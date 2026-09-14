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Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО
  Тема: Украйна

Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО

14 Септември, 2026 14:22 2 892 183

  • нато-
  • радослав шикорски-
  • полша-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • мария захарова

Шикорски подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът

Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че НАТО може бързо да победи Русия, ако Москва атакува Алианса, твърдейки, че Европа има „огромно превъзходство“ във въздушните сили, предаде Kyiv Post.

„Ако Русия ни нападне и ние си свалим ръкавиците, мисля, че ще победим Русия доста бързо. Имаме огромно превъзходство над Русия във въздушната мощ. Генерале, поправете ме, ако греша, но става въпрос за нещо като 2500 самолета“, каза Шикорски по време на дискусия на годишната среща за европейска стратегия в Ялта в Киев.

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Шикорски също така сравни потенциалната способност на Европа да атакува енергийната инфраструктура на Русия с продължаващата кампания на Украйна срещу руските рафинерии.

„Ако украинците са унищожили половината от капацитета на рафинериите на Русия за шест месеца, ние бихме могли да го направим за шест седмици и да унищожим другата половина“, каза полският дипломат.

Полският министър призова Европа да убеди лидера на Кремъл Владимир Путин, че всяка агресия срещу Европа ще дойде на „невероятно висока“ цена.

Шикорски отбеляза, че комбинираните бюджети за отбрана на балтийските и скандинавските страни надвишават тези на Русия, като същевременно призна, че Европа все още няма пълен отбранителен суверенитет.

Шикорски подчерта, че стратегическият натиск върху руската икономика е от ключово значение, за да бъде прекратен конфликтът, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

"Преговорите са един от начините за слагане на край на тази война", каза полският външен министър, който е и вицепремиер на страната. "Друг начин обаче е войната просто да заглъхне, като на (руския президент Владимир) Путин не му достигат ресурси, за да продължи да я води. За да стане това, Украйна трябва да се съсредоточи главно върху удари по петролни рафинерии", даде съвет той.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова междувременно отправи остри критики по адрес на Шикорски. Тя определи негово изказване, че ако Русия нападне Полша, ще бъде победена много бързо, като израз на мозъчно заболяване, предаде ТАСС. "Русофобия в главния мозък", написа Захарова в своя Телеграм канал.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гладна кокошка

    148 182 Отговор
    Просо сънува

    Коментиран от #8, #27

    14:24 14.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    105 166 Отговор
    Така е, но трябва задължително да участват силите на Република България и Република Северна Македония.

    14:24 14.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    120 156 Отговор
    Ама тя вече половин век НЕ ЩЕ и НЕ ЩЕ да Ви нападне 🤔❗

    Коментиран от #115

    14:25 14.09.2026

  • 5 Анонимен

    141 8 Отговор
    Закон-идиотите няма да изчезнат!Никога!

    Коментиран от #37

    14:25 14.09.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    157 9 Отговор
    Дантелено розовите мечтаят Русия да ги нападне.

    Коментиран от #126

    14:25 14.09.2026

  • 7 8888

    140 6 Отговор
    Ам... нападнете ги първи....

    14:26 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    117 6 Отговор
    Идиот

    Коментиран от #43

    14:27 14.09.2026

  • 10 ?????

    106 9 Отговор
    Уф.
    Колко време летят руските ракети със специална бойна част(евфемизъм използван за ядрени бойни глави) до Шикорски във Варшава.

    Коментиран от #39

    14:27 14.09.2026

  • 11 Да добре

    120 6 Отговор
    Хапчета трябват, хапчета.

    Коментиран от #96

    14:27 14.09.2026

  • 12 Майтапчия!😂😂😂

    123 6 Отговор
    Връзката с главният мозък отсъства! 😂

    14:28 14.09.2026

  • 13 Чочо

    122 4 Отговор
    Абе и Тръмп говореше така за Иран..... ама не стана така.
    "Поправете ме генерале, ако греша" !

    Коментиран от #41

    14:28 14.09.2026

  • 14 Красимир

    137 5 Отговор
    Този министър слушал ли е Лавров? Войната с Европа ще бъде друга. Много по-бърза и с други оръжия.

    Коментиран от #94

    14:28 14.09.2026

  • 15 Сатана Z

    98 5 Отговор
    Партията на дебилите е най—голяма щото те са навсякъде.

