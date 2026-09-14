Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че НАТО може бързо да победи Русия, ако Москва атакува Алианса, твърдейки, че Европа има „огромно превъзходство“ във въздушните сили, предаде Kyiv Post.

„Ако Русия ни нападне и ние си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо. Имаме огромно превъзходство над Русия във въздушната мощ. Генерале, поправете ме, ако греша, но става въпрос за нещо като 2500 самолета“, каза Шикорски по време на дискусия на годишната среща за европейска стратегия в Ялта в Киев.

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Шикорски също така сравни потенциалната способност на Европа да атакува енергийната инфраструктура на Русия с продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии.

„Ако украинците са унищожили половината от капацитета на рафинериите на Русия за шест месеца, ние бихме могли да го направим за шест седмици и да унищожим другата половина“, каза полският дипломат.

Полският министър призова Европа да убеди лидера на Кремъл Владимир Путин, че всяка агресия срещу Европа ще дойде на „невероятно висока“ цена.

Шикорски отбеляза, че комбинираните бюджети за отбрана на балтийските и скандинавските страни надвишават тези на Русия, като същевременно призна, че Европа все още няма пълен отбранителен суверенитет.

Шикорски подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

"Преговорите са един от начините за слагане на край на тази война", каза полският външен министър, който е и вицепремиер на страната. "Друг начин обаче е войната просто да заглъхне, като на (руския президент Владимир) Путин не му достигат ресурси, за да продължи да я води. За да стане това, Украйна трябва да се съсредоточи главно върху удари по петролни рафинерии", даде съвет той.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно отправи остри критики по адрес на Шикорски. Тя определи негово изказване, че ако Русия нападне Полша, ще бъде победена много бързо, като израз на мозъчно заболяване, предаде ТАСС. "Русофобия в главния мозък", написа Захарова в своя Телеграм канал.