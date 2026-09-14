Криминалист за случая "Петрохан": Екзекутирани са, а ни се представя сълзлива история за Калушев

"Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше. Това беше едно нищо. Някакъв опит да се замажат нещата и индиректно да се обясни, че ще бъде прекратено производството, тъй като извършителят Ивайло Калушев е мъртъв и няма кого да съдят", заяви криминалистът Иван Савов в предаването "Денят ON AIR", коментирайки пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая "Петрохан-Околчица".

По думите му пресконференцията е била свободен преразказ и "приказки под шипковия храст".

Савов подчерта, че нищо не е било изнесено като безспорно доказателство, което да допълва официалните тези на разследващите.

"Не се убеди обществеността, че нещата са такива, каквито те се опитват да ги представят. Съдебно-медицинските експертизи са абсурдни и смешни. Самите изследвания са правени отгоре-отгоре. Едната експертиза е от 3 страници, това е безобразие. Това ще го разбере всеки колега, който е бил вещо лице и са анализирали съдебно-медицински изследвания", обясни събеседникът на Bulgaria ON AIR.

"Този криминален психолог няма право да дава квалификации и да вади правни заключения. В най-добрия случай се явява вещо лице. Това са едни истории. Час и половина загубен от живота на хората за глупости", каза още Савов.

Според него случаят се политизира и използва, за да се отговори на определена политическа сила, извадила компромат срещу други хора.

Савов продължава да твърди, че има замесени външни лица, но сподели, че не може да го докаже така, тъй като няма поглед и досег до елементите на разследването.

"Накъде е тръгнало това разследване - да доказва, че Калушев е педофил, или да разследва самите убийства? Кое е било приоритет на разследването - доказване на психичното състояние на Калушев или разнищването на обстоятелствата около случая", попита криминалистът.

Той изтъкна, че на хората се дава сълзлива история, която "не е задължително да е невярна".

"Няма как да сме сигурни, че точно ориентацията на Калушев е довела до всичко това. Това са екзекуции. Нещо е трябвало да се случи, но не се е случвало и поради това тези хора са очистени. Нищо убедително не излиза в другата посока. Част от службите в България са знаели какво се случва там. Това не може да се счита за замесване", завърши Савов.