    14:28 14.09.2026

  • 16 Унуфриий

    102 4 Отговор
    Голям мерак имат за големите шамари.😅

    14:28 14.09.2026

  • 17 Майтапчия

    91 5 Отговор
    Ми отивай да помагаш на зеления, вместо да ни обясняваш колко си смел

    Коментиран от #49

    14:28 14.09.2026

  • 18 Така Така

    68 4 Отговор
    Шляхмечти

    14:28 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Някой

    88 6 Отговор
    Леле, леле! Чета, и не вярвам на ушите си!
    Този явно забравя какво се е случило на Полша през 1939 г. А който не помни историята, е обречен да я повтори...
    А относно въздушното превъзходство на НАТО - колко годни самолета има в Полша? А колко с годните хвърчила в Германия? И отделно, чл. 5 ще бъде бързо забравен, ако Русия вземе, че нападне я Литва, я Полша. Ще почне едно скърцане със зъби, едно избягване да се погледнат поляците в очите, ще почнат оправдания...

    Коментиран от #177

    14:29 14.09.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    76 5 Отговор
    тия лаят едно и също всеки месец

    то какво да им четеш? едно и също.. щели били да слагат веднага памперисте

    ако русия ви нападне вие няма да можете и да излаете дори толкова бързо ще стане

    14:29 14.09.2026

  • 22 Бялджип

    80 5 Отговор
    Преди години се състоя един знаменит боксов мач между Майк Тайсън и един огромен поляк Голота. Полякът беше самонадеян превишаваше ръстово и физически Тайсън, гледаше го нагло. След първия, или втория рунд, не помня, не поиска да излезе на ринга, избяга най-подло като плъх. Треньорът му изумен от страха на възпитаника си бързо хвърли бялата кърпа...

    Припомням този мач(има го в Ютюб) за да илюстрирам хвалбите на сегашния полски "храбрец".

    Коментиран от #175

    14:30 14.09.2026

  • 23 хахаха

    86 5 Отговор
    Полша който не я нападнал той не я превзел:) Винаги превземането отнема не повече от седмица:)

    Коментиран от #105

    14:30 14.09.2026

  • 24 На 90 градуса

    45 3 Отговор

    До коментар #8 от "Прав е":

    Каква е разликата между прав ъгъл и крив макарон?

    14:30 14.09.2026

  • 25 Пръц

    69 5 Отговор
    Поляците с една Германия не можаха да се справят през втората световна ,но сега рипат на Русия която ще ги прегази като “луда крава теле”

    Коментиран от #108

    14:30 14.09.2026

  • 26 Тъй де

    61 4 Отговор
    Марето пак не е спала нощес. Все руски атаки сънува ха ха

    14:30 14.09.2026

  • 27 Ами не го сънувай

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Гладна кокошка":

    това руско просо ве!

    14:30 14.09.2026

  • 28 Смех

    56 4 Отговор
    От Руте до Сикурски и следващите - все клинични веселяци и безумни оптимисти. С тези специалисти
    сигурността на Европа е под въпрос

    14:31 14.09.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    51 5 Отговор
    Такива трябва да ги пращат на фронта, за изтрезняване... или тор... което дойде първо!

    Коментиран от #110

    14:31 14.09.2026

  • 30 Синоптик

    72 59 Отговор
    НАТО изобщо няма да се включи ,защото войната се връща при фашисткия агресор и Украйна ще се справи сама .
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия ...там колапса е неизбежен.

    Коментиран от #51

    14:31 14.09.2026

  • 31 няма край

    55 33 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #55

    14:32 14.09.2026

  • 32 Пламен

    58 36 Отговор
    Украйна е достатъчна да победи русия Беларус и Северна Корея

    Коментиран от #112

    14:32 14.09.2026

  • 33 Баба Гошка

    49 4 Отговор
    От полша и балтийските чихуахи ще остане само лунен пейзаж. Щял да си свалил ръкавиците? Тоз ЕС се напълни със самозабравили се нищо жест ва на ръководни постове

    Коментиран от #124

    14:32 14.09.2026

  • 34 Русия знае това, не е нужно

    3 35 Отговор
    постоянно да и се напомня. Само на Медведя пияндето може. Но квото и да му кажеш, на сутринта не помни. Само те пита дали го уважаваш.

    14:33 14.09.2026

  • 35 Квартален "батка"

    24 5 Отговор
    А, и мен ако ме нападне Тайсън Фюри (примерно), ще го отупам набързо, нали така. Поправете ме, ако греша..

    14:33 14.09.2026

  • 36 Панът

    36 5 Отговор
    нещо много се е размечтал. Май някаква Велика Полша, с части от Украйна му се привижда.

    14:34 14.09.2026

  • 37 Споко, копейците в сайта са на свършване

    5 23 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Има един арестуван преди около седмица.

