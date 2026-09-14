Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че НАТО може бързо да победи Русия, ако Москва атакува Алианса, твърдейки, че Европа има „огромно превъзходство“ във въздушните сили, предаде Kyiv Post.
„Ако Русия ни нападне и ние си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо. Имаме огромно превъзходство над Русия във въздушната мощ. Генерале, поправете ме, ако греша, но става въпрос за нещо като 2500 самолета“, каза Шикорски по време на дискусия на годишната среща за европейска стратегия в Ялта в Киев.
Шикорски също така сравни потенциалната способност на Европа да атакува енергийната инфраструктура на Русия с продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии.
„Ако украинците са унищожили половината от капацитета на рафинериите на Русия за шест месеца, ние бихме могли да го направим за шест седмици и да унищожим другата половина“, каза полският дипломат.
Полският министър призова Европа да убеди лидера на Кремъл Владимир Путин, че всяка агресия срещу Европа ще дойде на „невероятно висока“ цена.
Шикорски отбеляза, че комбинираните бюджети за отбрана на балтийските и скандинавските страни надвишават тези на Русия, като същевременно призна, че Европа все още няма пълен отбранителен суверенитет.
Шикорски подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.
"Преговорите са един от начините за слагане на край на тази война", каза полският външен министър, който е и вицепремиер на страната. "Друг начин обаче е войната просто да заглъхне, като на (руския президент Владимир) Путин не му достигат ресурси, за да продължи да я води. За да стане това, Украйна трябва да се съсредоточи главно върху удари по петролни рафинерии", даде съвет той.
Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно отправи остри критики по адрес на Шикорски. Тя определи негово изказване, че ако Русия нападне Полша, ще бъде победена много бързо, като израз на мозъчно заболяване, предаде ТАСС. "Русофобия в главния мозък", написа Захарова в своя Телеграм канал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гладна кокошка
Коментиран от #8, #27
14:24 14.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
14:24 14.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #115
14:25 14.09.2026
5 Анонимен
Коментиран от #37
14:25 14.09.2026
6 Ха ха ха ха
Коментиран от #126
14:25 14.09.2026
7 8888
14:26 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
Коментиран от #43
14:27 14.09.2026
10 ?????
Колко време летят руските ракети със специална бойна част(евфемизъм използван за ядрени бойни глави) до Шикорски във Варшава.
Коментиран от #39
14:27 14.09.2026
11 Да добре
Коментиран от #96
14:27 14.09.2026
12 Майтапчия!😂😂😂
14:28 14.09.2026
13 Чочо
"Поправете ме генерале, ако греша" !
Коментиран от #41
14:28 14.09.2026
14 Красимир
Коментиран от #94
14:28 14.09.2026
15 Сатана Z
14:28 14.09.2026
16 Унуфриий
14:28 14.09.2026
17 Майтапчия
Коментиран от #49
14:28 14.09.2026
18 Така Така
14:28 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Някой
Този явно забравя какво се е случило на Полша през 1939 г. А който не помни историята, е обречен да я повтори...
А относно въздушното превъзходство на НАТО - колко годни самолета има в Полша? А колко с годните хвърчила в Германия? И отделно, чл. 5 ще бъде бързо забравен, ако Русия вземе, че нападне я Литва, я Полша. Ще почне едно скърцане със зъби, едно избягване да се погледнат поляците в очите, ще почнат оправдания...
Коментиран от #177
14:29 14.09.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
то какво да им четеш? едно и също.. щели били да слагат веднага памперисте
ако русия ви нападне вие няма да можете и да излаете дори толкова бързо ще стане
14:29 14.09.2026
22 Бялджип
Припомням този мач(има го в Ютюб) за да илюстрирам хвалбите на сегашния полски "храбрец".
Коментиран от #175
14:30 14.09.2026
23 хахаха
Коментиран от #105
14:30 14.09.2026
24 На 90 градуса
До коментар #8 от "Прав е":Каква е разликата между прав ъгъл и крив макарон?
