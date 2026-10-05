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Архитектът на шампионския Левски отбелязва днес своя рожден ден

Архитектът на шампионския Левски отбелязва днес своя рожден ден

5 Октомври, 2026 12:01 539 5

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски

От Левски отправиха своите пожелания за здраве, щастие и бъдещи успехи

Архитектът на шампионския Левски отбелязва днес своя рожден ден - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес своя рожден ден отбелязва старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.

Испанският специалист, който пое ръководството на тима през зимата на 2025 година, успя да изведе клуба до шампионска титла през изминалия сезон и класира отбора за основната фаза на Лига Европа през настоящата кампания. От Левски отправиха своите пожелания за здраве, щастие и бъдещи успехи.

Ето какво написаха от клуба:

Днес своя 45 рожден ден празнува старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.

Роденият в Саламанка, Испания, специалист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през зимата на 2025 година.

Веласкес сбъдна мечтата на поколение левскари, като върна шампионската титла у дома през миналия сезон.

През настоящата кампания "Левски" се върна и в основната фаза на Лига Европа.

Начело на отбора Веласкес натрупа вече 83 мача, в които има 49 победи, 20 равенства и 14 загуби.

ПФК "Левски" пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и още много сбъднати "сини" мечти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5.10- ден на архитекта

    2 1 Отговор
    Тоя е архитект колкото аз съм лекар.

    12:06 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    1 1 Отговор
    Тоест БФС днес има рожден ден.

    12:24 05.10.2026

  • 4 Шапкаря

    2 1 Отговор
    Благодарение на гонзо и съдиите тоя архитект чупи на поразия българско имущество.

    12:26 05.10.2026

  • 5 Артилерист

    1 1 Отговор
    Да му е честит рождения ден на Хулио. На по-предния мач на Левски той показа профила си на типичен левскар-буен, невъздържан, хулигански. За това поведение и чупене всеки треньор на друг отбор щеше да отнесе солидна санкция от дисциплинарната комисия на БФС, но щом е от Левски си затраяха...

    12:47 05.10.2026

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