    Коментиран от #48

    14:34 14.09.2026

  • 38 123

    39 5 Отговор
    Ако Полша нападне Русия смятам, че войната ще приключи за 17 секунди - за толкова време Сармат Сатана 2 ще достигне Варшава:)

    Коментиран от #42, #53

    14:34 14.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Русия попиля НАТО

    40 5 Отговор
    Ми то НАТО от четири години воюва с Русия в украйна и се на.ра

    14:34 14.09.2026

  • 41 Какво викаш

    4 35 Отговор

    До коментар #13 от "Чочо":

    Тръмп остави Иран без Айатолах, без самолети и без танкери ама викаш Иран победил. …така ги мерите вие победите . Тя затова и Русия за 5 год все побеждава и не може две области да превземе. За ядрата не ми говорете в Европа има 150 ядра точно колкото трябва за зануляване на Раша.Ако ще и 2000 да има Русия на нея и тряват 150 и е пустиня.

    Коментиран от #83, #97, #131, #138

    14:34 14.09.2026

  • 42 даже не за 17

    8 8 Отговор

    До коментар #38 от "123":

    а за 3 секунди ще дойде. Само да излети веднъж!

    14:35 14.09.2026

  • 43 Защо се самообиждаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Самобичувай се.

    14:35 14.09.2026

  • 44 хахахахха

    28 2 Отговор
    тия фашаги много са се размечтали,зелю сигурно е споделил с тоя пинчер от стимулантите си🤣

    14:35 14.09.2026

  • 45 Да нахраним мypZилките 😉

    4 29 Отговор
    Ами прав е човека.
    Едва ли някой е предполагал, че РФ е станала толкова слаба и нищожна при управлението на този oтkaчалник и престъпник Путлер.

    Коментиран от #62

    14:36 14.09.2026

  • 46 Гошо

    27 0 Отговор
    Стара руска поговорка:" Глупаците несеяни никнат".

    14:36 14.09.2026

  • 47 Смешник

    24 3 Отговор
    Полския външен министър явно е гладал властелина на пръстените където призрачната армия победи и НАТО явно също под форматата на призраци ще победи.

    14:36 14.09.2026

  • 48 хахаха

    29 1 Отговор

    До коментар #37 от "Споко, копейците в сайта са на свършване":

    Като гледам плюсовете и минусите в коментарите май от джендитата си останал само ти:)

    14:36 14.09.2026

  • 49 Че той му помага бре!

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Майтапчия":

    И ти също. И Путин помага със замразените си авоари.
    Какъв ти е проблемът?

    14:37 14.09.2026

  • 50 ......-

    35 2 Отговор
    Полският външен министър: Ще победим Русия доста бързо, ако Москва нападне НАТО.

    Сега рабрах защо паляците първо ги газят от запад на изток,после от изток на запад !

    14:37 14.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дядо Гого

    22 1 Отговор
    Този пак е пропуснал да си пие хапчетата...

    14:37 14.09.2026

  • 53 Бъркаш

    4 30 Отговор

    До коментар #38 от "123":

    По е вероятно да се взривят в силозите.
    Под 7% от ядрения арсенал на РФ е годен за употреба, въпроса е, че не се знае кой.

    Коментиран от #70, #75

    14:38 14.09.2026

  • 54 РФ Разпад

    4 23 Отговор
    русия е обречена! Китай я превзема, до като путин се пънка над Украйна!

    Коментиран от #67

    14:38 14.09.2026

  • 55 хахахахха

    15 1 Отговор

    До коментар #31 от "няма край":

    няма край безпомощното скимтене на евтините драскачи,няма 🤣

    14:38 14.09.2026

  • 56 ои8уйхътгрф

    24 1 Отговор
    Отдавна чакам някой да ми обясни как си представя да се случи това с побеждаването с военни средства на ЯДРЕНА СИЛА? Пропускаме дреболии като това, че Русия има най-много ядрени ракети от всички...

    Жокер- НИКОЙ не смее да се изкашля по-силно в посока Северна Корея щото имат 5 ядрени ракети... А на много хора им се иска не само да се закашлят...

    Коментиран от #69

    14:39 14.09.2026

  • 57 Горачов

    1 17 Отговор
    Фашиста путин ще довърши делото на Горбачов! Мизерна русия е обречена!

    14:39 14.09.2026

  • 58 маке

    24 1 Отговор
    Абсолютен полски дебил, като цялата им нация..Що не опитат, а чакат? Не им стиска, Русия ще ги занули на момента

    Коментиран от #73

    14:39 14.09.2026

  • 59 Констатация

    2 15 Отговор
    С такъв Върховнокомандващ кът дедушка Пу, твърденията на поляка може и да не са съвсем безоснователни...

    Коментиран от #81

    14:39 14.09.2026

  • 60 За няколко цента повече

    18 1 Отговор
    Де ги намират такива външни министри бербок,калас ,сикорски ... .Между другуто,може ли някой да ми разтълкува това изречение:“, каза Шикорски по време на дискусия на годишната среща за европейска стратегия в Ялта в Киев."

    14:39 14.09.2026

  • 61 Щото пък

    5 5 Отговор
    Русия към 2010г. имаше 2975 военни хеликотери и самолети, с транспортни, бомбардировачи, изтребители и т.н. Сега не знам загубите във войната и производството за 16 години в какво съотношение са, но тогава бяха втората в света след САЩ като брой.

