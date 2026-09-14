Росен Йорданов за Калушев: Имал е предварително намерение да отнеме живота на последователите си

Криминалният психолог Росен Йорданов коментира случая „Петрохан-Околчица“ и заключенията от комплексните експертизи. По думите му Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е разполагал с цялата информация и всички мотиви около случилото се.
„Нашият анализ показа, че Ивайло Калушев е бил единственият човек, който е бил носител на цялата информация и всички мотиви. От тази гледна точка той е знаел какво ще се случи“, заяви Йорданов, цитиран от novini.bg
Според криминалния психолог останалите членове на групата са функционирали в система от правила и йерархия, определени от Калушев. „Имало е правила, че Ламата знае всичко, постъпват само както каже Ламата, нямат право на абсолютно нищо и така нататък“, посочи той.
Йорданов заяви още, че според експертния анализ Калушев е имал предварително намерение да отнеме живота на хората, които сам е обозначавал като свои „последователи“. „Ивайло Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на така наречените от него последователи. Той ги е обозначил по този начин, за да ги използва като част от манипулативния си похват“, каза криминалният психолог.
По думите му мястото на случилото се също е било от значение, тъй като при подобно действие извършителят би искал да контролира максимално ситуацията. „Когато един човек извършва и има нагласата да извърши такова действие, той трябва да контролира всичко, тъй като това престъпление има много силно организирани елементи“, обясни Йорданов.
Той посочи, че според експертното предположение Калушев е застанал на изхода на кемпера и е отнел живота на двете жертви. „Най-вероятно, по наше предположение, първо е отстрелял Николай Златков, съжалявам за израза, но за съжаление така се получава“, каза Йорданов.
По думите му Златков е представлявал по-голяма заплаха за Калушев, тъй като е бил физически по-силен и е можел да му се противопостави.
Криминалният психолог коментира и личността на Калушев. Той определи случая като свързан с „много тежка нарцистична психопатия“.
„Аз съм назначен за експерт и трябва да си кажа мнението, независимо колко неприятно е наистина да се чува“, заяви Йорданов.
Той подчерта, че изводите му не са основани единствено на собствен анализ, а са потвърдени и от останалите експертизи по случая.
Йорданов говори и за сексуалните наклонности на Калушев. По думите му проблемът не е бил свързан толкова със сексуалната му ориентация, колкото с влечението му към подрастващи. „Неговата сексуална ориентация и сексуални наклонности към подрастващите са били изключително тежки“, каза той.
Според Йорданов Калушев е търсил среда, в която да може да реализира тези свои наклонности, без да се сблъсква с морални и наказателни санкции. По думите му такава среда първоначално е намерил в клуб „Екстрийм“.
„До този момент от живота му не са известни данни той да се е занимавал с планинарство, пещернячество и такива неща, но тогава, поради за нас много достоверен инцидент, той е бил принуден да напусне естествената си среда“, обясни психологът.
Той посочи, че присъединяването към тази среда според експертния анализ му е дало възможност да бъде далеч от опасностите, които обществените норми по това време биха могли да създадат за него.
Йорданов коментира и физическите следи, открити по кемпера. Той обясни, че пръските по вратата най-вероятно са от главата на Калушев след падането му вследствие на произведения изстрел. „Ние сме експерти, не сме свидетели. На базата на находките, на веществените доказателства и на резултата от допълнителни изследвания ние правим обосновани изводи“, подчерта той.
Криминалният психолог обясни и че условията в кемпера са имали значение за състоянието на кръвта. По думите му след настъпването на смъртта температурата вътре постепенно се е изравнила с тази на околната среда. Студеното и влажно време е забавило процеса на изсъхване на кръвта.
Йорданов изрази съчувствие към близките на Дечо Василев и Николай Златков. „Тези хора са жертви. Други хора са убийци“, заяви той.
В началото на изказването си криминалният психолог подчерта, че екипът е работил по експертизата в продължение на около шест месеца и се е запознал с различните материали и експертизи по случая. Той заяви, че след първоначалните си публични коментари е отказвал интервюта, за да може да работи по случая без допълнителен обществен натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Aлфа Вълкът
Коментиран от #13
13:08 14.09.2026
3 да бе
Коментиран от #24
13:08 14.09.2026
4 Голяма експертиза
Прикриват и спонсорите му тогава на власт
13:09 14.09.2026
5 интересно
Коментиран от #15, #33
13:09 14.09.2026
6 Боруна Лом
13:09 14.09.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #16
13:10 14.09.2026
8 Питане
Комунистическа червена дреха съшита с бели конци !!!
