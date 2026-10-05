Турция вижда Джейхан като бъдещ глобален енергиен хъб

Турското пристанище Джейхан има потенциал да се превърне в глобален енергиен хъб, а проектът „Пътят на развитието“, който ще свързва Ирак с Европа през Турция, може да бъде трансформиран в мащабен „енергиен път“ за пренос на петрол, природен газ и електроенергия. Това заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, цитиран от вестник „Хюриет“, предава БТА.

По думите му, ако транспортният коридор бъде допълнен с необходимата енергийна инфраструктура, преносът на петрол и природен газ по трасето може да достигне годишна стойност от около 80 милиарда долара.

Байрактар направи изказването след среща в Анкара с иракския министър на петрола Басим Мухамед Хюдеир. Според него енергийните отношения между Турция и Ирак навлизат в нов и по-силен етап.

Турският министър посочи, че трасето може да достигне капацитет за пренос на до 2,5 милиона барела петрол дневно. В момента Ирак произвежда около 4 милиона барела петрол на ден, а Кувейт - около 2 милиона барела. Според „Хюриет“ пренасочването на част от това производство към новия маршрут би могло да генерира между 65 и 70 милиарда долара годишно само от петрола.

Проектът „Пътят на развитието“ може да предложи и алтернативен маршрут за износ на природен газ към Европа, особено за Катар. В момента износът на страната зависи основно от танкери за втечнен природен газ (LNG) и преминаването през Ормузкия проток, отбелязва изданието.

„Ако катарският газ достигне Турция през Ирак по този енергиен път, част от него може да остане за вътрешно потребление, а друга част да бъде изнесена за Европа. Заедно с петрола това оформя икономически потенциал от 80 милиарда долара годишно“, заяви Байрактар.

Турската визия предвижда при нарастващото значение на сигурността на енергийните доставки удължаването на петролопровода Киркук-Джейхан до Басра и увеличаването на неговия капацитет да създадат силна алтернатива на Ормузкия проток.

Байрактар допълни, че Турската държавна петролна компания има за цел да заеме по-активна позиция в находищата около Киркук и в други региони на Ирак. Амбицията е да бъдат постигнати доставки на един милион барела суров петрол и да бъде увеличен търговският обем, като по този начин Джейхан се утвърди като световен енергиен център.

Пътната карта на проекта „Пътят на развитието“ предвижда през първата фаза, обхващаща периода 2028-2031 г., да бъдат въведени в експлоатация основните капацитети на пристанището, както и първите свързващи участъци от железопътната линия и магистралата.

Във втория етап, който е планиран за периода 2033-2050 г., се предвижда разширяване на капацитета за товарни и пътнически превози и изграждане на съпътстващи индустриални зони.