14:30 14.09.2026
25 Пръц
Коментиран от #108
14:30 14.09.2026
26 Тъй де
14:30 14.09.2026
27 Ами не го сънувай
До коментар #1 от "Гладна кокошка":това руско просо ве!
14:30 14.09.2026
28 Смех
сигурността на Европа е под въпрос
14:31 14.09.2026
29 ДрайвингПлежър
Коментиран от #110
14:31 14.09.2026
30 Синоптик
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...там колапса е неизбежен.
Коментиран от #51
14:31 14.09.2026
31 няма край
Коментиран от #55
14:32 14.09.2026
32 Пламен
Коментиран от #112
14:32 14.09.2026
33 Баба Гошка
Коментиран от #124
14:32 14.09.2026
34 Русия знае това, не е нужно
14:33 14.09.2026
35 Квартален "батка"
14:33 14.09.2026
36 Панът
14:34 14.09.2026
37 Споко, копейците в сайта са на свършване
До коментар #5 от "Анонимен":Има един арестуван преди около седмица.
Коментиран от #48
14:34 14.09.2026
38 123
Коментиран от #42, #53
14:34 14.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Русия попиля НАТО
14:34 14.09.2026
41 Какво викаш
До коментар #13 от "Чочо":Тръмп остави Иран без Айатолах, без самолети и без танкери ама викаш Иран победил. …така ги мерите вие победите . Тя затова и Русия за 5 год все побеждава и не може две области да превземе. За ядрата не ми говорете в Европа има 150 ядра точно колкото трябва за зануляване на Раша.Ако ще и 2000 да има Русия на нея и тряват 150 и е пустиня.
Коментиран от #83, #97, #131, #138
14:34 14.09.2026
42 даже не за 17
До коментар #38 от "123":а за 3 секунди ще дойде. Само да излети веднъж!
14:35 14.09.2026
43 Защо се самообиждаш?
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Самобичувай се.
14:35 14.09.2026
44 хахахахха
14:35 14.09.2026
45 Да нахраним мypZилките 😉
Едва ли някой е предполагал, че РФ е станала толкова слаба и нищожна при управлението на този oтkaчалник и престъпник Путлер.
Коментиран от #62
14:36 14.09.2026
46 Гошо
14:36 14.09.2026
47 Смешник
14:36 14.09.2026
48 хахаха
До коментар #37 от "Споко, копейците в сайта са на свършване":Като гледам плюсовете и минусите в коментарите май от джендитата си останал само ти:)
14:36 14.09.2026
49 Че той му помага бре!
До коментар #17 от "Майтапчия":И ти също. И Путин помага със замразените си авоари.
Какъв ти е проблемът?
14:37 14.09.2026
50 ......-
Сега рабрах защо паляците първо ги газят от запад на изток,после от изток на запад !
14:37 14.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дядо Гого
14:37 14.09.2026
53 Бъркаш
До коментар #38 от "123":По е вероятно да се взривят в силозите.
Под 7% от ядрения арсенал на РФ е годен за употреба, въпроса е, че не се знае кой.
Коментиран от #70, #75
14:38 14.09.2026
54 РФ Разпад
Коментиран от #67
14:38 14.09.2026
55 хахахахха
До коментар #31 от "няма край":няма край безпомощното скимтене на евтините драскачи,няма 🤣
14:38 14.09.2026
56 ои8уйхътгрф
Жокер- НИКОЙ не смее да се изкашля по-силно в посока Северна Корея щото имат 5 ядрени ракети... А на много хора им се иска не само да се закашлят...
