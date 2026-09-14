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Криминалист за случая "Петрохан": Екзекутирани са, а ни се представя сълзлива история за Калушев

Криминалист за случая "Петрохан": Екзекутирани са, а ни се представя сълзлива история за Калушев

14 Септември, 2026 22:15 1 561 36

  • иван савов-
  • петрохан-
  • криминалист-
  • околчица

Съдебно-медицинските експертизи са абсурдни и смешни, заяви криминалистът

Криминалист за случая "Петрохан": Екзекутирани са, а ни се представя сълзлива история за Калушев - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше. Това беше едно нищо. Някакъв опит да се замажат нещата и индиректно да се обясни, че ще бъде прекратено производството, тъй като извършителят Ивайло Калушев е мъртъв и няма кого да съдят", заяви криминалистът Иван Савов в предаването "Денят ON AIR", коментирайки пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая "Петрохан-Околчица".

По думите му пресконференцията е била свободен преразказ и "приказки под шипковия храст".

Савов подчерта, че нищо не е било изнесено като безспорно доказателство, което да допълва официалните тези на разследващите.

"Не се убеди обществеността, че нещата са такива, каквито те се опитват да ги представят. Съдебно-медицинските експертизи са абсурдни и смешни. Самите изследвания са правени отгоре-отгоре. Едната експертиза е от 3 страници, това е безобразие. Това ще го разбере всеки колега, който е бил вещо лице и са анализирали съдебно-медицински изследвания", обясни събеседникът на Bulgaria ON AIR.

"Този криминален психолог няма право да дава квалификации и да вади правни заключения. В най-добрия случай се явява вещо лице. Това са едни истории. Час и половина загубен от живота на хората за глупости", каза още Савов.

Според него случаят се политизира и използва, за да се отговори на определена политическа сила, извадила компромат срещу други хора.

Савов продължава да твърди, че има замесени външни лица, но сподели, че не може да го докаже така, тъй като няма поглед и досег до елементите на разследването.

"Накъде е тръгнало това разследване - да доказва, че Калушев е педофил, или да разследва самите убийства? Кое е било приоритет на разследването - доказване на психичното състояние на Калушев или разнищването на обстоятелствата около случая", попита криминалистът.

Той изтъкна, че на хората се дава сълзлива история, която "не е задължително да е невярна".

"Няма как да сме сигурни, че точно ориентацията на Калушев е довела до всичко това. Това са екзекуции. Нещо е трябвало да се случи, но не се е случвало и поради това тези хора са очистени. Нищо убедително не излиза в другата посока. Част от службите в България са знаели какво се случва там. Това не може да се счита за замесване", завърши Савов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    19 8 Отговор
    В Кемпера е имало 2 проектила изстреляни при

    "самоубийството " на Калушев.

    Втория проектил е излязъл през тавана,
    след като е убит в лицето(устата) е

    бил с пъхнат пистолет в ръката и произвели изстрел за
    да има прахов нагар!!

    ФАКТ!

    Иначе има 100 "експерта", дето ще доказват,
    че някой може да има сили да се гръмне ДВА пъти в устата??!

    АРЕ!!

    22:34 14.09.2026

  • 2 Набедения

    18 29 Отговор
    Кой по-точно е криминалистът Иван Савов?
    Колко време е работил, къде и като какъв? Какво означава "криминалист"?
    Вземете го скрийте някъде и никога не го показвайте повече този празноглав псевдоучен "сладкодумник".

    22:34 14.09.2026

  • 3 Луд

    27 10 Отговор
    Савов е умен и честен човек ,Жалко че такива като него не ги издигат на високи позиции във службите.

    Коментиран от #23

    22:34 14.09.2026

  • 4 Дзак

    5 0 Отговор
    Влечение, Клубове, Подчиняване, Унищожение! Както и да го извъртате. Подобно на убийството в Пловдив. Всички имат едно общо - мания за непогрешимост! Търсете кой възпитава това.

    22:35 14.09.2026

  • 5 МонДю

    9 10 Отговор
    по дебел врат има тоя, тая шия не е от туршия, корумпиран прасю

    22:40 14.09.2026

  • 6 Оня

    9 11 Отговор
    Коментара за този " експерт" е следния: Провалено и некадърно ченге се опитва да трупа точки пред розовите! Предният такъв сега имал мераци да става вицепрезидент!

    22:41 14.09.2026

  • 7 Абе ние да не сме балъци

    14 7 Отговор
    Като ще ги ликвидира Калушев що не е в хижата ами ще ходи и до Околчица? Къде е човека който намери сутринта телата на хижарите? Прикрива се някаква голяма игра.

    22:41 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спецназ

    8 6 Отговор
    Разследването трябва да започне отначало.

    Да се ЗАДРАСКАТ тия малоумия за самоубийства.

    ТИЯ юнаци - тъпаци- пещерняци са НАМЕРИЛИ!!

    Нещо ГОЛЯМО! Ма като казвам голямо- яка работа.
    Плащали са им луди пари, даже глезотии като тур в Мексико и така,

    НАКРАЯ са го намерили!!

    ФАКТ!

    ... после е последвала ЗАЧИСТКАТА...

    Който иска да мисли- МОЖЕ!!

    Коментиран от #14

    22:43 14.09.2026

  • 10 Това е ясно на всички

    4 8 Отговор
    БТА предава на живо - И в момента огромно множество са блокирали Българска национална телевизия с възгласи "Тук не е Москва" и "Червени боклуци махайте се"

    Коментиран от #34

    22:43 14.09.2026

  • 11 Оня

    8 7 Отговор
    Що не го питате тоя заобления колко му киха Саша Безуханова,Ухото и Прокопиев?