13:10 14.09.2026
9 бкп-дс
Коментиран от #18
13:12 14.09.2026
10 Карай да върви.Приключено
13:12 14.09.2026
11 име
Коментиран от #60
13:13 14.09.2026
12 az СВО Победа 81
Коментиран от #20
13:13 14.09.2026
13 Умен
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":Той е изгонен доколкото знам от Института по криминология.Толкова глупости скоро не бях чувала.Страшен психолог.
Коментиран от #64
13:13 14.09.2026
14 Песимист
13:14 14.09.2026
15 Справедлив
До коментар #5 от "интересно":Пълен цирк.И този си получи петте минути слава.
13:15 14.09.2026
16 име
До коментар #7 от "Тик-Ток":Е, ти до сега да чу някой да каже че го познава добре? Всеки вика: аз не го познавах, бях случайно на място където беше и той, ама му дарих едни пари!
13:15 14.09.2026
17 Анализ
Коментиран от #31
13:15 14.09.2026
18 Ахааа
До коментар #9 от "бкп-дс":Завладяна беше държавата, от най- големите антикомунисти- Иван Костов, Бойко Борисов и прочие бивши комунисти!!! Как изведнъж станаха най- големите антикомунисти, големите демократи.. Големите евроатлантици !!!!
Коментиран от #25
13:16 14.09.2026
19 Този
13:18 14.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реалност
13:19 14.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:19 14.09.2026
23 az СВО Победа 81
До коментар #20 от "Джак Спароу":Със сигурност много от ППДБ трябва да минат на принудителна терапия по Закона за здравето!
13:19 14.09.2026
24 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "да бе":Калушев и останалите са Убити от ДАНС, подчинена на Президента!
Елементарното доказателство е кучето.
Вие познавате ли някой, колкото и да е откачен, да си изгори живо кучето?
Няма такава държава да помилва наркобосове! Президентът Йотова и премиерът Радев станаха наркодилъри!
Коментиран от #34
13:19 14.09.2026
25 бкп-дс
До коментар #18 от "Ахааа":чичовото,това са хора на бкп-дс,чети и се интересувай повече!
Коментиран от #52
13:20 14.09.2026
26 разбира се че е имал
13:21 14.09.2026
27 Наблюдател
13:22 14.09.2026
28 Той ли ти го прошепна на ушенцето?
13:22 14.09.2026
29 люпка с таксито
13:22 14.09.2026
30 въпрос
13:22 14.09.2026
31 тц тц
До коментар #17 от "Анализ":Всички разбрахме, че убиеца е Ламата, но тези, които сте с IQ = стайна температура никога няма да разберете.
Коментиран от #50
13:22 14.09.2026
32 Журналя безсмислени
Коментиран от #35
13:24 14.09.2026
33 Европеец
До коментар #5 от "интересно":Продължавам в момента да гледам порно презконференцията и съм съгласен с казаното от теб.... Росен Йорданов (не го харесвам никак) се държи нагло, но същевременно разгроми защитниците на калуша.... Дъщерята и самата Безоханова били големи спонсори на калуша-доста интересно като факт....
13:24 14.09.2026
34 Ама да, точно така!
До коментар #24 от "ИСТИНАТА":Ако си откачен, убиваш деца, но кучето си обичаш като самия себе си. Ало-о-о?
13:24 14.09.2026
35 Слави може да изпее нещо
До коментар #32 от "Журналя безсмислени":От диванчето
13:25 14.09.2026
36 Росен Йорданов
13:26 14.09.2026
37 хмм
Коментиран от #41, #48
13:26 14.09.2026
38 !!!?
13:27 14.09.2026
39 Само
13:27 14.09.2026
40 123
Остава да разберем официално и кои са спонсорите на сектата /неофициално всички знаем от коя партия са/.
Коментиран от #57
13:27 14.09.2026
41 аз щи го кажа
До коментар #37 от "хмм":Казва се наглост на всемогъщия в България в този момент от времето. Недосегаем е. Прави каквото си иска.
13:28 14.09.2026
42 az СВО Победа 81
Коментиран от #67, #72
13:29 14.09.2026
43 Гражданин.
13:30 14.09.2026
44 ха ха
13:30 14.09.2026
45 Не пасем трева!
Коментиран от #54, #55
13:32 14.09.2026
46 Тая Работа !
Ай ла рипи !
И Зависи Най Вече от Интелектуалния Контент !
На Разследващия !
13:32 14.09.2026
47 Хаха
13:32 14.09.2026
48 Любопитен
До коментар #37 от "хмм":Аз пък се чудя защо близките им са на свобода? Да пратиш доброволно детето си при изверга Калушев си е престъпление, а роднините на ламата са знаели какви ги върши, че даже и финансово са му помагали.
13:32 14.09.2026
49 az СВО Победа 81
Медицински факт!