    14:40 14.09.2026

  • 62 Буда

    16 3 Отговор

    До коментар #45 от "Да нахраним мypZилките 😉":

    Ручай жабета умник и бегай да се сражаваш за смъркача …

    14:40 14.09.2026

  • 63 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 8 Отговор
    Ама как така ?!?! Днес чух на женския пазар че НАТО и ЕС били свършили

    14:40 14.09.2026

  • 64 Йончо

    17 2 Отговор
    Още един издухал супата либераст!

    Коментиран от #78

    14:40 14.09.2026

  • 65 Реалност

    27 5 Отговор
    Русия няма нужда да напада НАТО, без нито един куршум фалира целия ЕС.
    Да не забравяме, че и великия Путин само за 24 часа изкорени ковида, ако не беше той още щяхме да сме под домашен арест и да се боцкаме с препаратите на Урсула.

    Коментиран от #72, #74, #156

    14:40 14.09.2026

  • 66 Люлин 5

    21 3 Отговор
    Той и Наполеон Бързо Ги победи после и Хитлер всички бързо Побеждават но после се бързо се Предават 😉

    14:40 14.09.2026

  • 67 м даааа

    21 2 Отговор

    До коментар #54 от "РФ Разпад":

    щом толкова скимтите,значи руснаците пак напредват по фронта, толкова да сте прозрачни

    14:40 14.09.2026

  • 68 Щъркел

    16 2 Отговор
    И тоя нема да си умре в леглото .

    14:41 14.09.2026

  • 69 Китай не разрешава ЯО

    4 19 Отговор

    До коментар #56 от "ои8уйхътгрф":

    Могъщия Китай не иска ядрена война! Русия е китайска губерния и е послушна!

    Коментиран от #132

    14:41 14.09.2026

  • 70 Крепостен на Хартиената мечка

    4 17 Отговор

    До коментар #53 от "Бъркаш":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния ...

    Защо вече живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    14:41 14.09.2026

  • 71 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 16 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    14:42 14.09.2026

  • 72 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    7 11 Отговор

    До коментар #65 от "Реалност":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност винаги се случва точно обратното

    14:43 14.09.2026

  • 73 Констатация

    3 9 Отговор

    До коментар #58 от "маке":

    Абе те и за бУССР говориха, че шъ ги "обнулят за нула време", а войната тече Пета Година...!!!

    Коментиран от #85

    14:43 14.09.2026

  • 74 великия пудин

    4 13 Отговор

    До коментар #65 от "Реалност":

    Ха ха по време на Ковида путин не допускаше жив човек на 10м от себе си? Що така като не е имало Ковид?!?!

    Коментиран от #95

    14:43 14.09.2026

  • 75 Любопитен

    15 2 Отговор

    До коментар #53 от "Бъркаш":

    Как го пробва ядрения арсенал на Русия? Отзад ли си го завира? Това че 7% е успял да влезе не означава , че другия е негоден:)))

    14:43 14.09.2026

  • 76 ......-

    20 5 Отговор
    Сталине,Сталине защо похарчи 500 000 боеца за свободата на тези неблагодарници.

    Коментиран от #84

    14:43 14.09.2026

  • 77 Никой

    3 1 Отговор
    Като едно време.

    14:43 14.09.2026

  • 78 гост

    3 11 Отговор

    До коментар #64 от "Йончо":

    Нека и от Запада да има един по серт,омръзна ни само да слушаме Димата Алкаша.

    14:44 14.09.2026

  • 79 Варшавска област

    15 3 Отговор
    Варшавското воеводство и цялата околия са част от Руската империя. Те точно затова участват и в руско турската война. Като полкове на Негово величество Руския император обичния на българите цар Освободител .

    14:44 14.09.2026

  • 80 1302

    20 3 Отговор
    Смех.
    То НАТО ако можеше да победи Русия, щеше да я победи досега.
    Но войната не се води с пачки пари, облигации, фючерси и ПР-акции.
    На война ти трябват хора и желязо. А точно тези 2 неща на НАТО-то яко му куцат.

    14:44 14.09.2026

  • 81 Няма и да усетиш

    14 3 Отговор

    До коментар #59 от "Констатация":

    Как ще се изпариш ако русите вземат насериозно този дръглив поляк … Всъщност кои са Полша ? Смешници !

    Коментиран от #99

    14:45 14.09.2026

  • 82 Това е безспорен факт

    4 11 Отговор
    10 дни живот им давам на москаляка.