Коментиран от #69
14:39 14.09.2026
57 Горачов
14:39 14.09.2026
58 маке
Коментиран от #73
14:39 14.09.2026
59 Констатация
Коментиран от #81
14:39 14.09.2026
60 За няколко цента повече
14:39 14.09.2026
61 Щото пък
14:40 14.09.2026
62 Буда
До коментар #45 от "Да нахраним мypZилките 😉":Ручай жабета умник и бегай да се сражаваш за смъркача …
14:40 14.09.2026
63 Надъхан капейчо 🤩🤡
14:40 14.09.2026
64 Йончо
Коментиран от #78
14:40 14.09.2026
65 Реалност
Да не забравяме, че и великия Путин само за 24 часа изкорени ковида, ако не беше той още щяхме да сме под домашен арест и да се боцкаме с препаратите на Урсула.
Коментиран от #72, #74, #156
14:40 14.09.2026
66 Люлин 5
14:40 14.09.2026
67 м даааа
До коментар #54 от "РФ Разпад":щом толкова скимтите,значи руснаците пак напредват по фронта, толкова да сте прозрачни
14:40 14.09.2026
68 Щъркел
14:41 14.09.2026
69 Китай не разрешава ЯО
До коментар #56 от "ои8уйхътгрф":Могъщия Китай не иска ядрена война! Русия е китайска губерния и е послушна!
Коментиран от #132
14:41 14.09.2026
70 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #53 от "Бъркаш":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния ...
Защо вече живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
14:41 14.09.2026
71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
14:42 14.09.2026
72 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #65 от "Реалност":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност винаги се случва точно обратното
14:43 14.09.2026
73 Констатация
До коментар #58 от "маке":Абе те и за бУССР говориха, че шъ ги "обнулят за нула време", а войната тече Пета Година...!!!
Коментиран от #85
14:43 14.09.2026
74 великия пудин
До коментар #65 от "Реалност":Ха ха по време на Ковида путин не допускаше жив човек на 10м от себе си? Що така като не е имало Ковид?!?!
Коментиран от #95
14:43 14.09.2026
75 Любопитен
До коментар #53 от "Бъркаш":Как го пробва ядрения арсенал на Русия? Отзад ли си го завира? Това че 7% е успял да влезе не означава , че другия е негоден:)))
14:43 14.09.2026
76 ......-
Коментиран от #84
14:43 14.09.2026
77 Никой
14:43 14.09.2026
78 гост
До коментар #64 от "Йончо":Нека и от Запада да има един по серт,омръзна ни само да слушаме Димата Алкаша.
14:44 14.09.2026
79 Варшавска област
14:44 14.09.2026
80 1302
То НАТО ако можеше да победи Русия, щеше да я победи досега.
Но войната не се води с пачки пари, облигации, фючерси и ПР-акции.
На война ти трябват хора и желязо. А точно тези 2 неща на НАТО-то яко му куцат.
14:44 14.09.2026
81 Няма и да усетиш
До коментар #59 от "Констатация":Как ще се изпариш ако русите вземат насериозно този дръглив поляк … Всъщност кои са Полша ? Смешници !
Коментиран от #99
14:45 14.09.2026
82 Това е безспорен факт
14:45 14.09.2026
83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Какво викаш":Не става само с викане❗
Четете ПО ПЕЙКИте бе ❗
Планът вече е разсекретен- САШтанистите са изготвили план според който за победата над СССР са били необходими минимум 200 (двеста) цели в СССР които трябва да бъдат поразени с ядрени бомби, само дето са нямали тогава толкова ❗
14:46 14.09.2026
84 Констатация
До коментар #76 от "......-":Сталин не е виновен, виновни са онези след него, кът започнеш от Хрушчов, та до Путин!
14:46 14.09.2026
85 А Малая Токмачка?
До коментар #73 от "Констатация":Превзеха ли я??
Или превземат село Веселие за перо път?😅
14:46 14.09.2026
86 Пацо
Слава на Украйна
14:47 14.09.2026
87 Ивка Бейбе
14:48 14.09.2026
88 az СВО Победа 81
А че Европа се изпарява на момента, в който НАТО атакува РФ е ясно на всички....