13:33 14.09.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "тц тц":Твоето IQ няма голямо значение, когато искат да те заблудят❗
От значение са уменията и възможностите на тези които искат да те заблудят❗
13:34 14.09.2026
51 Добре е за всички
13:34 14.09.2026
52 Ами той това ти казва
До коментар #25 от "бкп-дс":Кое не разбра?
Че партийни членове кариеристи от БКП и ДС офицери-опоттюнисти завзимат властта под синьото знаме на демонокрацията? Това ли ти е трудно да разбереш?
В БКП членуваха 1 050 000 мъже и жени.
В НР България към 1989 г. живеха 9 000 000 мъже, жени и деца.
Всички юноши и младежи бяха членове на ДКМС (Димитровския комунистически младежки съюз).
Имаше още две партии - БЗНС и ОФ, така че имаше поне толкова народна демокрация, колкото днес има в САЩ с нейните две партии.
Във всяко българско семейство имаше или член на БКП, или член на ДКМС, или член на БЗНС, или член на ОФ.
Само в твоето семейство е имало честна антикомунистическа опозиция, нали затова плюеш?
Коментиран от #70
13:34 14.09.2026
53 Когато си глуповат
13:34 14.09.2026
54 Явно пасеш
До коментар #45 от "Не пасем трева!":Версията за "лудия духовен лидер" е далеч по правдоподобна от версията за "добрия и хрисим педофил".
13:35 14.09.2026
55 Истината
До коментар #45 от "Не пасем трева!":Лично ВВП ги е очистил, имаше го на снимка до хижата
Коментиран от #62, #66
13:35 14.09.2026
56 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Коментиран от #61
13:36 14.09.2026
57 !!!?
До коментар #40 от "123":Истината за зловещата трагедия "Петрохан" не е известна !
Къде е "експертизата" на мобилните телефони на убитите и котактните персонажи, къде е експертизата за тяхното безпроблемно въоръжаване до зъби, ролята на служби и институции с които са контактували...!!!?
13:36 14.09.2026
58 Да се знае!
13:36 14.09.2026
59 Даже
13:37 14.09.2026
60 виж сега
До коментар #11 от "име":Тези неща са важни дотолкова доколкото биха могли да помогнат в разследването относно това дали става въпрос за убийства или за убийства и последвало самоубийство. Каквито и да са били тези хора, с каквото и да са се занимавали, те са мъртви. Основният въпрос е дали са били убити или верията на прокуратурата е правилна. Само че тази версия твърде много куца, поради което е очевидно недостоверна. Помня, че кметът, който беше един от първите влезли в хижата, каза пред камерите, че вътре има множество разпръснати гилзи. Значи вътре е имало престрелка и от снимката на трите трупа се вижда, че те са били извлечени извън хижата. Очевидно е, че няма как да става дума за тройно самоубийство. Важно е има ли убиец, който не е задържан и ще се измъкне от правосъдието. Това е важното, а не толкова какви са били жертвите.
Коментиран от #88
13:38 14.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ха ха ха
До коментар #55 от "Истината":Размя ме от сърце с иронията си!
Браво
13:39 14.09.2026
63 Механик
То бива, ама па това дето го е казал изобщо не почива нито на логика, нито на факти.
13:41 14.09.2026
64 Aлфа Вълкът
До коментар #13 от "Умен":А очаквах някой спокоен, образован човек да се изкаже, да направи поведенчески анализ, поне малко от малко да му мяза като ни лъжат.
Излиза тоя, почва да се пени, да обяснява, че той е експерт, а ние сме прости и няма да го разберем.
Почва да прави вменения само за Калиев, после за Терзиев и ПП.
Ама всъщност хижата е купена по времето на Борисов 2020 януари на безценица.
Другото не са извършвали охранителна дейност, а само са се возили за кеф, затова всички в района се оплакват, че не ги пускат да преминават.
За разрешението за 16-18 оръжия също нито дума.
13:41 14.09.2026
65 хахаха
13:42 14.09.2026
66 Няма как
До коментар #55 от "Истината":В бункера е от
5 години.
Коментиран от #69
13:43 14.09.2026
67 !!!?
До коментар #42 от "az СВО Победа 81":По тази логика прокуратурата трябва да се заеме с Йотова като покровител на наркодилърите...!!!?
Коментиран от #73, #77, #90, #103
13:44 14.09.2026
68 Толкова надежди
13:45 14.09.2026
69 тц тц
До коментар #66 от "Няма как":Вчера беше в Индия, а миналата седмица в Сингапур. Щеше да го знаеш ако от 5 години не се криеше под леглото си:)
П.П. Споко, руснаците дори не знаят, че съществуваш:)
13:45 14.09.2026
70 бкп-дс
До коментар #52 от "Ами той това ти казва":чичовото,извъртя го в правилна посока,не отричам фактите,но ако си гласувал последните 30г/независимо за коя партия/,си участвал и пряко и косвено в разсипията на българия!
