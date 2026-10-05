МВР: Бомбените заплахи са изпратени от чужбина чрез хакнати имейли

Съобщенията за взривни устройства, получени до детски градини, учебни заведения и различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
„По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България“, посочват от МВР. През миналата седмица електронните адреси и сървърите са били базирани в страна от Латинска Америка, а през тази седмица са свързани със страна от Европейския съюз. Конкретните държави не се посочват.
Сигнали са получени сутринта в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Те са били адресирани до детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции.
ГДБОП търси източника на съобщенията
По случаите работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ заедно с други структури на вътрешното министерство. В действията участват и партньорски служби, като целта е да бъде установен източникът на електронните съобщения.
По данни на БНТ МВР и ГДБОП проверяват произхода на сигналите, които са били разпространени чрез компрометирани имейл акаунти и сървъри извън страната.
Разследването продължава. Към момента няма официално съобщение за установен извършител или за конкретна държава, от която са изпратени съобщенията.
Източници: bta.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Лубянка 2.
14:27 05.10.2026
2 Мдаа
Правете го и вие. Отнема няколко минути, а понякога един сигнал е достатъчен собственикът или хостингът да разбере, че машината е компрометирана, и да я спре. Колкото по-бързо им режем чуждата инфраструктура, толкова по-малко възможности им остават.
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Коментиран от #5
14:41 05.10.2026
3 Тц, тц, тц!
14:54 05.10.2026
4 НАТО бре
15:01 05.10.2026
5 Дада-ама не
До коментар #2 от "Мдаа":Ти не бъди толкова сигурен - има толкова начини а и хората вярват и кликат.
Няма как да спре...Колко добре си бяхме без нет и медии едно време
15:01 05.10.2026
6 И защо
15:02 05.10.2026