"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

Холивудската сензация Сидни Суини, добила огромна популярност с ролите си в „Историята на прислужницата“, „Еуфория“ и хитовия трилър „Прислужницата“, отново прикова вниманието на милиони. 28-годишната русокоса изкусителка хвърли всички задръжки и свали дрехите за изключително дръзка и гореща рекламна кампания, посветена изцяло на света на спорта.

Красавицата позира чисто гола на различни спортни терени, като прикрива най-интимните си зони единствено с най-разнообразни спортни атрибути. В провокативните кадри Суини се появява единствено с топка за американски футбол пред пищния си бюст, балансира чисто гола върху баскетболен кош и държи тенис ракета, бейзболна бухалка и хокеен стик. На част от кадрите тя позира по рамене с протектори за американски футбол, но без нищо друго по тялото си.