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Росен Йорданов за Калушев: Имал е предварително намерение да отнеме живота на последователите си

Росен Йорданов за Калушев: Имал е предварително намерение да отнеме живота на последователите си

14 Септември, 2026 13:04 2 147 108

  • росен йорданов-
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  • последователи

Криминалният психолог коментира и личността на Калушев. Той определи случая като свързан с „много тежка нарцистична психопатия“.

Росен Йорданов за Калушев: Имал е предварително намерение да отнеме живота на последователите си - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира случая „Петрохан-Околчица“ и заключенията от комплексните експертизи. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е разполагал с цялата информация и всички мотиви около случилото се.

„Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. От тази гледна точка той е знаел какво ще се случи“, заяви Йорданов, цитиран от novini.bg

Според криминалния психолог останалите членове на групата са функционирали в система от правила и йерархия, определени от Калушев. „Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпват само както каже Ламата, нямат право на абсолютно нищо и така нататък“, посочи той.

Йорданов заяви още, че според експертния анализ Калушев е имал предварително намерение да отнеме живота на хората, които сам е обозначавал като свои „последователи“. „Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на така наречените от него последователи. Той ги е обозначил по този начин, за да ги използва като част от манипулативния си похват“, каза криминалният психолог.
По думите му мястото на случилото се също е било от значение, тъй като при подобно действие извършителят би искал да контролира максимално ситуацията. „Когато един човек извършва и има нагласата да извърши такова действие, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силно организирани елементи“, обясни Йорданов.

Той посочи, че според експертното предположение Калушев е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете жертви. „Най-вероятно, по наше предположение, първо е отстрелял Николай Златков, съжалявам за израза, но за съжаление така се получава“, каза Йорданов.

По думите му Златков е представлявал по-голяма заплаха за Калушев, тъй като е бил физически по-силен и е можел да му се противопостави.

Криминалният психолог коментира и личността на Калушев. Той определи случая като свързан с „много тежка нарцистична психопатия“.

„Аз съм назначен за експерт и трябва да си кажа мнението, независимо колко неприятно е наистина да се чува“, заяви Йорданов.

Той подчерта, че изводите му не са основани единствено на собствен анализ, а са потвърдени и от останалите експертизи по случая.

Йорданов говори и за сексуалните наклонности на Калушев. По думите му проблемът не е бил свързан толкова със сексуалната му ориентация, колкото с влечението му към подрастващи. „Неговата сексуална ориентация и сексуални наклонности към подрастващите са били изключително тежки“, каза той.
Според Йорданов Калушев е търсил среда, в която да може да реализира тези свои наклонности, без да се сблъсква с морални и наказателни санкции. По думите му такава среда първоначално е намерил в клуб „Екстрийм“.

„До този момент от живота му не са известни данни той да се е занимавал с планинарство, пещернячество и такива неща, но тогава, поради за нас много достоверен инцидент, той е бил принуден да напусне естествената си среда“, обясни психологът.

Той посочи, че присъединяването към тази среда според експертния анализ му е дало възможност да бъде далеч от опасностите, които обществените норми по това време биха могли да създадат за него.

Йорданов коментира и физическите следи, открити по кемпера. Той обясни, че пръските по вратата най-вероятно са от главата на Калушев след падането му вследствие на произведения изстрел. „Ние сме експерти, не сме свидетели. На базата на находките, на веществените доказателства и на резултата от допълнителни изследвания ние правим обосновани изводи“, подчерта той.

Криминалният психолог обясни и че условията в кемпера са имали значение за състоянието на кръвта. По думите му след настъпването на смъртта температурата вътре постепенно се е изравнила с тази на околната среда. Студеното и влажно време е забавило процеса на изсъхване на кръвта.
Йорданов изрази съчувствие към близките на Дечо Василев и Николай Златков. „Тези хора са жертви. Други хора са убийци“, заяви той.