    14:45 14.09.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Какво викаш":

    Не става само с викане❗
    Четете ПО ПЕЙКИте бе ❗
    Планът вече е разсекретен- САШтанистите са изготвили план според който за победата над СССР са били необходими минимум 200 (двеста) цели в СССР които трябва да бъдат поразени с ядрени бомби, само дето са нямали тогава толкова ❗

    14:46 14.09.2026

  • 84 Констатация

    5 5 Отговор

    До коментар #76 от "......-":

    Сталин не е виновен, виновни са онези след него, кът започнеш от Хрушчов, та до Путин!

    14:46 14.09.2026

  • 85 А Малая Токмачка?

    1 12 Отговор

    До коментар #73 от "Констатация":

    Превзеха ли я??
    Или превземат село Веселие за перо път?😅

    14:46 14.09.2026

  • 86 Пацо

    1 17 Отговор
    Украйна е достатъчна за да мачка русия Беларус и Северна Корея заедно
    Слава на Украйна

    14:47 14.09.2026

  • 87 Ивка Бейбе

    0 0 Отговор
    Дубре, Ради!😍😘

    14:48 14.09.2026

  • 88 az СВО Победа 81

    17 2 Отговор
    Изказването му е сложено в устата от Лондон, който усеща че загуби и тази война срещу Русия, и трескаво търси друг разходен материал да я продължи колкото се може по-дълго в надежда на чудо!

    А че Европа се изпарява на момента, в който НАТО атакува РФ е ясно на всички....

    Коментиран от #100, #123

    14:48 14.09.2026

  • 89 "Активен" Мандраджия.

    8 0 Отговор
    Докато Русия си има "Пета колона " в НАТО, не мойте я победи.

    14:48 14.09.2026

  • 90 Иван 1

    13 2 Отговор
    На този полски министър да му повторят думите на Путин,че Европа не е Украйна боят ще е безмилостен.

    Коментиран от #107, #130

    14:49 14.09.2026

  • 91 Бум , бум

    10 0 Отговор
    Бум , бум ама защо ( после ривъте )

    14:50 14.09.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    8 1 Отговор
    поляк, урка, р0мьнец са все кофти народи

    14:50 14.09.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "великия пудин":

    Що не помолиш някой да ти РАЗЯСНЯВА текстовете писани от друг човек❓🤔❗
    Колегата ти пише:
    " ...Путин само за 24 часа ИЗКОРЕНИ ковида.."
    Къде видя, че е НЯМАЛО ковид❓🤔❗

    14:52 14.09.2026

  • 96 Щом ти трябват, иди дати изпишат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да добре":

    Сайтът не е клиника.

    14:52 14.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Смърф

    4 2 Отговор
    Всички полящини знаят и говорят руски език .
    Наследство все пак .😉😉😉😉👍

    14:53 14.09.2026

  • 99 Констатация

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Няма и да усетиш":

    Ся, за "ерудиран интелектуалец" кът тебе, Русия нема нито Икономически, нито Финансов, нито човешки ресурс за да воюва с Конвенционално оръжие с НАТО, остава Ядренното им оръжие, но тогава не само двамата с тебе ще се "изпарим"!!! -)))))))

    14:54 14.09.2026

  • 100 Ти да видиш

    1 4 Отговор

    До коментар #88 от "az СВО Победа 81":

    Няма да си жив да го видиш.

    14:54 14.09.2026

  • 101 Ехо

    9 0 Отговор
    Не случайно поляците са известни като идиотите на Европа

    Коментиран от #122

    14:54 14.09.2026

  • 102 ай-ай -ай

    6 0 Отговор
    Този вънщен м-р нее ходил в казарма.

    14:55 14.09.2026

  • 103 Доктор

    6 1 Отговор
    Поляк - това е диагноза.

    14:55 14.09.2026

  • 104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #92 от "Космос":

    "Ако ние не се намесим- Киев ще падне за 72 часа!"
    Думите са на САШтински генерал ❗
    Ама пусто ОТпосолствоТО Ви пълнят главите ПО ПЕЙКИте с разни афоризми😀

    Коментиран от #114

    14:55 14.09.2026

  • 105 Не говори за Полша,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "хахаха":

    за НАТО.
    Чете бре! Къпете се бре!

    14:55 14.09.2026

  • 106 Хаха

    7 1 Отговор
    Тоя Шишорски да не е ял развалена риба цаца, та от болки в корема да дрънка глупости!?
    Ами той чича му Хитлер навремето разсъждаваше по същия начин, даже имаше план Барбароса за месец да превземе Москва, ама видяхме как свърши....

    14:55 14.09.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Откога Полша и НАТО е едно и също?

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Пръц":

    Ти преди четеше поне заглавията.

    14:56 14.09.2026

  • 109 да питам

    10 1 Отговор

    До коментар #92 от "Космос":

    Затова ли Путин 5та година прави за смях целия загнил ес и нато,затова и ви плащат да драскате глупости,продължавайте да го доказвате

    Коментиран от #137

    14:56 14.09.2026

  • 110 Първо теб

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":

    Ние зор нямаме. Украйна се справя отлично.

