Седнахме зад волана и на новата най-икономична кола в света (ВИДЕО)

Виена, Австрия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Вчера открехнахме вратата към новия Volkswagen Mission Efficiency. а днес ви разказваме подробно от първо лице за него. Преди 2013-та Volkswagen представи необичаен проект за дизелов плъг-ин хибрид, който впоследствие постави рекорд за най-икономичен дизелов сериен автомобил, който остава ненадминат и до днес. С разход от само 0.9 литра на 100 километра, XL1 остава в историята като странният двуврат модел на Volkswagen от който са направени 250 бройки и рядко може да се срещне по обществените пътища.

Днес, 13 години по-късно, пазарът на нови автомобили показва, че дизелът става все по-малко избирана опция, като бива изместен от електрическите автомобили, а Volkswagen се възползва от това, за да подобри още един рекорд. Запознаваме ви отблизо с Mission Efficiency, почти готов за серийно производство автомобил, който измина разстоянието от 780 километра между Волфсбург и Виена, без допълнително презареждане.

Екипът ни имаше възможността да се запознае отблизо с този електромобил и дори да седне зад волана му, както и да проведем разговори с екипа, който стои зад него. Най-интересното е, че колата, която всъщност е базирана на новото ID.Polo, използва до голяма степен еднакви компоненти, като споделя батерията и задвижващия мотор APP290, който се намира и в компактния хечбек. Основните промени са във формите на колата, които са съсредоточени изцяло върху аеродинамиката, постигайки коефициент на челно съпротивление от едва 0,158.



Дизайнът на Mission Efficiency залага на футуристичен капкаобразен силует, при който покривът се спуска плавно към тясно оформената задна част с покрити колела за максимално изглаждане на турбуленцията. Отпред автомобилът разполага с ултратънка светлинна LED лента, светещо лого на марката и активни аеродинамични клапи в долната част на бронята. В задната част за вградени и фотоволтаични панели покриват, които генерират максимална мощност от 370 вата, подавайки допълнителна енергия директно към бордовите системи. Най-интересното е, че автомобилът дори се води четириместен и докато предните седалки предлагат изненадващо простор, то задните са по-скоро за оставяне на багаж.



Задълбавайки в техническите данни, можем да видим познати характеристики, като батерия с капацитет 56,8 kWh (NMC технология), която осигурява пробег до 634 километра по цикъла WLTP. Задвижването, както вече споменахме е поверено на електромотора от ID.Polo, който тук с мощност 99 kW (135 к.с.) и въртящ момент от 264 Nm. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 9 секунди, а максималната скорост е ограничена на 160 км/ч. Архитектурата поддържа бързо DC зареждане с мощност до 105 kW.По време на реалния пробег от Волфсбург до Виена прототипът записа среден разход от едва 7,51 kWh на 100 км (равностойно на енергията в 0,8 литра гориво), а при идеални условия консумацията пада до изумителните 6,48 kWh на 100 км. За момента от компанията нямат планове за пускане на сериен модел, но от екипа споделиха, че този проект им дава възможност да покажат, че не са нужни големи батерии и специално разработени електромотори, за да се елиминира страха от пробега на електромобилите.