В началото на изказването си криминалният психолог подчерта, че екипът е работил по експертизата в продължение на около шест месеца и се е запознал с различните материали и експертизи по случая. Той заяви, че след първоначалните си публични коментари е отказвал интервюта, за да може да работи по случая без допълнителен обществен натиск.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Aлфа Вълкът

    76 25 Отговор
    Какъв 🤡, какво цинично поведение, взе да се поти чак от лъжи. Минал заминал край психолог тоя милиционер, който е за освидетелстване.

    Коментиран от #13

    13:08 14.09.2026

  • 3 да бе

    78 20 Отговор
    каквото и да изфабрикувате, никой не ви вярва...

    Коментиран от #24

    13:08 14.09.2026

  • 4 Голяма експертиза

    51 12 Отговор
    Няма що
    Прикриват и спонсорите му тогава на власт

    13:09 14.09.2026

  • 5 интересно

    70 9 Отговор
    как така криминален психолог обяснява как точно е извършено престъплението. Йорданов разследващ ли е или компетентността му се ограничава единствено до психологическия профил на жертвите? Прокурорите седят и мълчат, Йорданов се кара, обяснява, квалифицира... Пълно безобразие!

    Коментиран от #15, #33

    13:09 14.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    32 6 Отговор
    УУУУУУУ! ...ЯЯЯВ Е ЗА ВАС НЕКАДЪРНИЦИ!

    13:09 14.09.2026

  • 7 Тик-Ток

    64 9 Отговор
    Значи нито един от тия специалисти и експерти не познават Калушев ,но знаят всичко за него

    Коментиран от #16

    13:10 14.09.2026

  • 8 Питане

    37 12 Отговор
    КОЙ от вас го попита за "намерението" МУ ???
    Комунистическа червена дреха съшита с бели конци !!!

    13:10 14.09.2026

  • 9 бкп-дс

    27 5 Отговор
    и ние имахме предварително намерение да завладеем държавата след 1989г,, дали успяхме,умните знаят отговора!

    Коментиран от #18

    13:12 14.09.2026

  • 10 Карай да върви.Приключено

    49 5 Отговор
    Единствената камера която показват,доказва нищо.Било е пълно с камери.Къде са.

    13:12 14.09.2026

  • 11 име

    40 3 Отговор
    Въпроса как са получили регистрация за Националната агенция въобще не се коментира. Смятайте какви оплетени черва са щом се прикриват едни-други управляващи. Дейността на самата агенция също не се коментира. Педофилията се замазва с размити твърдения за невъзможност да се направи експертиза, щото иначе държавни органи ще трябва да обясняват за прикритите сигнали. Остава да повярваме, че лама Калушко си е изградил охолен живот с дарения на финансови средства, имоти, кемпери, хижи, гмуркане и просто така, от психопатия изведнъж решил да приключи всичко.

    Коментиран от #60

    13:13 14.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    34 24 Отговор
    Всички от ППДБ, създали, покровителствали и финансирали петроханските педофили трябва ввднага да бъдат арестувани и завинаги отстранени от политическия жиеот!

    Коментиран от #20

    13:13 14.09.2026

  • 13 Умен

    50 15 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Той е изгонен доколкото знам от Института по криминология.Толкова глупости скоро не бях чувала.Страшен психолог.

    Коментиран от #64

    13:13 14.09.2026

  • 14 Песимист

    24 4 Отговор
    С подкупи и пари може всичко.

    13:14 14.09.2026

  • 15 Справедлив

    37 8 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    Пълен цирк.И този си получи петте минути слава.

    13:15 14.09.2026

  • 16 име

    21 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    Е, ти до сега да чу някой да каже че го познава добре? Всеки вика: аз не го познавах, бях случайно на място където беше и той, ама му дарих едни пари!

    13:15 14.09.2026

  • 17 Анализ

    36 10 Отговор
    Никога, никога, никога няма да се разбере кой уби тези хора!