    14:57 14.09.2026

  • 111 Българин

    8 2 Отговор
    Тръмп е забранил на Зеленски да напада руските рафинерии.Русия не може да бъде победена по никакъв начин.Но Путин няма намерение да напада страна от НАТО, хиляди пъти го е казвал.Поляците да не се ежат много,защоти Русия бързо ще ги довърши,ако запичнат нещо.

    14:57 14.09.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Патравата руска армия

    1 5 Отговор
    А каза ли колко са патрави

    14:58 14.09.2026

  • 114 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 8 Отговор

    До коментар #104 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #125

    14:58 14.09.2026

  • 115 Така е

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Поплачи сиТъпейко!

    Коментиран от #129

    14:59 14.09.2026

  • 116 Монтгомъри

    6 6 Отговор
    Този съвсем деградира!
    А Русия ще седи със скръстени ръцета,пшеко?

    14:59 14.09.2026

  • 117 Гробар

    7 5 Отговор
    Колкото победихте СССР през втората световна. По един сармат за всяка европейска столица и всеки по-голям град пък вие си хвърчете със самолетчетата.

    14:59 14.09.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Полска мишка

    6 1 Отговор
    Поляците са много самонадеяни и арогантни, но скоро ще бъдат приземени. Те май да забравили какво им се случи по време на втората световна война. Скоро руснаците ще им припомнят.

    14:59 14.09.2026

  • 120 хахаха

    4 1 Отговор
    само че това трябва да стане през 2030та година когато нато ще е готово за война

    14:59 14.09.2026

  • 121 ццц

    8 1 Отговор
    Обаче тоя министър не планира да мpe на фронта за победата, разбирате ли.

    Коментиран от #127

    15:00 14.09.2026

  • 122 Теслатъ

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "Ехо":

    Хиените, чадо, хиените..., е, има и друг синоним за тях - К. на Европа, но то е допълнение към първото!

    15:00 14.09.2026

  • 123 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #88 от "az СВО Победа 81":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    15:00 14.09.2026

  • 124 Ти пък си ни щожество

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Баба Гошка":

    бе никакъв пост. Пак са над теб, завиждаш, м?

    15:00 14.09.2026

  • 125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #114 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Това е един от афоризмите ОТпосолствоТО❗
    Ама ти това си го знаеш, нали😉

    15:01 14.09.2026

  • 126 Млък, голубой пик04!

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Не си компетентен.

    15:01 14.09.2026

  • 127 Киев за два дня

    1 8 Отговор

    До коментар #121 от "ццц":

    То и 1,5 милиона ватенки мислеха,че няма да умрат.

    Коментиран от #140, #142, #164

    15:01 14.09.2026

  • 128 ???

    9 0 Отговор
    Забелязвате ли как за война говорят само тия, който мислят да се крият из бункерите, а не да воюват?

    15:03 14.09.2026

  • 129 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #115 от "Така е":

    И защо аз да плача,.че Русия не ще да народа пАляците🤔❓❗

    15:03 14.09.2026

  • 130 Ами

    1 6 Отговор

    До коментар #90 от "Иван 1":

    На ботоксовото нищожество му е мил животеца.

    Коментиран от #180

    15:03 14.09.2026

  • 131 ПОБЕДА ИМА СААМО КАТО

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Какво викаш":

    ЗАБИЕШ ЗНАМЕТО СИ НА СЪОТВЕТНИЯ РАЙХСТАГ........ТОЕСТ С ТЕЖКА ПЕХОТНА СУХОПУТНА ОПЕРАЦИЯ..... АМА НЕЩО НЕ ИМ СА ВЛИЗА НИЙДЕ ВЕЧЕ ПЕША НА УСАДЖИИТЕ.....

    Коментиран от #141

    15:05 14.09.2026

  • 132 Който пръв метне Ядрената бомба печели

    7 1 Отговор

    До коментар #69 от "Китай не разрешава ЯО":

    САЩ метнаха Ядрената бомба над Япония за два дена два пъти и точно тогава САЩ стана Световния хегемон. За сега никой друг не е направил това. САЩ все още са хегемона. Между другото САЩ получиха наготово ЯО от Германия и точно защото то е било почти готово точно за това Хитлер е смятал че в дванайсет без пет ще спечели ВСВ. САЩ никога нямаше да са хегемон ако не беше саможертвата на Съветските народи и СССР.

    15:06 14.09.2026

  • 133 Смех с ватенки

    1 9 Отговор
    Всеки ги подритва като крастави кучета.😅😅😅

    Коментиран от #157

    15:06 14.09.2026

  • 134 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 1 Отговор
    Този полски министър и Zельонков май имат един и същи дилър...