13:46 14.09.2026
71 едно въпросче
13:47 14.09.2026
72 Копейкотрошач
До коментар #42 от "az СВО Победа 81":Ако те пипна дъртако...
Коментиран от #76
13:47 14.09.2026
73 Реалност
До коментар #67 от "!!!?":По скоро със Сербезова и Надежда Йорданова, които са изкарвали наркодилърите тежко болни.
13:47 14.09.2026
74 Докато говореше тоя
Приказки под шипковия храст.. Упс сготтвени от набедени пишман милиционерчета от школата, когато мутрата ги назначаваше.
13:47 14.09.2026
75 Тото 1 и Тото 2
После се махна от МВР , но обикаляше по студията и медиите и боготвореше ББ като един и единствен полуБОГ !
Обича да е пред камерите и да грее с експертизата си и незаменимо и непогрешимо становище !
Няма ли други психолози , че все този заслепен бойковец ни го натрапват ?
13:47 14.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ДРОГАрката Идиотова
До коментар #67 от "!!!?":Важното е бело да има!
13:48 14.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Копейкотрошач
До коментар #76 от "Любопитен":Забравяш да дишаш.
13:49 14.09.2026
80 някой разбра ли
13:50 14.09.2026
81 А МОЧАТА?
До коментар #78 от "А у нас":Възстановиха ли МОЧАТА?А?
Коментиран от #83
13:51 14.09.2026
82 мухата ЦЕЦЕ
Според него , Калушев е избил хората.....защото загубил финансов и политическия си гръб ???????
Накарал е родители да му даряват децата си ????????
Омайвал е разни богаташи да му наливат много пари , които после изчезват ??????
Наистина ли Росен твърди това и казва , че е дългогодишен спец и всезнайко ?
Коментиран от #105
13:52 14.09.2026
83 Сега
До коментар #81 от "А МОЧАТА?":Има бдение на жълти леко луди на педифили.
13:53 14.09.2026
84 Тартаковер
Коментиран от #102
13:55 14.09.2026
85 бебето
Коментиран от #87, #94
13:55 14.09.2026
86 Казуар
13:56 14.09.2026
87 Тото 1 и Тото 2
До коментар #85 от "бебето":Кое е по-лошо педоФИЛ или бойкоФИЛ ?
Коментиран от #89
13:56 14.09.2026
88 Цитат - обяснение
До коментар #60 от "виж сега":тези многобройни гилзи станали , защото гилзите са се разцепили на няколко части - 🤔 и станали ...много .
13:59 14.09.2026
89 Анонимен
До коментар #87 от "Тото 1 и Тото 2":Путинофил
13:59 14.09.2026
90 az СВО Победа 81
До коментар #67 от "!!!?":Ако следваме логиката и в случая с помилвания наркотърговец прокуратурата следва да се заеме пак с ППДБ!
Със заповеди от юли 2022 г. е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите за състава на комисията са издадени от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова. Министър-председател по това време е Кирил Петков, по известен като Киро простия....
Коментиран от #96, #99
13:59 14.09.2026
91 Помияри.
14:01 14.09.2026
92 Само да попитам
14:01 14.09.2026
93 Диагноза психолог
А дали е така, кой ще ни каже…
14:02 14.09.2026
94 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #85 от "бебето":Вярно ли е, че наш премиер е бил обладан с цел възпитание на Витоша❓
Или са само слухове 😉
14:04 14.09.2026
95 Хайде
14:05 14.09.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 БКПто КАПИталистите
14:07 14.09.2026
98 В Югозападния
14:07 14.09.2026
99 00лигофрен
До коментар #90 от "az СВО Победа 81":Кой ПОДПИСА?
14:07 14.09.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Чума
14:08 14.09.2026
102 Не си интересен
До коментар #84 от "Тартаковер":Пищи по темата !
14:09 14.09.2026
103 Всичко е точно
До коментар #67 от "!!!?":Тези са помогнали на обвинението, затова ги помилват… под прикритие…
14:10 14.09.2026
104 Петромил
Васил Терзиев да се срамува от децата си, че ги въвлече в това, споменавайки ги. Не му е чиста работата.
14:10 14.09.2026
105 Чума
До коментар #82 от "мухата ЦЕЦЕ":Това, че Калушев е ,,загубил финансов и политически гръб" не е убедително, защото се очакваше и само след броени дни, уж техният човек Гюров бе назначен за служебен премиер! Значи, толкова време оцелели без такъв гръб и тъкмо техните хора да започнат да раздават парите в държавата, не издържаха и се самоизтрепаха в знак на протест...!?
14:12 14.09.2026
106 Кой какъв е
14:15 14.09.2026
107 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:16 14.09.2026
108 Поверителят
14:16 14.09.2026