МВР: Бомбените заплахи са изпратени от чужбина чрез хакнати имейли

Съобщенията за взривни устройства, получени до детски градини, учебни заведения и различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

„По първоначални данни съобщенията са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България“, посочват от МВР. През миналата седмица електронните адреси и сървърите са били базирани в страна от Латинска Америка, а през тази седмица са свързани със страна от Европейския съюз. Конкретните държави не се посочват.

Сигнали са получени сутринта в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Те са били адресирани до детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции.

ГДБОП търси източника на съобщенията

По случаите работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ заедно с други структури на вътрешното министерство. В действията участват и партньорски служби, като целта е да бъде установен източникът на електронните съобщения.

По данни на БНТ МВР и ГДБОП проверяват произхода на сигналите, които са били разпространени чрез компрометирани имейл акаунти и сървъри извън страната.

Разследването продължава. Към момента няма официално съобщение за установен извършител или за конкретна държава, от която са изпратени съобщенията.

Източници: bta.bg, bntnews.bg