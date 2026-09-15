Руска фрегата изстреля сигнални ракети по датски военен хеликоптер край Гедсер

Руска фрегата изстреля сигнални ракети по хеликоптер на въоръжените сили на Дания близо до пристанищния град Гедсер на Балтийско море. Това съобщи телевизионният канал TV2, позовавайки се на Датското министерство на отбраната, предава News.bg.
В инцидента е участвал хеликоптер Fennec на датските военновъздушни сили. По данни на медията случката е станала по време на планирано заснемане на руската фрегата, която се е намирала в международни води.
Според датското военно ведомство руската фрегата е изстреляла две сигнални ракети към хеликоптера. Една от тях е преминала на опасно разстояние от летателния апарат.
Медиите отбелязват, че сигналните ракети са вид пиротехническо средство, използвано в морето за подаване на сигнали, привличащи вниманието.
Дания привика руския посланик
Датският министър на отбраната Йепе Брус вече реагира на инцидента, като заяви, че Дания е привикала руския посланик на среща.
„Това е инцидент, към който Дания подхожда много сериозно. Сблъскваме се с подобен случай за първи път и това показва, че руснаците стават все по-склонни да поемат рискове. Именно затова извикваме руския посланик“, заяви официалното лице.
Междувременно Кенет Йоленшлегер Бул, военен анализатор в Центъра за военни изследвания към Университета в Копенхаген, заяви, че събитието не представлява нападение според международното право, тъй като не са използвани оръжия.
„Това обаче със сигурност е неприятелски ход, целящ да принуди хеликоптера да спазва дистанция, въпреки че както фрегатата, така и хеликоптерът са имали право да се намират в района. Този инцидент е сериозно развитие на нещата... За датските военни беше рутинна практика да заснемат руски кораби, преминаващи през датски води. Преди това се случваше съвсем мирно. Следователно това представлява ескалация“, отбелязва военният анализатор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #56
09:55 15.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 маке
09:56 15.09.2026
4 ХА ХА ХА
нищо, че журналистката е била в селото си, а Радев е пришълеца ...
На военен език - трябвало е да го свалят този хеликоптер, не да го предупреждават ...
Коментиран от #28
09:56 15.09.2026
5 Путин
09:57 15.09.2026
6 Пич
А въпросът е - Чий го е дирил хеликоптера до руската фрегата...?!
Коментиран от #11
09:57 15.09.2026
7 Типичното руско хамство
09:57 15.09.2026
8 планирано заснемане на руската фрегата
09:57 15.09.2026
9 Ха Ха
Коментиран от #40
09:58 15.09.2026
10 хехе
Коментиран от #15
09:59 15.09.2026
11 А въпросът е, чий го е дирила фрегатата
До коментар #6 от "Пич":в европейски води?
Коментиран от #19, #21, #23
09:59 15.09.2026
12 Боруна Лом
10:00 15.09.2026
13 За в бъдеще, който иска да посяга на
Коментиран от #22
10:02 15.09.2026
14 Докога
10:03 15.09.2026
15 Дания реагира доста остро на Тръмп
До коментар #10 от "хехе":Който все пак е съюзник в НАТО. И не е пращал фрегати да се навъртат.
Коментиран от #25, #45
10:03 15.09.2026
16 Има нещо гнило
10:03 15.09.2026
17 Ний ша Ва упрайм
10:04 15.09.2026
18 гост
Коментиран от #37
10:04 15.09.2026
19 Пич
До коментар #11 от "А въпросът е, чий го е дирила фрегатата":Няма такъв въпрос!!!
За недоучилите паветници - има само Териториални, и Международни води!!!
В Международни води може да плава всеки, те са ничии юридически!!!
10:04 15.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Международни
До коментар #11 от "А въпросът е, чий го е дирила фрегатата":Или не можеш да четеш?
Коментиран от #36
10:05 15.09.2026
22 Значи Русия иска да търгува със Запада
До коментар #13 от "За в бъдеще, който иска да посяга на":Но ако Западът не иска, ще го унищожи с атомни бомби? Що за глупости са това? Опитваш се да защитиш Русия или да я очерниш?
