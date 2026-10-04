Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен

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Зад политическата кариера на Урсула фон дер Лайен стои семейство, в което медицината, научната работа и конният спорт заемат важно място. Председателката на Европейската комисия е омъжена за германския лекар Хайко фон дер Лайен от 1986 г. Двамата имат седем деца, родени между 1987 и 1999 г.

Семейството дълго време е свързвано с ферма и коне в района на Хановер. Фон дер Лайен е известна като запален ездач, а през годините и децата ѝ са се занимавали с конен спорт. В интервю за списание Тайм тя разказва, че с развитието на политическата ѝ кариера съпругът ѝ е поел значителна част от грижите за децата. „Никога не бихте попитали мъж министър как се справя със седемте си деца у дома“, казва тя.

С какво се занимава съпругът ѝ

Хайко фон дер Лайен е лекар и специалист с кариера в медицинските изследвания и биотехнологиите. Той е медицински директор на американската компания Orgenesis, която работи в областта на клетъчните терапии и разработването на биофармацевтични продукти. Това е потвърдено както от корпоративната структура на компанията, така и от декларацията за интереси на съпругата му.

В документа, публикуван на 17 септември 2026 г., е посочено още, че той предоставя медицински и научни консултации, участва в изследователски структури и е управляващ директор на Orgenesis Germany GmbH. В декларацията е записано, че германското дружество се занимава с лабораторни съоръжения, медицинска техника и научно-развойна дейност.

Какво показва декларацията за интереси

Документът съдържа конкретни данни за част от финансовите интереси на семейството, но не представлява пълен имуществен баланс. В него са посочени 14 168 опции за акции на Orgenesis Inc., които към датата на декларацията не са били упражнени. Посочено е и 100-процентно участие на Хайко фон дер Лайен във Visonamora Asset Management UG – компания, описана като неактивна и предназначена за управление на собствени активи и участия.

Снимка: YouTube Самата Урсула фон дер Лайен не е декларирала акции, облигации, други активи или задължения, които според правилата на Европейската комисия биха могли да създадат конфликт на интереси. В декларацията не са посочени и недвижими имоти. Това обаче не означава, че семейството не притежава жилище: правилата изрично освобождават от деклариране домовете, използвани изключително от комисаря и неговото семейство.

Какво е известно за децата

Повечето от седемте деца на Урсула и Хайко фон дер Лайен не поддържат публичен политически профил и за актуалните им професии и доходи няма достатъчно надеждно потвърдени данни. Публично документирана е професионалната биография на дъщеря им Йохана, която е завършила магистратура по международна политика в Станфордския университет. Преди това е работила в консултантска компания по устойчивост и климатичен риск.

Така наличните данни показват семейство с висок професионален и материален стандарт, но не дават основание за конкретна оценка на общото му богатство. Известни са доходоносната публична длъжност на Урсула фон дер Лайен, научно-управленската кариера на съпруга ѝ и отделни корпоративни участия, докато точната стойност на имотите, спестяванията и останалото имущество не е публично установена.

Източници: Тайм