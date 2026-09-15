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"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

15 Септември, 2026 07:29 3 066 13

  • сидни суини-
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  • прислужницата

Холивудската сензация свали дрехите в най-горещата спортна фотосесия

"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Холивудската сензация Сидни Суини, добила огромна популярност с ролите си в „Историята на прислужницата“, „Еуфория“ и хитовия трилър „Прислужницата“, отново прикова вниманието на милиони. 28-годишната русокоса изкусителка хвърли всички задръжки и свали дрехите за изключително дръзка и гореща рекламна кампания, посветена изцяло на света на спорта.

Красавицата позира чисто гола на различни спортни терени, като прикрива най-интимните си зони единствено с най-разнообразни спортни атрибути. В провокативните кадри Суини се появява единствено с топка за американски футбол пред пищния си бюст, балансира чисто гола върху баскетболен кош и държи тенис ракета, бейзболна бухалка и хокеен стик. На част от кадрите тя позира по рамене с протектори за американски футбол, но без нищо друго по тялото си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    14 0 Отговор
    Някой има ли порно с тая?

    Коментиран от #7

    07:32 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доню Тръмпов

    5 0 Отговор
    Аз имам, нищо особено.....

    07:46 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мда

    5 0 Отговор
    Страшна новина... Кифла се снимала гола. Уау! Къртите мивки!

    Коментиран от #6

    08:01 15.09.2026

  • 6 мда

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Силиконово джудже.

    Коментиран от #8

    08:10 15.09.2026

  • 7 Исторически парк

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    То всеки неин филм има тежка порно сцена

    08:19 15.09.2026

  • 8 Лекар

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Истински са й циците 😉

    08:19 15.09.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гейвълна във факти бг!

    08:27 15.09.2026

  • 10 Пич

    2 0 Отговор
    Ех за такива жени е лафа - Требе торба за главата!!!

    08:28 15.09.2026

  • 11 Смех

    1 0 Отговор
    Почна да омръзва тая... всеки ден статия, не че ги чете някой вашите статии, идваме само за коментарите тук, за истински новини си има други медии.

    08:36 15.09.2026

  • 12 фиткифакти

    3 0 Отговор
    Пак казвам на миcиpките у фаxти, никой не е длъжен да има фейсбук или инстаграм, снимките и видеата за такива хора не визуализират!
    Пускам ви една "благословия" за добро утро и бегам бате😅

    08:37 15.09.2026

  • 13 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Бат Бойко би ли й харизал къща в Маями на тази , ако му задоволи мераците ?

    08:58 15.09.2026

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