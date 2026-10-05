Валери Божинов вдъхна кураж на България U21 преди битката с Шотландия

Бившият национал Валери Божинов посети лагера на младежкия национален отбор на България по футбол до 21 години в Бояна, за да окаже подкрепа на момчетата, водени от треньора Тодор Янчев.
Визитата му идва в момент, когато отборът, въпреки достойното си представяне и победа над лидера в групата Португалия, вече загуби шансове за класиране на Европейско първенство.
С присъствието си Божинов цели да вдъхне кураж и мотивация на младите футболисти преди предстоящия им последен мач от квалификациите.
Пред националния ни тим предстои домакинство на Шотландия във вторник. Срещата ще се играе в Пазарджик с начален час 19:30 часа.
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1 Красимир Петров
13:29 05.10.2026