    Коментиран от #31

    13:15 14.09.2026

  • 18 Ахааа

    27 7 Отговор

    До коментар #9 от "бкп-дс":

    Завладяна беше държавата, от най- големите антикомунисти- Иван Костов, Бойко Борисов и прочие бивши комунисти!!! Как изведнъж станаха най- големите антикомунисти, големите демократи.. Големите евроатлантици !!!!

    Коментиран от #25

    13:16 14.09.2026

  • 19 Този

    30 6 Отговор
    Росен е за психотерапия с неговите "диагнози" и залъгване !

    13:18 14.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалност

    19 12 Отговор
    „много тежка нарцистична психопатия“...типично за ПП/ДБ и малкото останали техни симпатизанти!

    13:19 14.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 5 Отговор
    Странно как, а по-скоро ЗАЩО, никой не обелва дума за другия "ПЕДОФИЛСКИ" случай, също през зимата, само на 50- 60 км от Петрохан 🤔❓❗

    13:19 14.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    17 12 Отговор

    До коментар #20 от "Джак Спароу":

    Със сигурност много от ППДБ трябва да минат на принудителна терапия по Закона за здравето!

    13:19 14.09.2026

  • 24 ИСТИНАТА

    30 15 Отговор

    До коментар #3 от "да бе":

    Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
    Елементарното доказателство е кучето.
    Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?

    Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!

    Коментиран от #34

    13:19 14.09.2026

  • 25 бкп-дс

    15 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ахааа":

    чичовото,това са хора на бкп-дс,чети и се интересувай повече!

    Коментиран от #52

    13:20 14.09.2026

  • 26 разбира се че е имал

    21 5 Отговор
    Претрепал трима. Отишъл да си довърши ремонта на вилата. После се върнал. Утрепал и децата и си сложил край на живота. Кое не е ясно?

    13:21 14.09.2026

  • 27 Наблюдател

    18 12 Отговор
    “Много тежка нарцистична психопатия”, сигурно е така. Духовен водач, покорител на пещери и деца, но не само. Едва ли строго охраняваната база на Петрохан е служила само като място за спортни и други забавления, едва ли връзката му с Мексико и присъствито му там са случайни. Трафик на дрога, хора, възможни сценарии. Интересни в случая са зомбираните родители, жертвали собствените си деца, мястото на софийския кмет в схемата, толкова пари не се дават от наивност.

    13:22 14.09.2026

  • 28 Той ли ти го прошепна на ушенцето?

    18 2 Отговор
    Шило в торба не стои, ще излезе истината все някак. Ще ви съдят, това няма да ви се размине

    13:22 14.09.2026

  • 29 люпка с таксито

    2 1 Отговор
    Търся да карам такси. бенатова

    13:22 14.09.2026

  • 30 въпрос

    22 2 Отговор
    Обявена е пресконференция, т.е. на нея трябва да бъдат допускани журналисти и близките на жертвите. Какво търси Симон Милков там и в какво качество? Кой го допусна на пресконференция и на какво основание? Организаторите трябва да дадат обяснение как и като какъв този човек присъстваше там и крещеше като изоглавен, така че истинските журналисти не успяха да си зададат въпросите.

    13:22 14.09.2026

  • 31 тц тц

    8 16 Отговор

    До коментар #17 от "Анализ":

    Всички разбрахме, че убиеца е Ламата, но тези, които сте с IQ = стайна температура никога няма да разберете.

    Коментиран от #50

    13:22 14.09.2026

  • 32 Журналя безсмислени

    12 4 Отговор
    Мислех че Слави ще разкрие нещо,но той си е лаладжия

    Коментиран от #35

    13:24 14.09.2026

  • 33 Европеец

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    Продължавам в момента да гледам порно презконференцията и съм съгласен с казаното от теб.... Росен Йорданов (не го харесвам никак) се държи нагло, но същевременно разгроми защитниците на калуша.... Дъщерята и самата Безоханова били големи спонсори на калуша-доста интересно като факт....

    13:24 14.09.2026

  • 34 Ама да, точно така!