    Коментиран от #143

    15:07 14.09.2026

  • 135 Радослав Шикорски

    3 1 Отговор
    Дръжте ме, че го набия бе! Дръжте ме, че ще го набия!

    15:07 14.09.2026

  • 136 Мич

    4 1 Отговор
    "Факти", първо се разберете с другите медии как е правилно: Сикорски или Шикорски.

    15:07 14.09.2026

  • 137 Йосиф Кобзон

    1 5 Отговор

    До коментар #109 от "да питам":

    Верно ли?

    Коментиран от #170

    15:08 14.09.2026

  • 138 При теб

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Какво викаш":

    определено, мисловната дейност просто я няма😂😂😂

    Коментиран от #158

    15:08 14.09.2026

  • 139 ......-

    3 2 Отговор
    Паляците за пореден път го вадят голям ама мек .

    А пък за световните социални инженери са добро решение и дърва в огъня на войната.

    Паляците са славяни (католици) ще ги изправим да воюват срещу другите славяни

    Коментиран от #150

    15:09 14.09.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Как се вдига пехота и оборудване

    5 0 Отговор

    До коментар #131 от "ПОБЕДА ИМА СААМО КАТО":

    От САЩ да кажем до Залива. Почти е невъзможно. Те Иран им изкорубиха самолетоносачите че нищо не остана насред океана. Ми САЩ и те са колос на пластелин.

    15:10 14.09.2026

  • 142 м даааа

    5 0 Отговор

    До коментар #127 от "Киев за два дня":

    то и ти си мислиш че няма да си бит,ама си в грешка и б0й ще ядеш и еб@н ще си

    Коментиран от #145

    15:11 14.09.2026

  • 143 Сложих ти плюс ти ме разсмя

    2 3 Отговор

    До коментар #134 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Който разбрал разбрал.

    15:14 14.09.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Вече е

    5 0 Отговор

    До коментар #142 от "м даааа":

    Натакован с това евро няма начин пълна програма.

    15:15 14.09.2026

  • 146 Витя

    5 1 Отговор
    Тия си търсят боя.Не вие, Русия ще ви напердаши за 30минути.И повече няма да ви има.Но ще го отнесем и ние, така че пази Боже.

    15:19 14.09.2026

  • 147 Много демократично! Изроди!

    5 2 Отговор
    Трият ми коментара, защото цитирах думите на макрон, че натю е в мозъчна смърт!

    15:19 14.09.2026

  • 148 И аз само чакам

    2 0 Отговор
    марсианците да ме нападнат и да ги победя супербързо.

    15:20 14.09.2026

  • 149 Опа

    1 6 Отговор
    Още един руски генерал хвана влака за Кобзон!Едва са го събрали.

    15:21 14.09.2026

  • 150 Няма ние да ги изправим

    4 1 Отговор

    До коментар #139 от "......-":

    Световните банкери Филантропите Юдеите те ще изправят поляците срещу руснаците но няма желаещи.

    15:22 14.09.2026

  • 151 Полския народ

    6 1 Отговор
    Не е на един акъл с полските власти. Не ми се вижда да са много интусиазирани да се бият с Русия особено пък на страната на украйна

    15:24 14.09.2026

  • 152 Розовото пони зеля

    4 1 Отговор
    Даааа те и укрите така разправяха, децата ви ще живеят в мазетата на студено и гладни а нашите ще са в топлите училища, ама ква стана тя, сега живеят в мазетата без ток, вода, канализация, интернет гладни и жадни, та не викайте дявола та да не вземе да дойде.

    15:25 14.09.2026

  • 153 Пацо

    1 2 Отговор
    Украйна е достатъчна
    Тъпани като маче у дирек русия Беларус и Северна Корея на куп

    Коментиран от #161

    15:26 14.09.2026

  • 154 СИКОРСКИ

    2 1 Отговор
    ...Ако Русия ни нападне и ние си свалим Г А Щ И Т Е , мисля, че ще победим Русия доста бързо. Генерале, поправете ме, ако греша. ....

    15:26 14.09.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Ти за всеки си вземи

    4 1 Отговор

    До коментар #133 от "Смех с ватенки":

    Една ватенка за зимата щото след хладното лято идва студената зима.

    15:28 14.09.2026

  • 158 То на 80%

    1 2 Отговор

    До коментар #138 от "При теб":

    Д.б.или как да обясниш кое как е. Руския човек е крепостен селянин. Знае си господаря и си го защитава и му се кланя. Ти си перфектен за крепостен селянин.

    Коментиран от #181

    15:30 14.09.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 арбалета 🎯

    2 2 Отговор
    За такива като това недоразумение народът ни е казал - голям , ама ....мек ...

