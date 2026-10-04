Как живее семейството на Урсула фон дер Лайен

Зад политическата кариера на Урсула фон дер Лайен стои семейство, в което медицината, научната работа и конният спорт заемат важно място. Председателката на Европейската комисия е омъжена за германския лекар Хайко фон дер Лайен от 1986 г. Двамата имат седем деца, родени между 1987 и 1999 г.
Семейството дълго време е свързвано с ферма и коне в района на Хановер. Фон дер Лайен е известна като запален ездач, а през годините и децата ѝ са се занимавали с конен спорт. В интервю за списание Тайм тя разказва, че с развитието на политическата ѝ кариера съпругът ѝ е поел значителна част от грижите за децата. „Никога не бихте попитали мъж министър как се справя със седемте си деца у дома“, казва тя.
С какво се занимава съпругът ѝ
Хайко фон дер Лайен е лекар и специалист с кариера в медицинските изследвания и биотехнологиите. Той е медицински директор на американската компания Orgenesis, която работи в областта на клетъчните терапии и разработването на биофармацевтични продукти. Това е потвърдено както от корпоративната структура на компанията, така и от декларацията за интереси на съпругата му.
В документа, публикуван на 17 септември 2026 г., е посочено още, че той предоставя медицински и научни консултации, участва в изследователски структури и е управляващ директор на Orgenesis Germany GmbH. В декларацията е записано, че германското дружество се занимава с лабораторни съоръжения, медицинска техника и научно-развойна дейност.
Какво показва декларацията за интереси
Документът съдържа конкретни данни за част от финансовите интереси на семейството, но не представлява пълен имуществен баланс. В него са посочени 14 168 опции за акции на Orgenesis Inc., които към датата на декларацията не са били упражнени. Посочено е и 100-процентно участие на Хайко фон дер Лайен във Visonamora Asset Management UG – компания, описана като неактивна и предназначена за управление на собствени активи и участия.
Какво е известно за децата
Повечето от седемте деца на Урсула и Хайко фон дер Лайен не поддържат публичен политически профил и за актуалните им професии и доходи няма достатъчно надеждно потвърдени данни. Публично документирана е професионалната биография на дъщеря им Йохана, която е завършила магистратура по международна политика в Станфордския университет. Преди това е работила в консултантска компания по устойчивост и климатичен риск.
Така наличните данни показват семейство с висок професионален и материален стандарт, но не дават основание за конкретна оценка на общото му богатство. Известни са доходоносната публична длъжност на Урсула фон дер Лайен, научно-управленската кариера на съпруга ѝ и отделни корпоративни участия, докато точната стойност на имотите, спестяванията и останалото имущество не е публично установена.
Източници: Тайм
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:25 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
16:27 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 14/88
докато търпим крадците свобода нема видим
16:29 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айляк
Султан Ердо и чайните отдавна го надушиха тоз рептил.
Мъжленцето Хайко гушна милиард ойро от ваксините Пфайзер.
16:31 04.10.2026
8 Няма страшно
16:33 04.10.2026
9 ЕСССР
Другарят Бурла, какво ли мисли по въпроса?
16:35 04.10.2026
10 осраински
16:38 04.10.2026
11 Само тя си знае
С половинката до нея, взеха участие в купуването на няколко милиарда ваксини за болното и застаряващо население на Европа! Ковид, майка, Ковид!
Сън не ме хваща, сън! Как връзва двата края! Сигурно, както 850 000 българи с 11,37 евро на ден! Мъка, голяма мъка!
16:47 04.10.2026
12 Евроджендър
16:49 04.10.2026
13 888888888888
16:53 04.10.2026
14 Кратко и ясно
16:55 04.10.2026
15 Секирово
Взема пример от голямата секира, министъра на финансите в България с посна пица към дълголетие на гърба на българина, с много бонуси и... малко разходи в България!
По заплати и и по многото приходи на гърба на европеец! С близо 100 000 месечно, лесно се живее!
Явно не сте забелязали, че тавата е със златни фигури, не са от тесто , да се радват децата!
С много е лесно, с малко е трудното!
16:57 04.10.2026