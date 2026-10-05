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Бащата на Йоанис Питас потвърди интерес от кипърски отбори

Бащата на Йоанис Питас потвърди интерес от кипърски отбори

5 Октомври, 2026 10:59 431 0

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Той е много щастлив в ЦСКА

Бащата на Йоанис Питас потвърди интерес от кипърски отбори - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бащата на нападателя на ЦСКА Йоанис Питас - Хараламбос, разкри пред медиите в Кипър, че няколко клуба от острова на Афродита се интересуват от сина му.

Памбос, както е известен родителят, е легенда на местния Аполон Лимасол и националния тим на страната. Той уточни, че високата цена, която „червените" поставили на Йоанис Питас, на този етап е охладила желанието на кипърските клубове да го купуват.

„Той е много щастлив в ЦСКА. Признат е и в клуба, и в местното първенство. Йоанис има договор за още година и половина, така че ако някой го иска, трябва да го откупи. Имаше разговори от Кипър, но нищо официално. Цената, която от ЦСКА са поставили на сина ми, е висока за кипърските стандарти", обясни Хараламбос Питас пред медиите в Кипър, цитиран от "Мач Телеграф".

Самият Йоанис пък беше част от пресконференцията на националния отбор на Кипър преди домакинството на Латвия днес. Нападателят обяви, че е щастлив от сгъстената програма от мачове.

„Разбира се, трудно е да има много мачове, но сега всички играчи имат еднакви графици. Адаптираш се. За мен е удоволствие да играя на всеки три дни, а не на всеки десет", обясни футболистът на ЦСКА Питас.


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