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Селекционерът на България: Хареса ми реакцията на отбора

Селекционерът на България: Хареса ми реакцията на отбора

15 Септември, 2026 06:30 468 0

  • джанлоренцо бленджини-
  • волейбол-
  • национален отбор-
  • евроволей 2026-
  • спорт

„Лъвовете“ започнаха трудно и загубиха първата част, но в крайна сметка стигнаха до ценната победа с 3:1 гейма след отбрант

Селекционерът на България: Хареса ми реакцията на отбора - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България – Джанлоренцо Бленджини, призна, че е бил изненада от играта на тима в първите два гейма срещу Израел на EuroVolley 2026 от груповата фаза на турнира. „Лъвовете“ започнаха трудно и загубиха първата част, но в крайна сметка стигнаха до ценната победа с 3:1 гейма след отбрант.

"Трудно може да кажем какво стана в първите два гейма. Може би можем да го отдадем на последиците от разочарованието, което имахме след мача с Украйна. Винаги след един подобен двубой това може да окаже определено влияние, но като цяло, в крайна сметка, е важно какво се случи след това", категоричен беше италианецът.

"Преди всичко ми хареса реакцията на отбора след тази спорна ситуация, която запали искрата в играта ни. Начинът, по който те реагираха на този момент и след това продължиха да играят с повече агресия. Това им помогна както чисто емоционално да се вдигнат, така и да подобрят своето представяне, което беше по-важното", каза още Бленджини.


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