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Сериозна промяна ще претърпи селекцията на Левски от следващия трансферен прозорец

Сериозна промяна ще претърпи селекцията на Левски от следващия трансферен прозорец

5 Октомври, 2026 11:29 447 0

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В предишни години, притиснати от финансовия недоимък, „сините“ рядко вадеха големи суми за играчи, а чистенето на дълговете бе превърнато в основен приоритет

Сериозна промяна ще претърпи селекцията на Левски от следващия трансферен прозорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като вече изчистиха дълговете към НАП и направиха промените в структурата на управлението в клуба, сериозна трансформация ще има и в трансферната политика, пише "Мач Телеграф".

В предишни години, притиснати от финансовия недоимък, „сините“ рядко вадеха големи суми за играчи, а чистенето на дълговете бе превърнато в основен приоритет. Поради това на „Герена“ се опитваха да ударят джакпот с находки от трета, а понякога и четвърта дивизия на Бразилия. Именно от там привлякоха Уелтън и Цунами, например, преди около 4 години. А също и Майкон.

Сега обаче селекцията и набелязаните играчи вече ще минат на друго ниво или както обичаше да казва Наско Сираков за клуба „ще бъдат изстреляни в друга орбита“.

„Сините“ вече ще се оглеждат в по-елитни футболисти, като конкретно в Бразилия третото или по-долни нива на футбола там вече ще отпаднат от полезрението им. И от там няма да им се предлагат повече играчи.

Другото сигурно е, че Левски вече ще има възможност да си позволи и да вади по-сериозни суми за набелязаните хора. В изминалото лято вече имаше сделки, при които бяха извадени големи пари за някои от играчите. Тогава бе регистриран и клубният рекорд за най-скъп трансфер. Бразилецът Рейналдо бе привлечен от португалския Шавеш за 1,5 милиона евро, а за Сержиньо бяха платени 1 милиона евро на Санта Клара.

По този начин в Левски искат да направят така, че да взимат готови футболисти, които са в състояние максимално бързо да заиграят на ниво.

А както често ставаше в последните години в този период често се налагаше да чакат новите дълго време да се адаптират и сработват преди да започнат да показват това, за което са взети.


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