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Кристиан Макун се завръща предсрочно в Левски

Кристиан Макун се завръща предсрочно в Левски

5 Октомври, 2026 13:28 293 0

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26-годишният футболист е сред 12-те играчи, които селекционерът Освалдо Вискарондо е решил да освободи от състава

Кристиан Макун се завръща предсрочно в Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Левски Кристиан Макун бе освободен предсрочно от лагера на националния отбор на Венецуела и ще може да се присъедини по-рано към тренировъчния процес на клуба в България.

26-годишният футболист е сред 12-те играчи, които селекционерът Освалдо Вискарондо е решил да освободи от състава.

Това означава, че Макун няма да вземе участие в предстоящата приятелска среща на Венецуела срещу Йордания, която е насрочена за 6 октомври в Аман.

Решението на треньорския щаб дава възможност на Макун да се прибере по-рано и да бъде на разположение на Хулио Веласкес.


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