    14 4 Отговор

    До коментар #24 от "ИСТИНАТА":

    Ако си откачен, убиваш деца, но кучето си обичаш като самия себе си. Ало-о-о?

    13:24 14.09.2026

  • 35 Слави може да изпее нещо

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Журналя безсмислени":

    От диванчето

    13:25 14.09.2026

  • 36 Росен Йорданов

    26 3 Отговор
    е един много т.п. криминалист. Ясно е, че прикривате истинските убийци с джиповете, защото са килъри, наети от триумвирата.

    13:26 14.09.2026

  • 37 хмм

    36 5 Отговор
    Росен Йорданов би трябвало да знае, че когато се изготвя психологична експертиза постмортем, тя винаги е условна и не може да бъде категорична, защото е направена по косвени сведения, а не се е работило пряко с обекта на експертизата. Колко да е професонално поведение на психолог, който прави категорични заключения за лица, с които не е имал контакт докато са били живи? И не просто дава заключения, но и обижда загиналите и близките им. Направо нямам думи да опиша това, което наблюдавах.

    Коментиран от #41, #48

    13:26 14.09.2026

  • 38 !!!?

    25 4 Отговор
    ...извършителят е искал максимално да контролира ситуацията !?...та затова е не е самоубил всички на "Петрохан", а ръгнал през ноща чак до "Оклчица" за да убие там якия Златков и мололетния младеж...!!!?

    13:27 14.09.2026

  • 39 Само

    11 11 Отговор
    У нас цяла партия ( ппдб+) покровителства и урежда финансово пееедофили, а джурналисТи се правят на нечули какво било зеещ с ввв ин тер?

    13:27 14.09.2026

  • 40 123

    12 10 Отговор
    Истината вече стана и официална.
    Остава да разберем официално и кои са спонсорите на сектата /неофициално всички знаем от коя партия са/.

    Коментиран от #57

    13:27 14.09.2026

  • 41 аз щи го кажа

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "хмм":

    Казва се наглост на всемогъщия в България в този момент от времето. Недосегаем е. Прави каквото си иска.

    13:28 14.09.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    8 8 Отговор
    Прокуратурата да се заеме с политическите създатели и покровители на сатанистите от Петрохан!

    Коментиран от #67, #72

    13:29 14.09.2026

  • 43 Гражданин.

    22 4 Отговор
    Защо ли никой не ви вярва ?

    13:30 14.09.2026

  • 44 ха ха

    9 0 Отговор
    Той определи случая като свързан с „много тежка нарцистична психопатия“./ за това разни вождове са ходили на обучение , да попиват знания и отношения , и да "изповядват информация"

    13:30 14.09.2026

  • 45 Не пасем трева!

    19 3 Отговор
    Версията за "лудия духовен лидер" и вътрешен конфликт е най-лесният начин институциите да избягат от отговорност и прикрият поръчковите убийствата пред обществеността.

    Коментиран от #54, #55

    13:32 14.09.2026

  • 46 Тая Работа !

    6 1 Отговор
    Еф Малко !

    Ай ла рипи !

    И Зависи Най Вече от Интелектуалния Контент !

    На Разследващия !

    13:32 14.09.2026

  • 47 Хаха

    4 1 Отговор
    Василка кметункова Юровизия, оставка кога?

    13:32 14.09.2026

  • 48 Любопитен

    5 11 Отговор

    До коментар #37 от "хмм":

    Аз пък се чудя защо близките им са на свобода? Да пратиш доброволно детето си при изверга Калушев си е престъпление, а роднините на ламата са знаели какви ги върши, че даже и финансово са му помагали.

    13:32 14.09.2026

  • 49 az СВО Победа 81

    9 5 Отговор
    Редица НПО-та и НПО активисти, кметът на София, политически фигури от ППДБ и частни лица гравитиращи около ППДБ и НПО-та са спонсорирали и поддържали педофилската секта на петроханци!

    Медицински факт!