Коментиран от #100, #123
14:48 14.09.2026
89 "Активен" Мандраджия.
14:48 14.09.2026
90 Иван 1
Коментиран от #107, #130
14:49 14.09.2026
91 Бум , бум
14:50 14.09.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
14:50 14.09.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #74 от "великия пудин":Що не помолиш някой да ти РАЗЯСНЯВА текстовете писани от друг човек❓🤔❗
Колегата ти пише:
" ...Путин само за 24 часа ИЗКОРЕНИ ковида.."
Къде видя, че е НЯМАЛО ковид❓🤔❗
14:52 14.09.2026
96 Щом ти трябват, иди дати изпишат
До коментар #11 от "Да добре":Сайтът не е клиника.
14:52 14.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Смърф
Наследство все пак .😉😉😉😉👍
14:53 14.09.2026
99 Констатация
До коментар #81 от "Няма и да усетиш":Ся, за "ерудиран интелектуалец" кът тебе, Русия нема нито Икономически, нито Финансов, нито човешки ресурс за да воюва с Конвенционално оръжие с НАТО, остава Ядренното им оръжие, но тогава не само двамата с тебе ще се "изпарим"!!! -)))))))
14:54 14.09.2026
100 Ти да видиш
До коментар #88 от "az СВО Победа 81":Няма да си жив да го видиш.
14:54 14.09.2026
101 Ехо
Коментиран от #122
14:54 14.09.2026
102 ай-ай -ай
14:55 14.09.2026
103 Доктор
14:55 14.09.2026
104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #92 от "Космос":"Ако ние не се намесим- Киев ще падне за 72 часа!"
Думите са на САШтински генерал ❗
Ама пусто ОТпосолствоТО Ви пълнят главите ПО ПЕЙКИте с разни афоризми😀
Коментиран от #114
14:55 14.09.2026
105 Не говори за Полша,
До коментар #23 от "хахаха":за НАТО.
Чете бре! Къпете се бре!
14:55 14.09.2026
106 Хаха
Ами той чича му Хитлер навремето разсъждаваше по същия начин, даже имаше план Барбароса за месец да превземе Москва, ама видяхме как свърши....
14:55 14.09.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Откога Полша и НАТО е едно и също?
До коментар #25 от "Пръц":Ти преди четеше поне заглавията.
14:56 14.09.2026
109 да питам
До коментар #92 от "Космос":Затова ли Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате
Коментиран от #137
14:56 14.09.2026
110 Първо теб
До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":Ние зор нямаме. Украйна се справя отлично.
14:57 14.09.2026
111 Българин
14:57 14.09.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Патравата руска армия
14:58 14.09.2026
114 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #104 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #125
14:58 14.09.2026
115 Така е
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Поплачи сиТъпейко!
Коментиран от #129
14:59 14.09.2026
116 Монтгомъри
А Русия ще седи със скръстени ръцета,пшеко?
14:59 14.09.2026
117 Гробар
14:59 14.09.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Полска мишка
14:59 14.09.2026
120 хахаха
14:59 14.09.2026
121 ццц
Коментиран от #127
15:00 14.09.2026
122 Теслатъ
До коментар #101 от "Ехо":Хиените, чадо, хиените..., е, има и друг синоним за тях - К. на Европа, но то е допълнение към първото!
15:00 14.09.2026
123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #88 от "az СВО Победа 81":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
15:00 14.09.2026
124 Ти пък си ни щожество
До коментар #33 от "Баба Гошка":бе никакъв пост. Пак са над теб, завиждаш, м?
15:00 14.09.2026
125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #114 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Това е един от афоризмите ОТпосолствоТО❗
Ама ти това си го знаеш, нали😉
15:01 14.09.2026
126 Млък, голубой пик04!
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Не си компетентен.
