"Прислужницата" позира чисто гола на различни спортни терени (ВИДЕО + СНИМКИ)

Холивудската сензация Сидни Суини, добила огромна популярност с ролите си в „Историята на прислужницата“, „Еуфория“ и хитовия трилър „Прислужницата“, отново прикова вниманието на милиони. 28-годишната русокоса изкусителка хвърли всички задръжки и свали дрехите за изключително дръзка и гореща рекламна кампания, посветена изцяло на света на спорта.
Красавицата позира чисто гола на различни спортни терени, като прикрива най-интимните си зони единствено с най-разнообразни спортни атрибути. В провокативните кадри Суини се появява единствено с топка за американски футбол пред пищния си бюст, балансира чисто гола върху баскетболен кош и държи тенис ракета, бейзболна бухалка и хокеен стик. На част от кадрите тя позира по рамене с протектори за американски футбол, но без нищо друго по тялото си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #7
07:32 15.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Доню Тръмпов
07:46 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мда
Коментиран от #6
08:01 15.09.2026
6 мда
До коментар #5 от "Мда":Силиконово джудже.
Коментиран от #8
08:10 15.09.2026
7 Исторически парк
До коментар #1 от "да попитам":То всеки неин филм има тежка порно сцена
08:19 15.09.2026
8 Лекар
До коментар #6 от "мда":Истински са й циците 😉
08:19 15.09.2026
9 Анонимен
08:27 15.09.2026
10 Пич
08:28 15.09.2026
11 Смех
08:36 15.09.2026
12 фиткифакти
Пускам ви една "благословия" за добро утро и бегам бате😅
08:37 15.09.2026
13 На БАБА фърчилото
08:58 15.09.2026