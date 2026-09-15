Шеф на ЦСКА подкрепи националите по волейбол срещу Израел

Директорът на Академията на ЦСКА - Бойко Величков подкрепи на живо отбора на България срещу Израел в мач от Европейското първенство по волейбол за мъже. "Лъвовете" спечелиха с 3:1, а след мача признаха, че феновете имат голяма заслуга за успеха, дошъл след загубен първи гейм.
Сред зрителите за пореден път бе и Христо Стоичков, който изгледа мача в компанията на президента на Българската федерация по волейбол - Любо Ганев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен позор е че се допуска
12:13 15.09.2026
2 Олеее....
Коментиран от #3, #4
12:15 15.09.2026
3 Не е точно така
До коментар #2 от "Олеее....":Нищожество си ти.А цял свят познава Стоичков.Колкото до зелето и морковите...а какво българско остана за да се рекламира?
12:18 15.09.2026
4 Троян
До коментар #2 от "Олеее....":Що ли не те изтипосат тебе да рекламираш? Ще те разпознаят всички. Христо даде незабавими моменти на България 1994. Сега е отишъл там да подкрепя националния отбор по волейбол. Ти кой си? Момчетата биха. На игрището може да ходи всеки който си купи билет.
12:39 15.09.2026