Шеф на ЦСКА подкрепи националите по волейбол срещу Израел

Директорът на Академията на ЦСКА - Бойко Величков подкрепи на живо отбора на България срещу Израел в мач от Европейското първенство по волейбол за мъже. "Лъвовете" спечелиха с 3:1, а след мача признаха, че феновете имат голяма заслуга за успеха, дошъл след загубен първи гейм.

Сред зрителите за пореден път бе и Христо Стоичков, който изгледа мача в компанията на президента на Българската федерация по волейбол - Любо Ганев.