга - в нея се разказваше за активната борба на младите комунета с всякакви средства за очерняне на политическия противник. Май ни караха да я четем задължително в даскалото.

    Та гледам цялата кампания около Радев е такава - провокации, лъжи, клевети - типичен комунистически боклук с цел омаскаряване на другите и заграбване на властта с измама и подлост.

    Вчера Радев пак извади онова плешиво - чалга псе, което разврати поколения млади българи и деца - за да излива помия и слухове - че идат избори.

    Коментиран от #44

    10:11 15.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Де Бил

    19 1 Отговор
    Много хубава подвеждаща статия която завършва с"За датските военни беше рутинна практика да заснемат руски кораби, преминаващи през датски води. " Кога точно е преминал през ДАТСКИ води???

    10:12 15.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дано западналите пропадналяци да не

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    настъпят мотиката,че ще им е за последен път. Нямат нито силата нито способностите да водят съвременна война с Русия,която ще приключи за няколко часа с фатални последици за тях.

    Коментиран от #39, #60

    10:15 15.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха ха ха

    2 15 Отговор

    До коментар #37 от "Дано западналите пропадналяци да не":

    Само първо да победят ВСУ край Малая Токмачка и руснаците са в Лисабон.

    Коментиран от #43, #47, #54

    10:16 15.09.2026

  • 40 Тъпите опорки

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    Ако хеликоптер ти кръжи над главата последното нещо, което искаш е да стреляш с ракета по него.

    Животът не е като в компютърните игри, Опорко.

    10:18 15.09.2026

  • 41 Истината ли

    11 1 Отговор
    Ели Стоянова да не пише за "военни работи и международни води",закони,ракети!!ДА СИ ГЛЕДА...ДАНТЕЛИТЕ/а не "другото"../ И ЧЕРВИЛАТА!"Това не и е силна тема...

    10:18 15.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 здравей паун

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    Колко населени места превзехте вчера ?
    А миналата седмица ?
    А миналия месец ?
    А миналата година ?
    А Крим кога ?

    10:19 15.09.2026

  • 44 жик так

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Къде четеш такива книги бе бай Центов ?
    Или пак някъде си чел недочел ?

    10:21 15.09.2026

  • 45 Слушай ще ти кажа нещо и го запомни,

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дания реагира доста остро на Тръмп":

    Тръмп се заигра с Иран и просто отложи вземането на Гренландия от датчаните. Това е просто отлагане, а оная мъжо-жена Мете Фредериксен от последната среща излезе ревяща и тресяща се защото нищо не може да направи срещу Тръмп, който отсече Гренландия е американска.

    10:22 15.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Злобното Зели

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    Вече няколко пъти ти обясних ,че Малая токмачка е освободена 2025 г. има украински карти там е отбелязано .

    10:25 15.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Може да летят стига да е на безопасен

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Значи в международни води":

    периметър а не да се доближат на няколко метра.

    10:32 15.09.2026

  • 51 Жожи

    9 1 Отговор
    Следващия път направо в хеликоптера. Тия руснаци са много търпеливи.

    10:33 15.09.2026

  • 52 Симо

    7 1 Отговор
    Датския фотораф е напълнил гащите! Не си стой на брега да си снима голи датчанки, а седнал руски военни кораби да снима.

    10:34 15.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Малая Токмачка уже месяц

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    назад за спиной и наша русская.

    10:35 15.09.2026

  • 55 Жорко

    6 0 Отговор
    Е,как са имали и двете страни право да бъдат ,пък бил на датска територия,аз ли не разбирам,писача ли говори глупости...

    10:35 15.09.2026

  • 56 Ген. Колев

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Що чини датски хеликоптер край руска фрегата. Това не са казаци, туй са по сериозни люде..

    10:39 15.09.2026

  • 57 Не датски, а международни води

    5 1 Отговор
    Фрегатата си плава в международни води, а някакво хеликоптери кръжи като муха. Мухите се прогонват я с ръка, я с кърпа, я със сигнална ракета. Пилотите се уплашили, но нямали памперси, и руския посланик им е виновен за голямата сметка за почистване.

    10:40 15.09.2026

  • 58 6135

    2 1 Отговор
    След инцидентът на матроса-сигналист са присъдени 10 извънредни дежурства за лоша бойна подготовка.

    Според изричната заповед на капитана, той е трябвал да целне вертолета поне с една от сигналните ракети.

    10:45 15.09.2026

  • 59 Само че

    0 0 Отговор
    Руската фрегата няма работа при бреговете на Дания.

    10:55 15.09.2026

  • 60 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дано западналите пропадналяци да не":

    така ли се надъхвате българските пишман русофили..с Украйна се мъчи 5та година,та какъв шанс има с НАТО...

    11:01 15.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания