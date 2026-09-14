Росен Йорданов за Калушев: Имал е предварително намерение да отнеме живота на последователите си

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира случая „Петрохан-Околчица“ и заключенията от комплексните експертизи. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е разполагал с цялата информация и всички мотиви около случилото се.

„Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. От тази гледна точка той е знаел какво ще се случи“, заяви Йорданов, цитиран от novini.bg

Според криминалния психолог останалите членове на групата са функционирали в система от правила и йерархия, определени от Калушев. „Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпват само както каже Ламата, нямат право на абсолютно нищо и така нататък“, посочи той.

Йорданов заяви още, че според експертния анализ Калушев е имал предварително намерение да отнеме живота на хората, които сам е обозначавал като свои „последователи“. „Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на така наречените от него последователи. Той ги е обозначил по този начин, за да ги използва като част от манипулативния си похват“, каза криминалният психолог.

По думите му мястото на случилото се също е било от значение, тъй като при подобно действие извършителят би искал да контролира максимално ситуацията. „Когато един човек извършва и има нагласата да извърши такова действие, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силно организирани елементи“, обясни Йорданов.

Той посочи, че според експертното предположение Калушев е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете жертви. „Най-вероятно, по наше предположение, първо е отстрелял Николай Златков, съжалявам за израза, но за съжаление така се получава“, каза Йорданов.

По думите му Златков е представлявал по-голяма заплаха за Калушев, тъй като е бил физически по-силен и е можел да му се противопостави.

Криминалният психолог коментира и личността на Калушев. Той определи случая като свързан с „много тежка нарцистична психопатия“.

„Аз съм назначен за експерт и трябва да си кажа мнението, независимо колко неприятно е наистина да се чува“, заяви Йорданов.

Той подчерта, че изводите му не са основани единствено на собствен анализ, а са потвърдени и от останалите експертизи по случая.

Йорданов говори и за сексуалните наклонности на Калушев. По думите му проблемът не е бил свързан толкова със сексуалната му ориентация, колкото с влечението му към подрастващи. „Неговата сексуална ориентация и сексуални наклонности към подрастващите са били изключително тежки“, каза той.

Според Йорданов Калушев е търсил среда, в която да може да реализира тези свои наклонности, без да се сблъсква с морални и наказателни санкции. По думите му такава среда първоначално е намерил в клуб „Екстрийм“.

„До този момент от живота му не са известни данни той да се е занимавал с планинарство, пещернячество и такива неща, но тогава, поради за нас много достоверен инцидент, той е бил принуден да напусне естествената си среда“, обясни психологът.

Той посочи, че присъединяването към тази среда според експертния анализ му е дало възможност да бъде далеч от опасностите, които обществените норми по това време биха могли да създадат за него.

Йорданов коментира и физическите следи, открити по кемпера. Той обясни, че пръските по вратата най-вероятно са от главата на Калушев след падането му вследствие на произведения изстрел. „Ние сме експерти, не сме свидетели. На базата на находките, на веществените доказателства и на резултата от допълнителни изследвания ние правим обосновани изводи“, подчерта той.

Криминалният психолог обясни и че условията в кемпера са имали значение за състоянието на кръвта. По думите му след настъпването на смъртта температурата вътре постепенно се е изравнила с тази на околната среда. Студеното и влажно време е забавило процеса на изсъхване на кръвта.

Йорданов изрази съчувствие към близките на Дечо Василев и Николай Златков. „Тези хора са жертви. Други хора са убийци“, заяви той.

В началото на изказването си криминалният психолог подчерта, че екипът е работил по експертизата в продължение на около шест месеца и се е запознал с различните материали и експертизи по случая. Той заяви, че след първоначалните си публични коментари е отказвал интервюта, за да може да работи по случая без допълнителен обществен натиск.