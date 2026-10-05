Архитектът на шампионския Левски отбелязва днес своя рожден ден

Днес своя рожден ден отбелязва старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.

Испанският специалист, който пое ръководството на тима през зимата на 2025 година, успя да изведе клуба до шампионска титла през изминалия сезон и класира отбора за основната фаза на Лига Европа през настоящата кампания. От Левски отправиха своите пожелания за здраве, щастие и бъдещи успехи.

Ето какво написаха от клуба:

Днес своя 45 рожден ден празнува старши треньорът на "Левски" Хулио Веласкес.

Роденият в Саламанка, Испания, специалист пристигна на стадион "Георги Аспарухов" през зимата на 2025 година.

Веласкес сбъдна мечтата на поколение левскари, като върна шампионската титла у дома през миналия сезон.

През настоящата кампания "Левски" се върна и в основната фаза на Лига Европа.

Начело на отбора Веласкес натрупа вече 83 мача, в които има 49 победи, 20 равенства и 14 загуби.

ПФК "Левски" пожелава на Хулио Веласкес здраве, щастие и още много сбъднати "сини" мечти.