15:01 14.09.2026
127 Киев за два дня
До коментар #121 от "ццц":То и 1,5 милиона ватенки мислеха,че няма да умрат.
Коментиран от #140, #142, #164
15:01 14.09.2026
128 ???
15:03 14.09.2026
129 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #115 от "Така е":И защо аз да плача,.че Русия не ще да народа пАляците🤔❓❗
15:03 14.09.2026
130 Ами
До коментар #90 от "Иван 1":На ботоксовото нищожество му е мил животеца.
Коментиран от #180
15:03 14.09.2026
131 ПОБЕДА ИМА СААМО КАТО
До коментар #41 от "Какво викаш":ЗАБИЕШ ЗНАМЕТО СИ НА СЪОТВЕТНИЯ РАЙХСТАГ........ТОЕСТ С ТЕЖКА ПЕХОТНА СУХОПУТНА ОПЕРАЦИЯ..... АМА НЕЩО НЕ ИМ СА ВЛИЗА НИЙДЕ ВЕЧЕ ПЕША НА УСАДЖИИТЕ.....
Коментиран от #141
15:05 14.09.2026
132 Който пръв метне Ядрената бомба печели
До коментар #69 от "Китай не разрешава ЯО":САЩ метнаха Ядрената бомба над Япония за два дена два пъти и точно тогава САЩ стана Световния хегемон. За сега никой друг не е направил това. САЩ все още са хегемона. Между другото САЩ получиха наготово ЯО от Германия и точно защото то е било почти готово точно за това Хитлер е смятал че в дванайсет без пет ще спечели ВСВ. САЩ никога нямаше да са хегемон ако не беше саможертвата на Съветските народи и СССР.
15:06 14.09.2026
133 Смех с ватенки
Коментиран от #157
15:06 14.09.2026
134 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #143
15:07 14.09.2026
135 Радослав Шикорски
15:07 14.09.2026
136 Мич
15:07 14.09.2026
137 Йосиф Кобзон
До коментар #109 от "да питам":Верно ли?
Коментиран от #170
15:08 14.09.2026
138 При теб
До коментар #41 от "Какво викаш":определено, мисловната дейност просто я няма😂😂😂
Коментиран от #158
15:08 14.09.2026
139 ......-
А пък за световните социални инженери са добро решение и дърва в огъня на войната.
Паляците са славяни (католици) ще ги изправим да воюват срещу другите славяни
Коментиран от #150
15:09 14.09.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Как се вдига пехота и оборудване
До коментар #131 от "ПОБЕДА ИМА СААМО КАТО":От САЩ да кажем до Залива. Почти е невъзможно. Те Иран им изкорубиха самолетоносачите че нищо не остана насред океана. Ми САЩ и те са колос на пластелин.
15:10 14.09.2026
142 м даааа
До коментар #127 от "Киев за два дня":то и ти си мислиш че няма да си бит,ама си в грешка и б0й ще ядеш и еб@н ще си
Коментиран от #145
15:11 14.09.2026
143 Сложих ти плюс ти ме разсмя
До коментар #134 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Който разбрал разбрал.
15:14 14.09.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Вече е
До коментар #142 от "м даааа":Натакован с това евро няма начин пълна програма.
15:15 14.09.2026
146 Витя
15:19 14.09.2026
147 Много демократично! Изроди!
15:19 14.09.2026
148 И аз само чакам
15:20 14.09.2026
149 Опа
15:21 14.09.2026
150 Няма ние да ги изправим
До коментар #139 от "......-":Световните банкери Филантропите Юдеите те ще изправят поляците срещу руснаците но няма желаещи.
15:22 14.09.2026
151 Полския народ
15:24 14.09.2026
152 Розовото пони зеля
15:25 14.09.2026
153 Пацо
Тъпани като маче у дирек русия Беларус и Северна Корея на куп
Коментиран от #161
15:26 14.09.2026
154 СИКОРСКИ
15:26 14.09.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Ти за всеки си вземи
До коментар #133 от "Смех с ватенки":Една ватенка за зимата щото след хладното лято идва студената зима.
