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Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен
  Тема: Известни личности

Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен

4 Октомври, 2026 16:10, обновена 4 Октомври, 2026 16:22 1 113 15

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  • европейска комисия-
  • orgenesis-
  • семейство фон дер лайен

Съпругът ѝ работи в биотехнологична компания, а публичните данни за децата и имотите са ограничени.

Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Зад политическата кариера на Урсула фон дер Лайен стои семейство, в което медицината, научната работа и конният спорт заемат важно място. Председателката на Европейската комисия е омъжена за германския лекар Хайко фон дер Лайен от 1986 г. Двамата имат седем деца, родени между 1987 и 1999 г.

Семейството дълго време е свързвано с ферма и коне в района на Хановер. Фон дер Лайен е известна като запален ездач, а през годините и децата ѝ са се занимавали с конен спорт. В интервю за списание Тайм тя разказва, че с развитието на политическата ѝ кариера съпругът ѝ е поел значителна част от грижите за децата. „Никога не бихте попитали мъж министър как се справя със седемте си деца у дома“, казва тя.

С какво се занимава съпругът ѝ

Хайко фон дер Лайен е лекар и специалист с кариера в медицинските изследвания и биотехнологиите. Той е медицински директор на американската компания Orgenesis, която работи в областта на клетъчните терапии и разработването на биофармацевтични продукти. Това е потвърдено както от корпоративната структура на компанията, така и от декларацията за интереси на съпругата му.

В документа, публикуван на 17 септември 2026 г., е посочено още, че той предоставя медицински и научни консултации, участва в изследователски структури и е управляващ директор на Orgenesis Germany GmbH. В декларацията е записано, че германското дружество се занимава с лабораторни съоръжения, медицинска техника и научно-развойна дейност.

Какво показва декларацията за интереси

Документът съдържа конкретни данни за част от финансовите интереси на семейството, но не представлява пълен имуществен баланс. В него са посочени 14 168 опции за акции на Orgenesis Inc., които към датата на декларацията не са били упражнени. Посочено е и 100-процентно участие на Хайко фон дер Лайен във Visonamora Asset Management UG – компания, описана като неактивна и предназначена за управление на собствени активи и участия.

Самата Урсула фон дер Лайен не е декларирала акции, облигации, други активи или задължения, които според правилата на Европейската комисия биха могли да създадат конфликт на интереси. В декларацията не са посочени и недвижими имоти. Това обаче не означава, че семейството не притежава жилище: правилата изрично освобождават от деклариране домовете, използвани изключително от комисаря и неговото семейство.Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен
Снимка: YouTube

Какво е известно за децата

Повечето от седемте деца на Урсула и Хайко фон дер Лайен не поддържат публичен политически профил и за актуалните им професии и доходи няма достатъчно надеждно потвърдени данни. Публично документирана е професионалната биография на дъщеря им Йохана, която е завършила магистратура по международна политика в Станфордския университет. Преди това е работила в консултантска компания по устойчивост и климатичен риск.

Така наличните данни показват семейство с висок професионален и материален стандарт, но не дават основание за конкретна оценка на общото му богатство. Известни са доходоносната публична длъжност на Урсула фон дер Лайен, научно-управленската кариера на съпруга ѝ и отделни корпоративни участия, докато точната стойност на имотите, спестяванията и останалото имущество не е публично установена.

Източници: Тайм


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Богато.За сметка на вашите деца.

    16:25 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    17 3 Отговор
    Щях да извърша грях, като им пожелая нещо много лошо, но за радост овреме се сетих, че децата не са виновни за греховете на родителите си! Затова мислете какво съм пожелал само на Урсула!!! Свързано е с решетки и конфискации...

    16:27 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 14/88

    9 2 Отговор
    мьрсулана, разбойко, шишко, чорапчо

    докато търпим крадците свобода нема видим

    16:29 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айляк

    17 1 Отговор
    Кво ме брига как живее една вещ ица с метла?
    Султан Ердо и чайните отдавна го надушиха тоз рептил.

    Мъжленцето Хайко гушна милиард ойро от ваксините Пфайзер.

    16:31 04.10.2026

  • 8 Няма страшно

    14 1 Отговор
    Маминка е събрала достатъчно от ковид врътката и препродажба на оръжие в укр

    16:33 04.10.2026

  • 9 ЕСССР

    6 1 Отговор
    "Честната" Другарка Урсула, хахаха!
    Другарят Бурла, какво ли мисли по въпроса?

    16:35 04.10.2026

  • 10 осраински

    7 2 Отговор
    кой се интересува от тая М..ША.И не лъжете тя няма нейни деца както и другите без мозъчни същества на чело на ЕС

    16:38 04.10.2026

  • 11 Само тя си знае

    9 0 Отговор
    Мед сестрата е с 50 000 евро месечно заплата. Дневни, командировачни, самолетни билети квартири, храна и някак си ги докарва до 65-70 000 евро!
    С половинката до нея, взеха участие в купуването на няколко милиарда ваксини за болното и застаряващо население на Европа! Ковид, майка, Ковид!
    Сън не ме хваща, сън! Как връзва двата края! Сигурно, както 850 000 българи с 11,37 евро на ден! Мъка, голяма мъка!

    16:47 04.10.2026

  • 12 Евроджендър

    5 0 Отговор
    Как го издържат тоя вампир не знам

    16:49 04.10.2026

  • 13 888888888888

    4 0 Отговор
    малееее , колко малки кърлежа е напукала .....

    16:53 04.10.2026

  • 14 Кратко и ясно

    4 0 Отговор
    Назначена заради мъжа си. Инструкциите са били ставате милиардери и затривате европейските граждани.

    16:55 04.10.2026

  • 15 Секирово

    1 0 Отговор
    Как живее, как ли!
    Взема пример от голямата секира, министъра на финансите в България с посна пица към дълголетие на гърба на българина, с много бонуси и... малко разходи в България!
    По заплати и и по многото приходи на гърба на европеец! С близо 100 000 месечно, лесно се живее!
    Явно не сте забелязали, че тавата е със златни фигури, не са от тесто , да се радват децата!
    С много е лесно, с малко е трудното!

    16:57 04.10.2026