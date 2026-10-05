Александър и Симеон Николови с нов успех в контролите за Лубе

Националите Александър и Симеон Николови записаха нови силни изяви за техния Кучине Лубе (Чивитанова).

Тимът на Джампаоло Медей надви Чистерна Волей с 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) гейма в приятелска среща. Така Лубе отново постигна успех, след като преди няколко дни се справи и с Юаса Батъри Гротадзолина след 3:1 гейма.

Най-резултатен за победата беше отново Алекс Николов с 12 точки. Брат му Симеон се отчете с 1.

"Отборът е пълен от няколко дни, за нас е важно да играем тези мачове, за да се обединим. Трябва да растем в такива срещи, най-вече в защита. Сигурен съм, че ще сме готови за дебюта във Верона. Благодаря на феновете за подкрепата им, надявам се да ги видя и на гостуването им при дебюта в шампионата и вече знам, че техните гласове ще се чуват всеки път на "Еуросуоле Форум"", каза след проверката Мони Николов.