Кристиан Макун се завръща предсрочно в Левски

Защитникът на Левски Кристиан Макун бе освободен предсрочно от лагера на националния отбор на Венецуела и ще може да се присъедини по-рано към тренировъчния процес на клуба в България.

26-годишният футболист е сред 12-те играчи, които селекционерът Освалдо Вискарондо е решил да освободи от състава.

Това означава, че Макун няма да вземе участие в предстоящата приятелска среща на Венецуела срещу Йордания, която е насрочена за 6 октомври в Аман.

Решението на треньорския щаб дава възможност на Макун да се прибере по-рано и да бъде на разположение на Хулио Веласкес.