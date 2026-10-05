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МВР: Бомбените заплахи са изпратени от чужбина чрез хакнати имейли
  Тема: Киберсигурност

МВР: Бомбените заплахи са изпратени от чужбина чрез хакнати имейли

5 Октомври, 2026 14:24 591 6

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По случаите работят ГДБОП, МВР и партньорски служби

МВР: Бомбените заплахи са изпратени от чужбина чрез хакнати имейли - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съобщенията за взривни устройства, получени до детски градини, учебни заведения и различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

„По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България“, посочват от МВР. През миналата седмица електронните адреси и сървърите са били базирани в страна от Латинска Америка, а през тази седмица са свързани със страна от Европейския съюз. Конкретните държави не се посочват.

Сигнали са получени сутринта в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Те са били адресирани до детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции.

ГДБОП търси източника на съобщенията

По случаите работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ заедно с други структури на вътрешното министерство. В действията участват и партньорски служби, като целта е да бъде установен източникът на електронните съобщения.

По данни на БНТ МВР и ГДБОП проверяват произхода на сигналите, които са били разпространени чрез компрометирани имейл акаунти и сървъри извън страната.

Разследването продължава. Към момента няма официално съобщение за установен извършител или за конкретна държава, от която са изпратени съобщенията.

Източници: bta.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    "ГДБОП търси източника на съобщенията"

    Лубянка 2.

    14:27 05.10.2026

  • 2 Мдаа

    1 0 Отговор
    Точно затова, като получа фишинг, не го трия и да приключвам, а пускам сигнал до abuse отдела на хостинга. Днес някой е хакнал чужда поща или сървър, за да праща фишинг, а утре същият може да се използва за бомбени заплахи или кой знае още какво.
    Правете го и вие. Отнема няколко минути, а понякога един сигнал е достатъчен собственикът или хостингът да разбере, че машината е компрометирана, и да я спре. Колкото по-бързо им режем чуждата инфраструктура, толкова по-малко възможности им остават.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    Коментиран от #5

    14:41 05.10.2026

  • 3 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Кой знае как са пребили компютрите за да изтръгнат информация! Друг начин за нашите милиционери не съществува!

    14:54 05.10.2026

  • 4 НАТО бре

    0 0 Отговор
    свързани със страна от Европейския съюз. Конкретните държави не се посочват...

    15:01 05.10.2026

  • 5 Дада-ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Ти не бъди толкова сигурен - има толкова начини а и хората вярват и кликат.
    Няма как да спре...Колко добре си бяхме без нет и медии едно време

    15:01 05.10.2026

  • 6 И защо

    0 0 Отговор
    Конкретните държави не се посочват ? ..

    15:02 05.10.2026