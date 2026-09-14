Криминалист за случая "Петрохан": Екзекутирани са, а ни се представя сълзлива история за Калушев

"Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше. Това беше едно нищо. Някакъв опит да се замажат нещата и индиректно да се обясни, че ще бъде прекратено производството, тъй като извършителят Ивайло Калушев е мъртъв и няма кого да съдят", заяви криминалистът Иван Савов в предаването "Денят ON AIR", коментирайки пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая "Петрохан-Околчица".
По думите му пресконференцията е била свободен преразказ и "приказки под шипковия храст".
Савов подчерта, че нищо не е било изнесено като безспорно доказателство, което да допълва официалните тези на разследващите.
"Не се убеди обществеността, че нещата са такива, каквито те се опитват да ги представят. Съдебно-медицинските експертизи са абсурдни и смешни. Самите изследвания са правени отгоре-отгоре. Едната експертиза е от 3 страници, това е безобразие. Това ще го разбере всеки колега, който е бил вещо лице и са анализирали съдебно-медицински изследвания", обясни събеседникът на Bulgaria ON AIR.
"Този криминален психолог няма право да дава квалификации и да вади правни заключения. В най-добрия случай се явява вещо лице. Това са едни истории. Час и половина загубен от живота на хората за глупости", каза още Савов.
Според него случаят се политизира и използва, за да се отговори на определена политическа сила, извадила компромат срещу други хора.
Савов продължава да твърди, че има замесени външни лица, но сподели, че не може да го докаже така, тъй като няма поглед и досег до елементите на разследването.
"Накъде е тръгнало това разследване - да доказва, че Калушев е педофил, или да разследва самите убийства? Кое е било приоритет на разследването - доказване на психичното състояние на Калушев или разнищването на обстоятелствата около случая", попита криминалистът.
Той изтъкна, че на хората се дава сълзлива история, която "не е задължително да е невярна".
"Няма как да сме сигурни, че точно ориентацията на Калушев е довела до всичко това. Това са екзекуции. Нещо е трябвало да се случи, но не се е случвало и поради това тези хора са очистени. Нищо убедително не излиза в другата посока. Част от службите в България са знаели какво се случва там. Това не може да се счита за замесване", завърши Савов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
"самоубийството " на Калушев.
Втория проектил е излязъл през тавана,
след като е убит в лицето(устата) е
бил с пъхнат пистолет в ръката и произвели изстрел за
да има прахов нагар!!
ФАКТ!
Иначе има 100 "експерта", дето ще доказват,
че някой може да има сили да се гръмне ДВА пъти в устата??!
АРЕ!!
22:34 14.09.2026
2 Набедения
Колко време е работил, къде и като какъв? Какво означава "криминалист"?
Вземете го скрийте някъде и никога не го показвайте повече този празноглав псевдоучен "сладкодумник".
22:34 14.09.2026
3 Луд
Коментиран от #23
22:34 14.09.2026
4 Дзак
22:35 14.09.2026
5 МонДю
22:40 14.09.2026
6 Оня
22:41 14.09.2026
7 Абе ние да не сме балъци
22:41 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Спецназ
Да се ЗАДРАСКАТ тия малоумия за самоубийства.
ТИЯ юнаци - тъпаци- пещерняци са НАМЕРИЛИ!!
Нещо ГОЛЯМО! Ма като казвам голямо- яка работа.
Плащали са им луди пари, даже глезотии като тур в Мексико и така,
НАКРАЯ са го намерили!!
ФАКТ!
... после е последвала ЗАЧИСТКАТА...
Който иска да мисли- МОЖЕ!!
Коментиран от #14
22:43 14.09.2026
10 Това е ясно на всички
Коментиран от #34
22:43 14.09.2026
11 Оня
22:43 14.09.2026
12 Брейй
22:43 14.09.2026
13 Пълен Провал
22:44 14.09.2026
14 Анонимен
До коментар #9 от "Спецназ":Намерили са т-рътката ти!
22:46 14.09.2026
15 Държавните медии преди час го ..
Коментиран от #25
22:46 14.09.2026
16 Доларчета зелени за сини човечета
22:47 14.09.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
АМА БАШ КРИМИНАЛИСТ...Б.БОТЕВ
ОЩЕ НА ТРЕТИЯ ДЕН В ПРЕДАВАНЕТО
СТО И ДВАЙСЕ МИНУТИ ...
БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ СИ ГО КАЗА...
ТОВА Е ПЕДОФИЛСКА СЕКТА
И ГУРУТУ Е КИЛЕРА..ТОЧКА „.”☝
ТОВА ДАЖЕ И ЕФБИАЙ ГО НЕМОЖЕ☝
22:48 14.09.2026
18 Зрител
А пък криминалния психолог нещо превъртя и крещеше и обиждаше близките на жертвите.
Видях едно зле скроено партийно мероприятие.
22:49 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пецата
22:49 14.09.2026
21 Както винаги е било мъртвите не говорят
Главният герой на романа Марк, специалистът от Сицилия, е специалист именно по тази част - рипалитурата
22:50 14.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Прав
До коментар #3 от "Луд":Ако Савов беше като психолога манипулатор щеше да се издигне. Но с тази честност и професиолизъм не става за ръководител.
22:52 14.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Боже пази България
До коментар #15 от "Държавните медии преди час го ..":Вижте го добре...и това са ни психолозите?
Та самия той е за въдворяване в психиатрия
22:54 14.09.2026
26 Мдаа
22:55 14.09.2026
27 Набеден специалист
22:55 14.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Перо
22:56 14.09.2026
30 и малките деца в градината
Коментиран от #32
22:56 14.09.2026
31 А50
22:59 14.09.2026
32 поредните жертви
До коментар #30 от "и малките деца в градината":на лакомията за пари на глупаците
23:00 14.09.2026
33 Ицо
Коментиран от #35
23:01 14.09.2026
34 Боруна Лом
До коментар #10 от "Това е ясно на всички":УУУУ...ЯЯЯВЯ КОЛКО ЗАРАБОТИХТЕ?
23:02 14.09.2026
35 облъчена копейка
До коментар #33 от "Ицо":запада е виновен за всичко другари да си върнем рублата слава путлир!
23:03 14.09.2026
36 Конспиратор
Но телата отдавна са изгнили, а съществуващите документи от резултата от аутопсиите приемат, че има механизъм на самоубийсва в хижата, а в кемпера две убийства и едно самоубийство на Калушев.
Като няма доказателства за външна намеса, остават меродавни аутопсиите.
Ако криминалисти продължават да твърдят за екзекуции и не посочват от кого са извършени, то твърденията им са безпочвени, увиснали във въздуха на конспирациите.
23:06 14.09.2026