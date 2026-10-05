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Започна реконструкцията на Гранд хотел Варна

Започна реконструкцията на Гранд хотел Варна

5 Октомври, 2026 14:21 893 6

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  • реконструкция-
  • брандирани резиденции-
  • варна

Обновеният имот ще включва 120 брандирани резиденции и бутиков хотел със 72 стаи

Започна реконструкцията на Гранд хотел Варна - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Реконструкцията на Grand Hotel Varna започна с церемония по първа копка на 2 октомври в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Ден по-рано бяха пуснати в продажба 120-те брандирани резиденции в комплекса. Завършването на сградата е планирано за 2028 г.

Проектът предвижда съчетаване на частни жилища с хотелски услуги и целогодишна среда за престой, търговия и социален живот. В обновената сграда ще има бутиков хотел със 72 стаи, спа и уелнес зона, вътрешен и външен басейн, фитнес и собствен парк.

120 резиденции с хотелско обслужване

Резиденциите са проектирани по модела „брандирани жилища“ – частен дом с достъп до услуги, поддръжка и инфраструктура от хотелски тип. Жилищната и хотелската част ще имат независими входове и функционално разделение.

Комплексът ще бъде изграден върху парцел с площ 20 750 кв. м, а разгънатата застроена площ е 31 123 кв. м. Отделните резиденции ще бъдат с площ между 70 и 410 кв. м. Проектът включва вътрешни дворове, тавани с височина до 4 метра и жилища с панорамни гледки към морето. За част от апартаментите са предвидени дневни пространства с височина до 5 метра.

Новият подземен паркинг ще бъде на две нива и ще разполага с над 380 места за собственици и посетители на обществените зони. Паркоместата за собственици ще могат да бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили по заявка.

Запазване на фасадите и нови технологии

Реконструкцията е планирана така, че да запази характерния архитектурен облик на Grand Hotel Varna. Предвидени са максимално съхраняване на фасадите, високоефективно остъкляване, вътрешна изолация и интелигентно управление на сградата с цел по-висок комфорт и енергийна ефективност.

Апартаментите ще се предават завършени до ключ – с изпълнени бани, настилки, стени, интериорни врати и индивидуални климатични системи. В комплекса ще работят денонощна рецепция и консиерж, а услугите ще включват поддръжка на общите части, почистване, пране и химическо чистене, техническа помощ и приемане на пратки.

Парк, търговски зони и рентал програма

Собственият парк ще заема около 15 000 кв. м и ще разполага с алеи за разходка. На партерното ниво ще бъдат обособени над 25 търговски и обслужващи пространства, сред които ресторанти, магазини, сладкарница и лоби бар. Спа и уелнес зоната ще бъде с площ около 2000 кв. м.

За част от резиденциите е предвидена рентал програма. При нея собствениците ще могат да предоставят имотите си за професионално хотелско управление. Включените апартаменти ще участват в общ приходен пул и ще се управляват като част от единен хотелски продукт под бранда Grand Hotel Varna.

Инвеститор на проекта е „Гранд Хотел Варна Резидънс“ ООД, в което съдружници са „Планекс Холдинг“ и „ГХВ-Инвест“. „ГХВ-Инвест“ е представлявано от Владимир Филипов, чийто професионален път започва преди 30 години именно в Grand Hotel Varna.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пламен

    7 0 Отговор
    Добре че бяха шведите да ни го построят.

    14:35 05.10.2026

  • 2 Оня Шемет с коня

    6 0 Отговор
    Тимаджиите разграбиха и разпродадоха цяла Варна.....

    14:44 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 каква реконструкция

    0 0 Отговор
    унищожиха парка и спортните съоражения и се строят нови блокове

    14:50 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.