    22:43 14.09.2026

  • 12 Брейй

    9 6 Отговор
    Петроханските педофили явно имат мн защитници, а щеше да е хубаво да ги вкарат в затвора и да им пръснат з….,

    22:43 14.09.2026

  • 13 Пълен Провал

    4 0 Отговор
    Всички сме еднорози, цялата партия.

    22:44 14.09.2026

  • 14 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Намерили са т-рътката ти!

    22:46 14.09.2026

  • 15 Държавните медии преди час го ..

    12 4 Отговор
    Разкриха ...този уж топ психолог носи часовник за 112 хиляди евро ,има договор при Фандъкова да му предоставят 350 хиляди евро по проект и снимката е от събрание на ГЕРБ при Борисов

    Коментиран от #25

    22:46 14.09.2026

  • 16 Доларчета зелени за сини човечета

    3 1 Отговор
    Мексоканецот и булята къде са Имало е два куфара кеш пък един е чекиран само.

    22:47 14.09.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    2 6 Отговор
    ЛЕ ЛЕЕ
    АМА БАШ КРИМИНАЛИСТ...Б.БОТЕВ
    ОЩЕ НА ТРЕТИЯ ДЕН В ПРЕДАВАНЕТО
    СТО И ДВАЙСЕ МИНУТИ ...
    БЕЗ ЗАОБИКАЛКИ СИ ГО КАЗА...
    ТОВА Е ПЕДОФИЛСКА СЕКТА
    И ГУРУТУ Е КИЛЕРА..ТОЧКА „.”☝
    ТОВА ДАЖЕ И ЕФБИАЙ ГО НЕМОЖЕ☝

    22:48 14.09.2026

  • 18 Зрител

    7 1 Отговор
    Най "същественото" доказателство тези "специалисти" беше какъв е бил ануса на жертвите!
    А пък криминалния психолог нещо превъртя и крещеше и обиждаше близките на жертвите.
    Видях едно зле скроено партийно мероприятие.

    22:49 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пецата

    3 0 Отговор
    Чесно ви казвам пиа си ракиата със салата разбираш ли и вобще не ме е еня 🤣

    22:49 14.09.2026

  • 21 Както винаги е било мъртвите не говорят

    3 1 Отговор
    Авторът подробно описва това, което на италиански мафиотски жаргон се нарича РИПАЛИТУРА и което означава ликвидирането на всички, които при даден случай знаят повече, отколкото трябва. Факт е, че след убийството на Кенеди бяха премахнати четиринадесет души - на първо място - Осуалд, - които явно са знаели прекалено много.
    Главният герой на романа Марк, специалистът от Сицилия, е специалист именно по тази част - рипалитурата

    22:50 14.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Прав

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Луд":

    Ако Савов беше като психолога манипулатор щеше да се издигне. Но с тази честност и професиолизъм не става за ръководител.

    22:52 14.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боже пази България

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Държавните медии преди час го ..":

    Вижте го добре...и това са ни психолозите?
    Та самия той е за въдворяване в психиатрия

    22:54 14.09.2026

  • 26 Мдаа

    4 0 Отговор
    Днешния психолог определено е за психолог с арогантното си и подигравателно поведение пред аудиторията.

    22:55 14.09.2026

  • 27 Набеден специалист

    2 5 Отговор
    Абе тоя никакъв криминалист не е. Има хора дето цяла България ги знае ракрили десетки убийства със стаж повече от 25 години тоз с общ стаж 10 набеден специалист. Росен е участвал лично в десетки случаи в цялата страна и наистина разбира. Тук е луда работа. Има записи и се вижда тия пак глупости. Колко дупки имал кемпера. От кога са дупките и от преди. Що не може ли Калушев да е гръмнал и преди

    22:55 14.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Перо

    4 0 Отговор
    Пълна липса на държавност, никакъв професионализъм и контрол!

    22:56 14.09.2026

  • 30 и малките деца в градината

    2 0 Отговор
    знаят че петрохан е нещо като когато българската "държава" по времето на комунизма е произвеждала забранения каптагон в заводи и е търгувала с него сега ужким демокрация кой знай кво са прекарвали тия клетници и са ги очистили накрая!

    Коментиран от #32

    22:56 14.09.2026

  • 31 А50

    0 3 Отговор
    И какво като са екзекутирани, с това света загуби няколко педофила, какъв ужас

    22:59 14.09.2026

  • 32 поредните жертви

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "и малките деца в градината":

    на лакомията за пари на глупаците

    23:00 14.09.2026

  • 33 Ицо

    2 1 Отговор
    Има ли дупчени копейки тук?

    Коментиран от #35

    23:01 14.09.2026

  • 34 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това е ясно на всички":

    УУУУ...ЯЯЯВЯ КОЛКО ЗАРАБОТИХТЕ?

    23:02 14.09.2026

  • 35 облъчена копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ицо":

    запада е виновен за всичко другари да си върнем рублата слава путлир!

    23:03 14.09.2026

  • 36 Конспиратор

    0 0 Отговор
    --------Това са екзекуции. ----------
    Но телата отдавна са изгнили, а съществуващите документи от резултата от аутопсиите приемат, че има механизъм на самоубийсва в хижата, а в кемпера две убийства и едно самоубийство на Калушев.
    Като няма доказателства за външна намеса, остават меродавни аутопсиите.
    Ако криминалисти продължават да твърдят за екзекуции и не посочват от кого са извършени, то твърденията им са безпочвени, увиснали във въздуха на конспирациите.

    23:06 14.09.2026

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