    13:33 14.09.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "тц тц":

    Твоето IQ няма голямо значение, когато искат да те заблудят❗
    От значение са уменията и възможностите на тези които искат да те заблудят❗

    13:34 14.09.2026

  • 51 Добре е за всички

    10 3 Отговор
    Всички във властта си траят и са доволни.Няма прокурор който да гъкне,няма свидетел който да пропее. Да не искате световни новини да ни дават

    13:34 14.09.2026

  • 52 Ами той това ти казва

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "бкп-дс":

    Кое не разбра?

    Че партийни членове кариеристи от БКП и ДС офицери-опоттюнисти завзимат властта под синьото знаме на демонокрацията? Това ли ти е трудно да разбереш?

    В БКП членуваха 1 050 000 мъже и жени.

    В НР България към 1989 г. живеха 9 000 000 мъже, жени и деца.

    Всички юноши и младежи бяха членове на ДКМС (Димитровския комунистически младежки съюз).

    Имаше още две партии - БЗНС и ОФ, така че имаше поне толкова народна демокрация, колкото днес има в САЩ с нейните две партии.

    Във всяко българско семейство имаше или член на БКП, или член на ДКМС, или член на БЗНС, или член на ОФ.

    Само в твоето семейство е имало честна антикомунистическа опозиция, нали затова плюеш?

    Коментиран от #70

    13:34 14.09.2026

  • 53 Когато си глуповат

    3 10 Отговор
    все ти се привиждат разни заговори, външни сили, извънземни, космически енергии. В реалността обаче имаме някакви с повредени мозъци, асоциално поведение и самовлюбеност. Дали ще са младежка банда убиваща за удоволствие, тайно нацистко общество на някакви дето не са арийци или превъртяли тибетски мъдреци в гората, избор богат.

    13:34 14.09.2026

  • 54 Явно пасеш

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Не пасем трева!":

    Версията за "лудия духовен лидер" е далеч по правдоподобна от версията за "добрия и хрисим педофил".

    13:35 14.09.2026

  • 55 Истината

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Не пасем трева!":

    Лично ВВП ги е очистил, имаше го на снимка до хижата

    Коментиран от #62, #66

    13:35 14.09.2026

  • 56 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    18 1 Отговор
    Щото пък Росен няма "тежка нарцистична психопатия". Като му гледам разни снимки, май си втълпява, че е брат близнак на Джордж Клуни.

    Коментиран от #61

    13:36 14.09.2026

  • 57 !!!?

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "123":

    Истината за зловещата трагедия "Петрохан" не е известна !
    Къде е "експертизата" на мобилните телефони на убитите и котактните персонажи, къде е експертизата за тяхното безпроблемно въоръжаване до зъби, ролята на служби и институции с които са контактували...!!!?

    13:36 14.09.2026

  • 58 Да се знае!

    8 4 Отговор
    Сектата от Петрохан в един момент е решила, че парите не са им достатъчни и е започнала да рекетирала "клиентите" си...(камери, записи и т.н.). Е, това им е било фаталната грешка! Килърите на 100% не са българи, но ако са, значи някой "другар" вече разполага със записите и ще продължи да рекетира и този път няма да има мърдане...

    13:36 14.09.2026

  • 59 Даже

    15 0 Отговор
    се опитва да манипулира журналистите и гражданите с твърдения иззети изпод ноктите му .

    13:37 14.09.2026

  • 60 виж сега

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Тези неща са важни дотолкова доколкото биха могли да помогнат в разследването относно това дали става въпрос за убийства или за убийства и последвало самоубийство. Каквито и да са били тези хора, с каквото и да са се занимавали, те са мъртви. Основният въпрос е дали са били убити или верията на прокуратурата е правилна. Само че тази версия твърде много куца, поради което е очевидно недостоверна. Помня, че кметът, който беше един от първите влезли в хижата, каза пред камерите, че вътре има множество разпръснати гилзи. Значи вътре е имало престрелка и от снимката на трите трупа се вижда, че те са били извлечени извън хижата. Очевидно е, че няма как да става дума за тройно самоубийство. Важно е има ли убиец, който не е задържан и ще се измъкне от правосъдието. Това е важното, а не толкова какви са били жертвите.