    Коментиран от #163

    15:30 14.09.2026

  • 161 Тогава

    3 2 Отговор

    До коментар #153 от "Пацо":

    Защо се казваш Пацо. Май вие урките сте на паци парцалаци. Съдрани чувалчета .

    15:31 14.09.2026

  • 162 аz СВО Победа 81

    1 5 Отговор
    Накратко:
    Генерал-лейтенат Сергей Милчаков е денацифициран.Същият беше командващ на 51-а гвардейска армия на РФ.
    Денацификацията се случи след прецизен удар на ВСУ по щаба в Донецк.

    15:32 14.09.2026

  • 163 И на мен ми трябва арбалет

    2 2 Отговор

    До коментар #160 от "арбалета 🎯":

    За един приятел питам.

    Коментиран от #168

    15:32 14.09.2026

  • 164 Цеко

    2 4 Отговор

    До коментар #127 от "Киев за два дня":

    Много руска смрадт измре.

    15:33 14.09.2026

  • 165 Мишел

    2 3 Отговор
    Колко термоядрени взрива може да поеме Полша, за да победи, че и бързо?

    Коментиран от #173

    15:33 14.09.2026

  • 166 Юмер

    0 1 Отговор
    Тоя,,,е за,,Карлуково! Таквиз като тоя,,,ще ни,,,ликвидират,,,,!

    15:36 14.09.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 арбалета 🎯

    1 0 Отговор

    До коментар #163 от "И на мен ми трябва арбалет":

    Кажи му на ,, приятеля ,, ти , че няма проблем - веднага ще го обслужим !

    15:37 14.09.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Много ясно

    3 1 Отговор

    До коментар #137 от "Йосиф Кобзон":

    постоянното ви скимтене е доказателство

    15:38 14.09.2026

  • 171 За целта

    2 1 Отговор
    трябва да държите автоматите по-далеч от вас, за да не ви капят по краката......😆😂😂

    15:40 14.09.2026

  • 172 ко каза ко?

    0 0 Отговор
    има доза истина

    15:42 14.09.2026

  • 173 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #165 от "Мишел":

    Щом говориш за руски Термоядрени взривове насочени към полша,значи абсолютно признаваш Натовското превъзходство в Конвенционални оръжия и Жива сила НАД рУСИЯ,което е 4,5 ПЪТИ .Ако пък сравним Руските и Натовските ядрени заряди,те са точно ПОРАВНО.

    Коментиран от #183

    15:44 14.09.2026

  • 174 Хахахаххахахахахах Много як виц

    3 0 Отговор
    Хиената на европа пак иска да глозга нечий труп, ама май ще глозга собствения си

    15:45 14.09.2026

  • 175 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бялджип":

    След брутален десен в лицето на Голота, скулата му е била смяна, за това не е продължи... Иначе да... Много нагло се държеше но го поставиха на място... Всички поляци са такива нагли...

    15:46 14.09.2026

  • 176 Пропуснахте удобно

    3 0 Отговор
    че Шикозния предложил НАТО да блокира Калининград с военни сиюи за да принудили Путин да изтегли доброволците от Уктайна.
    Без да обясни след като е отбранителен съюз за членовете си кой Член търсят в Украйна.

    15:49 14.09.2026

  • 177 Както винаги,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    и сега ще бъдат изоставени от западните си господари, пардон, "партньори"!

    15:51 14.09.2026

  • 178 Генералът

    2 0 Отговор
    "Поправете ме генерале, ако греша,"

    Не смея,че Урсула ще ми скъса пагоните.

    15:53 14.09.2026

  • 179 Деций

    1 0 Отговор
    Наистина имате нужда от лечение!Ами защо не нападнете Калининград тогава,щом като сте сигурни,че ще ги победите?Хайде,искам да видя как ще се изпарите,а държавата ви ще стане ядрена стопилка за 30 минути.

    15:55 14.09.2026

  • 180 Е що поляците

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Ами":

    не пробват сами, а? :))) Ако сами не смеят, да пробат с натютю! Ще има фойерверки и ни от Полша, ни от западна ойропа ще остане нещо! Е, и ние ще изгорим, ма с такива малоумници са ни събрали!

    15:57 14.09.2026

  • 181 Боа

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "То на 80%":

    Нещо бъкаш.
    Точно Ти стоял 500години наведен!
    Ако не бяха руснаци,-кой знае колко ще продължиш!

    15:58 14.09.2026

  • 182 хитлер

    0 0 Отговор
    Бързо забравиха какво се случи на Полша преди и по ВСВ.Путин ще им припомни.

    16:01 14.09.2026

  • 183 Монтгомъри

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "оня с коня":

    Ти тъп ли си?
    Лавров го каза в прав текст:"Война ще бъде кратка и без жалост"!
    Прецени какво Това означава,-ама хич не конвенционалните оръжия!

    16:04 14.09.2026

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