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Исторически пробив за Нестеров, Гришо загуби позиция

Исторически пробив за Нестеров, Гришо загуби позиция

5 Октомври, 2026 12:28 539 2

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35-годишният хасковлия се смъква с едно място до 127-ото и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто

Исторически пробив за Нестеров, Гришо загуби позиция - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста на АТП.

35-годишният хасковлия се смъква с едно място до 127-ото и вече е с актив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия).

Втората ракета на България - Пьотр Нестеров, записва рекордно класиране и пробив в топ 300, като вече е 298-и с актив от 187 точки. Той преодоля квалификациите в Порто, но допусна поражение в първия кръг срещу представителя на домакините Гонсало Маркес.

Всички останали българи в класацията на сингъл бележат отстъпление.

В ранглистата на двойки Александър Донски си връща рекордната за кариерата 81-ва позиция, след като стана вицешампион на турнира в Порто заедно с Филип Печонка (Полша).

Водач в класацията поединично продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11000 точки, а единствената промяна в челната десетка е изкачването на Алекс де Минор (Австралия) до деветото място за сметка на Артюр Фис (Франция).

Номер 1 на двойки все още са дуетът Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10540 точки.


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