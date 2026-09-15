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Шеф на ЦСКА подкрепи националите по волейбол срещу Израел

Шеф на ЦСКА подкрепи националите по волейбол срещу Израел

15 Септември, 2026 11:59 490 4

  • бойко величков-
  • футбол-
  • цска-
  • волейбол-
  • национален отбор-
  • израел-
  • евролига 2026

Сред зрителите за пореден път бе и Христо Стоичков

Шеф на ЦСКА подкрепи националите по волейбол срещу Израел - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Директорът на Академията на ЦСКА - Бойко Величков подкрепи на живо отбора на България срещу Израел в мач от Европейското първенство по волейбол за мъже. "Лъвовете" спечелиха с 3:1, а след мача признаха, че феновете имат голяма заслуга за успеха, дошъл след загубен първи гейм.

Сред зрителите за пореден път бе и Христо Стоичков, който изгледа мача в компанията на президента на Българската федерация по волейбол - Любо Ганев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен позор е че се допуска

    3 1 Отговор
    Израел в мач от Европейското първенство по волейбол да участва и отбора на България да играе с тези нацисти вместо да ги бойкотира и изгони ...

    12:13 15.09.2026

  • 2 Олеее....

    3 4 Отговор
    Сред зрителите за пореден път било и нищожеството със салама и зелето Христо Стоичков...

    Коментиран от #3, #4

    12:15 15.09.2026

  • 3 Не е точно така

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Олеее....":

    Нищожество си ти.А цял свят познава Стоичков.Колкото до зелето и морковите...а какво българско остана за да се рекламира?

    12:18 15.09.2026

  • 4 Троян

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Олеее....":

    Що ли не те изтипосат тебе да рекламираш? Ще те разпознаят всички. Христо даде незабавими моменти на България 1994. Сега е отишъл там да подкрепя националния отбор по волейбол. Ти кой си? Момчетата биха. На игрището може да ходи всеки който си купи билет.

    12:39 15.09.2026

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