    Коментиран от #88

    13:38 14.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    Размя ме от сърце с иронията си!
    Браво

    13:39 14.09.2026

  • 63 Механик

    10 1 Отговор
    Тоя или е нагъл лъжец и неуспешен манипулатор, или дипломата му за експерт е струвала на баща му печено агне, буренце вино и дамаджана ракия.
    То бива, ама па това дето го е казал изобщо не почива нито на логика, нито на факти.

    13:41 14.09.2026

  • 64 Aлфа Вълкът

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Умен":

    А очаквах някой спокоен, образован човек да се изкаже, да направи поведенчески анализ, поне малко от малко да му мяза като ни лъжат.
    Излиза тоя, почва да се пени, да обяснява, че той е експерт, а ние сме прости и няма да го разберем.
    Почва да прави вменения само за Калиев, после за Терзиев и ПП.
    Ама всъщност хижата е купена по времето на Борисов 2020 януари на безценица.
    Другото не са извършвали охранителна дейност, а само са се возили за кеф, затова всички в района се оплакват, че не ги пускат да преминават.
    За разрешението за 16-18 оръжия също нито дума.

    13:41 14.09.2026

  • 65 хахаха

    6 6 Отговор
    Джендърите до последно се надяваха, че властите ще кажат, че Путин е виновен:) Слязъл е от руската подводница в язовир Искър и заедно с руски агенти обучавани в Габрово е отишъл да ликвидира невинния Калушев:)

    13:42 14.09.2026

  • 66 Няма как

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Истината":

    В бункера е от
    5 години.

    Коментиран от #69

    13:43 14.09.2026

  • 67 !!!?

    12 2 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 81":

    По тази логика прокуратурата трябва да се заеме с Йотова като покровител на наркодилърите...!!!?

    Коментиран от #73, #77, #90, #103

    13:44 14.09.2026

  • 68 Толкова надежди

    2 2 Отговор
    За версия - извънземни, мафия, злата. Така им бяха нужни. Но не. Не и пеедофилия. И разпрани сссвинктери. Това не е политугодно.

    13:45 14.09.2026

  • 69 тц тц

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Няма как":

    Вчера беше в Индия, а миналата седмица в Сингапур. Щеше да го знаеш ако от 5 години не се криеше под леглото си:)
    П.П. Споко, руснаците дори не знаят, че съществуваш:)

    13:45 14.09.2026

  • 70 бкп-дс

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ами той това ти казва":

    чичовото,извъртя го в правилна посока,не отричам фактите,но ако си гласувал последните 30г/независимо за коя партия/,си участвал и пряко и косвено в разсипията на българия!

    13:46 14.09.2026

  • 71 едно въпросче

    5 1 Отговор
    Като какъв Ламата Калушев е имал властта да закрие местното РПУ, за да не му се бърка в делата? Благодаря предварително.

    13:47 14.09.2026

  • 72 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "az СВО Победа 81":

    Ако те пипна дъртако...

    Коментиран от #76

    13:47 14.09.2026

  • 73 Реалност

    5 5 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    По скоро със Сербезова и Надежда Йорданова, които са изкарвали наркодилърите тежко болни.

    13:47 14.09.2026

  • 74 Докато говореше тоя

    5 3 Отговор
    Така набеден за психолог и един мърмот завиваше шоколад в станиол.
    Приказки под шипковия храст.. Упс сготтвени от набедени пишман милиционерчета от школата, когато мутрата ги назначаваше.

    13:47 14.09.2026

  • 75 Тото 1 и Тото 2

    6 2 Отговор
    Добре е да се отбележи , че Росен беше някакъв ПСИХОЛОГ в МВР преди време , когато ББ управляваше авторитарно.
    После се махна от МВР , но обикаляше по студията и медиите и боготвореше ББ като един и единствен полуБОГ !
    Обича да е пред камерите и да грее с експертизата си и незаменимо и непогрешимо становище !
    Няма ли други психолози , че все този заслепен бойковец ни го натрапват ?