15:28 14.09.2026
158 То на 80%
До коментар #138 от "При теб":Д.б.или как да обясниш кое как е. Руския човек е крепостен селянин. Знае си господаря и си го защитава и му се кланя. Ти си перфектен за крепостен селянин.
Коментиран от #181
15:30 14.09.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 арбалета 🎯
Коментиран от #163
15:30 14.09.2026
161 Тогава
До коментар #153 от "Пацо":Защо се казваш Пацо. Май вие урките сте на паци парцалаци. Съдрани чувалчета .
15:31 14.09.2026
162 аz СВО Победа 81
Генерал-лейтенат Сергей Милчаков е денацифициран.Същият беше командващ на 51-а гвардейска армия на РФ.
Денацификацията се случи след прецизен удар на ВСУ по щаба в Донецк.
15:32 14.09.2026
163 И на мен ми трябва арбалет
До коментар #160 от "арбалета 🎯":За един приятел питам.
Коментиран от #168
15:32 14.09.2026
164 Цеко
До коментар #127 от "Киев за два дня":Много руска смрадт измре.
15:33 14.09.2026
165 Мишел
Коментиран от #173
15:33 14.09.2026
166 Юмер
15:36 14.09.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 арбалета 🎯
До коментар #163 от "И на мен ми трябва арбалет":Кажи му на ,, приятеля ,, ти , че няма проблем - веднага ще го обслужим !
15:37 14.09.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Много ясно
До коментар #137 от "Йосиф Кобзон":постоянното ви скимтене е доказателство
15:38 14.09.2026
171 За целта
15:40 14.09.2026
172 ко каза ко?
15:42 14.09.2026
173 оня с коня
До коментар #165 от "Мишел":Щом говориш за руски Термоядрени взривове насочени към полша,значи абсолютно признаваш Натовското превъзходство в Конвенционални оръжия и Жива сила НАД рУСИЯ,което е 4,5 ПЪТИ .Ако пък сравним Руските и Натовските ядрени заряди,те са точно ПОРАВНО.
Коментиран от #183
15:44 14.09.2026
174 Хахахаххахахахахах Много як виц
15:45 14.09.2026
175 Моряка
До коментар #22 от "Бялджип":След брутален десен в лицето на Голота, скулата му е била смяна, за това не е продължи... Иначе да... Много нагло се държеше но го поставиха на място... Всички поляци са такива нагли...
15:46 14.09.2026
176 Пропуснахте удобно
Без да обясни след като е отбранителен съюз за членовете си кой Член търсят в Украйна.
15:49 14.09.2026
177 Както винаги,
До коментар #20 от "Някой":и сега ще бъдат изоставени от западните си господари, пардон, "партньори"!
15:51 14.09.2026
178 Генералът
Не смея,че Урсула ще ми скъса пагоните.
15:53 14.09.2026
179 Деций
15:55 14.09.2026
180 Е що поляците
До коментар #130 от "Ами":не пробват сами, а? :))) Ако сами не смеят, да пробат с натютю! Ще има фойерверки и ни от Полша, ни от западна ойропа ще остане нещо! Е, и ние ще изгорим, ма с такива малоумници са ни събрали!
15:57 14.09.2026
181 Боа
До коментар #158 от "То на 80%":Нещо бъкаш.
Точно Ти стоял 500години наведен!
Ако не бяха руснаци,-кой знае колко ще продължиш!
15:58 14.09.2026
182 хитлер
16:01 14.09.2026
183 Монтгомъри
До коментар #173 от "оня с коня":Ти тъп ли си?
Лавров го каза в прав текст:"Война ще бъде кратка и без жалост"!
Прецени какво Това означава,-ама хич не конвенционалните оръжия!
16:04 14.09.2026