Коментиран от #34
10:05 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 да питам
Коментиран от #42
10:06 15.09.2026
25 Брежнев
До коментар #15 от "Дания реагира доста остро на Тръмп":не му обяснявай,в главата му русофилска каша,и няма да те разбере
Коментиран от #46
10:06 15.09.2026
26 Руцкий карабль
Сега руцкий корабль бърза към пристанището за подмиване и дезинфекция.
Коментиран от #48
10:06 15.09.2026
27 БУХАХАХА
10:07 15.09.2026
28 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "ХА ХА ХА":Коя журналистка, бе? Оная дето убила мъжа си с любовника, за да му вземе бизнеса и парите ли? Ако НСО знаеха коя е, щяха да я направят на решето.
Коментиран от #32
10:07 15.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината ли
10:08 15.09.2026
31 Значи в международни води
Коментиран от #50
10:10 15.09.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":Едно време четох една книга - в нея се разказваше за активната борба на младите комунета с всякакви средства за очерняне на политическия противник. Май ни караха да я четем задължително в даскалото.
Та гледам цялата кампания около Радев е такава - провокации, лъжи, клевети - типичен комунистически боклук с цел омаскаряване на другите и заграбване на властта с измама и подлост.
Вчера Радев пак извади онова плешиво - чалга псе, което разврати поколения млади българи и деца - за да излива помия и слухове - че идат избори.
Коментиран от #44
10:11 15.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Де Бил
10:12 15.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дано западналите пропадналяци да не
До коментар #18 от "гост":настъпят мотиката,че ще им е за последен път. Нямат нито силата нито способностите да водят съвременна война с Русия,която ще приключи за няколко часа с фатални последици за тях.
Коментиран от #39, #60
10:15 15.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "Дано западналите пропадналяци да не":Само първо да победят ВСУ край Малая Токмачка и руснаците са в Лисабон.
Коментиран от #43, #47, #54
10:16 15.09.2026
40 Тъпите опорки
До коментар #9 от "Ха Ха":Ако хеликоптер ти кръжи над главата последното нещо, което искаш е да стреляш с ракета по него.
Животът не е като в компютърните игри, Опорко.
10:18 15.09.2026
41 Истината ли
10:18 15.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 здравей паун
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":Колко населени места превзехте вчера ?
А миналата седмица ?
А миналия месец ?
А миналата година ?
А Крим кога ?
10:19 15.09.2026
44 жик так
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Къде четеш такива книги бе бай Центов ?
Или пак някъде си чел недочел ?
10:21 15.09.2026
45 Слушай ще ти кажа нещо и го запомни,
До коментар #15 от "Дания реагира доста остро на Тръмп":Тръмп се заигра с Иран и просто отложи вземането на Гренландия от датчаните. Това е просто отлагане, а оная мъжо-жена Мете Фредериксен от последната среща излезе ревяща и тресяща се защото нищо не може да направи срещу Тръмп, който отсече Гренландия е американска.
10:22 15.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Злобното Зели
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":Вече няколко пъти ти обясних ,че Малая токмачка е освободена 2025 г. има украински карти там е отбелязано .
10:25 15.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Може да летят стига да е на безопасен
До коментар #31 от "Значи в международни води":периметър а не да се доближат на няколко метра.
10:32 15.09.2026
51 Жожи
10:33 15.09.2026
52 Симо
10:34 15.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Малая Токмачка уже месяц
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":назад за спиной и наша русская.
10:35 15.09.2026
55 Жорко
10:35 15.09.2026
56 Ген. Колев
До коментар #1 от "14/88":Що чини датски хеликоптер край руска фрегата. Това не са казаци, туй са по сериозни люде..
10:39 15.09.2026
57 Не датски, а международни води
10:40 15.09.2026
58 6135
Според изричната заповед на капитана, той е трябвал да целне вертолета поне с една от сигналните ракети.
10:45 15.09.2026
59 Само че
10:55 15.09.2026
60 гост
До коментар #37 от "Дано западналите пропадналяци да не":така ли се надъхвате българските пишман русофили..с Украйна се мъчи 5та година,та какъв шанс има с НАТО...
11:01 15.09.2026