    13:47 14.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ДРОГАрката Идиотова

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    Важното е бело да има!

    13:48 14.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Копейкотрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Любопитен":

    Забравяш да дишаш.

    13:49 14.09.2026

  • 80 някой разбра ли

    6 2 Отговор
    защо една седмица полицията не успя да намери кемпера въпреки камерите и въпреки данните от Мерцедес за местоположението му? Някой разбра ли, защо не беше подадено съобщение от МВР, че кемперът се издирва, за да могат хората, които го забележат, да подадат сигнал? Защо държавата една седмица не успя да предотврати двете убийства, ако приемем, че не са три? В 21 век да не можеш да откриеш превозно средство на което имаш модел, марка и регистрационен номер, е смехотворно. Нищо не казват за пропуските в разследването и за това, че основна част от вината за Околчица се носи именно от държавните органи, които можеха да предотвратят трагедията.

    13:50 14.09.2026

  • 81 А МОЧАТА?

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "А у нас":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #83

    13:51 14.09.2026

  • 82 мухата ЦЕЦЕ

    4 2 Отговор
    Росен говори така , все едно неговото мнение е ЕДИНСТВЕНО провилното и вярното. Но всичко , което твърди е на база някакви модели и матрици , които той налага върху проверяваната личност !
    Според него , Калушев е избил хората.....защото загубил финансов и политическия си гръб ???????
    Накарал е родители да му даряват децата си ????????
    Омайвал е разни богаташи да му наливат много пари , които после изчезват ??????
    Наистина ли Росен твърди това и казва , че е дългогодишен спец и всезнайко ?

    Коментиран от #105

    13:52 14.09.2026

  • 83 Сега

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "А МОЧАТА?":

    Има бдение на жълти леко луди на педифили.

    13:53 14.09.2026

  • 84 Тартаковер

    2 2 Отговор
    То Йорданов , ако беше истински психоЛОГ и върл анализатор на човешкото поведение , защо не посъветва вожда си Борисов , да не се държи като ПРОСТАК , наглец и ЛИЦЕМЕР , за да не се налага сега да бяга от изборите , понеже е мразен и отхвърлен от всички ?

    Коментиран от #102

    13:55 14.09.2026

  • 85 бебето

    2 2 Отговор
    верно ли че путин е педофил?или са само слухове?

    Коментиран от #87, #94

    13:55 14.09.2026

  • 86 Казуар

    0 2 Отговор
    Росене, ти вече проникваш в мислите на хората и така си изкарваш хляба.

    13:56 14.09.2026

  • 87 Тото 1 и Тото 2

    1 5 Отговор

    До коментар #85 от "бебето":

    Кое е по-лошо педоФИЛ или бойкоФИЛ ?

    Коментиран от #89

    13:56 14.09.2026

  • 88 Цитат - обяснение

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "виж сега":

    тези многобройни гилзи станали , защото гилзите са се разцепили на няколко части - 🤔 и станали ...много .

    13:59 14.09.2026

  • 89 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Тото 1 и Тото 2":

    Путинофил

    13:59 14.09.2026

  • 90 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    Ако следваме логиката и в случая с помилвания наркотърговец прокуратурата следва да се заеме пак с ППДБ!

    Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков, по известен като Киро простия....

    Коментиран от #96, #99

    13:59 14.09.2026

  • 91 Помияри.

    1 2 Отговор
    Повръщам.

    14:01 14.09.2026

  • 92 Само да попитам

    1 3 Отговор
    Кои други деца са доказано пострадали от Каушев?

    14:01 14.09.2026

  • 93 Диагноза психолог

    1 2 Отговор
    Тия винаги имат обяснения за всичко…
    А дали е така, кой ще ни каже…

    14:02 14.09.2026

  • 94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "бебето":

    Вярно ли е, че наш премиер е бил обладан с цел възпитание на Витоша❓
    Или са само слухове 😉

    14:04 14.09.2026

  • 95 Хайде

    2 2 Отговор
    Пак се почва,за цялата тази трагедия имат майките,които са си изоставили децата.А майките са били влюбени в ламата,обаче той пък не е имал наклоности към жени.

    14:05 14.09.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 БКПто КАПИталистите

    3 0 Отговор
    Никой не споменава Деян Мексиканецат, никой, значи сички са една мафия, живковата номенклатура, всички журнаАля и всички ченгета и всички политици. Никой дори от чужбина, та нали ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА - СТАТУКВОТО СЕГА, И "ОПОЗИЦИЯТА МУ", СМЕНИХА МОСКВА С ВАШИНГТОН, И ПАПСТВОТО ИМ Е ВАШИНГТОН - РЕЛИГИЯТА Е КОРУПЦИЯ И КАПИТАЛИЗЪМА - С МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ - СОЦИАЛИЗМА БИЛ НЕДОНОСЧЕ..

    14:07 14.09.2026

  • 98 В Югозападния

    4 1 Отговор
    или Симеоновския се завършва криминална психология? Или в училище за специални потребности? Кой най-после ще прекрати тази гавра и ще им потърси отговорност? Радеееев, и ти си от тях.

    14:07 14.09.2026

  • 99 00лигофрен

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "az СВО Победа 81":

    Кой ПОДПИСА?

    14:07 14.09.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Чума

    1 1 Отговор
    И шест месеца ,,експертизи", за да ви слушаме простотиите!? Знаете ли защо се мотаят! Първо, защото не знаят, второ, защото са зависими, трето, за да мине време и се забравят очевадни несъответствия с твърденията им и някои факти, четвърто - дръж делото висящо, че като сме на зор или пред избори да ги таковаме...! Връща се буса кемпер от Странджа и паркира върху навалял сняг! През нощтта също вали сняг, показват как групата се прощава и кемпера ,,потегля за Околчица", но под него няма сняг! Показват стари кадри!?

    14:08 14.09.2026

  • 102 Не си интересен

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Тартаковер":

    Пищи по темата !

    14:09 14.09.2026

  • 103 Всичко е точно

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "!!!?":

    Тези са помогнали на обвинението, затова ги помилват… под прикритие…

    14:10 14.09.2026

  • 104 Петромил

    2 1 Отговор
    Кметът Васил Терзиев е ходил сам на хижата - така каза Росен Йорданов, видно от камерите. А кметът ИЗЛЪГА няколко пъти в ефир, че е ходил там с децата си на разходка и на чист въздух. Лъжата е водеща при умнокрасивите, даже е евроатлантическа ценност.
    Васил Терзиев да се срамува от децата си, че ги въвлече в това, споменавайки ги. Не му е чиста работата.

    14:10 14.09.2026

  • 105 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "мухата ЦЕЦЕ":

    Това, че Калушев е ,,загубил финансов и политически гръб" не е убедително, защото се очакваше и само след броени дни, уж техният човек Гюров бе назначен за служебен премиер! Значи, толкова време оцелели без такъв гръб и тъкмо техните хора да започнат да раздават парите в държавата, не издържаха и се самоизтрепаха в знак на протест...!?

    14:12 14.09.2026

  • 106 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Как пък разчетоха същността на Калушев - мисли, намерения, поведение. На колко години е този човек и досега не е имал подобни проявления? Всичко се прехвърля на един виновник, за да се претъпи реакцията на останалите близки. Лъжи, лъжи и пак лъжи - и всичко с предизборен привкус. Сега ще метнат тази помия, освен на близките и на демократичните сили.

    14:15 14.09.2026

  • 107 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ПеПедофили и убийци

    14:16 14.09.2026

  • 108 Поверителят

    0 0 Отговор
    Влечения, клубове, подчиняване, оръжие!!!!!!!!!!!!

    14:16 14.09.2026

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